Вас ждёт увлекательная сап-прогулка по живописному каньону, созданному природой.Величественные отвесные скалы и кристально чистая вода бирюзового оттенка в окружении зелени подарят ощущение гармонии и умиротворения. На комфортабельном автомобиле вас заберут

от места встречи и доставят на точку старта сплава. Выдадут сапы и расскажут о правилах безопасности. Проведут краткий экскурс в историю образования каньона и откроют множество незаурядных фактов о Сочи и его окрестностях. Дальше вас ждёт незабываемое путешествие по каньону в окружении дикой природы - белоснежных скал и реликтового самшитового леса. Инструктор всегда будет рядом и сделает эффектные фото. После прогулки организуют пикник на берегу с авторским чаем и местными угощениями. Программа подойдёт всем, в том числе и новичкам. Можно с детьми от 6 лет. Для комфорта и безопасности предоставят спасательные жилеты, гидрокостюм, гидроноски и непромокаемый чехол для смартфона. Перед стартом прогулки проведут подробный инструктаж

Описание водной прогулки

На комфортабельном автомобиле мы заберём вас от места встречи и доставим на точку старта сплава. Выдадим сапы и расскажем о правилах безопасности. Проведём краткий экскурс в историю образования каньона, а также откроем множество незаурядных фактов о Сочи и его окрестностях.

А дальше вас ждёт незабываемое путешествие по каньону в окружении дикой природы — белоснежных скал и реликтового самшитового леса. Инструктор всегда будет с вами рядом и сделает для вас эффектные фото. А после прогулки мы организуем для вас пикник на берегу с авторским чаем и местными угощениями.

Кому подойдёт программа

Всем, в том числе и новичкам. Можно с детьми от 6 лет. Для вашего комфорта и безопасности предоставим спасательные жилеты, гидрокостюм, гидроноски и непромокаемый чехол для смартфона. Перед стартом прогулки проведём подробный инструктаж.

Организационные детали