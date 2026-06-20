Делать только то, что хочется: купаться в горной реке, вкусно есть и кричать с крутого обрыва

Сочи — жемчужина курортной России. Этот город всегда был интересен, но после олимпиады в 2014 году достопримечательностей здесь прибавилось. Сейчас экскурсии в Сочи включают в себя не только прогулки по историческим местам, но и знакомство с новыми достопримечательностями, появившимися в результате подготовки к Олимпийским играм.

Достопримечательности Сочи

Чаще всего в Сочи едут, чтобы поваляться на пляже, вдоволь поплавать в теплом море и развлечь себя прогулками на катере. Но в перерывах между заплывами можно заняться изучением местных достопримечательностей — их здесь хватает.

Рядом с Сочи расположено много дивных южных городов, пленяющих своей архитектурой и природой. Познакомьтесь со всем краем в ходе обзорной экскурсии, которая начнется в Сочи: цены на такие мероприятия обычно выгоднее, чем на экскурсии по отдельным достопримечательностям, а скидки доходят до 65%.

Красная Поляна

Во время подготовки к Олимпийским играм перед организаторами встал серьезный вопрос — где разместить огромное количество отдыхающих, да еще и предложить им качественное жилье мирового уровня? Ответом на этот вопрос и стала Красная Поляна — небольшое поселение в подчинении Сочи, по которому и в 2026 году активно водят экскурсии.

Красная Поляна была населена уже давно; раньше на этом месте существовал аул одного из горских абхазских племён — ахчипсоу (медовеев). До завершения Кавказской войны селение на месте современного села у местных абхазо-адыгских народов было известно под названием — Кбааде. А 21 мая 1864 года в честь окончания Кавказской войны в этом месте был проведен молебен, а князь Михаил Николаевич предложил дать поселку новое имя — Романовск, в честь царствующей семьи. Кстати, 21 мая впоследствии стал отмечаться адыго-абхазскими народами как день памяти и скорби по жертвам в Кавказской войне. Поселение «Красная Поляна» было основано православными греками неподалеку от Романовска: они искали новые земли для освоения и обнаружили привлекательную долину, где и обосновались.

Романовское селение некоторое время не имело конкретного направления, но в 1898 году сюда прибыла специальная комиссия, которая искала на Черноморском побережье места, которые могли быть использованы для климатического и бальнеологического лечения пациентов — курортное лечение было популярным делом в те годы. На Красную Поляну возлагали большие надежды: считалось, что она станет альтернативой Сочи и Гаграм, ведь там климат был более душный, неподходящий для легочных больных. Врачи рассчитывали, что пациенты смогут не только летом проводить здесь время с пользой для здоровья, но и зимой — в Красной Поляне выпадало много снега, так что здесь можно было кататься на лыжах. Причем жители были защищены от резкого ветра горами.

В советское время Красная Поляна получила официальное название и статус города, но она все еще считается «продолжением» Сочи. Новую жизнь в нее вдохнули Олимпийские игры: в ходе подготовки к ним организаторы превратили обычный курортный городок в настоящий модный уголок. Здесь популярен горный спорт, так что туристы часто катаются на канатных дорогах, любуясь прекрасными горными видами.

Познакомиться с Красной Поляной можно, не арендуя домик в этом поселке. В 2026 году достаточно отправиться на экскурсию, в цену которой включена автобусная поездка по Абхазии, подъем на канатной дороге и умопомрачительные виды окрестностей Сочи!

Зимний театр

Зимний театр — одна из главных архитектурных достопримечательностей Сочи. Несмотря на сравнительно короткую историю, театр уже стал культурным центром города. Помимо очевидной культурной ценности (все-таки это театр!), здание может похвастаться великолепной архитектурой. Его возвели в 1937 году по проекту Чернопятого. Архитектор решил отдать дань уважения греческой истории местности, поэтому театр внешне похож на древнегреческий храм. Его фронтон даже увенчан тремя скульптурами в псевдогреческом стиле — «Живопись», «Ваяние» («Скульптура») и «Зодчество» («Архитектура»). Зачастую авторство скульптур ошибочно приписывается знаменитой В. И. Мухиной, сотворившей «Рабочего и колхозницу». Но на самом деле скульптуры сделали Ефимова и Вентцель. «Живопись» создала Л. И. Ефимова (Шулик), а «Ваяние» и «Зодчество» выполнила Н. К. Вентцель. Оказавшись рядом с театром, обратите внимание на «Живопись» — раньше у нее в руках была кисть и палитра.

Внутри театр не менее великолепен, чем снаружи. Основная цветовая палитра — золото с белым. Такая гамма вызывает ассоциации с зимними праздниками — Новым годом и Рождеством, поэтому неудивительно, что местные особенно любят ходить в театр на «Щелкунчика».

Зимний театр включен в большинство обзорных экскурсий по Сочи; если вы хотите найти тур по приемлемой стоимости, выбирайте именно такой вариант.

Дача Сталина

«Новая Мацеста», или дача Сталина — одна из главных советских достопримечательностей во всей России. В этом зеленом доме расположился музей, посвященный быту советского вождя. Владельцы музея постарались сохранить неизменными и экстерьер, и интерьер дачи. Время здесь словно замерло, поэтому эту дачу любят посещать все, для кого советское время было покрыто солнечным флером романтичности, а также люди, интересующиеся историей. Сталин отдыхал на даче ежегодно обычно с августа до начала октября, и последний раз посещал ее в 1950 году. Считается, что среди всех дач Сталин любил сочинскую больше всего.

