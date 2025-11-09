1 день

Снегоходное сафари по острову Риеккалансаари и окрестностям

Путешествие начинается в загородном комплексе «Ягодная деревня», куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

До Сортавалы рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы.

После прибытия в Сортавалу вам необходимо добраться до загородного комплекса «Ягодная деревня».

Обратите внимание! Поездка из Сортавалы до загородного комплекса занимает 20 минут. Вы можете приехать на собственном транспорте (на территории комплекса есть парковка для гостей) или на такси.

Обращаем внимание, что с помощью Яндекс. Такси и других агрегаторов вызвать машину может быть проблематично. Вы можете заранее заказать легковой трансфер – 1500 руб. в одну сторону.

После завтрака в ресторане комплекса вас ждет увлекательный снегоходный маршрут по острову Риеккалансаари и окрестностям (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B). Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.

Остров Риеккалансаари – крупнейший остров Ладожских шхер с уникальной природой: скалы с мрачными ущельями, протяженные равнины, которые покрыты лесами, болотами и лугами.

Маршрут средней сложности занимает около 6 часов, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.

В пути для вас будет организован зимний обед-пикник. Попробуете блюда карельской кухни, согреетесь горячим чаем.

После окончания маршрута вы вернетесь в «Ягодную деревню».

Здесь вас уже будет ждать вкусный ужин (шведский стол).

При желании можно будет отдохнуть в бане-фурако или русской бане на берегу пролива (за доп. плату по спец. цене участника тура).

Вечером продолжим знакомиться за настольными играми и общением в ресторане или у костра (в зависимости от погодных условий).

На базе есть своя коллекция игр, которыми можно свободно пользоваться, так что вечер пройдёт легко и непринуждённо.

