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живём в Адлере и до Мацесты ехали на электричке.

На станции нас радушно встречала Полина,организатор этого мероприятия. Было такое ощущение, что мы приехали к добрым родственникам. Ну, кто ещё вас будет встречать на станции.

И, кстати, это замечательный способ поближе познакомиться, пока двигаемся в сторону волшебного места, где будет проходить мастер-класс.

Да, Полина и это предусмотрела.

Наша Арт - встреча проходила у неё дома, практически в джунглях. Бананы, Фейхоа, новозеландский лён, сливы, которые сыпятся на голову,— всё это придавало нашей встрече удивительное ощущение дежавю, что ты здесь уже когда-то бывал.

Патрик сразу облюбовал гамак и погрузился в нирвану, забыв о цели нашего посещения.

А впереди было увлекательное путешествие в Мир ЭНКАУСТИКИ.

Конечно же у вас есть вопросы, что же это такое?

Если вы загляните в Викопедию, то узнаете, что



Энка́устика — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись выполняется красками в расплавленном виде и отличается яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие раннехристианские иконы.



А, если придёте к Полине, то первое, что она вам скажет, что у вас обязательно получится прекрасная картина, даже если вы никогда не держали в руке кисть. А вам это и не нужно. Утюг-то каждый в своей жизни держал. Только не знал, что им можно не только гладить, но и рисовать. Остальное,дело за малым,Полина всё расскажет, покажет,познакомит с секретиками этой техники и разными приёмами со смешными названиями («чпок»— например)

Вам остаётся только погрузится в эту магию необычной живописи— рисование утюгом)))

Самое интересное, что утюг один, восковые мелки тоже, а картины у всех получаются разные.

Налюбовавшись на свои «шедевры» мы приступили к нименее интересной части нашей встречи—дегустации местного, самого северного чая с Мацесты. Честно скажу, что черешковый чай пробовала первый раз. Очень вкусный, лёгкий, ароматный, прямо для нашего южного лета.

Патрик был очень доволен. Думаю, что для детей, которые сомневаются в своих способностях или не очень уверены в успехе— это очень хорошая Арт—терапия.

Так, что если вы в Сочи, уже устали от моря и ищете необычные занятия или экскурсии, смело рекомендую окунуться в этот волшебный мир энкаустики в окружении банановых деревьев.