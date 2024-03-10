Авторские туры в Шуя

Туры по городам России
Души уютный уголок: Ивановские земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Души уютный уголок: Ивановские земли
Иваново
3 мая
14 июня
12 июля
16 авг
от 18 900 за человека
Волжские пейзажи Ивановского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Волжские пейзажи Ивановского края
Иваново
14 мая
11 июня
25 июня
9 июля
от 18 600 за человека
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Иваново
22 ноя
от 2000017 900 за человека
Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую область
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую область
Ивановская область, Шуя
25 мая
8 июня
22 июня
6 июля
от 20 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Души уютный уголок: Ивановские земли
    На мартовские выходные взяли с мужем индивидуальный тур по Шуе и Иванову в «Большой Стране». Не можем не поделиться своими впечатлениями). Прекрасный гид, Елена Смирнова, настоящий знаток своего края, комфортный обаятельный человек, сделала все для максимально интесного и комфортного путешествия! Самая высокая оценка, всем рекомендуем!
  • А
    Алла
    11 января 2024
    Души уютный уголок: Ивановские земли
    Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
    Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Души уютный уголок: Ивановские земли
    Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
    Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
  • К
    Кудряшова
    27 августа 2023
    Волжские пейзажи Ивановского края
    Все было прекрасно. Очень понравилось.
    Все было прекрасно. Очень понравилосьВсе было прекрасно. Очень понравилосьВсе было прекрасно. Очень понравилосьВсе было прекрасно. Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Шуя

Самые популярные туры в Шуя
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Души уютный уголок: Ивановские земли
  2. Волжские пейзажи Ивановского края
  3. Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
  4. Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую область
Сколько стоит тур в Шуя в апреле 2024
Сейчас в Шуя можно забронировать 4 тура от 17 900 ₽ до 20 300 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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