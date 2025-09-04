Солотча славится сосновым бором с целебным воздухом, просторными заливными лугами, лесными озёрами и удивительной историей. Именно через этот городок в прошлом веке проходила единственная дорога в «мещёрскую глухомань». Вы увидите, что от неё осталось. А также осмотрите Солотчинский монастырь и услышите много интересного о Паустовском, прожившем здесь 20 лет.

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Мы начнём с истории древней Солотчи. Я поделюсь версиями появления её названия. Расскажу о самом известном и почитаемом рязанском князе Олеге Ивановиче, его отношениях с Дмитрием Донским и его роли в Куликовской битве. А также покажу основанный им Солотчинский монастырь — мы обязательно прогуляемся по его территории. Узнаете вы и том, как в Солотче появился знаменитый 200-летний сосновый бор и как она стала курортным посёлком.

Солотча и Паустовский

Мы поговорим о 20-летнем периоде жизни писателя в Солотче. Вы услышите, какими маршрутами он ходил, какие озёра посещал и почему Мещёрский край стал для него второй родиной. Как оценивали творчество Паустовского советская власть и простые люди, почему он не получил Нобелевскую премию и зачем Марлен Дитрих опустилась перед ним на колени. Кроме того, я расскажу о его друзьях-литераторах и известных гостях. О доме-усадьбе Пожалостина, где он жил и работал. И о произведениях, вошедших в «Мещёрский цикл».

Осколки Мещёрской магистрали

Я поделюсь подробной историей Мещёрской магистрали, которую Паустовский описывал в рассказах и по которой не раз путешествовал. Раскрою, почему он называл её «самой неторопливой дорогой в Союзе». А также расскажу, как она строилась, развивалась, уходила в прошлое и где ещё можно увидеть маленький участок железнодорожного полотна.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.