Описание

Что вас ожидает Тур на багги или квадроцикле в эко-поселок Медовеевка — один из самых популярных направлений у туристов в районе Красной поляны. Отдаленное поселение славится своими фермами, пасеками, пивоварней, банями и ресторанами. Экстремальный маршрут на квадроциклах или багги начинается с заезда в чащу леса, где расположены целебные источники и родниковые водопады, которые не пересыхают летом, не замерзают зимой и дарят заряд здоровья всем гостям! Дорога разнообразна своим рельефом. Вы проедете по пологим участкам и подниметесь по затяжной грунтовке до пасеки. Здесь, в окружении могучих и плодоносных каштанов вы пройдете экскурсию, выпьете чай с натуральным мёдом и отправитесь по горному серпантину вдоль широкого ущелья реки Чвижепсе. Преодолев самую труднопроходимую часть пути, вас встретят зеленые поляны поселка Медовеевка, где во время программы вы продолжите получать яркие впечатления. Наши гиды покажут вам знаменитые и спрятанные от посторонних глаз смотровые площадки, где с высоты птичьего полёта открываются невероятные виды на горы Красной поляны.