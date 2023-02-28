Программа тура по дням
Сортавала. Переезд на остров
Прибытие в Сортавалу в 08:22 на поезде 160А Москва — Петрозаводск. Встреча на вокзале.
После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь на обзорную экскурсию по Сортавале.
Во время пешеходной экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.
Вы поднимитесь на смотровую площадку на горе Кухавуори, а также посетите музей Кронида Гоголева, выдающегося художника, работавшего в уникальной технике скульптурного рельефа.
После этого вы направитесь на пристань Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (30 минут в пути).
После приветственного обеда от шеф-повара, гид расскажет интересную лекцию об истории Карелии: от петроглифов до каменных великанов.
Отдых в куполах.
Вечером вас ждёт ужин с блюдами карельской кухни. После него можно поиграть в настольные игры у камина или отдохнуть в русской бане или бане-фурако (по предварительному заказу за доп. плату).
Ночь вы проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Остров Хавус, Ладожские шхеры
Музей "У мастера". Горный парк "Рускеала"
Завтрак.
Отправление на аэролодках на причал Сортавала.
Пересядете в минивэн или микроавтобус (в зависимости от количества человек в группе) и отправитесь в уникальный музей, посвященный крестьянскому быту Северного Приладожья «У Мастера».
Вы сможете увидеть коллекцию красивых камней и крестьянскую одежду, старые вышивки и детские игрушки. Предметы можно потрогать руками, разжечь огонь кресалом, посидеть за ткацким станком.
Обед в кафе.
Отправление к последней точке маршрута — горному парку «Рускеала». Здесь гид проведёт наземную экскурсию по горному парку.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
К вечеру вы вернётесь в Сортавалу и у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву. Если необходимо отправиться в г. Санкт-Петербург, то вы также успеете на вечернюю Ласточку.
Отправление в Москву в 20:36 на поезде 160А Петрозаводск — Москва.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении — 52 500руб.
Возможно одноместное размещение в куполе за доп. плату — 25 000 руб.
Скидка для детей от 7 до 12 лет, а также для третьего человека на дополнительном месте – 10%.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Вы будете жить в купольном глэмпинге — автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
- панорамный купол-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми;
- малая лаундж зона — место, где можно поиграть в настольные игры, посмотреть кино или просто посидеть с книжкой, попивая чай со сладостями;
- 13 уютных геокуполов, вместимостью 1-3 человека взрослые или 1-4 человека с детьми. В каждом из них кровати трансформеры — две удобные нижние кровати (800х2000) или двуспальная кровать (1400х2000) и дополнительное спальное место наверху — с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки, раковина для умывания с водой комнатной температуры и биотуалет;
- душевые в отдельном строении, с обогревом, горячей водой, феном, шампунем и гелем для душа;
- баня-Фурако на берегу Ладожского озера — подогреваемая открытая деревянная купель;
- русская баня с панорамным окном на Ладогу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, аэролодки, снегоходы)
- Услуги гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
- Экскурсия по Сортавале с посещением музея Кронида Гоголева
- Авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус
- Мастер-класс по приготовлению лохикейто (финская уха)
- Экскурсия по Ладожским шхерам
- Лекции от гидов об истории Карелии и Калевала
- Экскурсия в музей «У мастера»
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Одноместное размещение в шатре (по желанию) - 25 000 руб. /чел
- Аренда бани-фурако (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 6 000 руб. (по желанию)
- Аренда русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек (каждый доп. человек + 500 руб., комфортно до 6 человек) ) - 8 000 руб. (по желанию)
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке:
- паспорт;
- медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако).
Одежда и обувь:
- теплую зимнюю куртку и брюки;
- пуховую куртку или жилетку;
- 2 пары удобной, непромокаемой и теплой обуви;
- теплую шапку, бафф или шарф;
- перчатки или рукавицы;
- шерстяные носки;
- термобелье;
- удобную одежду для глэмпинга;
- праздничную одежду.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять аэролодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Какой транспорт используется на маршруте?
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах и аэролодках (посадка по 5-6 человек).
Есть ли возрастные ограничения?
С целью безопасности в зимних турах действуют возрастные ограничения для детей до 7 лет.
Какие есть скидки?
Предоставляется скидка 10% детям от 7 до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте.