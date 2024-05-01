Эко-посёлок Медовеевка
В районе Красной поляны, среди гор расположен эко-поселок Медовеевка. Отдаленное поселение славится своими фермами, пасеками, пивоварней, банями и ресторанами.
Мы приглашаем вас прокатиться по рельефным тропам на багги и квадроциклах, попробовать вкуснейший мед и насладиться видами со смотровых площадок.
Мы приглашаем вас прокатиться по рельефным тропам на багги и квадроциклах, попробовать вкуснейший мед и насладиться видами со смотровых площадок.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- ▪️ Ущелье бурной реки Чвижепсе.
- ▪️ Пасека среди Колхидского леса.
- ▪️ Водоскаты и целебные источники.
- ▪️ Секретные и популярные смотровые площадки на горные панорамы.
- ▪️ Крутой грунтовый серпантин до п. Медовеевка
Описание
Что вас ожидает Тур на багги или квадроцикле в эко-поселок Медовеевка — один из самых популярных направлений у туристов в районе Красной поляны. Отдаленное поселение славится своими фермами, пасеками, пивоварней, банями и ресторанами. Экстремальный маршрут на квадроциклах или багги начинается с заезда в чащу леса, где расположены целебные источники и родниковые водопады, которые не пересыхают летом, не замерзают зимой и дарят заряд здоровья всем гостям! Дорога разнообразна своим рельефом. Вы проедете по пологим участкам и подниметесь по затяжной грунтовке до пасеки. Здесь, в окружении могучих и плодоносных каштанов вы пройдете экскурсию, выпьете чай с натуральным мёдом и отправитесь по горному серпантину вдоль широкого ущелья реки Чвижепсе. Преодолев самую труднопроходимую часть пути, вас встретят зеленые поляны поселка Медовеевка, где во время программы вы продолжите получать яркие впечатления. Наши гиды покажут вам знаменитые и спрятанные от посторонних глаз смотровые площадки, где с высоты птичьего полёта открываются невероятные виды на горы Красной поляны.
10.00-17.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экипировка
- Инструктаж и тест-драйв площадка
- Аренда техники
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Сочи, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, д. 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: 10.00-17.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Депозит — 5000₽ перед началом маршрута
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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