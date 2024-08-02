1 день

Села Введенье и Дунилово, город Шуя, интерактивная программа, мастер-класс, угощение

10:25 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Души уютный уголок».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Переезд в село Введеньё — одно из самых интересных сёл. По истории, богатству храмовыми комплексами и красоте можно отнести к одному из наиболее выдающихся сел Ивановской области.

Возникло в конце 14 века у пересечения реки и старой дороги из Костромы во Владимир. Первое упоминание относится к 1425 г. — в грамоте нижегородской княгини Марии упоминается находящийся здесь Николо-Шартомский монастырь.

Находящийся в селе Введенье Свято-Николо-Шартомский монастырь является одним из древнейших монастырей России.

Вид монастырь имел в древности иной, чем теперь. Существующее ныне каменное пятиглавое здание было построено в 1651 году, открыто 27 апреля.

Монастырь во Введенье возведён в стиле византийско-русской архитектурной школы. Это ансамбль церковных зданий и сооружений.

Посещение монастыря и монастырской лавки, где можно приобрести продукты из монастырского подворья и местных фермеров.

Отправление в село Дунилово.

Недалеко от Шуи, разделённые рекой Тезой, стоят два села — Дунилово и Горицы, ныне ставшие одним целым. Их история связана с древнейшей историей Шуи, с судьбами родов Шуйских и Лопухиных.

Расположение на перекрестке дорог способствовало развитию торговли и ремесел, здесь некогда собирали сотни купцов Покровская и Тихоновская ярмарки, здесь закладывали красивейшие храмы и богатые монастыри. Дунилово получило неофициальное название «Второй Суздаль».

Здесь, на небольшом пятачке земли расположились 11 храмов и 2 монастыря.

Панорама села Дунилово.

История Успенского женского Дуниловского монастыря. Монастырь был основан в XVI веке Ф. И. Лопухиным, тестем Петра I. Скромный деревянный монастырь был пышно отстроен и обустроен в XIX в. на деньги московской купчихи Каретниковой.

В 1991 году возвращён Русской Православной церкви и начал активно восстанавливаться. Ныне обитель в идеальном состоянии, на территории находится образцовая православная детская гимназия, где учатся и получают воспитание 30 воспитанниц.

Обед.

Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.

Посещение ситцевой мастерской.

Вы окунетесь в мир русской истории, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли Царских особ, да князей, которые когда-то вершили судьбу нашей чудесной Шуи. А также какими напитками угощали гостей на Руси.

В программе вас ждут:

интерактивная программа «Как жили на Руси»;

«Как жили на Руси»; мастер-класс«Оберег в ситцевых традициях»;

угощение и история русских напитков.;

фотосессия в костюмах.

Размещение в отеле «Гранд отель Шуя» в г. Шуя (резервный отель ГК «Сосновый бор» в г. Иваново)/в отеле «Дубки».

За доп. плату ужин (стоимость 600 руб. /чел. Оплачивается вместе с путёвкой).

