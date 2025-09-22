Солотча — это небольшой посёлок на песчаных дюнах, расположенный по течению лесной речки Солотчинки и старицы Оки. В далёком прошлом это был великокняжеский курорт и сторож-монастырь Рязанского княжества.
Красота мещерской природы сделала посёлок дачным, и здесь обосновались творческие люди: писатели и художники. Всё это мы подробно обсудим на экскурсии.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
Осмотрите красивый Солотчинский монастырь, спуститесь к купальне и прогуляетесь до родника Святой Троицы.
Пройдёте по тропе Паустовского, которая приведёт вас в древний Монастырский бор. По пути подышите фитонцидами сосны и оцените арт-объекты краснодеревщиков.
Посетите музей гравёра Пожалостина и Казанский храм.
По желанию в конце можно отведать душистого травяного чая с выпечкой в трапезной, полакомиться десертом калинником или пончиками с шоколадом.
Я расскажу:
- О роли Солотчинского монастыря в истории русского православия.
- Писателях, поэтах и художниках, которые жили или отдыхали в Солотче.
- «Зелёной ветке» Мещеры, лесах и заповедных уголках Рязанской земли.
- Подвижничестве и чудесах Николая Мирликийского.
- Святых Петре и Февронии Муромских.
Организационные детали
- Входные билеты в музей Пожалостина оплачиваются отдельно — 200 ₽ за чел.
- Дополнительно по желанию оплачивается мастер-класс по лепке из глины — от 600 ₽/чел., по линогравюре — 500 ₽/чел.
- До Солотчи можно добраться на личном или общественном транспорте. Также мы можем помочь с арендой автомобиля (от 1500 ₽) — подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лариса — ваша команда гидов в Солотче
Провели экскурсии для 176 туристов
Аккредитованный экскурсовод, училась на туроператора, увлекаюсь экскурсиями и путешествиями, в Рязани живу с рождения. Не просто с душой покажу город, но и открою исторические факты, украшу прогулку стихами рязанских поэтов и цитатами писателей, буду компасом в вашем путешествии. Работаю вместе с командой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
К
Канапацкая
22 сен 2025
Нам понравилась экскурсия по Солотче с Ларисой, отдельная благодарность за идею посетить Дом-музей И. П. Пожалостина, с мастер- классом по лепке из глины. Получили огромное удовольствие.
Вадим
16 авг 2025
Колоссально интересная экскурсия и замечательнейший гид, Лариса! Мы заехали по дороге и поднялись на "Маяк" - это было вообще за пределами программы по Солотче. Полюбовались Казанской церковью. Как имеющий некоторое
