Отзыв на: Треккинг по тропе Голицына В Вероника 5 Отличная экскурсия. Вадим рассказывает очень интересно. Узнали много нового. Маршрут очень живописный, с красивыми видами на море и горы.

Отзыв на: Сокровища Восточного Крыма Н Наталья 5 Спасибо за экскурсию. Увлекательная прогулка по тропе Голицына

Отзыв на: Крым: путешествие по Новому Свету М Марина 5 Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду-проводнику Сергею за интереснейшую прогулку к пику Космос! Время пролетело незаметно, эмоции от открывавшихся красот зашкаливали. Сергей выбрал темп под наши возможности, учитывая при этом физические недостатки моего сына, за что ему особая благодарность. Экскурсия проходила в форме разговора, на все вопросы ответы получены, сделана масса фотографий, узнано много нового и интересного, а самое главное-хорошее настроение от общения с интересным человеком, благодаря которому мы сумели пройти достаточно сложный для нас маршрут.

Отзыв на: Новый Свет на ладони О Оксана 5 Экскурсия прошла на высоком уровне. С первых слов понимаешь, что человек начитанный, с любовью относится к родному краю, любит историю. Спасибо Вадиму за отлично проведенное время и за прекрасные фото. Всем рекомендуем, не пожалеете.

Отзыв на: Новый Свет на ладони О Оксана 5 Подъем с Вадимом на самый высокий коралловый риф-это просто сказка. Много интересного из истории этих мест, все так непринужденно и в то же время очень информативно. Экскурсию с эти гидом рекомендую!

Отзыв на: Тайны мыса Меганом О Оксана 5 Все супер! Экскурсия отлично продумана. Время провели как с родным человеком. Вадим, спасибо огромное, неожиданно но факт!

Отзыв на: Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака А Александра 5 Спасибо огромное Роме за бесценные впечатления. 😄 очень надеемся еще раз отправиться в такое же незабываемое путешествие! Крым❤

Отзыв на: Крым: путешествие по Новому Свету Т Татьяна 5 Сергей - великолепный гид, с которым время пролетело совершенно непринужденно, весело, но при этом очень познавательно! Была с мужем, сестрой и мамой, и всем маршрут оказался доступным и по душе, каждому было уделено внимание, каждый получил ответы на свои вопросы, и конечно, был просто ошарашен чудесными местами и видами, которые можно найти и увидеть только с гидом! Да, по этой тропе можно пройтись и самостоятельно, но только с гидом, а тем более с таким, можно сделать этот маршрут воистину незабываемым и просто влюбиться в это место! Сделать красивейшие фотографии, чтоб потом наслаждаться воспоминаниями и смаковать их еще долго- долго! Обязательно хочу побывать на других экскурсиях в следующем году!

Отзыв на: Поход к вершине горы Сокол А Ардрей 5 Всё прошло очень замечательно.