Все экскурсии в Симеизе
Доступно 9 экскурсий 🚌 в Симеизе на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 390₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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9ч
2 000₽
за 1 чел.
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
Ежедневно в 8:30
7ч
2 000₽
за 1 чел.
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы, крутые стены и подъёмы, и покорите вершину...
По пятницам и субботам в 8:00
9ч
2 000₽
за 1 чел.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам в этом лично! Мы...
ежедневно в 08:30 утра
Индивидуальная экскурсия
10ч
15 000₽
за 1-4 чел.
ежедневно 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
390₽
за 1 чел.
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Вас ждет интересная часовая аудиэкскурсия, в которой вы узнаете все о создателях Воронцовского дворца...
Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
390₽
за 1 чел.
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Вас ждет познавательная аудио экскурсия по Массандровскому дворцу
Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
7ч
850₽
за 1 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические»...
По вторникам и субботам в 11:00
7ч
1 800₽
за 1 чел.
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Всегда мечтали полетать на воздушном шаре и увидеть Крым с высоты птичьего полета? Или уже знаете, как...
12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022