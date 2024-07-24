BIKE CAMP mini - новые маршруты. Велотур по Калининградской области

BIKE CAMP mini - новые маршруты
Приехать в Калининград на выходные – хорошая идея.

А приехать и покататься на велосипеде – отличная! За 4 дня вы проникнитесь атмосферой Калининграда и увидите гораздо больше, чем обычные туристы.

Каждый день
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- новые картинки, классная компания и впечатления, которые запомнятся на всю жизнь! Bike Camp – это гармоничное сочетание активного отдыха, красивых видов и захватывающих историй.

Вы получите истинное наслаждение от заездов по живописным местам, проветрите голову на свежем воздухе, сделаете множество крутых фотографий и влюбитесь в Калининград.

5
3 отзыва
BIKE CAMP mini - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд, знакомство и подгонка велосипедов

Прибытие в Калининград до 16:00.

Заселение в тур. комплекс до 17:00. Доступен ранний заезд с 08:00 утра.

Брифинг. Знакомство с программой и организаторами.

Подгонка велосипедов.

Приветственный ужин в компании турлидеров.

Заезд, знакомство и подгонка велосипедовЗаезд, знакомство и подгонка велосипедовЗаезд, знакомство и подгонка велосипедовЗаезд, знакомство и подгонка велосипедов
2 день

Альт-Гертлаукен - Вальдвинкель и Амалиенау

Завтрак в комплексе.

Велосипедная прогулка Альт-Гертлаукен – Вальдвинкель.

Живописные старинные дороги вдоль лесов и цветущих полей.

Общая протяженность 40 км – асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обед на маршруте.

Экскурсия в старинную немецкую школу - погружение в сельскую жизнь и систему образования XIX века.

Ужин в комплексе.

Прогулка по старинному району Амалиенау - исторический оазис в центре современного города.

Увидите элитный город-сад и колонию уникальных вилл.

Узнате почему этот район хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас

Велосипедная прогулка по Альт-Гертлаукен - Вальдвинкель, 40 км.

Альт-Гертлаукен - Вальдвинкель и АмалиенауАльт-Гертлаукен - Вальдвинкель и АмалиенауАльт-Гертлаукен - Вальдвинкель и Амалиенау
3 день

Велопрогулка по Калининградской Венеции и Тильзит

Завтрак в комплексе.

Велосипедная прогулка по Калининградской Венеции – один из самых красивых веломаршрутов Прибалтики. Извилистые дороги и дамбы вдоль многочисленных озёр, рек и каналов. Общая протяженность 40 км – асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обед на маршруте.

Экскурсия по Советску. Исследуете «город мира и сыра», узнаете историю Тильзитского мира, насладитесь красивой архитектурой и видом на мост королевы Луизы. Попробуете всемирно известный сыр и прогуляетесь по тихим улочкам провинциального городка.

Ужин в комплексе.

Велосипедная прогулка по Калининградской Венеции, 35 км.

Велопрогулка по Калининградской Венеции и ТильзитВелопрогулка по Калининградской Венеции и ТильзитВелопрогулка по Калининградской Венеции и ТильзитВелопрогулка по Калининградской Венеции и Тильзит
4 день

Свободное время и отъезд

Завтрак в комплексе.

Можете отдохнуть после насыщенных выходных, отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.

Доступен поздний выезд до 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Возможно более комфортное размещение:

  • одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой – 3000 руб.;
  • одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой – 7500 руб.;
  • двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой – 6000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере).

Варианты проживания

Хостел «Фрайдей Центр»

3 ночи

FridayCenter – лучший хостел России инфраструктурой отеля 4 звезды.

Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?

27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей.

Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы – само собой разумеющееся.

Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.

Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки от FridayCafe дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.

2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику:

  • кухни с пространствами для тусовок;
  • бесплатные чай, кофе, печеньки;
  • чилл-ауты с большими телевизорами;
  • настольные игры и библиотеку.
Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Велосипедная прогулка по Альт-Гертлаукен - Вальдвинкель, 40 км
  • Велосипедная прогулка по Калининградской Венеции, 35 км
  • Экскурсия по Амалиенау
  • Экскурсия по Советску
  • Оформление пропуска в приграничную зону
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Велосипед Riverside 900
  • Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
  • Проживание в тур. комплексе
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Приветственный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Посещение бассейна, сауны и спортивного зала (см. «Важно знать»)
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе. В комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
  • если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
  • обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
  • в комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
  • аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
  • в комплексе бесплатный wi-fi;
  • в комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
  • фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
  • утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.

Внимание! Фены выдаем по запросу. Банные полотенца предоставляем. Полотенца для бассейна предоставляем.

Какие дополнительные услуги предоставляются в Центре?

Бассейн, сауна и спортивный зал являются дополнительными услугами и не включены в стоимость тура:

  • стоимость посещения бассейна (06:00 — 11:00) составляет 250 рублей с человека;
  • стоимость посещения бассейн + сауна (18:00 — 23:00) — 400 рублей с человека;
  • стоимость посещения спортзала (24/7) — 200 рублей с человека.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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М
24 июл 2024
Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные, микроавтобус с личным водителем, экскурсии! Сам поедешь-половины не увидишь. нашей группе повезло-нас было 7чел, заезд 01.07.24-04.07.24.
Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные,Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные,Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные,Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные,Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные,Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные,Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные,Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные,
Ю
22 июл 2024
Тур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставил просто волшебные впечатления. Первое, что приятно обрадовало в первый день в Калининграде - чистый
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и уютный хостел, оборудованный всем необходимым для комфортного проживания, вкусная еда в кафе и, конечно же, дружелюбный персонал. Также, стоит сказать о самой программе и команде гидов. Программа продумана до мелочей, все 4 дня активные, веселые, познавательные и интересные (+что важно, вся необходимая экипировка предоставляется, включая рюкзак и бутылочку!). Нет мыслей о том, а что же будет дальше, потому что за вас все уже продумала команда профессионалов - Наталья, Владислав, Дарья. Все гиды очень позитивные и энергичные ребятки, которые ответят на все интересующие вопросы и покажут красоты города с оригинальной точки зрения. Так что да, все кто сомневается, не сомневайтесь, программа, команда, и центр-стоят поездки✨

Тур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставилТур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставилТур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставилТур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставилТур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставилТур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставилТур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставилТур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставилТур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставилТур «Балтийские приключения» на котором мне посчастливилось побывать с 17 по 20 июля 2024 года оставил
Э
18 июл 2024
Организаторы тура составили великолепный план тура, который был с блеском выполнен.
Организаторы тура составили великолепный план тура, который был с блеском выполнен.Организаторы тура составили великолепный план тура, который был с блеском выполнен.
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