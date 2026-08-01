Индивидуальная
до 4 чел.
Советск и Неман: сыр, мир и замок
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Откройте для себя богатую историю и уникальную архитектуру Советска, выбрав одну из наших экскурсий. Посетите живописный город на берегу Немана, исследуйте его улочки и памятники, отправляйтесь в познавательное путешествие из Калининграда и Зеленоградска. Узнайте больше о местной культуре и традициях, посетив фабрику 'Сладкая слобода'. Читайте отзывы других путешественников, бронируйте экскурсии и создавайте незабываемые воспоминания в Советске, Кировской области