Поход к месту отдыха «Тавшан» и роднику у горы Ай-Георгий

Уникальная тропа, сочетающая лесные ароматы, горные пейзажи и морские виды, подарит вам эстетическое и эмоциональное наслаждение. Горный воздух, насыщенный фитонцидами, укрепляет здоровье и помогает восстановить силы.

Маршрут подходит как для опытных путешественников, так и для тех, кто просто хочет насладиться природой без чрезмерных физических нагрузок. Это путешествие станет настоящим подарком для души, наполнив вас энергией и вдохновением.
5
2 отзыва
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Друзья, приглашаю вас отправиться в незабываемое путешествие по живописной природной тропе к месту отдыха «Тавшан» и кристально чистому роднику у подножия горы Ай-Георгий (Манжил)! Это приключение подарит вам не только потрясающие виды, но и возможность вдохнуть целебный горный воздух, насладиться ароматами леса и почувствовать глубокое единение с природой.

Что вас ждёт:

Прогулка по живописной тропе. Мы пройдём через густой лес, наполненный ароматами чабреца, можжевельника, дуба и бука. Каждый шаг по этой тропе — это погружение в мир природной гармонии, где тишина гор и шелест листвы создают атмосферу покоя. Захватывающие панорамы. По мере подъёма перед вами будут открываться великолепные виды на величественные горы, бескрайний зелёный лес, сверкающее море и город, уютно расположившийся вдали. Эти пейзажи останутся в вашей памяти надолго! Посещение родника у горы Ай-Георгий. У подножия горы мы остановимся у чистейшего родника, чтобы утолить жажду и насладиться моментом уединения с природой. Место отдыха «Тавшан». Это идеальная точка для небольшой паузы, где вы сможете расслабиться, вдохнуть свежий воздух и зарядиться энергией гор. Единение с природой. Эта экскурсия — не просто прогулка, а возможность замедлиться, почувствовать связь с окружающим миром и наполниться спокойствием.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Питание - блюдо крымскотатарской кухни
  • Подвоз к месту старта по необходимости
  • Услуги фотографирования
Место начала и завершения?
Судак, улица Родниковая, д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

T
Tatyana
23 окт 2025
Отдыхая в Судаке решили посетить гору Ай-Георгий, с этой целью и взяли экскурсию. Асан-начинающий гид, очень приятный собеседник, горячо любящий свой родной край. Подъем по тропе не сложный, мы были
с ребенком 10 лет. Шли в своем темпе, никуда не спешили, за что очень люблю индивидуальные экскурсии. Лучше выбирать либо ранне время, либо во второй половине дня, т. к. тропа проходит по открытой местности и солнце палит нещадно. Берите головные уборы и воду, одевайте удобную спортивную обувь! По пути есть оборудованные места отдыха. где можно передохнуть и насладиться потрясающими видами. У родника с питьевой водой можно присесть на лавочку, побыть в тишине, насладиться прохладой и послушать неугомонных цикад. Прогулку рекомендую

Е
Елена
4 сен 2025
Мы с мужем приехали отдохнуть в Судак, но так как предпочитаем активный отдых, решили куда-нибудь «сходить с палками». Но так как в Судаке первый раз, не знали куда пойти. Обратились
к «великому и всезнающему» и наткнулись на Спутник. Нас привлекла экскурсия на гору Святого Георгия к роднику. Нам очень понравился этот поход. Маршрут не очень сложный, но палки для скандинавской ходьбы пригодились. Экскурсовод Асан - очень замечательный человек! Он интересно рассказывает об этом месте, и вообще с ним очень легко общаться. Мы обратили внимание, что на горе деревья самых разных видов растут в перемешку, и похоже дружно. 😁 Дубы в обнимку с можевельниками. Мы впервые увидели, как растут каперсы. С горы открываются отличные виды, на город, море, другие горы. По дороге на родник есть купель с родниковой водой, можно искупаться, так что можно взять с собой купальники. Правда переодевалок нет. Недалеко от купели есть несколько беседок, так что можно устроить пикник. Родник находится не на самом верху горы, а примерно на середине подъёма. Родник окультурен, там есть скамейка, можно отдохнуть, даже кружка там есть. Вытекает он из камня. Недалеко от родника видели белку. 🐿️ А ещё мы видели цикад. Мы не капельки не пожалели, что взяли эту экскурсию. Очень рекомендую. Если ещё раз будем в Судаке, обязательно сходим в это место опять.

