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Экскурсии в Сочи: лучшие предложения и цены на 2026 год

Найдено 681 экскурсия в Сочи, цены от 320 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Абхазия с открытки - из Сочи и Адлера
На автобусе
12 часов
617 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Абхазия с открытки - из Сочи и Адлера
Полюбоваться горной Рицей, продегустировать местные продукты, побывать в Новом Афоне и не только
Начало: С ближайшей остановки в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
10 авг в 05:45
1600 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии
На машине
10 часов
546 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии
Гагра, Пицунда и озеро Рица на автопешеходной экскурсии из Сочи
Начало: В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Каньонинг - лучшее приключение лета
5 часов
196 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Каньонинг - лучшее приключение лета
Вброд и вплавь пройти по горной реке и впечатлиться пейзажами сочинского каньона
Начало: Курортный проспект
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
7200 ₽ за человека
Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
На автобусе
Канатная дорога
9 часов
-
50%
374 отзыва
Групповая
Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться русской Швейцарией и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 ₽700 ₽ за человека
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
На автобусе
Канатная дорога
10 часов
526 отзывов
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: Сбор по Мамайке, по Сочи, Адлеру, Сириусу
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
500 ₽ за человека
Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
На автобусе
12 часов
-
10%
304 отзыва
Групповая
Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
Выгодная поездка с морского побережья Сочи к горному кластеру и обратно
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
360 ₽400 ₽ за человека
По каньону Хосты - на сап-бордах
SUP-прогулки
4.5 часа
152 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
По каньону Хосты - на сап-бордах
Проплыть по водной глади меж белых скал и сделать красивые снимки
Начало: В Сочи, Хосте
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3999 ₽ за человека
Конная прогулка по окрестностям Адлера
Конные прогулки
1 час
33 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
В тренде
Конная прогулка по окрестностям Адлера
Проехать верхом на дружелюбных лошадях по лесу и лугам
Начало: Зависит от выбранного вами времени. Трансфер забер...
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3200 ₽ за человека
Любимый Сочи: гора Ахун, дача Сталина
На автобусе
6 часов
114 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Любимый Сочи: гора Ахун, дача Сталина
Открыть для себя город-курорт за 6 часов
Начало: Морской порт Сочи 12.45, ж/д Сочи 12.50
Расписание: ежедневно в 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:45
1350 ₽ за человека
Живописные окрестности Сочи
На машине
7 часов
66 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Живописные окрестности Сочи
Воронцовские пещеры, Навалищенское ущелье, каньон Чёртовы ворота и чайные плантации за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:45
5600 ₽ за человека
Сочи: каньоны, пещеры, самшитовый лес + чайная на берегу Калинового озера
На машине
8 часов
158 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: каньоны, пещеры, самшитовый лес + чайная на берегу Калинового озера
Спастись от суеты города и знойной жары в субтропических каньонах и Воронцовских пещерах
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
6200 ₽ за человека
На сапах - по живописному каньону
SUP-прогулки
4.5 часа
188 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На сапах - по живописному каньону
Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4900 ₽ за человека
Полёт на параплане с инструктором в Сочи
На параплане
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Полёт на параплане с инструктором в Сочи
Осуществить мечту о полёте - под руководством профи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 ₽ за человека
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
186 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Путешествуем по Стране Души: Рица, Гагра, Новый Афон, Голубое озеро, Юпшарский каньон и водопады
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
1850 ₽ за человека
Экспедиция к черноморским дельфинам
На лодке
2 часа
114 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Экспедиция к черноморским дельфинам
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Сочи: начало. Исторические приключения южного города
Пешая
2 часа
-
10%
250 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: начало. Исторические приключения южного города
Пройтись по улочкам, паркам, набережным и выяснить, каким курорт был - и каким стал
Начало: У парка «Ривьера»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
1818 ₽2020 ₽ за человека
Красавица Рица и Гегский водопад: авторская джип-поездка из Сочи
На машине
13 часов
93 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Красавица Рица и Гегский водопад: авторская джип-поездка из Сочи
Прикоснуться к природным и историческим сокровищам Золотого кольца Абхазии за один день
Начало: С ближайшей к вам остановки общественного транспор...
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:15
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
2300 ₽ за человека
Все символы Абхазии + трансфер из Сочи - в индивидуальном формате
На машине
12 часов
-
10%
271 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Все символы Абхазии + трансфер из Сочи - в индивидуальном формате
Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах Страны Души
Начало: У вашего отеля
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от 15 300 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
3 курорта с подъёмом на вершину + шоу фонтанов (все уровни канатных дорог включены)
На автобусе
Канатная дорога
10 часов
74 отзыва
Групповая
3 курорта с подъёмом на вершину + шоу фонтанов (все уровни канатных дорог включены)
Самый популярный формат однодневной поездки в "Красную Поляну", "Розу Хутор" и "Газпром Поляну"
Начало: На центральных улицах Мамайки, Сочи, Адлера, Сириу...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3000 ₽ за человека
Увлекательная морская прогулка на яхте
На яхте
Парусная яхта
1 час
24 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная морская прогулка на яхте
Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться - в индивидуальном формате
Начало: На улице Москвина 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Треккинг к водопаду Кейва
Пешая
4 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Треккинг к водопаду Кейва
Познакомиться с удивительной флорой и природными сокровищами окрестностей Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
На машине
5.5 часов
-
25%
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Делать только то, что хочется: купаться в горной реке, вкусно есть и кричать с крутого обрыва
Начало: Автовокзал Сочи
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 16 500 ₽22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мотопутешествие с водителем в горный Солох-Аул
На мотоцикле
На воздушном шаре
5 часов
-
10%
18 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Мотопутешествие с водителем в горный Солох-Аул
Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 10 800 ₽12 000 ₽ за человека
Утро на сапе + завтрак в море на мысе Видный
SUP-прогулки
3 часа
-
5%
24 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Утро на сапе + завтрак в море на мысе Видный
Научиться уверенно стоять на доске в одном из самых живописных мест побережья - из Хосты
Начало: Ж/д вокзал Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2850 ₽3000 ₽ за человека
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
На машине
4.5 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
Экспресс-экскурсия к Змейковскому водопаду, горе Ахун и главным символам города
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Под парусом - в открытое море
На яхте
Парусная яхта
1.5 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
3000 ₽ за человека
Пешком по Сочи сквозь века
Пешая
2 часа
227 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Пешком по Сочи сквозь века
200 лет истории города за 2 часа на обзорной экскурсии
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Фотопрогулка по центральному Сочи
Пешая
1 час
114 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центральному Сочи
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по солнечной Абхазии
На машине
11 часов
186 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по солнечной Абхазии
Гагра, Пицунда и озеро Рица на автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3000 ₽ за человека
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Пешая
30 минут
47 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.

