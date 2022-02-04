Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00

Об экскурсии
В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей имения «Массандра» и этапами строительства дворца. Вы пройдете по жилым покоям императорской четы, увидите, где любил проводить время Александр III и где принимала гостей императрица Мария Федоровна.
Вы поразитесь внутренним убранством интерьеров, коллекцией произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Массандровский дворец — кладезь удивительных архитектурных решений и завораживающих интерьеров, где вы сможете воочию представить повседневную жизнь императоров и вообразить себя почётным гостем в этом шикарном дворце.
Как проходит аудиоэкскурсия
1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Важно знать:
- Трансфер не входит в стоимость
Организационные моменты:
- Начинайте экскурсию в любое время после покупки.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
- 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке экскурсии, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
- 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
- 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.