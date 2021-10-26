Все экскурсии в Сочи
Доступно 561 экскурсия 🚌 в Сочи на 2021 год, 6417 ⭐ отзывов, цены от 350₽, посетите достопримечательности: Озеро Рица 🐠, Гора Ахун, Чайная плантация, Золотое кольцо Абхазии, Роза Хутор 🏞, Юпшарский каньон, Самшитовая роща, Скайпарк 🌁. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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12ч
2 100₽
за 1 чел.
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
В Абхазию приезжают за природой и историей
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
10ч
2 750₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице из Сочи
В небольшой группе мы отправимся к волшебной жемчужине Абхазии - озеру Рица
Ежедневно, примерно в 7:00, в зависимости от вашего расположения
9ч
1000600₽
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
ежедневно в 09:30
6ч
2 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
Наверняка вы уже видели фотографии на фоне белых скал, водопадов и других невероятных видов
Ежедневно 14:00 (если будут группы на утро то и в 7-30 будет выезд)
Индивидуальная экскурсия
3ч
650₽
за 1 чел.
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
Небанальная история курорта, собранная по крупицам в местных архивах
12ч
2 100₽
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
Прокатимся с ветерком
Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
12ч
1 450₽
за 1 чел.
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
ежедневно в 06:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
11 000₽
за 1-4 чел.
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Здравствуйте, меня зовут Сергей и я всем сердцем люблю Абхазию
Ежедневно
9ч
1000600₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Вдохновиться ландшафтами сочинской Швейцарии, узнать историю поселка и отведать гастро-символы края
ежедневно в 10:00
6ч
800₽
за 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Сочи с дегустацией
После нашей экскурсии вы точно не заблудитесь в Сочи
с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
90007 200₽
за 1-3 чел.
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
Побывать в ущельях, испить нарзана, открыть истории олимпийских побед и насладиться видами с канатки
5ч
900₽
за 1 чел.
Ежедневно с 13:00 часов.
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Все символы Абхазии из Сочи за один день
Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах «страны души»
8ч
1 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3 в 1
Сочи - это не только побережье Черного моря, но и горы
Ежедневно в 09:30 (время ориентировочное)
12ч
25002 250₽
за 1 чел.
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
ежедневно в 09:00
10ч
2 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
На джипах в Абхазию: Гегский водопад, озера и каньоны
Такой Абхазии вы еще не видели! Приглашаем вас в путешествие по самым гостеприимным и живописным...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
11ч
1300011 700₽
за 1-6 чел.
Экскурсия из Сочи: Здравствуй, Абхазия!
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
45м
1 400₽
за 1 чел.
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
Добро пожаловать на борт яхты
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 000₽
за 1 чел.
Экспедиция к черноморским дельфинам
Узнать самое интересное об этих млекопитающих и подойти к ним на расстояние вытянутой руки
12ч
1 300₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
На нашей экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Абхазии за один день
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
10ч
6 500₽
за 1-6 чел.
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-6 чел.
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Сочи - самый популярный российский курорт
Вторник, четверг, суббота
Индивидуальная экскурсия
2ч
700₽
за 1 чел.
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю
45м
1 500₽
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте - Сочи с моря
Отправляйтесь на захватывающую морскую прогулку на белоснежной яхте
время с 7-30 и до 20-00 (время может меняться)
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Последние отзывы «Экскурсии Сочи»
- ЕЕлена26 октября 2021Гид Ирина, рассказывает интересно, многого не знала про историю Сочи. Понравился мед и дегустация, но вот цены в кафе запредельные, не советую, готовят вкусно как и везде, но дорого. Почему не предупредили взять теплые вещи в горы на подъем? Вот я ни разу в горах не была и не подумала об этом. Если что, на второй станции подъёма можно купить теплые носки за 200₽. Видела, что половина туристов с голыми ногами. Олимпийский парк просто проезжали мимо. Гид рассказывала всем известные факты. А в целом экскурсия понравилась.
- Отзыв на: Путешествие на озеро РицаССветлана26 октября 2021Всем рекомендую. Прекрасно провели время, любуясь красотами Абхазии. Огромное спасибо нашему гиду Адгуру за эту насыщенную поездку, нереальные виды, легенды, кухню и максимально внимательное отношение ко всем просьбам.
