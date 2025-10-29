Экскурсия по Тильзиту (Советск) - страницы Восточной Пруссии

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Тильзиту (Советск) — путешествие в прошлое Восточной Пруссии.



Описание экскурсии Экскурсия по Тильзиту — путешествие во времени Приглашаю вас отправиться в путешествие по старинному Тильзиту — городу, где переплелись история, культура и дух Восточной Пруссии. Вы увидите легендарный Мост королевы Луизы, который стал символом примирения и связи народов. Узнаете, где была подписана Тильзитская мирная конференция, познакомитесь с немецкой и советской архитектурой. Экскурсия подойдёт как для любителей истории, так и для тех, кто просто хочет почувствовать атмосферу ушедшей эпохи.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мост Королевы Луизы

Места Тильзитского мира

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: По согласованию/Мост Королевы Луизы Завершение: По согласованию Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов