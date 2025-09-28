Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Симеиза
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Симеиза
Начало: Ваше адрес
Расписание: Ежедневно в 03:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Южнобережная трасса, остановка Симеиз
Расписание: ежедневно в 08:30 утра
2500 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
Тайком по Симеизу
Начало: Пгт. Симеиз, ул. Советская 74
5500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Начало: Южнобережная трасса, остановка Симеиз
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
2000 ₽ за человека
-
7%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прекрасны вы, брега Тавриды
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
14 880 ₽
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Наш поход на гору Ай-Петри стал незабываемым, благодаря нашему гиду. Встречали рассвет. Прекрасно ориентирующийся на местности Александр нас довёз и
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Л
Экскурсия очень обширная и при этом познавательная и интересная. Нудно и скучно не было. Гиды молодцы! Забрали с удобного нам места, на вопросы организации поездки ответили даже поздно вечером. Спасибо. Всё было круто!!!
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Т
Очень тихое и красивое утро. Такое ощущение, что время на какое-то мгновение останавливается.
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Н
Красивое, спокойное утро. Всё плавно: от темноты к свету, и горы постепенно оживают.
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Т
Эмоции сложно описать. Просто стоишь и смотришь, как рождается день над горами.
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К
Это не просто экскурсия, а полноценное впечатление, которое остаётся в памяти.
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С
Было холодно и сонно, но вид с вершины перекрыл вообще всё. Это тот случай, когда фото не передают и 10% реальности.
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А
Рассвет в горах над Ялтой — это один из самых сильных моментов всей поездки в Крым. Подъём ранний, но когда видишь, как солнце выходит из-за моря и заливает горы светом, всё забывается. Александр всё организовал спокойно и профессионально.
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Ю
Всё было идеально по времени и настроению. Рассвет над горами и морем одновременно — редкое зрелище. Спасибо Александру за атмосферу.
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С
Сначала думал, что это просто «поездка на рассвет», но на месте понял, насколько это сильное впечатление.
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Всего 42 отзыва в Симеизе
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Ответы на вопросы от путешественников по Симеизу
Самые популярные экскурсии в Симеизе
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