Сочи — жемчужина курортной России. Этот город всегда был интересен, но после олимпиады в 2014 году достопримечательностей здесь прибавилось. Сейчас экскурсии в Сочи включают в себя не только прогулки по историческим местам, но и знакомство с новыми достопримечательностями, появившимися в результате подготовки к Олимпийским играм.

Достопримечательности Сочи

Чаще всего в Сочи едут, чтобы поваляться на пляже, вдоволь поплавать в теплом море и развлечь себя прогулками на катере. Но в перерывах между заплывами можно заняться изучением местных достопримечательностей — их здесь хватает.

Рядом с Сочи расположено много дивных южных городов, пленяющих своей архитектурой и природой. Познакомьтесь со всем краем в ходе обзорной экскурсии, которая начнется в Сочи: цены на такие мероприятия обычно выгоднее, чем на экскурсии по отдельным достопримечательностям, а скидки доходят до 65%.

Красная Поляна

Во время подготовки к Олимпийским играм перед организаторами встал серьезный вопрос — где разместить огромное количество отдыхающих, да еще и предложить им качественное жилье мирового уровня? Ответом на этот вопрос и стала Красная Поляна — небольшое поселение в подчинении Сочи, по которому и в 2026 году активно водят экскурсии.

Красная Поляна была населена уже давно; раньше на этом месте существовал аул одного из горских абхазских племён — ахчипсоу (медовеев). До завершения Кавказской войны селение на месте современного села у местных абхазо-адыгских народов было известно под названием — Кбааде. А 21 мая 1864 года в честь окончания Кавказской войны в этом месте был проведен молебен, а князь Михаил Николаевич предложил дать поселку новое имя — Романовск, в честь царствующей семьи. Кстати, 21 мая впоследствии стал отмечаться адыго-абхазскими народами как день памяти и скорби по жертвам в Кавказской войне. Поселение «Красная Поляна» было основано православными греками неподалеку от Романовска: они искали новые земли для освоения и обнаружили привлекательную долину, где и обосновались.

Романовское селение некоторое время не имело конкретного направления, но в 1898 году сюда прибыла специальная комиссия, которая искала на Черноморском побережье места, которые могли быть использованы для климатического и бальнеологического лечения пациентов — курортное лечение было популярным делом в те годы. На Красную Поляну возлагали большие надежды: считалось, что она станет альтернативой Сочи и Гаграм, ведь там климат был более душный, неподходящий для легочных больных. Врачи рассчитывали, что пациенты смогут не только летом проводить здесь время с пользой для здоровья, но и зимой — в Красной Поляне выпадало много снега, так что здесь можно было кататься на лыжах. Причем жители были защищены от резкого ветра горами.

В советское время Красная Поляна получила официальное название и статус города, но она все еще считается «продолжением» Сочи. Новую жизнь в нее вдохнули Олимпийские игры: в ходе подготовки к ним организаторы превратили обычный курортный городок в настоящий модный уголок. Здесь популярен горный спорт, так что туристы часто катаются на канатных дорогах, любуясь прекрасными горными видами.

Познакомиться с Красной Поляной можно, не арендуя домик в этом поселке. В 2026 году достаточно отправиться на экскурсию, в цену которой включена автобусная поездка по Абхазии, подъем на канатной дороге и умопомрачительные виды окрестностей Сочи!

Зимний театр

Зимний театр — одна из главных архитектурных достопримечательностей Сочи. Несмотря на сравнительно короткую историю, театр уже стал культурным центром города. Помимо очевидной культурной ценности (все-таки это театр!), здание может похвастаться великолепной архитектурой. Его возвели в 1937 году по проекту Чернопятого. Архитектор решил отдать дань уважения греческой истории местности, поэтому театр внешне похож на древнегреческий храм. Его фронтон даже увенчан тремя скульптурами в псевдогреческом стиле — «Живопись», «Ваяние» («Скульптура») и «Зодчество» («Архитектура»). Зачастую авторство скульптур ошибочно приписывается знаменитой В. И. Мухиной, сотворившей «Рабочего и колхозницу». Но на самом деле скульптуры сделали Ефимова и Вентцель. «Живопись» создала Л. И. Ефимова (Шулик), а «Ваяние» и «Зодчество» выполнила Н. К. Вентцель. Оказавшись рядом с театром, обратите внимание на «Живопись» — раньше у нее в руках была кисть и палитра.

Внутри театр не менее великолепен, чем снаружи. Основная цветовая палитра — золото с белым. Такая гамма вызывает ассоциации с зимними праздниками — Новым годом и Рождеством, поэтому неудивительно, что местные особенно любят ходить в театр на «Щелкунчика».

Зимний театр включен в большинство обзорных экскурсий по Сочи; если вы хотите найти тур по приемлемой стоимости, выбирайте именно такой вариант.

Дача Сталина

«Новая Мацеста», или дача Сталина — одна из главных советских достопримечательностей во всей России. В этом зеленом доме расположился музей, посвященный быту советского вождя. Владельцы музея постарались сохранить неизменными и экстерьер, и интерьер дачи. Время здесь словно замерло, поэтому эту дачу любят посещать все, для кого советское время было покрыто солнечным флером романтичности, а также люди, интересующиеся историей. Сталин отдыхал на даче ежегодно обычно с августа до начала октября, и последний раз посещал ее в 1950 году. Считается, что среди всех дач Сталин любил сочинскую больше всего.

Сейчас на даче проводят чайные дегустации, грузинские вечера с национальными блюдами и, конечно же, экскурсии! Раньше здесь также располагалась элитная гостиница с несколькими номерами, но сейчас дача используется исключительно как музей. А путешественникам с романтическими настроениями музей предлагает устроить необычное свидание в советском антураже.

С дачей Сталина в Сочи можно познакомиться в ходе индивидуальной или групповой экскурсии — выберите свой вариант и купите билет на прогулку с гидом.

Олимпийский парк

Олимпийские игры — важная веха в новейшей истории города. В ходе подготовки к ним были возведены многочисленные спортивные комплексы и курортные районы, но главная постройка к этому мероприятию — Олимпийский парк. Здесь также проводился Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Олимпийский парк удачно расположился на берегу Черного моря. Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является стадион «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр.

Сейчас Олимпийский парк используется не только для спортивных мероприятий и соревнований, но и для других культурных событий: концертов, лекций, аудиоспектаклей. Здесь есть даже планетарий, в котором можно полюбоваться звездами, посмотреть познавательные фильмы и осмотреть космическую экспозицию!

Олимпийский парк — огромное сооружение. Чтобы познакомиться с его ключевыми объектами, лучше заказать гида. Купите экскурсию по этой необычной достопримечательности Сочи, и опытный экскурсовод покажет вам, где находятся самые интересные детали, а заодно поведает занятные истории о парке.

Роза Хутор

История Розы Хутор немного похожа на Красную Поляну — это тоже небольшой поселок, который приобрел огромное значение в ходе подготовки к олимпиаде. Здесь расположились гостиницы и дома для спортсменов и их менеджеров. Но на этом развитие курорта не остановилось. Сейчас Роза Хутор развивается в концепции экокурорта. Эта концепция включает в себя соблюдение застройщиками экологических стандартов и нормативов, проведение природоохранных мероприятий на территории Сочинского национального парка, а также поддержку экологического туризма и образовательных проектов в области экологии. Поэтому Розу Хутор любят все, кто интересуется экологией и природой: здесь очень чистый воздух, красивые природные виды и много редких видов животных и растений, которых можно встретить во время прогулки. Местный пляж был удостоен сертификата «Голубой флаг». Это международная награда, которая указывает на безопасность воды, высокое качество самого пляжа и отличные экологические показатели окружающей природы.

Роза Хутор — это в первую очередь горный курорт, причем круглогодичный. Зимой здесь катаются на лыжах, а летом поднимаются по экотропам, прогуливаются по горам и любуются водопадами. Кроме того, здесь немало экстрим-парков, веревочных городков и других мест, где можно весело и активно провести время в любой сезон.

Большинство экскурсий, которые предлагают осмотреть Розу Хутор, так или иначе связаны с экотуризмом — путешественникам показывают живописные места, знакомят с водопадами, водят по природным паркам.

Собор Михаила Архангела

Полное название этого храма — Собор Святого Архистратига Архангела Михаила. Это православная церковь в Сочи, причем она является заодно и старейшим храмом в городе. Построили его в 1864 году, ознаменовав окончание Кавказской войны. Считается, что прямой указ отдал Михаил Николаевич, но точных сведений об этом нет.

