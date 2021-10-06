Все экскурсии в Судаке
Доступно 17 экскурсий 🚌 в Судаке на 2021 год, 69 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
6 000₽
за 1 чел.
Любой день недели в зависимости от погоды
Индивидуальная экскурсия
6 000₽
за 1 чел.
Любо день недели, при наличии погодных условий.
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-6 чел.
Новый Свет на ладони
Трекинг на гору Сокол под рассказы о природе, истории и легендах Крыма
Индивидуальная экскурсия
1д 6ч
6 000₽
за 1 чел.
Экстремальный полет на параплане в Судаке
Вас ждет полет на параплане над Судаком
По договоренности
1ч 30м
1 300₽
за 1 чел.
Морская прогулка к дельфинам на катере
Отправиться на встречу с самыми дружелюбными млекопитающими планеты
ежедневно в 14:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
17 000₽
за 1-4 чел.
ежедневно 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-6 чел.
Треккинг по тропе Голицына
Пройти по красивейшему маршруту Нового Света и узнать самое интересное о крымском виноделии
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 500₽
за 1-4 чел.
Тайны мыса Меганом
Погулять по горам, узнать местные легенды и насладиться видами на побережье Черного моря
Индивидуальная экскурсия
3ч
12 000₽
за 1-7 чел.
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
60005 400₽
за 1-10 чел.
Крым: путешествие по Новому Свету
Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 000₽
за 1-3 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Новый Свет в Крыму место удивительное
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
15 000₽
за 1-4 чел.
Сокровища Восточного Крыма
Посетить райский поселок Новый Свет, пройти по тропе Голицына и полюбоваться чудесными видами
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500₽
за 1-10 чел.
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Подняться на гору Перчем, увидеть древнюю христианскую святыню и насладиться шикарными панорамами
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 300₽
за 1-3 чел.
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Встретить утро на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки
Индивидуальная экскурсия
7ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Отправиться из Судака к вершине Хашки-Кая, прогуляться среди виноградников и устроить пикник
Индивидуальная экскурсия
6ч
4 000₽
за 1-15 чел.
Поход к вершине горы Сокол
Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф
Последние отзывы «Экскурсии Судака»
- Отзыв на: Треккинг по тропе ГолицынаВВероника6 октября 2021Отличная экскурсия. Вадим рассказывает очень интересно. Узнали много нового. Маршрут очень живописный, с красивыми видами на море и горы.
- Отзыв на: Сокровища Восточного КрымаННаталья3 октября 2021Спасибо за экскурсию. Увлекательная прогулка по тропе Голицына
- Отзыв на: Крым: путешествие по Новому СветуММарина3 октября 2021Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду-проводнику Сергею за интереснейшую прогулку к пику Космос! Время пролетело незаметно, эмоции от открывавшихся красот зашкаливали. Сергей выбрал темп под наши возможности, учитывая при этом физические недостатки моего сына, за что ему особая благодарность. Экскурсия проходила в форме разговора, на все вопросы ответы получены, сделана масса фотографий, узнано много нового и интересного, а самое главное-хорошее настроение от общения с интересным человеком, благодаря которому мы сумели пройти достаточно сложный для нас маршрут.
- ООксана24 сентября 2021Экскурсия прошла на высоком уровне. С первых слов понимаешь, что человек начитанный, с любовью относится к родному краю, любит историю. Спасибо Вадиму за отлично проведенное время и за прекрасные фото. Всем рекомендуем, не пожалеете.
- ООксана24 сентября 2021Подъем с Вадимом на самый высокий коралловый риф-это просто сказка. Много интересного из истории этих мест, все так непринужденно и в то же время очень информативно. Экскурсию с эти гидом рекомендую!
- Отзыв на: Тайны мыса МеганомООксана18 сентября 2021Все супер! Экскурсия отлично продумана. Время провели как с родным человеком. Вадим, спасибо огромное, неожиданно но факт!
- ААлександра16 сентября 2021Спасибо огромное Роме за бесценные впечатления. 😄 очень надеемся еще раз отправиться в такое же незабываемое путешествие! Крым❤
- Отзыв на: Крым: путешествие по Новому СветуТТатьяна15 сентября 2021Сергей - великолепный гид, с которым время пролетело совершенно непринужденно, весело, но при этом очень познавательно! Была с мужем, сестрой и мамой, и всем маршрут оказался доступным и по душе, каждому было уделено внимание, каждый получил ответы на свои вопросы, и конечно, был просто ошарашен чудесными местами и видами, которые можно найти и увидеть только с гидом! Да, по этой тропе можно пройтись и самостоятельно, но только с гидом, а тем более с таким, можно сделать этот маршрут воистину незабываемым и просто влюбиться в это место! Сделать красивейшие фотографии, чтоб потом наслаждаться воспоминаниями и смаковать их еще долго- долго! Обязательно хочу побывать на других экскурсиях в следующем году!
- Отзыв на: Поход к вершине горы СоколААрдрей14 сентября 2021Всё прошло очень замечательно.
- ММарина11 сентября 2021Вадим - Великолепный гид, профессиональный, позитивный, готовый помочь на каждом шаге горного пути морально и физически. отлично проработанный маршрут, невероятные, захватывающие дух виды, покорение высот и вместе с тем полная безопасность. Вадим- очень интересный талантливый рассказчик. По пути мы прослушали историю Нового Свете и Льва Голицына. Почувствовала себя участником празднования 25-ти летия завода, как будто вместе со всеми кричала «ура. » в ответ на поздравительную депешу от царя! Спасибо большое Вадиму за незабываемые впечатления!!