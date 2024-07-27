Приглашаю на арт-встречу в атмосферном уголке сочинского района Новая Мацеста. Вместо кисточек вы напишете пейзаж… утюгами! Откроете для себя новое хобби. А ещё увидите, как растёт самая высокая трава российских субтропиков. Сорвёте на память веточку лавра благородного. Сфотографируетесь с новозеландским льном и деревьями фейхоа. Отдохнёте в гамаке и угоститесь самым северным в мире чаем.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 17:00
Описание мастер-класса
- Я расскажу об истории возникновения энкаустики в начале нашей эры
- Раскрою секреты современной техники восковой живописи и, среди прочего, покажу, как пользоваться каутерием, или термопером
- Мы будем писать картины как специально предназначенным для энкаустики утюгом, так и обычным «советским»
- Вы освоите разнообразные приёмы написания картин утюгами и научитесь рисовать небо, горы, растительность, водоёмы, парящих птиц. В результате у вас получится многоплановый пейзаж. По желанию картину можно украсить блёстками. Формат готовой работы (вместе с рамкой) — А4
Особенность моего метода обучения состоит в том, что красивые работы получаются у всех участников, независимо от художественных навыков и способностей. Это очень вдохновляет и наполняет ресурсами! После мастер-класса вы сможете заниматься новым хобби самостоятельно.
Организационные детали
- Программа подойдёт для взрослых и детей от 5 лет (только в сопровождении взрослого)
- Вы можете прийти с детьми до 5 лет — для них покупать билет на мастер-класс не нужно. Они не будут рисовать утюгом, но смогут попрыгать на батуте, порисовать мелками на асфальте и поиграть в игрушки, которые я предоставлю
- Мастер-класс проводится на территории частного дачного домовладения, в саду — вы можете взять с собой спрей от комаров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Новая Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Сочи
Здравствуйте! Меня зовут Полина, я профессиональный гид по Краснодарскому краю. Родилась и выросла в Сочи среди картин и вернисажей местных художников. С радостью познакомлю вас с творческим миром города и его потрясающей природой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
27 июл 2024
Это наверное самый неординарный подарок, который я получила от подруги на ДР.
Энкаустика-для меня новое слово, не говоря уже о технике.
Начну с того, что меня заботливо встретила Полина на остановке. Человек
Энкаустика-для меня новое слово, не говоря уже о технике.
Начну с того, что меня заботливо встретила Полина на остановке. Человек
Лариса
13 июл 2024
Мастер-класс по энкаустике в волшебном саду.
Такое со мной случилось в первый раз
Выбирала какой-нибудь мастер-класс для внука 9 лет, чтобы был не напряжный, интересный и необычный. Вот с последним точно угадала.
Мы
Такое со мной случилось в первый раз
Выбирала какой-нибудь мастер-класс для внука 9 лет, чтобы был не напряжный, интересный и необычный. Вот с последним точно угадала.
Мы
Елена
11 июл 2024
Сегодня была у Полины на мастер - классе по энкаустике. Сад действительно уютный и экзотический, много растений, зелени и цветов. В подарок получила веточку японского лавра аукубы, очень красивое растение.
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