- Отзыв на: Волшебными дорогами к РицеТТатьяна26 октября 2021Денис познакомил нашу компанию с Абхазией, где мы побывали впервые. Хочу отметить пунктуальность гида и весёлый нрав, своеобразную манеру подачи материала. Путешествие оставило приятные воспоминания и очень красивые фотографии. Денис нигде не торопил нас и рассчитал маршрут так, что даже удалось искупаться в море ровно на закате. Маршрут экскурсии продуман и насыщен, вместе с тем Денис учитывает пожелания туристов как по самим остановкам, так и по времени, проведённому там. Были приятно удивлены тем, что на остановках нашего маршрута почти не было туристов, что позволило насладиться видами, природой и достопримечательностями. Отмечу чистую машину и аккуратную езду, путешествие было комфортным даже на сложных участках пути в горах.
- ННаталья26 октября 2021Отличная экскурсия, отличный гид и надежный водитель Екатерина, комфортный автомобиль. Екатерина всретила у отеля в точно назначенное время, во время прездки и в локациях был рассказ, насыщенный интересными подробностями и ответами на наши вопросы. Достойная полноценная экскурсия по местам, тесно связанными с историей страны. По местам ныне приходящими в упадок и поглощаемыми буйной растительностью. Завораживающее зрелище, щемящее сердце. Спасибо Вам, Екатерина.
- Отзыв на: Экскурсия из Сочи: Здравствуй, Абхазия!ЕЕвгения26 октября 2021Шикарная экскурсия. Отличный гид Даниэль. Море информации, достаточно времени посмотреть, солнечная погода. Плавно и текуче рассказывает. Огромная благодарность за чудесный день. С удовольствием бы поехала ещё
- Отзыв на: Гранд-тур по всей Красной Поляне из СочиЛЛюдмила26 октября 2021Экскурсия прошла очень интересно. Подпортило впечатление то обстоятельство, что много времени было потрачено на дегустацию мёда+обед, из-за этого последний по очереди экскурсии объект "курорт Газпром" мы посмотрели в 18-00 в кромешной темноте со смотровой площадки. Экскурсовод сказала, видите эту красную точку, это дача Путина когда он здесь катается на лыжах. Поэтому эту часть экскурсии можно было смело вычеркивать без всякой потери для себя. Курорт Роза Хутор и канатные дороги на высоту 2300м оправдали ожидания - было классно!
- ККонстантин26 октября 2021Поездка супер! Были 21.10.2021, всё понравилось, водитель-гид знает своё дело. Рекомендую)
- ППавлина26 октября 2021Абхазия, хороша! Хотим огромное спасибо выразить нашему экскурсоводу Гаику. Хороший, компанейский, мирный экскурсовод! влюбит Вас в Абхазию. Мы остались очень довольны и обязательно вернёмся!
- Отзыв на: Треккинг по тисо-самшитовой рощеООксана26 октября 2021Никогда не пишу плохие отзывы) а хорошие пишу с удовольствием! Вот присела, наконец, после чудной прогулки, пью кофе и делюсь впечатлениями: нас сегодня было четверо) мы с мужем и дети 11 и 15. Все проголосовали и поставили Никите оценку… 6 из пяти)) или ещё часто сейчас предлагают выбрать вариант: результат превзошёл ожидания. Информации было достаточно, но она излагалась не сумбурно, очень структурировано и интересно. Темы затрагивались любые, не только по направлению экскурсии, ответы получили на все вопросы. Как искушённые трипстерные туристы, повидавшие гидов, могу сказать Никита первый получил оценку 6. Эта была первая экскурсия, которую мы не хотели уже закончить. Очень важный факт: не было ни одного «ээээ, как бы, эта, короче, ммммм и т. п» от этого устаёшь невероятно. Ну и просто было приятно быть в обществе нашего (уже любимого) гида. Никита, вы молодец! Радует и ваше желание становится ещё лучше! Мы теперь только с вами! Спасибо
- ААнастасия25 октября 2021Экскурсия супер. Гид Саид вообще все круто рассказал и показал. Очень интересно и весело. Всем рекомендую!