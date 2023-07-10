«Загадки Тильзита» - экскурсия-квиз по историческому центру

Индивидуальная экскурсия по Советску: игра-квиз в историческом центре

5
1 отзыв
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Приглашаем вас на прогулку по городу, который раньше называли «маленький Париж». Это не только экскурсия, но также и игра.

Слушая, отвечая на вопросы, выполняя задания, вы сможете узнать о прошлом, настоящем и даже будущем города, а заодно посоревноваться за приз. Не стоит переживать, энциклопедических знаний от вас не потребуется. Только логика, внимательность, ну и немного везения.
«Загадки Тильзита» - экскурсия-квиз по историческому центру
«Загадки Тильзита» - экскурсия-квиз по историческому центру
«Загадки Тильзита» - экскурсия-квиз по историческому центру
«Загадки Тильзита» - экскурсия-квиз по историческому центру
«Загадки Тильзита» - экскурсия-квиз по историческому центру
«Загадки Тильзита» - экскурсия-квиз по историческому центру
«Загадки Тильзита» - экскурсия-квиз по историческому центру
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Мы побываем у моста королевы Луизы который соединяет Советск с Литвой. Увидим единственный в стране дом
  • Находящийся между двух границ. Увидим отремонтированную набережную
  • Узнаем
  • Что на ней располагалось раньше. Посмотрим на лепнину
  • Барельефы и двери довоенных домов и многое
  • Многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На экскурсии вы узнаете:

  • Так кто же назвал Тильзит «маленьким Парижем»?
  • Почему в Советске в центре города стоит трамвай без рельс?
  • Что находилось в довоенные времена на месте танка Т-34, что не понравилось нацистам в театре?
  • Как жили первые переселенцы в незнакомом городе, как контактировали с немецким населением?
  • Отвечаем на вопросы вместе и погружаемся в атмосферу города.

Важно знать:

Не забудьте надеть удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Небольшой подарок за правильные ответы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советск, ул. Первомайская 8а (автовокзал)
Завершение: Набережная Советска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 июля 2023
Провели с Евгенией два часа пешей прогулки по Советску в июле 2023г. в индивидуальной группе. Большое спасибо Евгении за оперативный ответ и бронь экскурсии - мы написали запрос поздно вечером, а днем следующего дня уже встретились в Советске! В ходе прогулки, Евгения показывала архитектуру города, рассказывала об освоении Калининградской области новыми жителями в послевоенные годы, много было сказано о том, как развивается город сейчас. Желаем Евгении хороших экскурсионных дней и благодарим!
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