На сапах - по живописному каньону

Отправляйтесь на захватывающую сап-прогулку по каньону в Сочи. Величественные скалы, кристально чистая вода и пикник на берегу ждут вас
Вас ждёт увлекательная сап-прогулка по живописному каньону, созданному природой.

Величественные отвесные скалы и кристально чистая вода бирюзового оттенка в окружении зелени подарят ощущение гармонии и умиротворения. На комфортабельном автомобиле вас заберут
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от места встречи и доставят на точку старта сплава. Выдадут сапы и расскажут о правилах безопасности.

Проведут краткий экскурс в историю образования каньона и откроют множество незаурядных фактов о Сочи и его окрестностях.

Дальше вас ждёт незабываемое путешествие по каньону в окружении дикой природы - белоснежных скал и реликтового самшитового леса. Инструктор всегда будет рядом и сделает эффектные фото. После прогулки организуют пикник на берегу с авторским чаем и местными угощениями. Программа подойдёт всем, в том числе и новичкам. Можно с детьми от 6 лет.

Для комфорта и безопасности предоставят спасательные жилеты, гидрокостюм, гидроноски и непромокаемый чехол для смартфона. Перед стартом прогулки проведут подробный инструктаж

4.95
75 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Увлекательная сап-прогулка
  • 🌿 Живописный каньон
  • 📸 Эффектные фото
  • 🍵 Пикник на берегу
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех
    • На сапах - по живописному каньону
    На сапах - по живописному каньону
    На сапах - по живописному каньону
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 13:30

    Что можно увидеть

  • Живописный каньон
  • Белоснежные скалы
  • Реликтовый самшитовый лес

    • Описание водной прогулки

    На комфортабельном автомобиле мы заберём вас от места встречи и доставим на точку старта сплава. Выдадим сапы и расскажем о правилах безопасности. Проведём краткий экскурс в историю образования каньона, а также откроем множество незаурядных фактов о Сочи и его окрестностях.

    А дальше вас ждёт незабываемое путешествие по каньону в окружении дикой природы — белоснежных скал и реликтового самшитового леса. Инструктор всегда будет с вами рядом и сделает для вас эффектные фото. А после прогулки мы организуем для вас пикник на берегу с авторским чаем и местными угощениями.

    Кому подойдёт программа

    Всем, в том числе и новичкам. Можно с детьми от 6 лет. Для вашего комфорта и безопасности предоставим спасательные жилеты, гидрокостюм, гидроноски и непромокаемый чехол для смартфона. Перед стартом прогулки проведём подробный инструктаж.

    Организационные детали

    • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Peugeot 3008 или похожем авто от ж/д вокзала Сочи (или другой остановки по пути следования) до места старта и обратно, фото и видеосопровождение с самых выгодных ракурсов, пикник
    • Трансфер в одну сторону занимает около 40 мин. Прогулка на сапах — до 2 часов
    • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

    ежедневно в 10:30

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный4 900 ₽
    Дети до 7 лет2 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У ж/д вокзала Сочи
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 10:30
    Экскурсия длится около 4.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 75 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    72
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    Фотографии от путешественников

