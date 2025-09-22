Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Осмотрите красивый Солотчинский монастырь, спуститесь к купальне и прогуляетесь до родника Святой Троицы.

Пройдёте по тропе Паустовского, которая приведёт вас в древний Монастырский бор. По пути подышите фитонцидами сосны и оцените арт-объекты краснодеревщиков.

Посетите музей гравёра Пожалостина и Казанский храм.

По желанию в конце можно отведать душистого травяного чая с выпечкой в трапезной, полакомиться десертом калинником или пончиками с шоколадом.

Я расскажу:

О роли Солотчинского монастыря в истории русского православия.

Писателях, поэтах и художниках, которые жили или отдыхали в Солотче.

«Зелёной ветке» Мещеры, лесах и заповедных уголках Рязанской земли.

Подвижничестве и чудесах Николая Мирликийского.

Святых Петре и Февронии Муромских.

Организационные детали