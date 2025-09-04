Мои заказы

Знакомьтесь, Солотча

Погулять по курортному посёлку, увидеть его главные места и узнать о знаменитых жителях
Солотча славится сосновым бором с целебным воздухом, просторными заливными лугами, лесными озёрами и удивительной историей. Именно через этот городок в прошлом веке проходила единственная дорога в «мещёрскую глухомань». Вы увидите, что от неё осталось.

А также осмотрите Солотчинский монастырь и услышите много интересного о Паустовском, прожившем здесь 20 лет.
Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Мы начнём с истории древней Солотчи. Я поделюсь версиями появления её названия. Расскажу о самом известном и почитаемом рязанском князе Олеге Ивановиче, его отношениях с Дмитрием Донским и его роли в Куликовской битве. А также покажу основанный им Солотчинский монастырь — мы обязательно прогуляемся по его территории. Узнаете вы и том, как в Солотче появился знаменитый 200-летний сосновый бор и как она стала курортным посёлком.

Солотча и Паустовский

Мы поговорим о 20-летнем периоде жизни писателя в Солотче. Вы услышите, какими маршрутами он ходил, какие озёра посещал и почему Мещёрский край стал для него второй родиной. Как оценивали творчество Паустовского советская власть и простые люди, почему он не получил Нобелевскую премию и зачем Марлен Дитрих опустилась перед ним на колени. Кроме того, я расскажу о его друзьях-литераторах и известных гостях. О доме-усадьбе Пожалостина, где он жил и работал. И о произведениях, вошедших в «Мещёрский цикл».

Осколки Мещёрской магистрали

Я поделюсь подробной историей Мещёрской магистрали, которую Паустовский описывал в рассказах и по которой не раз путешествовал. Раскрою, почему он называл её «самой неторопливой дорогой в Союзе». А также расскажу, как она строилась, развивалась, уходила в прошлое и где ещё можно увидеть маленький участок железнодорожного полотна.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Евгений
Евгений — ваш гид в Солотче
Провёл экскурсии для 1475 туристов
С удовольствием покажу вам Рязань и неброскую красоту Мещёрского края, воспетого Паустовским. Вырос в этих местах и с детства влюблён в сосновые леса и прозрачные озёра с лесными речушками и каналами. Хочу поделиться своими знаниями о Мещёре со всеми, кому интересна природа лесной стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
О
Ольга
4 сен 2025
Благодарны Евгению за содержательный и интересный рассказ о Солотче,монастыре и о Паустовском
Е
Екатерина
16 июн 2025
Прекрасный гид, Евгений. Подстраивается под группу. Интересный, спокойный рассказчик.
Капранова
Капранова
30 апр 2025
экскурсия отличная, душевная содержательная, взглянули на эти красивые исторические места другими глазами, сами живём на другом берегу и всегда любуемся. Евгений очень приятный эрудированный, ответил на все вопросы, очень рекомендуем
С
Свинцицкая
13 апр 2025
Отличная экскурсия, рассказ приятный и очень интересный. Много неожиданных открытий сделали на экскурсии
Юлия
Юлия
23 ноя 2024
Евгений замечательный экскурсовод, очень увлеченный, обладает большими знаниями, а главное местный житель не в одном поколении, любитель своей Родины, если нужны не поверхностные знания, вам к нему!!! Очень приятный и комфортный в общении,спасибо вам Евгений!!! Продолжим наблюдать в дзен!!!👍
Светлана
Светлана
17 мая 2024
Добрый день, спасибо большое Евгению за интересную экскурсию. Евгений прекрасный рассказчик, любящий свой край. Пунктуальный и внимательный к туристам.
Л
Лилия
18 мар 2024
Все прошло отлично! Евгений прекрасный рассказчик,погруженный в историю своего края. Спасибо ему огромное за познавательную и емкую экскурсию.