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провел живописными местами. Подъём и спуск на вершину прошел гладко и комфортно, на вершине открылось потрясающее зрелище на природу Крыма. Гид проявил заботу об остановках на фотосессию на смотровых площадках и при этом сам фотографировал, подбирая красивый фон, если вы планируете поездку на Ай-Петри, рекомендую обратиться к Александру, профессионалу своего дела, вы получите массу удовольствия от прогулки и узнаете много интересного.