    На сапах - по живописному каньону (Анастасия)На сапах - по живописному каньону (Анастасия)На сапах - по живописному каньону (Наталья)На сапах - по живописному каньону (Наталья)На сапах - по живописному каньону (Наталья)На сапах - по живописному каньону (Ксения)На сапах - по живописному каньону (Ксения)На сапах - по живописному каньону (Марина)На сапах - по живописному каньону (Марина)На сапах - по живописному каньону (Марина)На сапах - по живописному каньону (Марина)На сапах - по живописному каньону (Olga)На сапах - по живописному каньону (Olga)На сапах - по живописному каньону (Olga)На сапах - по живописному каньону (Дарья)На сапах - по живописному каньону (Дарья)На сапах - по живописному каньону (Дарья)На сапах - по живописному каньону (Дарья)На сапах - по живописному каньону (Жанна)На сапах - по живописному каньону (Karla)На сапах - по живописному каньону (Karla)На сапах - по живописному каньону (Karla)На сапах - по живописному каньону (Никита)На сапах - по живописному каньону (Никита)На сапах - по живописному каньону (Елизавета)На сапах - по живописному каньону (Елена)На сапах - по живописному каньону (Елена)На сапах - по живописному каньону (Елена)На сапах - по живописному каньону (Елена)На сапах - по живописному каньону (Елена)
    Татьяна
    8 окт 2024
    Все очень понравилось, ни разу не пожалела, что поехала!
    А
    7 окт 2024
    Гид-находка для меня и для вас. Внимательный и главное обязательный. Что нельзя сказать о других гидах г. Сочи.
    А
    28 сен 2024
    Было очень здорово. Весь день провести на воде в красивом месте- это то, что нужно. Борис очень внимательный, всё объяснил так, ято понятно было и новичку(мне). Сам предложил пофотографировать, показал где понырять и в конце напоил вкусным чаем. Очень рекомендую!
    Было очень здорово. Весь день провести на воде в красивом месте- это то, что нужно. БорисБыло очень здорово. Весь день провести на воде в красивом месте- это то, что нужно. Борис
    Наталья
    28 сен 2024
    Борис- просто отличнейший организатор, позитивный человек и фотограф: всё в одном! Еще и инструктор, сына моего 7- летнего научил кататься, который встал на сап первый раз, за 15 минут/ спасибо огромное выдержке, сын в восторге, я тоже! Борису просто 5+
    Борис- просто отличнейший организатор, позитивный человек и фотограф: всё в одном! Еще и инструктор, сына моегоБорис- просто отличнейший организатор, позитивный человек и фотограф: всё в одном! Еще и инструктор, сына моегоБорис- просто отличнейший организатор, позитивный человек и фотограф: всё в одном! Еще и инструктор, сына моего
    Екатерина
    23 сен 2024
    Очень понравилось путешествие на реку Хоста. Гид Борис очень внимательный и ответственный,встретил нас у авто вокзала в Сочи и отвез до нужной точки. На реке мы катались на сапах,сперва был небольшой инструктаж. После прогулки на сапах мы остановились на пикник,пили чай с вкусняшками! Отличное настроение и куча эмоций гарантированы! Рекомендую!
    Ксения
    22 сен 2024
    Отлично провели время, покатались на сапах по живописному каньону 💕
    Попили чай, сделали красивые фоточки
    Отлично провели время, покатались на сапах по живописному каньону 💕Отлично провели время, покатались на сапах по живописному каньону 💕
    Е
    20 сен 2024
    Прогулка стоящая. Красивый лес, теплая горная вода, в которой можно искупаться. Интересный и зажигающий гид. Прогулка стоит того, чтобы на нее сходить
    В
    19 сен 2024
    Всё хорошо, но дороговато.
    М
    19 сен 2024
    Отличная экскурсия. Борис находка для туристов, любящих активный отдых. Вежливый, спокойный, дружелюбный. Проинформировал о необходимых для экскурсии вещах. Попросил напомнить о спас. жилете у машины. Экскурсия была утром, но место
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    популярное и народу с другими гидами было достаточно, чтобы заполнить небольшой каньон, по которому проходит экскурсия. На сапе справлялась впервые и советы Бориса очень помогли не только встать на сап, но и не упасть с него. Экскурсия оставила много приятных впечатлений

    Отличная экскурсия. Борис находка для туристов, любящих активный отдых. Вежливый, спокойный, дружелюбный. Проинформировал о необходимых дляОтличная экскурсия. Борис находка для туристов, любящих активный отдых. Вежливый, спокойный, дружелюбный. Проинформировал о необходимых дляОтличная экскурсия. Борис находка для туристов, любящих активный отдых. Вежливый, спокойный, дружелюбный. Проинформировал о необходимых дляОтличная экскурсия. Борис находка для туристов, любящих активный отдых. Вежливый, спокойный, дружелюбный. Проинформировал о необходимых для
    O
    18 сен 2024
    Отлично провели время.
    Отлично провели время.Отлично провели время.Отлично провели время.
    С
    17 сен 2024
    Прекрасно провели время, очень красивый каньон. Инструктор Борис, провел всем подробный инструктаж, потом отдельно уделил время детям. Во время катания всем помогал и подсказывал. Потом сделал прекрасные запоминающиеся фото на ниши телефоны. Каньон небольшой, но очень живописный, есть где сделать красивые фото и понырять со скалы…
    Ирина
    14 сен 2024
    Впервые пробовали сапы, все понравилось. Гид -инструктор Борис создал непринужденную атмосферу, дал необходимую информацию и провел инструктаж. А еще напоил вкуснейшим чаем! Тем, кто выбирает, советую брать утренние часы, и
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    народу в каньоне меньше и погода комфортная. Сам маршрут короткий, можно плавать туда-сюда хоть сколько раз. Экстрим минимальный, можно и с детьми. Тем, кто не умеет плавать, выдают жилеты. Вообщем, рекомендую!

    Дарья
    12 сен 2024
    Борис супер, все объяснил, пофоткал, довез, всем рекомендую 😁
    Борис супер, все объяснил, пофоткал, довез, всем рекомендую 😁Борис супер, все объяснил, пофоткал, довез, всем рекомендую 😁Борис супер, все объяснил, пофоткал, довез, всем рекомендую 😁Борис супер, все объяснил, пофоткал, довез, всем рекомендую 😁
    И
    12 сен 2024
    Все прошло отлично, для первого раза - самое то. Красиво, интересно. Борис классный организатор.
    Ж
    9 сен 2024
    Все классно, чаек,сухофрукты, инструктаж, истории 5 баллов из 5
    Все классно, чаек,сухофрукты, инструктаж, истории 5 баллов из 5

    Входит в следующие категории Сочи

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