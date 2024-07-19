Приглашаем вас на Новгородскую землю — в колыбель российской государственности.Вы посетите один из старейших городов страны, где находится древнейший в России кремль, и любимый курорт Достоевского, который вдохновлял писателя во

время создания романа «Братья Карамазовы». В путешествии собраны все значимые достопримечательности от памятников деревянного зодчества и соборов до посещения Питьевой галереи и выставки старорусских художников и мастеров. Вы попробуете местные блюда и сможете почувствовать себя курортником 19 века.

Описание тура

Организационные детали

Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.

Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).