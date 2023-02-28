Легенды Ладоги. Выходные в Карелии

Приглашаем провести незабываемый зимний уикенд в самой живописной части Ладожского озера! Вас ждут уютные вечера в купольном глэмпинге, интересные экскурсии по историческому городу Сортавала и горному парку Рускеала, а также
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пешие прогулки с видами на ледяную Ладогу и отвесные скалы.

Здесь вы не только насладитесь традиционной карельской кухней, приготовите финскую уху на костре и окунётесь в легенды Калевалы, но и прикоснётесь к природным и культурным сокровищам Карелии.

Это приключение подарит вам не только незабываемые впечатления, но и полное погружение в мир северных легенд и природных чудес.

5
3 отзыва
Легенды Ладоги. Выходные в Карелии
Легенды Ладоги. Выходные в Карелии
Легенды Ладоги. Выходные в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Сортавала. Переезд на остров

Прибытие в Сортавалу в 08:22 на поезде 160А Москва — Петрозаводск. Встреча на вокзале.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь на обзорную экскурсию по Сортавале.

Во время пешеходной экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.

Вы поднимитесь на смотровую площадку на горе Кухавуори, а также посетите музей Кронида Гоголева, выдающегося художника, работавшего в уникальной технике скульптурного рельефа.

После этого вы направитесь на пристань Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (30 минут в пути).

После приветственного обеда от шеф-повара, гид расскажет интересную лекцию об истории Карелии: от петроглифов до каменных великанов.

Отдых в куполах.

Вечером вас ждёт ужин с блюдами карельской кухни. После него можно поиграть в настольные игры у камина или отдохнуть в русской бане или бане-фурако (по предварительному заказу за доп. плату).

Ночь вы проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Сортавала. Переезд на островСортавала. Переезд на островСортавала. Переезд на остров
2 день

Остров Хавус, Ладожские шхеры

Завтрак.
После завтрака в сопровождении гида вы отправитесь в пеший маршрут по лесной природной тропе. Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
На маршруте для вас будет организован обед-пикник на природе.
Инструктора проведут мастер-класс и поделятся секретами приготовления финской ухи лохикейто. Также вы сможете согреться у костра кружкой горячего вкусного глинтвейна!
После пикника на аэролодках вы отправитесь на кольцевой маршрут по Ладожским шхерам.
Одна из поразительных особенностей шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
К вечеру вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать ужин.
После ужина гид расскажет увлекательную историю, с помощью которой вы заглянете вглубь веков и окунетесь в сказочный мир карело-финского эпоса Калевала, узнаете о приключениях главных героев эпоса и легендарной мельнице Сампо.
Остров Хавус, Ладожские шхерыОстров Хавус, Ладожские шхерыОстров Хавус, Ладожские шхерыОстров Хавус, Ладожские шхеры
3 день

Музей "У мастера". Горный парк "Рускеала"

Завтрак.

Отправление на аэролодках на причал Сортавала.

Пересядете в минивэн или микроавтобус (в зависимости от количества человек в группе) и отправитесь в уникальный музей, посвященный крестьянскому быту Северного Приладожья «У Мастера».

Вы сможете увидеть коллекцию красивых камней и крестьянскую одежду, старые вышивки и детские игрушки. Предметы можно потрогать руками, разжечь огонь кресалом, посидеть за ткацким станком.

Обед в кафе.

Отправление к последней точке маршрута — горному парку «Рускеала». Здесь гид проведёт наземную экскурсию по горному парку.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

К вечеру вы вернётесь в Сортавалу и у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву. Если необходимо отправиться в г. Санкт-Петербург, то вы также успеете на вечернюю Ласточку.

Отправление в Москву в 20:36 на поезде 160А Петрозаводск — Москва.

Музей "У мастера". Горный парк "Рускеала"Музей "У мастера". Горный парк "Рускеала"Музей "У мастера". Горный парк "Рускеала"Музей "У мастера". Горный парк "Рускеала"

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении — 52 500руб.

Возможно одноместное размещение в куполе за доп. плату — 25 000 руб.

Скидка для детей от 7 до 12 лет, а также для третьего человека на дополнительном месте – 10%.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи

Вы будете жить в купольном глэмпинге — автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.

На территории глэмпинга расположены:

  • панорамный купол-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми;
  • малая лаундж зона — место, где можно поиграть в настольные игры, посмотреть кино или просто посидеть с книжкой, попивая чай со сладостями;
  • 13 уютных геокуполов, вместимостью 1-3 человека взрослые или 1-4 человека с детьми. В каждом из них кровати трансформеры — две удобные нижние кровати (800х2000) или двуспальная кровать (1400х2000) и дополнительное спальное место наверху — с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки, раковина для умывания с водой комнатной температуры и биотуалет;
  • душевые в отдельном строении, с обогревом, горячей водой, феном, шампунем и гелем для душа;
  • баня-Фурако на берегу Ладожского озера — подогреваемая открытая деревянная купель;
  • русская баня с панорамным окном на Ладогу.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, аэролодки, снегоходы)
  • Услуги гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
  • Экскурсия по Сортавале с посещением музея Кронида Гоголева
  • Авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус
  • Мастер-класс по приготовлению лохикейто (финская уха)
  • Экскурсия по Ладожским шхерам
  • Лекции от гидов об истории Карелии и Калевала
  • Экскурсия в музей «У мастера»
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
  • Ужин в последний день программы (по желанию)
  • Одноместное размещение в шатре (по желанию) - 25 000 руб. /чел
  • Аренда бани-фурако (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 6 000 руб. (по желанию)
  • Аренда русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек (каждый доп. человек + 500 руб., комфортно до 6 человек) ) - 8 000 руб. (по желанию)
  • Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке:
    • паспорт;
    • медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако).

Одежда и обувь:

  • теплую зимнюю куртку и брюки;
  • пуховую куртку или жилетку;
  • 2 пары удобной, непромокаемой и теплой обуви;
  • теплую шапку, бафф или шарф;
  • перчатки или рукавицы;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • удобную одежду для глэмпинга;
  • праздничную одежду.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять аэролодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Какой транспорт используется на маршруте?

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах и аэролодках (посадка по 5-6 человек).

Есть ли возрастные ограничения?

С целью безопасности в зимних турах действуют возрастные ограничения для детей до 7 лет.

Какие есть скидки?

Предоставляется скидка 10% детям от 7 до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Е
28 фев 2023
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер. Глэмпинг Лаго Ладога комфорт 5*, шеф повар творил чудеса, прекрасные завтраки, ужины, обеды. Обед в лесу выше всяких похвал, с форелью на углях. Гиды Ирина, Серафима и Анна, спасибо. Квест+скалолазанье, катание на аэролодках к шхерам, зимняя рыбалка. Вся команда это труд профессионалов. Низкий поклон.
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.
Т
29 авг 2024
Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.Очень довольна, комфортное проживание, внимательный и профессиональный персонал и гиды.
К
9 июл 2023
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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