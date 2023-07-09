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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
На квадроциклах по таёжным лесам
Встреча на вокзале Сортавалы. После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет непродолжительный трансфер к месту начала маршрута на квадроциклах.
Квадро-маршрут.
Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и переоденетесь в грязезащитные комбинезоны. Вас ждет увлекательный квадро-маршрут на 3-4 часа по карельской тайге (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).
Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления квадроциклом в условиях бездорожья.
На маршруте вас ждет перекус с горячим чаем на природе.
Далее маршрут пройдет через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам. Кульминацией маршрута станет посещение красивейшего озера Вахваярви и заброшенного мраморного карьера.
Трансфер на остров.
После насыщенного дня доберетесь до причала на берегу Ладожского озера, откуда вас будет ждать трансфер на аэро- или мотолодках (зависит от погоды) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Прибытие в глэмпинг.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Маршрут по острову Хавус и пикник в лесу
Утром в глэмпинге для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Маршрут по лесной тропе.
В сопровождении гида вы отправитесь на маршрут (около 3 км) по лесной природной тропе (продолжительность 4,5-5 часов, с обедом).
Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом Земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
На маршруте вы узнаете много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут.
Обед на природе.
В середине маршрута пообедаете на природе. Инструктора закоптят для вас свежую ладожскую форель и угостят знаменитыми карельскими пирожками-калитками.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
Возвращение в глэмпинг.
После возвращения в глэмпинг при желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако прямо на берегу Ладоги или сеанс в русской бане.
Вас ждет вкусный ужин от шеф-повара и карельский вечер. Вам расскажут о традициях и обычаях карел, вы попробуете свои силы в разгадывании карельских загадок или пройдете викторину по истории этих мест.
Прогулка по Ладожским шхерам
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут по Ладожским шхерам.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэро- или мотолодке по Ладожским шхерам (зависит от погоды). Продолжительность водной прогулки составит 3-4 часа.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Смотровые площадки.
Вы увидите самые живописные места окрестных островов — мысы острова Хонкасало, которые называют «Ладожскими фьордами», рифовую гору Айно, Чапаевские проливы. По маршруту предусмотрены высадки и подъемы на смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на панораму шхерного района и открытой Ладоги.
Возвращение в глэмпинг.
Вас ждет вкусный обед и отдых.
За доп. плату вы можете заказать флоатинг в заливе Ладожских шхер! Вас ждут незабываемые ощущения и уникальные фотографии (заказывается заранее, для групп от 3 до 6 чел., стоимость — 6.000 руб. /чел.).
При хорошей погоде вечер после ужина вы проведете у большого общего костра, поделитесь впечатлениями, сможете пожарить маршмеллоу, выпить крепкий чай с карельскими травами, поиграть в игры или попеть песни под гитару.
Прощание с Ладогой и экскурсия в горный парк «Рускеала»
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
У вас будет свободное время: вы сможете хорошо выспаться на природе, прогуляться в соседнюю бухту, изучить каменные породы (в том числе гранатовую жилу, проходящую неподалеку), покататься по озеру на SUP-досках (за доп. плату, при хорошей погоде) или посмотреть фильм про Ладогу.
Вас ждет прощальный обед в глэмпинге и выезд в Рускеальский горный парк.
Горный парк «Рускеала».
Для вас будет организована наземная экскурсия с гидом и у вас будет свободное время для прогулки по территории парка.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Обратно в Сортавалу вы отправитесь на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
На вокзал Сортавалы вы прибудете примерно за час до отправления вечернего поезда в Москву и сможете поужинать в кафе (оплачивается дополнительно).
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Доплата за одноместное размещение в шатре — 20 000 руб.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.
Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.
- Пеллетный камин.
- Электро-простыни.
- Панорамное окно.
- Три варианта освещения.
- Розетки для зарядки телефонов.
- Графин с водой и стаканы.
- Журнальный столик и два кресла.
- Прикроватный стол-поднос.
- Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
- Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
- Большое зеркало.
- Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
- Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).
Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.
Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.
Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.
На территории:
- Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
- Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
- 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
- Общественный туалет, 2 кабинки.
- Душевые на территории, 3 кабинки.
- Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
- Русская баня, вместимость — 6 человек.
- Деревянные дорожки.
- Костровая зона.
- Мангальная зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Двухместное размещение в глэмпинге (3 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Трансферы по программе
- Маршрут на квадроциклах (двухместное размещение)
- Пеший маршрут и организация пикника
- Аренда аэро - или мотолодок
- Посещение горного парка «Рускеала»
- Трансфер на ретропоезде «Рускеальский экспресс»
- Работа персонала глэмпинга, поваров, капитанов и гидов
Что не входит
- Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
- Посещение бани-фурако - 6 000 руб. /сеанс до 2 часов (по желанию)
- Посещение русской бани - 8 000 руб. /сеанс 2 часа, до 4 человек (по желанию)
- Одноместное размещение в шатре - 20 000 руб. (по желанию)
- Одноместное размещение на квадроцикле - 10 000 руб. (по желанию)
- Аренда SUP-бордов - 500 руб. /час (по желанию)
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- сменное бельё;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако).
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
- влаго- и ветрозащитную одежду / дождевики из плотных материалов для путешествий по озеру;
- головной убор, бафф.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять аэро- или мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день).
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет.
Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
Средняя температура в мае составляет +13-14°С.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет.
Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты.
Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.
Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.
Какой транспорт используется на маршруте?
Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5-6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha»/«Tohatsu» мощностью 30 л. с.
Какие есть скидки?
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.