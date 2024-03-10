1 день

Шуя, село Васильевское, сыроварня

10:25 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Души уютный уголок».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.

Обед в кафе.

Переезд в царское село Васильевское.

Поселение старинное, а имя свое получило не в честь какого-нибудь помещика или разбогатевшего холопа, а в честь царя!

История села связана с именами Василия Шуйского, графов Шереметевых, А. С. Пушкина, царя Александра II, М. В. Фрунзе. Визитная карточка села — церковный ансамбль из 3 храмов и колокольни в центре села и Успенской церкви с колокольней на кладбище.

Строительство относятся к середине 18 — началу 19 веков. В Троицком соборе в течение 150 лет находились 29 икон кисти Андрея Рублева!

Васильевцы с удовольствием рассказывают и показывают гостям свою малую родину в музее истории села. Покажут уютный Дом ремесел, в котором до сих пор ткут полотна на деревянном станке, вышивают бисером и крестиком, шьют лоскутные сувениры!

Мастера с удовольствием Вас научат «быстрому» ремеслу (мастер-класс).

Возвращение в Шую.

Посещение частной сыроварни семьи Гагариных «За стеклом»

Здесь Вам расскажут о производстве сыра, покажут через стекло как оно устроено.

Дегустация продукции сыроварни с чаем, баранками и домашним вареньем в дегустационном зале. Дегустация сопровождается рассказом о каждом сорте сыра, истории сыроделия, интересных фактах о сыре.

Здесь вы сможете приобрести продукцию местных фермеров: шуйские ягоды, мраморный сом.



Размещение в гостинице.

Ужин за доп. плату (стоимость 600 руб. /чел., оплачивается вместе с путёвкой).