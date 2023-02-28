1 день

Сортавала. Переезд на остров

Прибытие в Сортавалу в 08:22 на поезде 160А Москва — Петрозаводск. Встреча на вокзале.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь на обзорную экскурсию по Сортавале.

Во время пешеходной экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.

Вы поднимитесь на смотровую площадку на горе Кухавуори, а также посетите музей Кронида Гоголева, выдающегося художника, работавшего в уникальной технике скульптурного рельефа.



После этого вы направитесь на пристань Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (30 минут в пути).

После приветственного обеда от шеф-повара, гид расскажет интересную лекцию об истории Карелии: от петроглифов до каменных великанов.

Отдых в куполах.

Вечером вас ждёт ужин с блюдами карельской кухни. После него можно поиграть в настольные игры у камина или отдохнуть в русской бане или бане-фурако (по предварительному заказу за доп. плату).

Ночь вы проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.