В советские годы храм использовался как склад вплоть до начала войны. После ее окончания храм вернули верующим, но утварь была уже утеряна, так что православные в Сочи получили только само здание без икон, предметов для литургии и прочей религиозной атрибутики. Примечательно, что храм вплоть до 1981 года постоянно перестраивался и изменялся внутри и снаружи. Когда уже почти ничего не осталось от первоначального здания, за собор взялся сочинский архитектор Афуксениди — он собрал исторические материалы и вернул храму его первоначальный облик.

Сам собор — не единственная достопримечательность. Рядом с ним построен храмовый комплекс, включающий воскресную школу имени Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия и крестильню во имя Иверской Иконы Божией Матери. Это очень красивые небольшие постройки, которые прекрасно сохранились (что неудивительно, ведь возведены они были в самом конце ХХ века).

Экскурсии в Сочи: недорого, интересно и качественно

Сочи — это гораздо больше, чем популярный и дорогой курортный город. Сейчас под этим названием подразумевают весь комплекс природных и рукотворных достопримечательностей, расположенных в окрестностях, в том числе соседние поселки. Познакомиться с этим великолепием самостоятельно довольно сложно, поэтому не стесняйтесь заказывать экскурсии в Сочи (тем более, что это обычно довольно дешево обходится).

В 2026 стоимость экскурсий в Сочи значительно снизилась по сравнению с предыдущими годами; все-таки возросший интерес к городу на фоне Олимпийских игр надолго повлиял на его экономику. Огромные потоки туристов из России и других стран стремились познакомиться с обновленным регионом и увидеть, какие чудеса подготовили организаторы олимпиады. Сейчас этот ажиотаж поутих, и путешествие будет подешевле, несмотря на то, что все достопримечательности олимпиады остались на месте. К примеру, цены сейчас начинаются от 320₽, но при желании можно заказать экскурсию и за 371111₽.

В нашем каталоге вы найдете экскурсии на любой вкус: индивидуальные и групповые, пешие и на автобусе, мопедах и даже канатных дорогах! Некоторые туры показывают рукотворные культурные достопримечательности; другие же знакомят с необычайными природными красотами этого уникального уголка; третьи сочетают в себе знакомство с историей и местной флорой и фауной.

Последние отзывы на экскурсии

О
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Дата посещения: 20 июн 2026
Все прекрасно ,гид замечательная.
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Е
На сапах - по живописному каньону
Дата посещения: 15 июн 2026
Очень понравилось и локация и сопровождение, каньон с белыми скалами, зеленью - много локаций для красивых фото, прогулка на сапах и приключение и релакс одновременно, отдельное спасибо Борису за профессиональный подход к организации, все продумано и организовано на хорошем уровне!
Очень понравилось и локация и сопровождение, каньон с белыми скалами, зеленью - много локаций для красивых
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Е
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Дата посещения: 6 мая 2026
Всё понравилось. Хорошая организация, доброжелательные местные жители, вкусная еда и красивые виды.
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И
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Дата посещения: 6 мая 2026
Все прошло отлично. Очень приятный гид, пунктуальный. Один из объектов оказался закрыт, по не зависящим от него причинам, было предложено
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заменить объект на не менее интересный вариант. Все что ожидали от экскурсии, получили сполна. Отличные виды, отличная погода и отличный гид, смело рекомендую. Новый, комфортабельный автомобиль помог преодолеть сочинские серпантины без происшествий, это тоже немаловажно для экскурсии с ребенком.

