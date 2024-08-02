Вы насладитесь особой атмосферой русской провинции, попробуете своими руками соткать полотно или вышить рисунок бисером, узнаете интересные факты из биографии великого драматурга и посетите храмы с богатой историей.
Программа тура по дням
Села Введенье и Дунилово, город Шуя, интерактивная программа, мастер-класс, угощение
10:25 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Души уютный уголок».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Переезд в село Введеньё — одно из самых интересных сёл. По истории, богатству храмовыми комплексами и красоте можно отнести к одному из наиболее выдающихся сел Ивановской области.
Возникло в конце 14 века у пересечения реки и старой дороги из Костромы во Владимир. Первое упоминание относится к 1425 г. — в грамоте нижегородской княгини Марии упоминается находящийся здесь Николо-Шартомский монастырь.
Находящийся в селе Введенье Свято-Николо-Шартомский монастырь является одним из древнейших монастырей России.
Вид монастырь имел в древности иной, чем теперь. Существующее ныне каменное пятиглавое здание было построено в 1651 году, открыто 27 апреля.
Монастырь во Введенье возведён в стиле византийско-русской архитектурной школы. Это ансамбль церковных зданий и сооружений.
Посещение монастыря и монастырской лавки, где можно приобрести продукты из монастырского подворья и местных фермеров.
Отправление в село Дунилово.
Недалеко от Шуи, разделённые рекой Тезой, стоят два села — Дунилово и Горицы, ныне ставшие одним целым. Их история связана с древнейшей историей Шуи, с судьбами родов Шуйских и Лопухиных.
Расположение на перекрестке дорог способствовало развитию торговли и ремесел, здесь некогда собирали сотни купцов Покровская и Тихоновская ярмарки, здесь закладывали красивейшие храмы и богатые монастыри. Дунилово получило неофициальное название «Второй Суздаль».
Здесь, на небольшом пятачке земли расположились 11 храмов и 2 монастыря.
Панорама села Дунилово.
История Успенского женского Дуниловского монастыря. Монастырь был основан в XVI веке Ф. И. Лопухиным, тестем Петра I. Скромный деревянный монастырь был пышно отстроен и обустроен в XIX в. на деньги московской купчихи Каретниковой.
В 1991 году возвращён Русской Православной церкви и начал активно восстанавливаться. Ныне обитель в идеальном состоянии, на территории находится образцовая православная детская гимназия, где учатся и получают воспитание 30 воспитанниц.
Обед.
Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.
Посещение ситцевой мастерской.
Вы окунетесь в мир русской истории, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли Царских особ, да князей, которые когда-то вершили судьбу нашей чудесной Шуи. А также какими напитками угощали гостей на Руси.
В программе вас ждут:
- интерактивная программа «Как жили на Руси»;
- мастер-класс«Оберег в ситцевых традициях»;
- угощение и история русских напитков.;
- фотосессия в костюмах.
Размещение в отеле «Гранд отель Шуя» в г. Шуя (резервный отель ГК «Сосновый бор» в г. Иваново)/в отеле «Дубки».
За доп. плату ужин (стоимость 600 руб. /чел. Оплачивается вместе с путёвкой).
Щелыково, Кинешма, Музей валенок
Завтрак в ресторане гостиницы.
Переезд в музей-заповедник «Щелыково».
Усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского — место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь.
Здесь он много и плодотворно работал, принимал многочисленных гостей, здесь нашел свой последний приют. Здесь бережно хранят его наследие и поддерживают щелыковские традиции.
Вы посетите дом писателя. Именно в этом доме жил А. Н. Островский, приезжая в усадьбу на лето. Впервые посетив Щелыково, драматург с восхищением отзывается о доме, отмечая, что он «удивительно хорош как снаружи оригинальностью архитектуры, так и внутри удобством помещений».
Переезд в г. Кинешма — один из старейших промышленных центров Верхнего Поволжья.
Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка — одноэтажные и двухэтажные дома купцов и мещан XIX века органично дополнены особняками купцов-фабрикантов, величественными общественными зданиями, храмовыми ансамблями.
Обед в кафе города.
Экскурсия по историческому центру позволит увидеть величественные соборы и храмы, богатство особняков, знаменитый Волжский бульвар, грандиозный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный ещё в 1745 году, образец русской церковной архитектуры XVIII века.
Рядом красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году. А Кинешемские Красные ряды — памятник русской архитектурной эклектики, где перемешано всё: тут и романская монументальность, и строгость классики и изящество модерна. Настоящее путешествие во времени.
