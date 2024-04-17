Авторский тур
4 дня
BIKE CAMP mini - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
Россия, Калининград
17 мая
26 июля
26 авг
25 окт
от 34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННатальЯ17 апреля 2024Полный восторг.
- ТТатьяна20 марта 2024Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
- ТТатьяна4 февраля 2024Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь с менеджерами. Все вопросы решаются оперативно. Это была наша вторая поездка, организованная Большой Страной, но она точно не последняя. Ещё раз спасибо!
Откройте для себя богатую историю и уникальную архитектуру Советска, выбрав одну из наших туров. Посетите живописный город на берегу Немана, исследуйте его улочки и памятники, отправляйтесь в познавательное путешествие из Калининграда и Зеленоградска. Узнайте больше о местной культуре и традициях, посетив фабрику 'Сладкая слобода'. Читайте отзывы других путешественников, бронируйте туры и создавайте незабываемые воспоминания в Советске, Кировской области