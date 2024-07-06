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во всех локациях (мы везде были совершенно одни, никакой толчеи и суматохи, какая бывает, когда ездишь большими группами). Благодаря Наталье мы на 100% насладились красотой природы Абхазии, останавливались в невероятных по красоте уголках. Очень понравилось, что гид поняла и учла наше желание побольше увидеть, без заезда на бесконечные дегустации. Мы с удовольствием заехали попить чай в чайный дом Велюр, остановились у милейшей тети Розы и купили у неё сладкие мандарины и апельсины из сада, по дороге Наталья много рассказала как живут люди в Абхазии, интересные факты, отвечала на все вопросы, развлекала легендами о местных достопримечательностях. Затем мы чудесно и очень вкусно пообедали, везде нас очень тепло встречали. Мы очень благодарны Наталье за такую чудесную поездку, в Абхазии мы были впервые и у нас остались самые приятные впечатления об этой стране и её людях, хочется приехать и увидеть ещё больше. Также хочется поблагодарить ребят-организаторов, оперативно ответили на заявку, перезвонили, объяснили все нюансы, предупредили, что на Рице снег, чтобы мы взяли тёплые вещи. Все очень чётко, вежливо, понятно. Спасибо за высокий уровень сервиса!