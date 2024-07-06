Откройте для себя волшебство Абхазии, отправляясь в индивидуальное путешествие с опытным гидом-водителем. Ваше приключение начнется в Адлере, откуда вас удобно доставят до самых живописных уголков Абхазии.
Вас ожидают захватывающие экскурсии по
Вас ожидают захватывающие экскурсии по
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Золотое кольцо АбхазииХотите поехать в Абхазию индивидуально своей компанией по маршруту, который будет вам комфортен? Тогда вам точно нужно обратиться к нам! Наши водители являются профессионалами и знают лучшие места в Абхазии. Вас могут забрать из Адлера, если необходимо — из центрального Сочи или Красной Поляны при доплате за расстояние. Ваша поездка будет очень комфортабельная благодаря современному минивэну. Водитель также является грамотным и первоклассным гидом, который проведет вам незабываемый тур по Абхазии. Важно знать Информация по документам: Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:
- Загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт — Свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению или свидетельство о рождении с официальными отметкой и печатью — Документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), при наличии российских отметки и печати. Для оформления необходимых документов и проставления отметок необходимо обращаться в территориальные органы МВД России. Информация по месту сбора и трансферу:.
- Трансферы по запросу, цена от 2000 руб. зависит от удаленности от границы.
- По умолчанию цена указана маршрут Гагра — Рица с границы. Просьба перед бронированием связаться с нами заранее, чтобы согласовать маршрут и наличие свободного авто и водителя и гидов на необходимую вам дату. При желании всегда есть разный транспорт для любой компании — от 4-х мест до 19-местных мерседесов-спринтеров.
- Наш менеджер с вами связывается в Whats.
- App ближе к дате тура. Накануне мы сообщаем вам детали по месту встречи и посадке. Мы на связи 24/7 и на протяжении всего тура. Важная информация: Цены указаны за минивены с пешеходной части границы на которой не стоят в жаре по до 5 часов 1 сторону, водители не профессиональные рассказчики, это подходит для тех кому не важны профессиональные рассказы но нужна хорошая машина и чтобы водитель знал куда везти а не спрашивал вас Можно заказать поездку с трансфером и водителем гидом цены в этом случае меняются, гиды профессионалы всегда стоят дороже, это другой уровень поездок Цены могут меняться если цены на бензин растут, в Абхазии они дороже чем в РФ, кто сделал предоплату вас это не заденет.
Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Гагра-Рица (за машину, без трансфера)
|12 000 ₽
|Гагра-Рица-Афон (за машину, без трансфера)
|16 000 ₽
|Гагра-Афон (за машину, без трансфера)
|12 000 ₽
|Гагра-Афон-Термальный источник (за машину, без трансфера)
|18 000 ₽
|Афон-Сухум-Заброшенный город (за машину, без трансфера)
|22 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Какие места вы увидите согласно выбранному маршруту:
- 1. Гагра - Рица:
- Колоннада в Гагре
- Парк принца Ольденбу́ргского
- Город Гагра
- Пицунда (дополнительно обсуждается, если необходимо заехать сюда)
- Абхазский национальный парк
- Подвесной мост через горную реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Водопады Девичьи, Мужские слезы, Водопад Влюблённых
- Водопады Молочный и Птичий клюв в объезд Рицы (обговаривается заранее, если погода плохая - не посещаются, посещение также только в теплое время года)
- Дача Сталина на Рице через Молочный водопад и Птичий клюв (обговаривается заранее)
- Юпшарский каньон (каньон Каменный мешок)
- Горное озеро Рица
- 2. Гагра - Рица - Новый Афон:
- То же самое, что выше
- Заброшенная Жд Станция Псцырха
- Дача Сталина в Афоне (по желанию)
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
- Парк с лебедями в Новом Афоне
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Храм Симона Канонита внутри монастыря
- Храм Лыхны (VIII - X вв)
- «Рукотворный» водопад в Новом Афоне
- Пляж
- 3. Гагра - Рица - Новый Афон - Сухум:
- Заброшенное здание администрации
- Центральный парк
- Центральная площадь
- Питомник обезьян (обговаривается заранее)
- 4. Гагра - Новый Афон проездом - столица Сухум - Каньон Черниговка - комплекс термальных источников Кындыг:
- Новый Афон
- Сухум (набережная, порт, фонтаны, колоннада)
- Каньон Черниговка (по желанию)
- Святое место Драндский Храм (VI - VII века)
- Термальный источник Кындыг (4 бассейна, гидромассаж, голубая лечебная глина)
- 5. Гагра - Афон - Сухум - заброшенные города Восточной Абхазии:
- Парк принца Ольденбу́ргского обзорно
- Гагра
- Гагрипш
- Город-призрак Акармара
- Город-призрак Ткуарчал
- Заброшенный дворец Смецкого
- Можно сесть на джипы и подняться к водопадам:
- Водопад Великан
- Водопад Ирина
- Водопад Святой
- Термальный источник Кындыг
Что включено
- Комфортный транспорт
- Профессиональный водитель со знанием всех мест посещений
- Время выезда и возврата по согласованию
Что не входит в цену
- Государственный экологический сбор за въезд в национальный экопарк на озеро Рица доплачивается к цене билета: взрослый - 700 руб., дети 8-11 лет включительно - 200 руб., дети до 7 лет включительно бесплатно
- Тарзанка через реку Бзыбь - 500-1000 руб. /чел.
- Пещеры в Новом Афоне: 700 руб. (взрослый) и 200 руб. (детский). В летний сезон (до 30 октября) ежедневно. В другое время уточняйте график работы при бронировании
- Драндский Храм (VI - VII века): 200 руб. (взрослый), 100 руб. (детский)
- Дача Сталина - 300 руб. (на Рице или в Афоне или в Гаграх)
- Джиппинг на три водопада в заброшенном городе (от 5000 руб. /джип)
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны (VIII - X вв) - 200 руб. /чел.
- Водопад Молочный и смотровая Птичий клюв (2000-3000 руб. объезд Рицы по сезону)
- Заехать в Каньон Черниговка - о 1000 руб.
- Обед в кафе - от 500 руб. /чел. (завозим в лучшие места)
- Заехать в Пицунду (2-3 тр от дальности зависит, до центра или в сторону Рыбзавода)
- Трансферы из других районов Сочи/Адлер*Сириус/Поляна от 2000 руб.
- Билеты в другие дополнительные места и развлечения внутри Абхазии
- Профессиональный водитель гид, много знает историй про места (от 4000 руб. по запросу если будут свободные на необходимую дату и машины у них могут повышенного комфорта)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место и время согласуется заранее
Завершение: Привозим назад к месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Внимание! В активный сезон на границе образуется пробка, которая состоит из очередей общего потока автобусов, легковых, грузового автотранспорта. Время прохождения может занимать до 3-х часов в 1 сторону. Мы советуем выезжать пораньше, чтобы успеть проскочить общие пробки в Сочи и Адлере и пройти границу в более комфортных условиях
- Также можно гораздо быстрее пройти границу пешком на пешеходной части, где после вас встречает водитель (по согласованию, геоточку и адрес отправляем)
- Важно знать
- Какие документы нужны для въезда в Абхазию:
- На данный момент границу все могут пересекать границу по своему паспорту, а иностранные граждане по действующему загранпаспорту
- Для взрослых - паспорт, для детей - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
- Граждане ЛНР и ДНР пропустят только при наличии полученного нового паспорта РФ
- Таджикистан и Узбекистан загран
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить Генеральную нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
- Отсутствие судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
- Домашних животных провозить можно (небольших и на колени), но обязате0
- Граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией
- С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ
- Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:
- Загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт
- Свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению или свидетельство о рождении с официальными отметкой и печатью
- Документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), при наличии российских отметки и печати
- Для оформления необходимых документов и проставления отметок необходимо обращаться в территориальные органы МВД России
- Есть следующие варианты индивидуальной поездки в Абхазию:
- Маршруты:
- 1. Гагра - озеро Рица + (в Пицунду по согласованию заранее)
- 2. Гагра - озеро Рица - Новый Афон + (в Пицунду по согласованию заранее)
- 3. Гагра - озеро Рица - Новый Афон - столица Сухум
- 4. Гагра - Новый Афон - столица Сухум - комплекс термальных источников Кындыг +Каньон Черниговка по желанию
- 5. Гагра - Новый Афон проездом - столица Сухум проездом - заброшенные города восточной Абхазии + джиппинг к трем водопадам по желанию
- По умолчанию Вас забирают из Адлера от границы, в остальных случаях - за доплату
- Доп. опция: профессиональные гиды которые очень много расскажут профессионально, их мало и на них высокий спрос
- Обычно всем вполне хватает стандарта который мы предлагаем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 39 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
6 июл 2024
Водитель, довезший от дома до границы и от границы до дома, аккуратный и вежливый, а тот, который возил по Абхазии - на любителя, в машине чувствовали себя небезопасно. Разговаривал по телефону во время вождения. Пещера в Новом Афоне впечатлила
И
Ирина
22 июн 2024
В полном восторге от экскурсии и от гида Сергея. Комфортный автомобиль со своим вайфаем, подготовлены бутылочки с водой. Очень интересный рассказ о стране, о достопримечательностях, все живо, не занудно. Отдельное
Е
Елена
5 мая 2024
1 мая состоялась моя вторая поездка в Абхазию в формате индивидуальной экскурсии. Ещё раз убедилась, что именно
такой вариант даёт кучу положительных эмоций от того что можно побывать в тех местах, куда не возят большие группы. Сергей, спасибо за душевный обед с форелью на берегу сказочно красивой горной реки🤗👍.