Сейчас на даче проводят чайные дегустации, грузинские вечера с национальными блюдами и, конечно же, экскурсии! Раньше здесь также располагалась элитная гостиница с несколькими номерами, но сейчас дача используется исключительно как музей. А путешественникам с романтическими настроениями музей предлагает устроить необычное свидание в советском антураже.

С дачей Сталина в Сочи можно познакомиться в ходе индивидуальной или групповой экскурсии — выберите свой вариант и купите билет на прогулку с гидом.

Олимпийский парк

Олимпийские игры — важная веха в новейшей истории города. В ходе подготовки к ним были возведены многочисленные спортивные комплексы и курортные районы, но главная постройка к этому мероприятию — Олимпийский парк. Здесь также проводился Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Олимпийский парк удачно расположился на берегу Черного моря. Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является стадион «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр.

Сейчас Олимпийский парк используется не только для спортивных мероприятий и соревнований, но и для других культурных событий: концертов, лекций, аудиоспектаклей. Здесь есть даже планетарий, в котором можно полюбоваться звездами, посмотреть познавательные фильмы и осмотреть космическую экспозицию!

Олимпийский парк — огромное сооружение. Чтобы познакомиться с его ключевыми объектами, лучше заказать гида. Купите экскурсию по этой необычной достопримечательности Сочи, и опытный экскурсовод покажет вам, где находятся самые интересные детали, а заодно поведает занятные истории о парке.

Роза Хутор

История Розы Хутор немного похожа на Красную Поляну — это тоже небольшой поселок, который приобрел огромное значение в ходе подготовки к олимпиаде. Здесь расположились гостиницы и дома для спортсменов и их менеджеров. Но на этом развитие курорта не остановилось. Сейчас Роза Хутор развивается в концепции экокурорта. Эта концепция включает в себя соблюдение застройщиками экологических стандартов и нормативов, проведение природоохранных мероприятий на территории Сочинского национального парка, а также поддержку экологического туризма и образовательных проектов в области экологии. Поэтому Розу Хутор любят все, кто интересуется экологией и природой: здесь очень чистый воздух, красивые природные виды и много редких видов животных и растений, которых можно встретить во время прогулки. Местный пляж был удостоен сертификата «Голубой флаг». Это международная награда, которая указывает на безопасность воды, высокое качество самого пляжа и отличные экологические показатели окружающей природы.

Роза Хутор — это в первую очередь горный курорт, причем круглогодичный. Зимой здесь катаются на лыжах, а летом поднимаются по экотропам, прогуливаются по горам и любуются водопадами. Кроме того, здесь немало экстрим-парков, веревочных городков и других мест, где можно весело и активно провести время в любой сезон.

Большинство экскурсий, которые предлагают осмотреть Розу Хутор, так или иначе связаны с экотуризмом — путешественникам показывают живописные места, знакомят с водопадами, водят по природным паркам.

Собор Михаила Архангела

Полное название этого храма — Собор Святого Архистратига Архангела Михаила. Это православная церковь в Сочи, причем она является заодно и старейшим храмом в городе. Построили его в 1864 году, ознаменовав окончание Кавказской войны. Считается, что прямой указ отдал Михаил Николаевич, но точных сведений об этом нет.

В советские годы храм использовался как склад вплоть до начала войны. После ее окончания храм вернули верующим, но утварь была уже утеряна, так что православные в Сочи получили только само здание без икон, предметов для литургии и прочей религиозной атрибутики. Примечательно, что храм вплоть до 1981 года постоянно перестраивался и изменялся внутри и снаружи. Когда уже почти ничего не осталось от первоначального здания, за собор взялся сочинский архитектор Афуксениди — он собрал исторические материалы и вернул храму его первоначальный облик.

Сам собор — не единственная достопримечательность. Рядом с ним построен храмовый комплекс, включающий воскресную школу имени Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия и крестильню во имя Иверской Иконы Божией Матери. Это очень красивые небольшие постройки, которые прекрасно сохранились (что неудивительно, ведь возведены они были в самом конце ХХ века).

Экскурсии в Сочи: недорого, интересно и качественно

Сочи — это гораздо больше, чем популярный и дорогой курортный город. Сейчас под этим названием подразумевают весь комплекс природных и рукотворных достопримечательностей, расположенных в окрестностях, в том числе соседние поселки. Познакомиться с этим великолепием самостоятельно довольно сложно, поэтому не стесняйтесь заказывать экскурсии в Сочи (тем более, что это обычно довольно дешево обходится).

В 2026 стоимость экскурсий в Сочи значительно снизилась по сравнению с предыдущими годами; все-таки возросший интерес к городу на фоне Олимпийских игр надолго повлиял на его экономику. Огромные потоки туристов из России и других стран стремились познакомиться с обновленным регионом и увидеть, какие чудеса подготовили организаторы олимпиады. Сейчас этот ажиотаж поутих, и путешествие будет подешевле, несмотря на то, что все достопримечательности олимпиады остались на месте. К примеру, цены сейчас начинаются от 320₽, но при желании можно заказать экскурсию и за 371111₽.

В нашем каталоге вы найдете экскурсии на любой вкус: индивидуальные и групповые, пешие и на автобусе, мопедах и даже канатных дорогах! Некоторые туры показывают рукотворные культурные достопримечательности; другие же знакомят с необычайными природными красотами этого уникального уголка; третьи сочетают в себе знакомство с историей и местной флорой и фауной.