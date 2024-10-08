Отправляйтесь на захватывающую сап-прогулку по каньону в Сочи. Величественные скалы, кристально чистая вода и пикник на берегу ждут вас
Вас ждёт увлекательная сап-прогулка по живописному каньону, созданному природой.
Величественные отвесные скалы и кристально чистая вода бирюзового оттенка в окружении зелени подарят ощущение гармонии и умиротворения. На комфортабельном автомобиле вас заберут читать дальше
от места встречи и доставят на точку старта сплава. Выдадут сапы и расскажут о правилах безопасности.
Проведут краткий экскурс в историю образования каньона и откроют множество незаурядных фактов о Сочи и его окрестностях.
Дальше вас ждёт незабываемое путешествие по каньону в окружении дикой природы - белоснежных скал и реликтового самшитового леса. Инструктор всегда будет рядом и сделает эффектные фото. После прогулки организуют пикник на берегу с авторским чаем и местными угощениями. Программа подойдёт всем, в том числе и новичкам. Можно с детьми от 6 лет.
Для комфорта и безопасности предоставят спасательные жилеты, гидрокостюм, гидроноски и непромокаемый чехол для смартфона. Перед стартом прогулки проведут подробный инструктаж
4.95
75 отзывов
5 причин купить эту прогулку
🚤 Увлекательная сап-прогулка
🌿 Живописный каньон
📸 Эффектные фото
🍵 Пикник на берегу
👨👩👧👦 Подходит для всех
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 13:30
Что можно увидеть
Живописный каньон
Белоснежные скалы
Реликтовый самшитовый лес
Описание водной прогулки
На комфортабельном автомобиле мы заберём вас от места встречи и доставим на точку старта сплава. Выдадим сапы и расскажем о правилах безопасности. Проведём краткий экскурс в историю образования каньона, а также откроем множество незаурядных фактов о Сочи и его окрестностях.
А дальше вас ждёт незабываемое путешествие по каньону в окружении дикой природы — белоснежных скал и реликтового самшитового леса. Инструктор всегда будет с вами рядом и сделает для вас эффектные фото. А после прогулки мы организуем для вас пикник на берегу с авторским чаем и местными угощениями.
Кому подойдёт программа
Всем, в том числе и новичкам. Можно с детьми от 6 лет. Для вашего комфорта и безопасности предоставим спасательные жилеты, гидрокостюм, гидроноски и непромокаемый чехол для смартфона. Перед стартом прогулки проведём подробный инструктаж.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Peugeot 3008 или похожем авто от ж/д вокзала Сочи (или другой остановки по пути следования) до места старта и обратно, фото и видеосопровождение с самых выгодных ракурсов, пикник
Трансфер в одну сторону занимает около 40 мин. Прогулка на сапах — до 2 часов
Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 565 туристов
Меня зовут Боря, и я влюбляю в путешествия. Я авантюрист и считаю, что прекрасен в своём безумии. Организую ваше путешествие с бесконечной заботой и любовью к вам и вашим близким.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Татьяна
8 окт 2024
Все очень понравилось, ни разу не пожалела, что поехала!
А
Алексей
7 окт 2024
Гид-находка для меня и для вас. Внимательный и главное обязательный. Что нельзя сказать о других гидах г. Сочи.
А
Анастасия
28 сен 2024
Было очень здорово. Весь день провести на воде в красивом месте- это то, что нужно. Борис очень внимательный, всё объяснил так, ято понятно было и новичку(мне). Сам предложил пофотографировать, показал где понырять и в конце напоил вкусным чаем. Очень рекомендую!
Наталья
28 сен 2024
Борис- просто отличнейший организатор, позитивный человек и фотограф: всё в одном! Еще и инструктор, сына моего 7- летнего научил кататься, который встал на сап первый раз, за 15 минут/ спасибо огромное выдержке, сын в восторге, я тоже! Борису просто 5+
Екатерина
23 сен 2024
Очень понравилось путешествие на реку Хоста. Гид Борис очень внимательный и ответственный,встретил нас у авто вокзала в Сочи и отвез до нужной точки. На реке мы катались на сапах,сперва был небольшой инструктаж. После прогулки на сапах мы остановились на пикник,пили чай с вкусняшками! Отличное настроение и куча эмоций гарантированы! Рекомендую!
Ксения
22 сен 2024
Отлично провели время, покатались на сапах по живописному каньону 💕 Попили чай, сделали красивые фоточки
Е
Евгений
20 сен 2024
Прогулка стоящая. Красивый лес, теплая горная вода, в которой можно искупаться. Интересный и зажигающий гид. Прогулка стоит того, чтобы на нее сходить
В
Владимир
19 сен 2024
Всё хорошо, но дороговато.
М
Марина
19 сен 2024
Отличная экскурсия. Борис находка для туристов, любящих активный отдых. Вежливый, спокойный, дружелюбный. Проинформировал о необходимых для экскурсии вещах. Попросил напомнить о спас. жилете у машины. Экскурсия была утром, но место читать дальше
популярное и народу с другими гидами было достаточно, чтобы заполнить небольшой каньон, по которому проходит экскурсия. На сапе справлялась впервые и советы Бориса очень помогли не только встать на сап, но и не упасть с него. Экскурсия оставила много приятных впечатлений
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Olga
18 сен 2024
Отлично провели время.
С
Сергей
17 сен 2024
Прекрасно провели время, очень красивый каньон. Инструктор Борис, провел всем подробный инструктаж, потом отдельно уделил время детям. Во время катания всем помогал и подсказывал. Потом сделал прекрасные запоминающиеся фото на ниши телефоны. Каньон небольшой, но очень живописный, есть где сделать красивые фото и понырять со скалы…
Ирина
14 сен 2024
Впервые пробовали сапы, все понравилось. Гид -инструктор Борис создал непринужденную атмосферу, дал необходимую информацию и провел инструктаж. А еще напоил вкуснейшим чаем! Тем, кто выбирает, советую брать утренние часы, и читать дальше
народу в каньоне меньше и погода комфортная. Сам маршрут короткий, можно плавать туда-сюда хоть сколько раз. Экстрим минимальный, можно и с детьми. Тем, кто не умеет плавать, выдают жилеты. Вообщем, рекомендую!
Дарья
12 сен 2024
Борис супер, все объяснил, пофоткал, довез, всем рекомендую 😁
И
Илья
12 сен 2024
Все прошло отлично, для первого раза - самое то. Красиво, интересно. Борис классный организатор.
Ж
Жанна
9 сен 2024
Все классно, чаек,сухофрукты, инструктаж, истории 5 баллов из 5