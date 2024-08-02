Души уютный уголок: Ивановские земли зимой

В путешествии по Ивановской области Вас ждут уютные города на волжских берегах, старинные русские села и деревеньки, где бережно хранят нашу историю и ремесла.

Вы насладитесь особой атмосферой русской провинции, попробуете своими руками соткать полотно или вышить рисунок бисером, узнаете интересные факты из биографии великого драматурга и посетите храмы с богатой историей.
5
3 отзыва
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Села Введенье и Дунилово, город Шуя, интерактивная программа, мастер-класс, угощение

10:25 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Души уютный уголок».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Переезд в село Введеньё — одно из самых интересных сёл. По истории, богатству храмовыми комплексами и красоте можно отнести к одному из наиболее выдающихся сел Ивановской области.

Возникло в конце 14 века у пересечения реки и старой дороги из Костромы во Владимир. Первое упоминание относится к 1425 г. — в грамоте нижегородской княгини Марии упоминается находящийся здесь Николо-Шартомский монастырь.

Находящийся в селе Введенье Свято-Николо-Шартомский монастырь является одним из древнейших монастырей России.

Вид монастырь имел в древности иной, чем теперь. Существующее ныне каменное пятиглавое здание было построено в 1651 году, открыто 27 апреля.

Монастырь во Введенье возведён в стиле византийско-русской архитектурной школы. Это ансамбль церковных зданий и сооружений.

Посещение монастыря и монастырской лавки, где можно приобрести продукты из монастырского подворья и местных фермеров.

Отправление в село Дунилово.

Недалеко от Шуи, разделённые рекой Тезой, стоят два села — Дунилово и Горицы, ныне ставшие одним целым. Их история связана с древнейшей историей Шуи, с судьбами родов Шуйских и Лопухиных.

Расположение на перекрестке дорог способствовало развитию торговли и ремесел, здесь некогда собирали сотни купцов Покровская и Тихоновская ярмарки, здесь закладывали красивейшие храмы и богатые монастыри. Дунилово получило неофициальное название «Второй Суздаль».

Здесь, на небольшом пятачке земли расположились 11 храмов и 2 монастыря.

Панорама села Дунилово.

История Успенского женского Дуниловского монастыря. Монастырь был основан в XVI веке Ф. И. Лопухиным, тестем Петра I. Скромный деревянный монастырь был пышно отстроен и обустроен в XIX в. на деньги московской купчихи Каретниковой.

В 1991 году возвращён Русской Православной церкви и начал активно восстанавливаться. Ныне обитель в идеальном состоянии, на территории находится образцовая православная детская гимназия, где учатся и получают воспитание 30 воспитанниц.

Обед.

Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.

Посещение ситцевой мастерской.

Вы окунетесь в мир русской истории, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли Царских особ, да князей, которые когда-то вершили судьбу нашей чудесной Шуи. А также какими напитками угощали гостей на Руси.

В программе вас ждут:

  • интерактивная программа «Как жили на Руси»;
  • мастер-класс«Оберег в ситцевых традициях»;
  • угощение и история русских напитков.;
  • фотосессия в костюмах.

Размещение в отеле «Гранд отель Шуя» в г. Шуя (резервный отель ГК «Сосновый бор» в г. Иваново)/в отеле «Дубки».

За доп. плату ужин (стоимость 600 руб. /чел. Оплачивается вместе с путёвкой).

Села Введенье и Дунилово, город Шуя, интерактивная программа, мастер-класс, угощениеСела Введенье и Дунилово, город Шуя, интерактивная программа, мастер-класс, угощениеСела Введенье и Дунилово, город Шуя, интерактивная программа, мастер-класс, угощениеСела Введенье и Дунилово, город Шуя, интерактивная программа, мастер-класс, угощение
2 день

Щелыково, Кинешма, Музей валенок

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд в музей-заповедник «Щелыково».

Усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского — место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь.

Здесь он много и плодотворно работал, принимал многочисленных гостей, здесь нашел свой последний приют. Здесь бережно хранят его наследие и поддерживают щелыковские традиции.

Вы посетите дом писателя. Именно в этом доме жил А. Н. Островский, приезжая в усадьбу на лето. Впервые посетив Щелыково, драматург с восхищением отзывается о доме, отмечая, что он «удивительно хорош как снаружи оригинальностью архитектуры, так и внутри удобством помещений».

Переезд в г. Кинешма — один из старейших промышленных центров Верхнего Поволжья.

Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка — одноэтажные и двухэтажные дома купцов и мещан XIX века органично дополнены особняками купцов-фабрикантов, величественными общественными зданиями, храмовыми ансамблями.

Обед в кафе города.

Экскурсия по историческому центру позволит увидеть величественные соборы и храмы, богатство особняков, знаменитый Волжский бульвар, грандиозный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный ещё в 1745 году, образец русской церковной архитектуры XVIII века.

Рядом красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году. А Кинешемские Красные ряды — памятник русской архитектурной эклектики, где перемешано всё: тут и романская монументальность, и строгость классики и изящество модерна. Настоящее путешествие во времени.

Посещение частного Музея валенок.

В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция миниатюрных валеночек и многое другое.

Позднее возвращение в гостиницу.

Свободное время.

За доп. плату ужин (стоимость 600 руб. /чел., оплачивается вместе с путёвкой).

Щелыково, Кинешма, Музей валенокЩелыково, Кинешма, Музей валенокЩелыково, Кинешма, Музей валенокЩелыково, Кинешма, Музей валенок
3 день

Села Палех, Холуй и мастер-класс, деревня Понькино и деревенский обед, сыроварня

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Переезд в село Палех, существовавшее на Нижегородской дороге с XVII века, известное как центр Палецкого княжества, принадлежащего князьям Палехским — роду князей Стародубских.

