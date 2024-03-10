И Ирина

На мартовские выходные взяли с мужем индивидуальный тур по Шуе и Иванову в «Большой Стране». Не можем не поделиться своими впечатлениями). Прекрасный гид, Елена Смирнова, настоящий знаток своего края, комфортный обаятельный человек, сделала все для максимально интесного и комфортного путешествия! Самая высокая оценка, всем рекомендуем!