Посещение частного Музея валенок.
В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция миниатюрных валеночек и многое другое.
Позднее возвращение в гостиницу.
Свободное время.
За доп. плату ужин (стоимость 600 руб. /чел., оплачивается вместе с путёвкой).
Села Палех, Холуй и мастер-класс, деревня Понькино и деревенский обед, сыроварня
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Переезд в село Палех, существовавшее на Нижегородской дороге с XVII века, известное как центр Палецкого княжества, принадлежащего князьям Палехским — роду князей Стародубских.
Село, где каждый десятый житель — художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.
Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами. Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».
Переезд в Холуй — прославленный центр русской лаковой миниатюры и иконописи.
Экскурсия в Музей Холуйского искусства: среди 5000 единиц хранения можно видеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение). Значительную часть коллекции музея составляют иконы.
Мастер-класс по росписи лаковой миниатюры, где вам раскроют секреты этого искусства. Своё изделие каждый заберет с собой.
Посещение сувенирных магазинов.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский обед из печи — неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Фотосессия в деревенских нарядах.
Для желающих посещение фермерского магазина мясных продуктов.
Посещение частной сыроварни семьи Гагариных «За стеклом».
Здесь Вам расскажут о производстве сыра, покажут через стекло как оно устроено.
Дегустация продукции сыроварни с чаем, баранками и домашним вареньем в дегустационном зале, сопровождается рассказом о каждом сорте сыра, истории сыроделия, интересных фактах о сыре.
Здесь вы сможете приобрести продукцию местных фермеров: шуйские ягоды, мраморный сом.
Трансфер на ж/д вокзал г. Шуя.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле «Гранд отель Шуя» 4*, г. Шуя (резервный отель ГК «Сосновый бор», г. Иваново)/в гостевом доме «Дубки», г. Шуя.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный стандартный номер
|1-местный стандартный номер
|«Гранд отель Шуя» 4*/ГК «Сосновый бор»
|23 200
|26 700
|«Дубки»
|21 900
|24 900
Варианты проживания
Гостиница «Гранд отель Шуя»
Этот отель расположен в центре города Шуя, в нем работает оздоровительный центр и круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей удобные номера, оборудованные телевизором с плоским экраном. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в зонах общественного пользования.
Каждый номер в «Гранд Отеле Шуя» оформлен в строгом стиле, в теплых тонах. В номерах уложено ковровое покрытие, в них можно пользоваться мини-баром. Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, в них предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Ежедневно в ресторане отеля сервируют континентальный завтрак, ресторан специализируется на блюдах европейской и русской кухни. Напитки и коктейли можно заказать в баре отеля, также предоставляется обслуживание номеров. Оздоровительный центр «Гранд Отеля» располагает финской сауной и гидромассажной ванной. В отеле также работает фитнес-центр, услуги массажа предоставляются по запросу. Гости могут поиграть в бильярд в игровой комнате.
Воскресенский собор находится всего в 500 метрах от отеля. Железнодорожный и автобусный вокзал Шуи расположен в 1 км от «Гранд Отеля Шуя», с него можно доехать до Иваново менее чем за 1 час.
ГК «Сосновый бор»
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
Гостиница «Дубки»
Гостевой дом «DUBKI» находится в городе Шуя Ивановской области.
К размещению предлагаются комфортабельные номера на два, три или четыре места со звукоизоляцией, мебелью, сплит-системой и телевизором. Отдыхающим предоставляются бесплатный интернет, комплект постельного белья и свежих полотенец, а также предметы гигиены.
Питание можно организовать самостоятельно, для чего есть есть общая кухня с бытовой техникой и посудой.
Чтобы разнообразить досуг можно погулять по городу и посетить Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, либо Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе. Расстояние до аэропорта Иваново - 25,6 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 2 ночи в гостинице туристического класса
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда в кафе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Мастер-класс «Лаковая миниатюра»
- Мастер-класс «Оберег»
- Дегустация сыров
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и из Шуи
- 2 ужина - 1200 руб. за оба (бронируются заранее, оплачиваются вместе с путевкой)
- Личные траты
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
Как можно добраться до Шуи и уехать обратно?
Рекомендуемый проезд из Москвы:
Москва – Шуя: поезд № 739 Ласточка. Отправление в 07:07, прибытие в Шую в 10:21, в пути – 3 часа 14 минут.
Рекомендуемый проезд из Шуи:
Шуя – Москва: поезд № 740 Ласточка. Отправление в 19:30, прибытие в Москву в 22:39, в пути – 3 часа 09 минут.