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Авторский тур
3 дня
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
5 июля в 20:00
12 июля в 20:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля
5 июля в 14:00
12 июля в 14:00
18 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
Завтра в 13:00
4 июля в 13:00
11 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
4 июля в 13:00
6 июля в 13:00
14 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу
Рассмотреть памятники зодчества, попробовать выпечку с чаем в доме Достоевского и увидеть солеварню
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
5 июля в 20:00
12 июля в 20:00
16 100₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «От ж/д вокзала»
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