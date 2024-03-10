Вы увидите место, символом которого когда-то стала жар-птица, и произведения холуйской лаковой живописи и побываете в городке, где и вышивка, и гармошки, и наливки — предмет народной гордости.
А кроме этого сможете попробовать своими руками соткать полотно или вышить рисунок бисером и, конечно, полюбоваться видами на волжские просторы.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Шуя, село Васильевское, сыроварня
10:25 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Души уютный уголок».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.
Обед в кафе.
Переезд в царское село Васильевское.
Поселение старинное, а имя свое получило не в честь какого-нибудь помещика или разбогатевшего холопа, а в честь царя!
История села связана с именами Василия Шуйского, графов Шереметевых, А. С. Пушкина, царя Александра II, М. В. Фрунзе. Визитная карточка села — церковный ансамбль из 3 храмов и колокольни в центре села и Успенской церкви с колокольней на кладбище.
Строительство относятся к середине 18 — началу 19 веков. В Троицком соборе в течение 150 лет находились 29 икон кисти Андрея Рублева!
Васильевцы с удовольствием рассказывают и показывают гостям свою малую родину в музее истории села. Покажут уютный Дом ремесел, в котором до сих пор ткут полотна на деревянном станке, вышивают бисером и крестиком, шьют лоскутные сувениры!
Мастера с удовольствием Вас научат «быстрому» ремеслу (мастер-класс).
Возвращение в Шую.
Посещение частной сыроварни семьи Гагариных «За стеклом»
Здесь Вам расскажут о производстве сыра, покажут через стекло как оно устроено.
Дегустация продукции сыроварни с чаем, баранками и домашним вареньем в дегустационном зале. Дегустация сопровождается рассказом о каждом сорте сыра, истории сыроделия, интересных фактах о сыре.
Здесь вы сможете приобрести продукцию местных фермеров: шуйские ягоды, мраморный сом.
Размещение в гостинице.
Ужин за доп. плату (стоимость 600 руб. /чел., оплачивается вместе с путёвкой).
Села Введеньё и Дунилово, города Приволжск и Плёс
Завтрак в ресторане гостиницы.
Переезд в село Введеньё (5 км).
Посещение Николо-Шартомского мужского действующего монастыря.
Один из древнейших (XIII в.) и обширнейших монастырей Шуйского уезда. Представляет собой прекрасный архитектурный комплекс XVIII в.
Его появление на этом месте предопределила одна из местных крестьянок, которая на берегу реки нашла икону святителя Николая Чудотворца. По этому поводу здесь был сооружен небольшой храм, положивший начало храмовому ансамблю.
Экскурсия по территории монастыря, посещение действующих храмов.
Отправление в село Дунилово.
Недалеко от Шуи, разделенные рекой Тезой, стоят два села — Дунилово и Горицы, ныне ставшие одним целым. Их история связана с древнейшей историей Шуи, с судьбами родов Шуйских и Лопухиных.
Расположение на перекрестке дорог способствовало развитию торговли и ремесел, здесь некогда собирали сотни купцов Покровская и Тихоновская ярмарки, здесь закладывали красивейшие храмы и богатые монастыри.
Дунилово получило неофициальное название «Второй Суздаль». Здесь, на небольшом пятачке земли, расположились 11 храмов и 2 монастыря.
Панорама села Дунилово.
Остановка в г. Приволжск — ювелирной столице Ивановской области. При знаменитом местном ювелирном заводе «Красная Пресня» есть много ювелирных магазинов. Свободное время для шопинга.
Переезд в Плёс.
Летом и весной утопает в ярких красках и притягивает туристов своими пейзажами. Город закрыт для транспорта и гулять по городу будем пешком.
Обзорная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены — лишь столетние берёзы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы. Маленькие улочки и волжская набережная с середины XX века волжский привлекает не только художников, но и кинематографистов.
Здесь снималось множество известных фильмов, в том числе «Два капитана», «Жестокий романс», «Китайский сервиз» и «Золотой телёнок».
В небольших кафе и закусочных на Волжской набережной можно попробовать кулейку и углы с лещом.
Теплоходная прогулка по Волге даст возможность полюбоваться городом с воды и надышаться свежим волжским воздухом (по погодным условиям, оплачивается в Плёсе).
Свободное время для обеда, прогулок по волжской набережной и самостоятельное посещение музеев.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин за доп. плату (стоимость 600 руб. /чел., оплачивается вместе с путёвкой).
Села Палех, Холуй, мастер-класс и деревня Понькино
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Переезд в село Палех, существовавшее на Нижегородской дороге с XVII века, известное как центр Палецкого княжества, принадлежащего князьям Палехским — роду князей Стародубских. Село, где каждый десятый житель — художник.
Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.
Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами. Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».
Переезд в Холуй — прославленный центр русской лаковой миниатюры и иконописи.
Экскурсия в Музей Холуйского искусства: среди 5000 единиц хранения можно видеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение). Значительную часть коллекции музея составляют иконы.
Мастер-класс по росписи лаковой миниатюры, где вам раскроют секреты этого искусства. Своё изделие каждый заберет с собой.
Посещение сувенирных магазинов.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский обед из печи — неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Фотосессия в деревенских нарядах.
Для желающих посещение фермерского магазина мясных продуктов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Шуя.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.
Отправление в Москву самостоятельно.
Возможен трансфер до ж/д вокзала г. Иваново на вечерние поезда.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле “Гранд отель Шуя” 4*, г. Шуя (резервный отель ГК "Сосновый бор", г. Иваново).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный стандартный номер
|1-местный стандартный номер
|18 900
|22 400
Варианты проживания
Гранд Отель Шуя
Этот отель расположен в центре города Шуя, в нем работает оздоровительный центр и круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей удобные номера, оборудованные телевизором с плоским экраном. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в зонах общественного пользования.
Каждый номер в «Гранд Отеле Шуя» оформлен в строгом стиле, в теплых тонах. В номерах уложено ковровое покрытие, в них можно пользоваться мини-баром. Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, в них предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Ежедневно в ресторане отеля сервируют континентальный завтрак, ресторан специализируется на блюдах европейской и русской кухни. Напитки и коктейли можно заказать в баре отеля, также предоставляется обслуживание номеров. Оздоровительный центр «Гранд Отеля» располагает финской сауной и гидромассажной ванной. В отеле также работает фитнес-центр, услуги массажа предоставляются по запросу. Гости могут поиграть в бильярд в игровой комнате.
Воскресенский собор находится всего в 500 метрах от отеля. Железнодорожный и автобусный вокзал Шуи расположен в 1 км от «Гранд Отеля Шуя», с него можно доехать до Иваново менее чем за 1 час.
Гостиничный комплекс «Сосновый Бор»
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 2 ночи в гостинице туристического класса
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Мастер-класс «Лаковая миниатюра»
- Дегустация сыров
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и из Шуи
- 2 ужина - 1200 руб. за оба (бронируются заранее, оплачиваются вместе с путевкой)
- Личные траты
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
Как можно добраться до Шуи и уехать обратно?
Рекомендуемый проезд из Москвы:
Москва – Шуя: поезд № 739 Ласточка. Отправление в 07:07, прибытие в Шую в 10:21, в пути – 3 часа 14 минут.
Рекомендуемый проезд из Шуи:
Шуя – Москва: поезд № 740 Ласточка. Отправление в 19:30, прибытие в Москву в 22:39, в пути – 3 часа 09 минут.