Все прошло отлично. Очень приятный гид, пунктуальный. Один из объектов оказался закрыт, по не зависящим от
Все прошло отлично. Очень приятный гид, пунктуальный. Один из объектов оказался закрыт, по не зависящим от
Все прошло отлично. Очень приятный гид, пунктуальный. Один из объектов оказался закрыт, по не зависящим от
Все прошло отлично. Очень приятный гид, пунктуальный. Один из объектов оказался закрыт, по не зависящим от
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Д
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Дата посещения: 29 апр 2026
Совершенно потрясающая экскурсия. Лучшая из того, что я видел и слышал. Ирина мега профессиональна и невероятно эрудированна. А уж насколько приятное было общение, манера вождения, просто восторг. Спасибо!!! Рекомендую однозначно!
Совершенно потрясающая экскурсия. Лучшая из того, что я видел и слышал. Ирина мега профессиональна и невероятно
Совершенно потрясающая экскурсия. Лучшая из того, что я видел и слышал. Ирина мега профессиональна и невероятно
Совершенно потрясающая экскурсия. Лучшая из того, что я видел и слышал. Ирина мега профессиональна и невероятно
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М
Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
Дата посещения: 28 апр 2026
Экскурсия была просто прекрасная, очень много красивых мест, интересный маршрут, всегда есть на что обратить внимание!
Сама Красная поляна просто прекрасна,
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было очень интересно посмотреть на все курорты. Юлии огромное спасибо, интересно объясняла, были как и факты так и интересные легенды, слушать было одно удовольствие!

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И
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Дата посещения: 27 апр 2026
Хочу сразу поблагодарить: : Экскурсия оставила самые яркие, добрые и положительные эмоции. Все организовано четко и с отдачей своей работе.
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Все выстраивалось легко, начиная с оргазационеых моментов, трансфера( спасибо водителю Эдику) и самой экскурсии. Замечательный экскурсовод с национальным колоритом и душой, было легко слушать. Рада , что мой выбор пал на Вас!

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П
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Дата посещения: 26 апр 2026
Только что вернулись с экскурсии по Абхазии. Очень довольны, несмотря на её большую длительность. Организация и проведение на высоком уровне.
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Особое спасибо организатору Алине, экскурсоводу Кристине и водителю Алясу. Все профессионалы своего дела. А красота Абхазии и её народ выше всяких похвал! Большое спасибо!

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Г
Квест-экскурсия по центру Сочи
Дата посещения: 18 апр 2026
Очень понравилась экскурсия в виде квеста, экскурсовод заинтересовала, показала, рассказала много интересного. Дети и взрослые в восторге. Уставшие, но счастливые. Спасибо вам большое!
Очень понравилась экскурсия в виде квеста, экскурсовод заинтересовала, показала, рассказала много интересного. Дети и взрослые в
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О
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Дата посещения: 23 мар 2026
Очень понравилась экскурсия, единственное, мы ходили в тисо-самшитовую рощу, т.к было пасмурно и сыро.

Даниил знает очень много о Сочи, т.к
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родился и вырос в этом городе.

Мы с дочкой узнали множество интересных фактов о Тисо-самшитовой роще.

Новые названия растений, насекомых, ранее нам неизвестных, Даниил смог нас увлечь своим рассказом о местности.

Красивейшие виды скал, озёр, это поход мне точно запомнится надолго.

Спасибо большое Даниилу за интересную экскурсию!

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Всего 38572 отзыва в Сочи

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Ответы на вопросы о экскурсиях в Сочи

