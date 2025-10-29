Экскурсия по Тильзиту (Советск) - страницы Восточной Пруссии

Экскурсия по Тильзиту (Советск) — путешествие в прошлое Восточной Пруссии.
Вы увидите знаменитый Мост королевы Луизы, места Тильзитского мира и уникальный сплав немецкой и советской архитектуры. Идеально для ценителей истории и атмосферных прогулок.
Описание экскурсииЭкскурсия по Тильзиту — путешествие во времени Приглашаю вас отправиться в путешествие по старинному Тильзиту — городу, где переплелись история, культура и дух Восточной Пруссии. Вы увидите легендарный Мост королевы Луизы, который стал символом примирения и связи народов. Узнаете, где была подписана Тильзитская мирная конференция, познакомитесь с немецкой и советской архитектурой. Экскурсия подойдёт как для любителей истории, так и для тех, кто просто хочет почувствовать атмосферу ушедшей эпохи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Королевы Луизы
- Места Тильзитского мира
- Немецкая и советская архитектура
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию/Мост Королевы Луизы
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
29 окт 2025
Приятная получилась прогулка по Советску. Гид прогулялся с нами практически по всем интересным местам города. Я очень люблю путешествовать, для меня не хватило информации, пустоватые сведения получились. Голос у гида