Старая Русса и Великий Новгород за выходные

Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни
Приглашаем вас на Новгородскую землю — в колыбель российской государственности.

Вы посетите один из старейших городов страны, где находится древнейший в России кремль, и любимый курорт Достоевского, который вдохновлял писателя во
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время создания романа «Братья Карамазовы».

В путешествии собраны все значимые достопримечательности от памятников деревянного зодчества и соборов до посещения Питьевой галереи и выставки старорусских художников и мастеров. Вы попробуете местные блюда и сможете почувствовать себя курортником 19 века.

Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.

Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).

Проживание. В семейном отеле «Санта Русса» 3* в 2-3-местных стандартных номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату. Отель находится в 3-этажном особняке с колоннами и балюстрадой в туристическом районе. На территории есть беседки, зоны отдыха и живой уголок с морскими свинками и кроликом. По желанию и за доплату возможно размещение на курорте с аквацентром «Старая Русса» и в санатории «Полисть».

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Включены завтраки, один обед в ресторане отеля и обед с местными блюдами в ресторане города. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. С любого возраста. Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). Участие детей от 4 лет до 14 лет включительно со скидкой при размещении в номере с родителями на дополнительном месте — 9 250 руб.

Уровень сложности. Все экскурсии пешеходные. Запланированы остановки на отдых.

Программа тура по дням

1 день

Чем славится Старая Русса

Заселение в отель с 14:00. При необходимости, встретим вас на ж. -д. вокзале.

В Старую Руссу из Санкт-Петербурга удобнее всего доехать на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (бронируется по запросу, в пути около 5 часов). Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться поездом (в пути 8-10 часов).

В 14:30 для вас в ресторане отеля подадут комплексный обед. Встреча с представителем нашей команды состоится в 15:00. Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по значимым местам Старой Руссы. Увидите один из первых на русской земле памятник деревянного зодчества — Спасо-Преображенский бывший мужской монастырь 12 века. Рассмотрите фрагменты фресковых росписей, древнерусские берестяные грамоты, находки археологов и подниметесь на смотровую площадку.

Далее посетите частный музей «Усадьба средневекового рушанина», главной достопримечательностью которого является солеварня. Здесь представлены найденные на территории Старой Руссы артефакты. Вы рассмотрите точные копии-реконструкции построек того времени и предметы быта, узнаете о процессе выпаривания соли из воды старорусских минеральных источников и прочувствуете атмосферу древнерусского города.

Вечером познакомитесь с курортной Старой Руссой. Прогуляетесь по реликтовому парку и увидите самый большой в Европе самоизливающийся минеральный фонтан. Отведаете воды в Питьевой галерее.

Экскурсия завершится в 19:00. Самостоятельное возвращение в отель.

Чем славится Старая РуссаЧем славится Старая РуссаЧем славится Старая РуссаЧем славится Старая РуссаЧем славится Старая РуссаЧем славится Старая РуссаЧем славится Старая РуссаЧем славится Старая Русса
2 день

Значимые достопримечательности Великого Новгорода

Первая половина дня в вашем распоряжении. Рекомендуем отдохнуть в аквацентре курорта «Старая Русса» или воспользоваться услугами санатория «Полисть».

В 14:00 выезжаем в Великий Новгород. По дороге остановимся у озера Ильмень, которое является частью торгового пути «Из варяг в греки». Первым делом посетим Новгородский кремль-крепость, древнейший в России и включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите самое высокое сооружение на территории кремля и памятник государству. Далее зайдёте в Софийский собор — главный православный храм Великого Новгорода, где сохранился старинный иконостас. Рассмотрите икону «Богоматерь Знамение» 12 века и роспись на стенах. Также у вас будет свободное время на территории кремля.

Затем отправимся к пешеходному мосту через реку Волхов — визитной карточке города. С одной стороны находится Кремлёвский парк, а с другой — Ярославово дворище. Прогуляемся и увидим большой княжеский храм, купеческие церкви, башню, аркаду.

В 20:00 покинем Великий Новгород. Ориентировочно к 22:00 будем в Старой Руссе.

Значимые достопримечательности Великого НовгородаЗначимые достопримечательности Великого НовгородаЗначимые достопримечательности Великого НовгородаЗначимые достопримечательности Великого НовгородаЗначимые достопримечательности Великого НовгородаЗначимые достопримечательности Великого Новгорода
3 день

Достоевский в Старой Руссе и местная кухня

После завтрака в 10:00 отправимся на пешеходную экскурсию по местам Достоевского. Прогуляемся по набережной, где любил проводить время писатель. Посетим смотровые площадки и храм Георгия Победоносца, в котором находится главная святыня Старой Руссы. В этой церкви Достоевские крестили младшего сына Алексея.

Экскурсия продолжится в доме-музее Фёдора Михайловича (12:00) — это самое известное здание города. Именно здесь в кабинете на втором этаже создавались главы романа «Братья Карамазовы».

Далее прогуляемся по Соборной площади, Воскресенской улице, полюбуемся панорамами со смотровых площадок, увидим Воскресенский собор и водонапорную башню. Вы узнаете об археологическом наследии города и знаменитых личностях, посещавших Старую Руссу. Рассмотрите выставку старорусских художников и мастеров.

Завершится тур после обеда в одном из лучших заведений Старой Руссы, где вы попробуете местные блюда.

Трансфер до ж. -д. вокзала включён в стоимость и организуется по запросу.

Достоевский в Старой Руссе и местная кухняДостоевский в Старой Руссе и местная кухняДостоевский в Старой Руссе и местная кухняДостоевский в Старой Руссе и местная кухняДостоевский в Старой Руссе и местная кухня

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местный номер (за одного)18 500 ₽
1-местный номер21 500 ₽
Ребёнок 4-14 лет9 250 ₽
Ребёнок до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в ресторане отеля и обед с дегустацией местных блюд
  • Трансфер от ж. - д. вокзала до отеля и обратно (по запросу)
  • Трансфер в Великий Новгород и обратно в Старую Руссу
  • Экскурсии по программе
  • Посещение музеев и входные билеты
Что не входит в цену
  • Проезд до Старой Руссы и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение в отеле «Санта Русса» - стоимость тура составит 21 500 руб
  • Размещение в 2-местном номере повышенной комфортности - стоимость тура составит от 19 500 руб. за человека
  • Посещение аквацентра, спа и пляжа на курорте «Старая Русса» (по желанию)
  • Оздоровительные услуги санатория «Полисть» (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля
Завершение: Ж. - д. вокзал Старая Русса, после 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Старой Руссы

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеПопулярные местаВсе туры3-дневные турыСвятые местаНа ноябрьские праздникиНа праздникиОт ж/д вокзала

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