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Квадроциклы по горам

Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
Квадроциклы по горам
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Квадроциклы по горам
Квадроциклы по горам

Что вы увидите

  • Во время поездки вы увидите колхидский лес
  • видовая площадка на море и Кавказские горы.
Прогулка на квадроциклах по бездорожью
Что входит
  • Стоимость квадроцикла на одного человека на 20 км. по времени маршрут занимает 1
  • 5-2 часа
Что не входит
  • трансфер до места проведения маршрута и обратно 200 руб.
  • посадка второго человека на квадроцикл 1200 руб
  • шашлыки по желанию по прейскуранту
Начало
🚩 Центральный район Сочи ул Горького 56/3
Место завершения
🏁 Сочи
Квадроциклы по горам
Квадроциклы по горам
Квадроциклы по горам
Квадроциклы по горам
Квадроциклы по горам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочи А.
Сочи А.
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Сочи А. проводит ещё 6 экскурсий

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