Приглашаем вас на прогулку по городу, который раньше называли «маленький Париж». Это не только экскурсия, но также и игра.



Слушая, отвечая на вопросы, выполняя задания, вы сможете узнать о прошлом, настоящем и даже будущем города, а заодно посоревноваться за приз. Не стоит переживать, энциклопедических знаний от вас не потребуется. Только логика, внимательность, ну и немного везения.