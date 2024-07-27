Новая Мацеста: мастер-класс по восковой живописи в экзотическом саду

Отдохнуть в тени субтропических растений и научиться современной технике энкаустики
Приглашаю на арт-встречу в атмосферном уголке сочинского района Новая Мацеста. Вместо кисточек вы напишете пейзаж… утюгами! Откроете для себя новое хобби. А ещё увидите, как растёт самая высокая трава российских субтропиков. Сорвёте на память веточку лавра благородного. Сфотографируетесь с новозеландским льном и деревьями фейхоа. Отдохнёте в гамаке и угоститесь самым северным в мире чаем.
5
3 отзыва
Новая Мацеста: мастер-класс по восковой живописи в экзотическом саду
Новая Мацеста: мастер-класс по восковой живописи в экзотическом саду
Новая Мацеста: мастер-класс по восковой живописи в экзотическом саду
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 17:00

Описание мастер-класса

  • Я расскажу об истории возникновения энкаустики в начале нашей эры
  • Раскрою секреты современной техники восковой живописи и, среди прочего, покажу, как пользоваться каутерием, или термопером
  • Мы будем писать картины как специально предназначенным для энкаустики утюгом, так и обычным «советским»
  • Вы освоите разнообразные приёмы написания картин утюгами и научитесь рисовать небо, горы, растительность, водоёмы, парящих птиц. В результате у вас получится многоплановый пейзаж. По желанию картину можно украсить блёстками. Формат готовой работы (вместе с рамкой) — А4

Особенность моего метода обучения состоит в том, что красивые работы получаются у всех участников, независимо от художественных навыков и способностей. Это очень вдохновляет и наполняет ресурсами! После мастер-класса вы сможете заниматься новым хобби самостоятельно.

Организационные детали

  • Программа подойдёт для взрослых и детей от 5 лет (только в сопровождении взрослого)
  • Вы можете прийти с детьми до 5 лет — для них покупать билет на мастер-класс не нужно. Они не будут рисовать утюгом, но смогут попрыгать на батуте, порисовать мелками на асфальте и поиграть в игрушки, которые я предоставлю
  • Мастер-класс проводится на территории частного дачного домовладения, в саду — вы можете взять с собой спрей от комаров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Новая Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 июл 2024
Это наверное самый неординарный подарок, который я получила от подруги на ДР.
Энкаустика-для меня новое слово, не говоря уже о технике.
Начну с того, что меня заботливо встретила Полина на остановке. Человек
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она жизнерадостный, добрый и открытый. Сложилось такое ощущение, что мы ранее знакомы. Было интересно и комфортно общаться.
Прежде чем приступить к мастер-классу Полина познакомила меня со своим уютным садом с экзотическими растениями. Подарила росточки и теперь я буду выращивать свой сад на балконе.
Угостила вкусным зеленым чаем, выращенный на плантациях Мацесты с вкусными вкусняшками. Продлив тем самым праздничное настроение прошедшего ДР. Чай черный и зелёный при желании можно приобрести у Полины.
Далее Полина рассказала историю и где применялась энкаустика и саму технику для создания картины.
Было познавательно и интересно слушать.
После чего мы приступили к технике.
В первом шедевре мы создали пейзаж, небо, горы, реку, лес, птички. И это всего лишь утюг и воск. Я до сих пор не могу поверить что так можно.
Как мне понравилась смешная техника,, чпок "для создания леса, кустарников и цветов. Такие получались стволы, веточки будто кистью прорисовывали.
Я так увлеклась процессом, что не замечала как пролетало время.
А во втором шедевре,Полина порекомендовала поимпровизировать, дать волю чувствам, и сотворить душой.
У меня получилось что то яркое и необычное.
Отдельно хочу отметить, что Полина всегда была рядом, поддерживала и придавала уверенности.
Это был не только мастер -класс на котором я получила новые знания, новый опыт, новое знакомство с классным человечком.
А так же это был релакс для души и тела, я настолько релакснула и отдохнула, что домой вернулась наполненной мамочкой радовать своих деток хорошим настроением.
Огромная за всё Благодарность.
Однозначно 100 баллов из 100.
Теперь хочу к Полиночке на экскурсии.

