Что вы увидите
- Во время поездки вы увидите колхидский лес
- видовая площадка на море и Кавказские горы.
Прогулка на квадроциклах по бездорожью
Что входит
- Стоимость квадроцикла на одного человека на 20 км. по времени маршрут занимает 1
- 5-2 часа
Что не входит
- трансфер до места проведения маршрута и обратно 200 руб.
- посадка второго человека на квадроцикл 1200 руб
- шашлыки по желанию по прейскуранту
Начало
🚩 Центральный район Сочи ул Горького 56/3
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочи А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Сочи А. проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Сочи
Весь Сочи за 8 часов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия