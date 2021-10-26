Все экскурсии в Сочи

Доступно 561 экскурсия 🚌 в Сочи на 2021 год, 6417 ⭐ отзывов, цены от 350₽, посетите достопримечательности: Озеро Рица 🐠, Гора Ахун, Чайная плантация, Золотое кольцо Абхазии, Роза Хутор 🏞, Юпшарский каньон, Самшитовая роща, Скайпарк 🌁. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
4.9
66
12ч
2 100
за 1 чел.
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
В Абхазию приезжают за природой и историей
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи
10ч
2 750
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи
В небольшой группе мы отправимся к волшебной жемчужине Абхазии - озеру Рица
Ежедневно, примерно в 7:00, в зависимости от вашего расположения
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
4.6
228
1000
600
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
ежедневно в 09:30
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
4.6
18
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
Наверняка вы уже видели фотографии на фоне белых скал, водопадов и других невероятных видов
Ежедневно 14:00 (если будут группы на утро то и в 7-30 будет выезд)
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
Индивидуальная экскурсия
5
34
650
за 1 чел.
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
Небанальная история курорта, собранная по крупицам в местных архивах
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
4.7
93
12ч
2 100
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
Прокатимся с ветерком
Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
4.5
153
12ч
1 450
за 1 чел.
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
ежедневно в 06:00
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная экскурсия
4.8
42
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию
Ежедневно
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
4.5
164
1000
600
за 1 чел.
Часто заказывают
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Вдохновиться ландшафтами сочинской Швейцарии, узнать историю поселка и отведать гастро-символы края
ежедневно в 10:00
Классическая обзорная экскурсия по Сочи с дегустацией
4.4
30
800
за 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Сочи с дегустацией
После нашей экскурсии вы точно не заблудитесь в Сочи
с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
7ч 30м
9000
7 200
за 1-3 чел.
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
Побывать в ущельях, испить нарзана, открыть истории олимпийских побед и насладиться видами с канатки
Насыщенная обзорная экскурсия по городу Сочи
4.5
3
900
за 1 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Ежедневно с 13:00 часов.
Все символы Абхазии из Сочи за один день
Индивидуальная экскурсия
5
94
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Все символы Абхазии из Сочи за один день
Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах «страны души»
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3 в 1
4.7
229
1 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3 в 1
Сочи - это не только побережье Черного моря, но и горы
Ежедневно в 09:30 (время ориентировочное)
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
4.8
64
12ч
2500
2 250
за 1 чел.
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
ежедневно в 09:00
На джипах в Абхазию: Гегский водопад, озера и каньоны
5
2
10ч
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
На джипах в Абхазию: Гегский водопад, озера и каньоны
Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным и живописным...
Ежедневно
Экскурсия из Сочи: Здравствуй, Абхазия!
Индивидуальная экскурсия
4.9
131
11ч
13000
11 700
за 1-6 чел.
Экскурсия из Сочи: Здравствуй, Абхазия!
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
4.7
10
45м
1 400
за 1 чел.
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
Добро пожаловать на борт яхты
Ежедневно
Экспедиция к черноморским дельфинам
Индивидуальная экскурсия
5
20
2ч 30м
5 000
за 1 чел.
Экспедиция к черноморским дельфинам
Узнать самое интересное об этих млекопитающих и подойти к ним на расстояние вытянутой руки
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
4.4
200
12ч
1 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
На нашей экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Абхазии за один день
Ежедневно
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Индивидуальная экскурсия
5
14
10ч
6 500
за 1-6 чел.
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Индивидуальная экскурсия
4.9
22
2 000
за 1-6 чел.
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Сочи - самый популярный российский курорт
Вторник, четверг, суббота
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
4.9
68
700
за 1 чел.
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю
Морская прогулка на яхте - Сочи с моря
4.4
14
45м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте - Сочи с моря
Отправляйтесь на захватывающую морскую прогулку на белоснежной яхте
время с 7-30 и до 20-00 (время может меняться)

Последние отзывы «Экскурсии Сочи»

  • Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
    Е
    Елена
    26 октября 2021
    4
    Гид Ирина, рассказывает интересно, многого не знала про историю Сочи. Понравился мед и дегустация, но вот цены в кафе запредельные, не советую, готовят вкусно как и везде, но дорого. Почему не предупредили взять теплые вещи в горы на подъем? Вот я ни разу в горах не была и не подумала об этом. Если что, на второй станции подъёма можно купить теплые носки за 200₽. Видела, что половина туристов с голыми ногами. Олимпийский парк просто проезжали мимо. Гид рассказывала всем известные факты. А в целом экскурсия понравилась.
  • Отзыв на: Путешествие на озеро Рица
    С
    Светлана
    26 октября 2021
    5
    Всем рекомендую. Прекрасно провели время, любуясь красотами Абхазии. Огромное спасибо нашему гиду Адгуру за эту насыщенную поездку, нереальные виды, легенды, кухню и максимально внимательное отношение ко всем просьбам.
  • Отзыв на: Волшебными дорогами к Рице
    Т
    Татьяна
    26 октября 2021
    5
    Денис познакомил нашу компанию с Абхазией, где мы побывали впервые. Хочу отметить пунктуальность гида и весёлый нрав, своеобразную манеру подачи материала. Путешествие оставило приятные воспоминания и очень красивые фотографии. Денис нигде не торопил нас и рассчитал маршрут так, что даже удалось искупаться в море ровно на закате. Маршрут экскурсии продуман и насыщен, вместе с тем Денис учитывает пожелания туристов как по самим остановкам, так и по времени, проведённому там. Были приятно удивлены тем, что на остановках нашего маршрута почти не было туристов, что позволило насладиться видами, природой и достопримечательностями. Отмечу чистую машину и аккуратную езду, путешествие было комфортным даже на сложных участках пути в горах.
  • Отзыв на: Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
    Н
    Наталья
    26 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия, отличный гид и надежный водитель Екатерина, комфортный автомобиль. Екатерина всретила у отеля в точно назначенное время, во время прездки и в локациях был рассказ, насыщенный интересными подробностями и ответами на наши вопросы. Достойная полноценная экскурсия по местам, тесно связанными с историей страны. По местам ныне приходящими в упадок и поглощаемыми буйной растительностью. Завораживающее зрелище, щемящее сердце. Спасибо Вам, Екатерина.
  • Отзыв на: Экскурсия из Сочи: Здравствуй, Абхазия!
    Е
    Евгения
    26 октября 2021
    5
    Шикарная экскурсия. Отличный гид Даниэль. Море информации, достаточно времени посмотреть, солнечная погода. Плавно и текуче рассказывает. Огромная благодарность за чудесный день. С удовольствием бы поехала ещё
  • Отзыв на: Гранд-тур по всей Красной Поляне из Сочи
    Л
    Людмила
    26 октября 2021
    4
    Экскурсия прошла очень интересно. Подпортило впечатление то обстоятельство, что много времени было потрачено на дегустацию мёда+обед, из-за этого последний по очереди экскурсии объект "курорт Газпром" мы посмотрели в 18-00 в кромешной темноте со смотровой площадки. Экскурсовод сказала, видите эту красную точку, это дача Путина когда он здесь катается на лыжах. Поэтому эту часть экскурсии можно было смело вычеркивать без всякой потери для себя. Курорт Роза Хутор и канатные дороги на высоту 2300м оправдали ожидания - было классно!
  • Отзыв на: Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    К
    Константин
    26 октября 2021
    5
    Поездка супер! Были 21.10.2021, всё понравилось, водитель-гид знает своё дело. Рекомендую)
  • Отзыв на: Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    П
    Павлина
    26 октября 2021
    5
    Абхазия, хороша! Хотим огромное спасибо выразить нашему экскурсоводу Гаику. Хороший, компанейский, мирный экскурсовод! влюбит Вас в Абхазию. Мы остались очень довольны и обязательно вернёмся!
  • Отзыв на: Треккинг по тисо-самшитовой роще
    О
    Оксана
    26 октября 2021
    5
    Никогда не пишу плохие отзывы) а хорошие пишу с удовольствием! Вот присела, наконец, после чудной прогулки, пью кофе и делюсь впечатлениями: нас сегодня было четверо) мы с мужем и дети 11 и 15. Все проголосовали и поставили Никите оценку… 6 из пяти)) или ещё часто сейчас предлагают выбрать вариант: результат превзошёл ожидания. Информации было достаточно, но она излагалась не сумбурно, очень структурировано и интересно. Темы затрагивались любые, не только по направлению экскурсии, ответы получили на все вопросы. Как искушённые трипстерные туристы, повидавшие гидов, могу сказать Никита первый получил оценку 6. Эта была первая экскурсия, которую мы не хотели уже закончить. Очень важный факт: не было ни одного «ээээ, как бы, эта, короче, ммммм и т. п» от этого устаёшь невероятно. Ну и просто было приятно быть в обществе нашего (уже любимого) гида. Никита, вы молодец! Радует и ваше желание становится ещё лучше! Мы теперь только с вами! Спасибо
  • Отзыв на: Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    А
    Анастасия
    25 октября 2021
    5
    Экскурсия супер. Гид Саид вообще все круто рассказал и показал. Очень интересно и весело. Всем рекомендую!
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