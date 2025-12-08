Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПриглашаем вас на променад по одному из самых зеленых и живописных уголков Крыма. В непринужденной атмосфере вы осмотрите архитектурные достопримечательности старого Симеиза, узнаете его историю и получите лучистые фото на память ✨ Важная информация: обязательно иметь заряженный смартфон и наушники для своего него
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вилла «Ксения»
- Вилла «Хайяль»
- Вилла Вылежинского
- Вилла Сабуровой
- Загадочная вилла Арнольди
- Рахманиновские места
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пгт. Симеиз, ул. Советская 74
Завершение: Симеиз, ул. Советская 74
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Обязательно иметь заряженный смартфон и наушники для своего него
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