Село, где каждый десятый житель — художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.

Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами. Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».

Переезд в Холуй — прославленный центр русской лаковой миниатюры и иконописи.

Экскурсия в Музей Холуйского искусства: среди 5000 единиц хранения можно видеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение). Значительную часть коллекции музея составляют иконы.

Мастер-класс по росписи лаковой миниатюры, где вам раскроют секреты этого искусства. Своё изделие каждый заберет с собой.

Посещение сувенирных магазинов.

Переезд в деревню Понькино.

Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.

Деревенский обед из печи — неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.

Фотосессия в деревенских нарядах.

Для желающих посещение фермерского магазина мясных продуктов.

Посещение частной сыроварни семьи Гагариных «За стеклом».

Здесь Вам расскажут о производстве сыра, покажут через стекло как оно устроено.

Дегустация продукции сыроварни с чаем, баранками и домашним вареньем в дегустационном зале, сопровождается рассказом о каждом сорте сыра, истории сыроделия, интересных фактах о сыре.

Здесь вы сможете приобрести продукцию местных фермеров: шуйские ягоды, мраморный сом.

Трансфер на ж/д вокзал г. Шуя.

18:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.

Отправление в Москву самостоятельно.

Села Палех, Холуй и мастер-класс, деревня Понькино и деревенский обед, сыроварняСела Палех, Холуй и мастер-класс, деревня Понькино и деревенский обед, сыроварняСела Палех, Холуй и мастер-класс, деревня Понькино и деревенский обед, сыроварняСела Палех, Холуй и мастер-класс, деревня Понькино и деревенский обед, сыроварня

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле «Гранд отель Шуя» 4*, г. Шуя (резервный отель ГК «Сосновый бор», г. Иваново)/в гостевом доме «Дубки», г. Шуя.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный стандартный номер1-местный стандартный номер
«Гранд отель Шуя» 4*/ГК «Сосновый бор»23 20026 700
«Дубки»21 90024 900

Варианты проживания

Гостиница «Гранд отель Шуя»

2 ночи

Этот отель расположен в центре города Шуя, в нем работает оздоровительный центр и круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей удобные номера, оборудованные телевизором с плоским экраном. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в зонах общественного пользования.

Каждый номер в «Гранд Отеле Шуя» оформлен в строгом стиле, в теплых тонах. В номерах уложено ковровое покрытие, в них можно пользоваться мини-баром. Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, в них предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

Ежедневно в ресторане отеля сервируют континентальный завтрак, ресторан специализируется на блюдах европейской и русской кухни. Напитки и коктейли можно заказать в баре отеля, также предоставляется обслуживание номеров. Оздоровительный центр «Гранд Отеля» располагает финской сауной и гидромассажной ванной. В отеле также работает фитнес-центр, услуги массажа предоставляются по запросу. Гости могут поиграть в бильярд в игровой комнате.

Воскресенский собор находится всего в 500 метрах от отеля. Железнодорожный и автобусный вокзал Шуи расположен в 1 км от «Гранд Отеля Шуя», с него можно доехать до Иваново менее чем за 1 час.

Гостиница «Гранд отель Шуя»Гостиница «Гранд отель Шуя»Гостиница «Гранд отель Шуя»Гостиница «Гранд отель Шуя»Гостиница «Гранд отель Шуя»

ГК «Сосновый бор»

2 ночи

Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.

Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.

Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.

Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.

ГК «Сосновый бор»ГК «Сосновый бор»ГК «Сосновый бор»ГК «Сосновый бор»ГК «Сосновый бор»ГК «Сосновый бор»ГК «Сосновый бор»ГК «Сосновый бор»ГК «Сосновый бор»

Гостиница «Дубки»

2 ночи

Гостевой дом «DUBKI» находится в городе Шуя Ивановской области.

К размещению предлагаются комфортабельные номера на два, три или четыре места со звукоизоляцией, мебелью, сплит-системой и телевизором. Отдыхающим предоставляются бесплатный интернет, комплект постельного белья и свежих полотенец, а также предметы гигиены.

Питание можно организовать самостоятельно, для чего есть есть общая кухня с бытовой техникой и посудой.

Чтобы разнообразить досуг можно погулять по городу и посетить Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, либо Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе. Расстояние до аэропорта Иваново - 25,6 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.

Гостиница «Дубки»Гостиница «Дубки»Гостиница «Дубки»Гостиница «Дубки»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание: 2 ночи в гостинице туристического класса
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда в кафе
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Мастер-класс «Лаковая миниатюра»
  • Мастер-класс «Оберег»
  • Дегустация сыров
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иваново и из Шуи
  • 2 ужина - 1200 руб. за оба (бронируются заранее, оплачиваются вместе с путевкой)
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Иваново
Билеты входят в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Да, страховка входит в стоимость.

Какой транспорт используется в туре?

Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).

Сколько человек будет в группе?

Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.

Как можно добраться до Шуи и уехать обратно?

Рекомендуемый проезд из Москвы:

Москва – Шуя: поезд № 739 Ласточка. Отправление в 07:07, прибытие в Шую в 10:21, в пути – 3 часа 14 минут.

Рекомендуемый проезд из Шуи:

Шуя – Москва: поезд № 740 Ласточка. Отправление в 19:30, прибытие в Москву в 22:39, в пути – 3 часа 09 минут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 авг 2024
Всё было хорошо. Рекомендую.
М
15 июл 2024
Комфортно, удобно, маленькая группа.
И
9 июл 2024
Организован тур хорошо.

Тур входит в следующие категории Шуя

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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