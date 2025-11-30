Индивидуальная
до 8 чел.
3 бухты Нового Света: прогулка на катере
Отправляйтесь на катере к трем бухтам Нового Света. Уникальные виды и исторические места ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка на катере вдоль тропы Голицина с купанием в открытом море
Индивидуальная водная прогулка по трём бухтам Нового Света. Насладитесь живописными видами и купанием в открытом море
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
12 500 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка к дельфинам на катере
Увлекательное морское путешествие к дельфинам подарит радость и вдохновение. Идеально для семейного отдыха и новых впечатлений
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Места силы: Мыс Меганом и вулкан Кара-Даг
Начните путешествие у горы Сокол, исследуйте Судакскую бухту и насладитесь магией Меганома и Кара-Дага. Ощутите энергетику и вкус устриц
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережна...
50 000 ₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Спасибо замечательному гиду Вадиму за такую интересную и познавательную экскурсию. Мы получили не только массу удовольствий от увиденного, но и получили много полезной информации. У нас в планах посетить еще и другие экскурсии и конечно только с Вадимом и Тотошей😊.
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Е
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Первый раз был в Новом Свете. Очень атмосферное место. Нахожусь под впечатлением от Тропы Галицына. Открывающиеся виды захватывают дух. Сопровождавший
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T
Поход к месту отдыха «Тавшан» и роднику у горы Ай-Георгий
Отдыхая в Судаке решили посетить гору Ай-Георгий, с этой целью и взяли экскурсию. Асан-начинающий гид, очень приятный собеседник, горячо любящий
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М
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Все очень понравилось! Идеальный темп, много информации, масса впечатлений и фото на память!
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Е
Поход к месту отдыха «Тавшан» и роднику у горы Ай-Георгий
Мы с мужем приехали отдохнуть в Судак, но так как предпочитаем активный отдых, решили куда-нибудь «сходить с палками». Но так
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А
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
узнали:
частичку истории Крыма основы этимологии тюркских названий как правильно дышать и восстанавливать дыхание прекрасного человека и экскурсовода Леонтьева Вадима Юрьевича что мы хотим вернуться в эту часть Крыма полезные свойства местной фауны (сосна, можжевельник, фисташка)
частичку истории Крыма основы этимологии тюркских названий как правильно дышать и восстанавливать дыхание прекрасного человека и экскурсовода Леонтьева Вадима Юрьевича что мы хотим вернуться в эту часть Крыма полезные свойства местной фауны (сосна, можжевельник, фисташка)
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С
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Экскурсия нам очень понравилась! С тропы открываются красивые виды. Гид Вадим рассказал много интересных фактов и о тропе Голицына, и о растениях, встречающихся на пути, и об окружающих горах.
Благодарим Вадима за прекрасно организацию экскурсии!
Благодарим Вадима за прекрасно организацию экскурсии!
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Я
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Спасибо за качественный отдых! Дети довольны, обычно они на прогулках просятся домой за планшеты телефоны, в этот же раз никто не вспоминал гаджеты, Тотошка был примером как стойко преодолевать препятствия;)
Вадим, спасибо! Все понравилось!
Вадим, спасибо! Все понравилось!
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М
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Очень интересная и познавательная экскурсия. Не спеша, в прогулочном темпе прошли достаточно длинный маршрут, любуясь красотами Крыма. Вадим ответил на все вопросы, спасибо большое!
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К
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Отличная экскурсия! Красивые виды, замечательная природа! Экскурсовод Вадим - прекрасный человек и профессионал в своем деле! Огромное спасибо Вадиму за такую шикарную программу!
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Всего 4 отзыва в Судаке
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Ответы на вопросы от путешественников по Судаку
Самые популярные экскурсии в Судаке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Судаку в августе 2026
Сейчас в Судаке можно забронировать 4 экскурсии от 11 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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