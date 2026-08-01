Найдено 1 экскурсия в Советске , цена 14 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

8 часов 17 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Советск и Неман: сыр, мир и замок Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10 Расписание: ежедневно 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Откройте для себя богатую историю и уникальную архитектуру Советска, выбрав одну из наших экскурсий. Посетите живописный город на берегу Немана, исследуйте его улочки и памятники, отправляйтесь в познавательное путешествие из Калининграда и Зеленоградска. Узнайте больше о местной культуре и традициях, посетив фабрику 'Сладкая слобода'. Читайте отзывы других путешественников, бронируйте экскурсии и создавайте незабываемые воспоминания в Советске, Кировской области