Какие экскурсии из Сочи в Красную Поляну есть и чем они отличаются по программе?
Экскурсии на Красную Поляну из Сочи есть: 81 программа, от 330 ₽. Они отличаются набором посещаемых локаций в горном кластере, количеством времени на прогулки и остановки, а также форматом (группа или индивидуально). По длительности средний вариант занимает около 6 часов — удобно выбрать под половину дня или почти целый день.
Есть ли экскурсии в Сочи на даты 2026 года?
Экскурсии в Сочи доступны на даты 2026 года: выберите нужный день и количество участников — сайт покажет варианты и ближайшие свободные места. Доступность зависит от конкретной экскурсии и расписания организатора, поэтому на разные даты набор предложений может отличаться.
Какие экскурсии можно выбрать в Сочи и как понять, какая подойдёт именно мне?
В Сочи можно выбрать обзорные прогулки по городу, форматы с природой и пейзажами, морские прогулки, активный отдых и гастрономические варианты — всего 681 экскурсия. Чтобы понять, что подойдёт именно вам, определите цель поездки и комфортный ритм, затем выберите формат: групповая или индивидуальная, пешая или на машине.
Сколько стоят экскурсии в Сочи и от чего зависит цена?
Цены на экскурсии в Сочи начинаются от 320 ₽. Стоимость зависит от формата (групповая или индивидуальная), длительности и способа передвижения, а также от насыщенности программы и размера вашей компании. Дорогие варианты чаще бывают приватными или с необычным форматом.
Какие экскурсии в Сочи на водопады есть и как выбрать подходящий маршрут?
В Сочи доступны экскурсии на водопады — 111 программ, от 600 ₽; популярные направления, например: 33 водопада, Агурские водопады, Змейковские водопады, Ореховский водопад. Выбирайте маршрут по уровню активности: сколько пешей части вы готовы пройти и нужен ли транспорт. Ещё помогает решить, хотите один объект или несколько точек за день.
Какие экскурсии из Сочи популярнее всего для выезда на 1 день?
Для выезда на 1 день чаще выбирают экскурсии на весь день из Сочи: в Абхазию, на Красную Поляну, к озеру Рица, в Гагры. Это удобный формат, когда хочется увидеть максимум за один день. Групповые подходят для экономии, индивидуальные — для более свободного темпа.
Какие экскурсии в Сочи подходят для поездки с детьми?
Для поездки с детьми в Сочи подойдут 466 семейных экскурсий — от 320 ₽. Чаще всего выбирают маршруты с небольшой пешей нагрузкой и понятным ритмом: прогулочные, обзорные или с комфортным транспортом. Для малышей лучше короткие и спокойные программы, для школьников — познавательные варианты с интерактивом.
Можно ли выбрать экскурсии по Сочи со стартом из Адлера?
Экскурсии по Сочи со стартом из Адлера тоже можно выбрать — доступно 52 экскурсий, от 400 ₽. Такой формат удобен, если вы живёте в Адлере и хотите стартовать ближе к месту проживания. Дальше остаётся подобрать тему и формат экскурсии под ваш план поездки.
Какие экскурсии в Воронцовские пещеры из Сочи есть и какой уровень нагрузки у маршрута?
На ХорошоТам есть экскурсии в Воронцовские пещеры из Сочи: 15 программ, от 1400 ₽. По нагрузке это обычно умеренный маршрут: есть пешая часть и подъёмы/ступени, поэтому он хорошо подходит тем, кто готов немного походить. Если хочется максимально комфортно, выбирайте вариант с более спокойным темпом и меньшим объёмом пеших переходов.
Есть ли ночные экскурсии в Сочи и какой формат у таких программ?
Ночные экскурсии в Сочи — отдельное направление: сейчас доступно 49 программ. По формату это вечерние прогулки и поездки, которые можно выбрать в групповом или индивидуальном варианте. По длительности ночные маршруты часто занимают около 2,5 часа — удобно, если хочется увидеть город в подсветке без слишком позднего возвращения.
Что обычно входит в экскурсии по «Золотому кольцу Абхазии» из Сочи?
Экскурсии «Золотое кольцо Абхазии» из Сочи — это насыщенные выездные программы по Абхазии с несколькими ключевыми остановками за один день. Обычно в них сочетаются природные виды и посещение разных локаций без длинных пауз, поэтому темп часто активнее, чем у точечных маршрутов. В среднем такие поездки занимают более 10 часов.
Какие условия возврата?

Комфортные условия возврата предоплаты. Если до начала экскурсии остается более 48 часов — 100% возврат предоплаты. При отмене организатором или из-за форс-мажора — так же 100% возврат предоплаты. Полные условия возврата можно прочитать в оферте, а так же на страницах экскурсий.

Экскурсии в Сочи - это отличная возможность познакомиться с городом — южной столицей и его окрестностями. В нашем каталоге вы найдете информацию о ценах на 2026 год, лучших маршрутах на день и советы по выбору экскурсий от экскурсоводов и туристов посетивших эти экскурсии