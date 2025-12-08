Мои заказы

Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии

Приглашаем вас на променад по одному из самых зеленых и живописных уголков Крыма. В непринужденной атмосфере вы осмотрите архитектурные достопримечательности старого Симеиза, узнаете его историю и получите лучистые фото на память ✨ Важная информация: обязательно иметь заряженный смартфон и наушники для своего него

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вилла «Ксения»
  • Вилла «Хайяль»
  • Вилла Вылежинского
  • Вилла Сабуровой
  • Загадочная вилла Арнольди
  • Рахманиновские места
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пгт. Симеиз, ул. Советская 74
Завершение: Симеиз, ул. Советская 74
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обязательно иметь заряженный смартфон и наушники для своего него
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

