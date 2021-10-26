Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк Е Елена 4 Гид Ирина, рассказывает интересно, многого не знала про историю Сочи. Понравился мед и дегустация, но вот цены в кафе запредельные, не советую, готовят вкусно как и везде, но дорого. Почему не предупредили взять теплые вещи в горы на подъем? Вот я ни разу в горах не была и не подумала об этом. Если что, на второй станции подъёма можно купить теплые носки за 200₽. Видела, что половина туристов с голыми ногами. Олимпийский парк просто проезжали мимо. Гид рассказывала всем известные факты. А в целом экскурсия понравилась.

Отзыв на: Путешествие на озеро Рица С Светлана 5 Всем рекомендую. Прекрасно провели время, любуясь красотами Абхазии. Огромное спасибо нашему гиду Адгуру за эту насыщенную поездку, нереальные виды, легенды, кухню и максимально внимательное отношение ко всем просьбам.

Отзыв на: Волшебными дорогами к Рице Т Татьяна 5 Денис познакомил нашу компанию с Абхазией, где мы побывали впервые. Хочу отметить пунктуальность гида и весёлый нрав, своеобразную манеру подачи материала. Путешествие оставило приятные воспоминания и очень красивые фотографии. Денис нигде не торопил нас и рассчитал маршрут так, что даже удалось искупаться в море ровно на закате. Маршрут экскурсии продуман и насыщен, вместе с тем Денис учитывает пожелания туристов как по самим остановкам, так и по времени, проведённому там. Были приятно удивлены тем, что на остановках нашего маршрута почти не было туристов, что позволило насладиться видами, природой и достопримечательностями. Отмечу чистую машину и аккуратную езду, путешествие было комфортным даже на сложных участках пути в горах.

Отзыв на: Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли Н Наталья 5 Отличная экскурсия, отличный гид и надежный водитель Екатерина, комфортный автомобиль. Екатерина всретила у отеля в точно назначенное время, во время прездки и в локациях был рассказ, насыщенный интересными подробностями и ответами на наши вопросы. Достойная полноценная экскурсия по местам, тесно связанными с историей страны. По местам ныне приходящими в упадок и поглощаемыми буйной растительностью. Завораживающее зрелище, щемящее сердце. Спасибо Вам, Екатерина.

Отзыв на: Экскурсия из Сочи: Здравствуй, Абхазия! Е Евгения 5 Шикарная экскурсия. Отличный гид Даниэль. Море информации, достаточно времени посмотреть, солнечная погода. Плавно и текуче рассказывает. Огромная благодарность за чудесный день. С удовольствием бы поехала ещё

Отзыв на: Гранд-тур по всей Красной Поляне из Сочи Л Людмила 4 Экскурсия прошла очень интересно. Подпортило впечатление то обстоятельство, что много времени было потрачено на дегустацию мёда+обед, из-за этого последний по очереди экскурсии объект "курорт Газпром" мы посмотрели в 18-00 в кромешной темноте со смотровой площадки. Экскурсовод сказала, видите эту красную точку, это дача Путина когда он здесь катается на лыжах. Поэтому эту часть экскурсии можно было смело вычеркивать без всякой потери для себя. Курорт Роза Хутор и канатные дороги на высоту 2300м оправдали ожидания - было классно!

Отзыв на: Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе К Константин 5 Поездка супер! Были 21.10.2021, всё понравилось, водитель-гид знает своё дело. Рекомендую)

Отзыв на: Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе П Павлина 5 Абхазия, хороша! Хотим огромное спасибо выразить нашему экскурсоводу Гаику. Хороший, компанейский, мирный экскурсовод! влюбит Вас в Абхазию. Мы остались очень довольны и обязательно вернёмся!

Отзыв на: Треккинг по тисо-самшитовой роще О Оксана 5 Никогда не пишу плохие отзывы) а хорошие пишу с удовольствием! Вот присела, наконец, после чудной прогулки, пью кофе и делюсь впечатлениями: нас сегодня было четверо) мы с мужем и дети 11 и 15. Все проголосовали и поставили Никите оценку… 6 из пяти)) или ещё часто сейчас предлагают выбрать вариант: результат превзошёл ожидания. Информации было достаточно, но она излагалась не сумбурно, очень структурировано и интересно. Темы затрагивались любые, не только по направлению экскурсии, ответы получили на все вопросы. Как искушённые трипстерные туристы, повидавшие гидов, могу сказать Никита первый получил оценку 6. Эта была первая экскурсия, которую мы не хотели уже закончить. Очень важный факт: не было ни одного «ээээ, как бы, эта, короче, ммммм и т. п» от этого устаёшь невероятно. Ну и просто было приятно быть в обществе нашего (уже любимого) гида. Никита, вы молодец! Радует и ваше желание становится ещё лучше! Мы теперь только с вами! Спасибо