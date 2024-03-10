Авторский тур
3 дня
3 мая
14 июня
12 июля
16 авг
от 18 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
14 мая
11 июня
25 июня
9 июля
от 18 600₽ за человека
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Авторский тур
3 дня
22 ноя
от 2000017 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую область
Ивановская область, Шуя
25 мая
8 июня
22 июня
6 июля
от 20 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина10 марта 2024На мартовские выходные взяли с мужем индивидуальный тур по Шуе и Иванову в «Большой Стране». Не можем не поделиться своими впечатлениями). Прекрасный гид, Елена Смирнова, настоящий знаток своего края, комфортный обаятельный человек, сделала все для максимально интесного и комфортного путешествия! Самая высокая оценка, всем рекомендуем!
- ААлла11 января 2024Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
- ТТатьяна7 ноября 2023Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
- ККудряшова27 августа 2023Все было прекрасно. Очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Шуя
Самые популярные туры в Шуя
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Шуя в апреле 2024
Сейчас в Шуя можно забронировать 4 тура от 17 900 ₽ до 20 300 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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