такой вариант даёт кучу положительных эмоций от того что можно побывать в тех местах, куда не возят большие группы. Сергей, спасибо за душевный обед с форелью на берегу сказочно красивой горной реки🤗👍.
Е
Евгения
4 мар 2024
Ездили на индивидуальную экскурсию по маршруту Гагра-озеро Рица с гидом Натальей. Это настоящий профессионал своего дела! Наталья предложила нам выехать пораньше, благодаря этому мы спокойно прошли границу, погуляли и пофотографировались
Г
Галина
23 янв 2024
А
Анна
7 янв 2024
Очень полезная экскурсия.
А
Анна
17 окт 2023
О
Олег
9 окт 2023
Спасибо большое организаторам, поддержке и нашему водителю-гиду!!!))) Все прошло отлично, даже больше чем нам хотелось! 😀 У меня с супругой была индивидуальная экскурсия. Мы посетили в сопровождении гида очень много
Н
Наталья
4 окт 2023
Очень понравилась экскурсия. Четкая организация, комфортный транспорт. Гид Сергей все очень интересно и подробно рассказал, ничего лишнего, успевали посетить все локации до основного потока туристов. Завозил на крутые и вкусные дегустации, угощал прекрасным вином. Все просто типчик 👌
О
Оксана
29 сен 2023
Добрый день) Брали индивидуальный тур по маршруту Гагра - Н. Афон - Рица. Отлично провели время в комфортном авто в компании приятного собеседника - нашего гида Игоря. Здорово, когда тебе не говорят куда смотреть, а просто рассказывают историю) Времени хватило на всё, что задумали, а впечатлений набрались надолго. Спасибо за путешествие ☀️
B
Brain-14
29 авг 2023
Впервые семьей посетили Абхазию. Выражаем благодарность за гида-профессионала! Наш гид Наталья оказалась очень опытным и грамотным гидом. Очень быстро прошли через границу благодаря ее ценным советам и рекомендациям. Получили очень
Т
Тамара
28 авг 2023
Эта экскурсия - лучшая из всех, которые были в Сочи у нас. Ездили по маршруту Гагра-Рица-Пицунда. Гид посоветовал лучшие виды и интересные места. Мы смогли заехать туда, где не могут подъехать автобусы и могли спланировать время так, чтобы избежать толп. Очень хочется поехать теперь в Восточную Абхазию с индивидуальным туром
Н
Надежда
28 авг 2023
Заказали индивидуальный тур в Абхазию и хотим сказать слова благодарности гиду Игорю. С самого начала поездки, по городу Сочи, он уже как профессионал расказывал о истории города. Заезд в Абхазию
О
Ольга
16 авг 2023
Абхазия была по-нашему запросу от двери до двери. С Красной Поляны. За нами заехал гид Алексей. Границу прошли технично и быстро. Секрет крылся в хорошей осведомленности куда быстрее сунуться на границе и где можно срезать путь. Всё что хотели - посмотрели. Ещё поедем с Алексеем или с другими его коллегами. Машина была как на фото. Всё соответствует.
Е
Елена
12 авг 2023
Отлично организованная экскурсия! Водитель-гид Максим просто супер! Учёл все наши пожелания, комфортный автомобиль, комфортное вождение. Много интересной информации узнали. Спасибо за прекрасный отдых!
Входит в следующие категории Сочи
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