Индивидуальная экскурсия по Советску: игра-квиз в историческом центре
Приглашаем вас на прогулку по городу, который раньше называли «маленький Париж». Это не только экскурсия, но также и игра.
Слушая, отвечая на вопросы, выполняя задания, вы сможете узнать о прошлом, настоящем и даже будущем города, а заодно посоревноваться за приз. Не стоит переживать, энциклопедических знаний от вас не потребуется. Только логика, внимательность, ну и немного везения.
Слушая, отвечая на вопросы, выполняя задания, вы сможете узнать о прошлом, настоящем и даже будущем города, а заодно посоревноваться за приз. Не стоит переживать, энциклопедических знаний от вас не потребуется. Только логика, внимательность, ну и немного везения.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мы побываем у моста королевы Луизы который соединяет Советск с Литвой. Увидим единственный в стране дом
- Находящийся между двух границ. Увидим отремонтированную набережную
- Узнаем
- Что на ней располагалось раньше. Посмотрим на лепнину
- Барельефы и двери довоенных домов и многое
- Многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На экскурсии вы узнаете:
- Так кто же назвал Тильзит «маленьким Парижем»?
- Почему в Советске в центре города стоит трамвай без рельс?
- Что находилось в довоенные времена на месте танка Т-34, что не понравилось нацистам в театре?
- Как жили первые переселенцы в незнакомом городе, как контактировали с немецким населением?
- Отвечаем на вопросы вместе и погружаемся в атмосферу города.
Важно знать:Не забудьте надеть удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Небольшой подарок за правильные ответы
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Советск, ул. Первомайская 8а (автовокзал)Завершение: Набережная Советска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
10 июля 2023
Провели с Евгенией два часа пешей прогулки по Советску в июле 2023г. в индивидуальной группе. Большое спасибо Евгении за оперативный ответ и бронь экскурсии - мы написали запрос поздно вечером, а днем следующего дня уже встретились в Советске! В ходе прогулки, Евгения показывала архитектуру города, рассказывала об освоении Калининградской области новыми жителями в послевоенные годы, много было сказано о том, как развивается город сейчас. Желаем Евгении хороших экскурсионных дней и благодарим!
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