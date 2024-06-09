Освойте навыки катания на лыжах или сноуборде всего за 2 часа на наших интенсивных групповых занятиях.
Опытные инструкторы помогут вам освоить основы и научат правильным техникам, подходящим как для детей, так и для взрослых.
Опытные инструкторы помогут вам освоить основы и научат правильным техникам, подходящим как для детей, так и для взрослых.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание мастер-класса
Как освоить катание на лыжах или сноуборде за 2 часа тренировки? Приветствую, друзья! С наступлением зимы многие из нас мечтают попробовать себя в катании на лыжах или сноуборде. Однако, не все имеют возможность уделить этому хобби целые выходные или недели обучения. Именно поэтому сегодня я хочу поделиться с вами удивительной возможностью — освоить навыки катания всего за 2 часа тренировки! В рамках нашего профессионального обучения, мы предлагаем вам интенсивные групповые занятия, в которых максимально эффективно и быстро освоите катание на лыжах или сноуборде. Группы состоят из 2-4 человек, что позволяет инструктору уделить внимание каждому участнику и помочь ему достичь желаемого результата. Наши опытные инструкторы обладают глубокими знаниями и многолетним опытом преподавания катания. Они разработали особую методику, основанную на индивидуальном подходе к каждому ученику. Во время тренировок вы будете практиковать основные элементы катания, такие как плавность движений, управление скоростью и поворотами. Важно отметить, что для успешного освоения катания на лыжах или сноуборде не требуется предварительный опыт. Наши инструкторы разберутся с вами с самых начальных этапов и помогут вам преодолеть любые трудности. Более того, наши тренировки подходят и для детей, и для взрослых, так что вы можете привести с собой всю семью или друзей. После 2-х часов тренировок вы будете уверенно кататься на лыжах или сноуборде на простых трассах. Вы научитесь правильно входить в повороты, контролировать свою скорость и безопасно спускаться с горы. Наши инструкторы также расскажут вам о правилах безопасности на склоне, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно. Не откладывайте свою мечту на потом! Получите профессиональное обучение и освойте навыки катания на лыжах или сноуборде всего за 2 часа тренировки. Берите с собой друзей или близких, чтобы делить этот увлекательный опыт вместе. Записывайтесь на наши занятия уже сейчас и прокатитесь по снежным склонам с уверенностью и удовольствием! Ждем вас на наших тренировках! Покорите горы с нами! Важная информация:• Приезжайте не менее, чем за 30 минут до начала занятия к месту встречи с инструктором.
- Для успешной организации обучения просим вас бронировать занятия заранее.
- Снаряжение можно арендовать на месте за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Аренда снаряжений
Место начала и завершения?
Красная Поляна. Горнолыжная школа Роза Хутор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Если группа не соберется, то обучение отменяем, но такого в высокий сезон быть не может. Бронируйте заранее, что бы мы знали сколько групп уже есть, время тоже уточняйте заранее
- Снаряжение арендуйте самостоятельно на месте за дополнительную плату
- Расписание. Примерно через каждые 2 часа с 8.30 до 23.00, уточняйте заранее
- Приезжайте не менее, чем за 30 минут до начала занятия к месту встречи с инструктором
- Вечерние занятия с 17.00 проводятся на Красной Поляне - это рядом с Роза Хутор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
скидка
50%
Групповая
9 часов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1000500₽ за человека
Групповая
10 часов
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
Расписание: Ежедневно 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 11 чел.