Это наверное самый неординарный подарок, который я получила от подруги на ДР.Это наверное самый неординарный подарок, который я получила от подруги на ДР.Это наверное самый неординарный подарок, который я получила от подруги на ДР.Это наверное самый неординарный подарок, который я получила от подруги на ДР.Это наверное самый неординарный подарок, который я получила от подруги на ДР.Это наверное самый неординарный подарок, который я получила от подруги на ДР.
Лариса
13 июл 2024
Мастер-класс по энкаустике в волшебном саду.
Такое со мной случилось в первый раз

Выбирала какой-нибудь мастер-класс для внука 9 лет, чтобы был не напряжный, интересный и необычный. Вот с последним точно угадала.
Мы
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живём в Адлере и до Мацесты ехали на электричке.
На станции нас радушно встречала Полина,организатор этого мероприятия. Было такое ощущение, что мы приехали к добрым родственникам. Ну, кто ещё вас будет встречать на станции.
И, кстати, это замечательный способ поближе познакомиться, пока двигаемся в сторону волшебного места, где будет проходить мастер-класс.
Да, Полина и это предусмотрела.
Наша Арт - встреча проходила у неё дома, практически в джунглях. Бананы, Фейхоа, новозеландский лён, сливы, которые сыпятся на голову,— всё это придавало нашей встрече удивительное ощущение дежавю, что ты здесь уже когда-то бывал.
Патрик сразу облюбовал гамак и погрузился в нирвану, забыв о цели нашего посещения.
А впереди было увлекательное путешествие в Мир ЭНКАУСТИКИ.
Конечно же у вас есть вопросы, что же это такое?
Если вы загляните в Викопедию, то узнаете, что

Энка́устика — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись выполняется красками в расплавленном виде и отличается яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие раннехристианские иконы.

А, если придёте к Полине, то первое, что она вам скажет, что у вас обязательно получится прекрасная картина, даже если вы никогда не держали в руке кисть. А вам это и не нужно. Утюг-то каждый в своей жизни держал. Только не знал, что им можно не только гладить, но и рисовать. Остальное,дело за малым,Полина всё расскажет, покажет,познакомит с секретиками этой техники и разными приёмами со смешными названиями («чпок»— например)
Вам остаётся только погрузится в эту магию необычной живописи— рисование утюгом)))
Самое интересное, что утюг один, восковые мелки тоже, а картины у всех получаются разные.
Налюбовавшись на свои «шедевры» мы приступили к нименее интересной части нашей встречи—дегустации местного, самого северного чая с Мацесты. Честно скажу, что черешковый чай пробовала первый раз. Очень вкусный, лёгкий, ароматный, прямо для нашего южного лета.
Патрик был очень доволен. Думаю, что для детей, которые сомневаются в своих способностях или не очень уверены в успехе— это очень хорошая Арт—терапия.
Так, что если вы в Сочи, уже устали от моря и ищете необычные занятия или экскурсии, смело рекомендую окунуться в этот волшебный мир энкаустики в окружении банановых деревьев.

Мастер-класс по энкаустике в волшебном саду.Мастер-класс по энкаустике в волшебном саду.Мастер-класс по энкаустике в волшебном саду.Мастер-класс по энкаустике в волшебном саду.Мастер-класс по энкаустике в волшебном саду.Мастер-класс по энкаустике в волшебном саду.
Елена
11 июл 2024
Сегодня была у Полины на мастер - классе по энкаустике. Сад действительно уютный и экзотический, много растений, зелени и цветов. В подарок получила веточку японского лавра аукубы, очень красивое растение.
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Полина прекрасный рассказчик и учитель. Техника энкаустики очень необычная и увлекательная. Можно применять в арт-терапии и работе с эмоциями. Пили вкусный зелёный чай, который растет на плантациях Мацесты. Его тоже можно приобрести. Я прекрасно и с пользой провела время. Обязательно попробую самостоятельно эту технику.

Сегодня была у Полины на мастер - классе по энкаустике. Сад действительно уютный и экзотический, многоСегодня была у Полины на мастер - классе по энкаустике. Сад действительно уютный и экзотический, многоСегодня была у Полины на мастер - классе по энкаустике. Сад действительно уютный и экзотический, многоСегодня была у Полины на мастер - классе по энкаустике. Сад действительно уютный и экзотический, много

Входит в следующие категории Сочи

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