Вы посетите один из старейших городов страны, где находится древнейший в России кремль, и любимый курорт Достоевского, который вдохновлял писателя во
Описание тура
Организационные детали
Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.
Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).
Проживание. В семейном отеле «Санта Русса» 3* в 2-3-местных стандартных номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату. Отель находится в 3-этажном особняке с колоннами и балюстрадой в туристическом районе. На территории есть беседки, зоны отдыха и живой уголок с морскими свинками и кроликом. По желанию и за доплату возможно размещение на курорте с аквацентром «Старая Русса» и в санатории «Полисть».
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Включены завтраки, один обед в ресторане отеля и обед с местными блюдами в ресторане города. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. С любого возраста. Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). Участие детей от 4 лет до 14 лет включительно со скидкой при размещении в номере с родителями на дополнительном месте — 9 250 руб.
Уровень сложности. Все экскурсии пешеходные. Запланированы остановки на отдых.
Программа тура по дням
Чем славится Старая Русса
Заселение в отель с 14:00. При необходимости, встретим вас на ж. -д. вокзале.
В Старую Руссу из Санкт-Петербурга удобнее всего доехать на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (бронируется по запросу, в пути около 5 часов). Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться поездом (в пути 8-10 часов).
В 14:30 для вас в ресторане отеля подадут комплексный обед. Встреча с представителем нашей команды состоится в 15:00. Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по значимым местам Старой Руссы. Увидите один из первых на русской земле памятник деревянного зодчества — Спасо-Преображенский бывший мужской монастырь 12 века. Рассмотрите фрагменты фресковых росписей, древнерусские берестяные грамоты, находки археологов и подниметесь на смотровую площадку.
Далее посетите частный музей «Усадьба средневекового рушанина», главной достопримечательностью которого является солеварня. Здесь представлены найденные на территории Старой Руссы артефакты. Вы рассмотрите точные копии-реконструкции построек того времени и предметы быта, узнаете о процессе выпаривания соли из воды старорусских минеральных источников и прочувствуете атмосферу древнерусского города.
Вечером познакомитесь с курортной Старой Руссой. Прогуляетесь по реликтовому парку и увидите самый большой в Европе самоизливающийся минеральный фонтан. Отведаете воды в Питьевой галерее.
Экскурсия завершится в 19:00. Самостоятельное возвращение в отель.
Значимые достопримечательности Великого Новгорода
Первая половина дня в вашем распоряжении. Рекомендуем отдохнуть в аквацентре курорта «Старая Русса» или воспользоваться услугами санатория «Полисть».
В 14:00 выезжаем в Великий Новгород. По дороге остановимся у озера Ильмень, которое является частью торгового пути «Из варяг в греки». Первым делом посетим Новгородский кремль-крепость, древнейший в России и включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите самое высокое сооружение на территории кремля и памятник государству. Далее зайдёте в Софийский собор — главный православный храм Великого Новгорода, где сохранился старинный иконостас. Рассмотрите икону «Богоматерь Знамение» 12 века и роспись на стенах. Также у вас будет свободное время на территории кремля.
Затем отправимся к пешеходному мосту через реку Волхов — визитной карточке города. С одной стороны находится Кремлёвский парк, а с другой — Ярославово дворище. Прогуляемся и увидим большой княжеский храм, купеческие церкви, башню, аркаду.
В 20:00 покинем Великий Новгород. Ориентировочно к 22:00 будем в Старой Руссе.
Достоевский в Старой Руссе и местная кухня
После завтрака в 10:00 отправимся на пешеходную экскурсию по местам Достоевского. Прогуляемся по набережной, где любил проводить время писатель. Посетим смотровые площадки и храм Георгия Победоносца, в котором находится главная святыня Старой Руссы. В этой церкви Достоевские крестили младшего сына Алексея.
Экскурсия продолжится в доме-музее Фёдора Михайловича (12:00) — это самое известное здание города. Именно здесь в кабинете на втором этаже создавались главы романа «Братья Карамазовы».
Далее прогуляемся по Соборной площади, Воскресенской улице, полюбуемся панорамами со смотровых площадок, увидим Воскресенский собор и водонапорную башню. Вы узнаете об археологическом наследии города и знаменитых личностях, посещавших Старую Руссу. Рассмотрите выставку старорусских художников и мастеров.
Завершится тур после обеда в одном из лучших заведений Старой Руссы, где вы попробуете местные блюда.
Трансфер до ж. -д. вокзала включён в стоимость и организуется по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местный номер (за одного)
|18 500 ₽
|1-местный номер
|21 500 ₽
|Ребёнок 4-14 лет
|9 250 ₽
|Ребёнок до 4 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в ресторане отеля и обед с дегустацией местных блюд
- Трансфер от ж. - д. вокзала до отеля и обратно (по запросу)
- Трансфер в Великий Новгород и обратно в Старую Руссу
- Экскурсии по программе
- Посещение музеев и входные билеты
Что не входит в цену
- Проезд до Старой Руссы и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение в отеле «Санта Русса» - стоимость тура составит 21 500 руб
- Размещение в 2-местном номере повышенной комфортности - стоимость тура составит от 19 500 руб. за человека
- Посещение аквацентра, спа и пляжа на курорте «Старая Русса» (по желанию)
- Оздоровительные услуги санатория «Полисть» (по желанию)