Экскурсии Судака

Все экскурсии в Судаке

Доступно 17 экскурсий 🚌 в Судаке на 2021 год, 69 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1 чел.
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Любой день недели в зависимости от погоды
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Индивидуальная экскурсия
5
9
6 000
за 1 чел.
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Любо день недели, при наличии погодных условий.
Новый Свет на ладони
Индивидуальная экскурсия
5
15
4 000
за 1-6 чел.
Новый Свет на ладони
Трекинг на гору Сокол под рассказы о природе, истории и легендах Крыма
Экстремальный полет на параплане в Судаке
Индивидуальная экскурсия
1д 6ч
6 000
за 1 чел.
Экстремальный полет на параплане в Судаке
Вас ждет полет на параплане над Судаком
По договоренности
Морская прогулка к дельфинам на катере
4.7
3
1ч 30м
1 300
за 1 чел.
Морская прогулка к дельфинам на катере
Отправиться на встречу с самыми дружелюбными млекопитающими планеты
ежедневно в 14:00
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная экскурсия
10ч
17 000
за 1-4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
ежедневно 10:00
Треккинг по тропе Голицына
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
4 000
за 1-6 чел.
Треккинг по тропе Голицына
Пройти по красивейшему маршруту Нового Света и узнать самое интересное о крымском виноделии
Крымский Новый Год в альпийском стиле
26 900
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Тайны мыса Меганом
Индивидуальная экскурсия
5
10
5 500
за 1-4 чел.
Тайны мыса Меганом
Погулять по горам, узнать местные легенды и насладиться видами на побережье Черного моря
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-7 чел.
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи
Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака
Ежедневно
Крым: путешествие по Новому Свету
Индивидуальная экскурсия
5
10
6000
5 400
за 1-10 чел.
Крым: путешествие по Новому Свету
Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-3 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Новый Свет в Крыму место удивительное
По договоренности
Сокровища Восточного Крыма
Индивидуальная экскурсия
5
4
15 000
за 1-4 чел.
Сокровища Восточного Крыма
Посетить райский поселок Новый Свет, пройти по тропе Голицына и полюбоваться чудесными видами
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
3 500
за 1-10 чел.
Прогулка к руинам Византийского монастыря
Подняться на гору Перчем, увидеть древнюю христианскую святыню и насладиться шикарными панорамами
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
14 300
за 1-3 чел.
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
Встретить утро на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 500
за 1-4 чел.
Треккинг по горам долины Ай-Серез
Отправиться из Судака к вершине Хашки-Кая, прогуляться среди виноградников и устроить пикник
Поход к вершине горы Сокол
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-15 чел.
Поход к вершине горы Сокол
Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф

Последние отзывы «Экскурсии Судака»

  • Отзыв на: Треккинг по тропе Голицына
    В
    Вероника
    6 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия. Вадим рассказывает очень интересно. Узнали много нового. Маршрут очень живописный, с красивыми видами на море и горы.
  • Отзыв на: Сокровища Восточного Крыма
    Н
    Наталья
    3 октября 2021
    5
    Спасибо за экскурсию. Увлекательная прогулка по тропе Голицына
  • Отзыв на: Крым: путешествие по Новому Свету
    М
    Марина
    3 октября 2021
    5
    Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду-проводнику Сергею за интереснейшую прогулку к пику Космос! Время пролетело незаметно, эмоции от открывавшихся красот зашкаливали. Сергей выбрал темп под наши возможности, учитывая при этом физические недостатки моего сына, за что ему особая благодарность. Экскурсия проходила в форме разговора, на все вопросы ответы получены, сделана масса фотографий, узнано много нового и интересного, а самое главное-хорошее настроение от общения с интересным человеком, благодаря которому мы сумели пройти достаточно сложный для нас маршрут.
  • Отзыв на: Новый Свет на ладони
    О
    Оксана
    24 сентября 2021
    5
    Экскурсия прошла на высоком уровне. С первых слов понимаешь, что человек начитанный, с любовью относится к родному краю, любит историю. Спасибо Вадиму за отлично проведенное время и за прекрасные фото. Всем рекомендуем, не пожалеете.
  • Отзыв на: Новый Свет на ладони
    О
    Оксана
    24 сентября 2021
    5
    Подъем с Вадимом на самый высокий коралловый риф-это просто сказка. Много интересного из истории этих мест, все так непринужденно и в то же время очень информативно. Экскурсию с эти гидом рекомендую!
  • Отзыв на: Тайны мыса Меганом
    О
    Оксана
    18 сентября 2021
    5
    Все супер! Экскурсия отлично продумана. Время провели как с родным человеком. Вадим, спасибо огромное, неожиданно но факт!
  • Отзыв на: Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Судака
    А
    Александра
    16 сентября 2021
    5
    Спасибо огромное Роме за бесценные впечатления. 😄 очень надеемся еще раз отправиться в такое же незабываемое путешествие! Крым❤
  • Отзыв на: Крым: путешествие по Новому Свету
    Т
    Татьяна
    15 сентября 2021
    5
    Сергей - великолепный гид, с которым время пролетело совершенно непринужденно, весело, но при этом очень познавательно! Была с мужем, сестрой и мамой, и всем маршрут оказался доступным и по душе, каждому было уделено внимание, каждый получил ответы на свои вопросы, и конечно, был просто ошарашен чудесными местами и видами, которые можно найти и увидеть только с гидом! Да, по этой тропе можно пройтись и самостоятельно, но только с гидом, а тем более с таким, можно сделать этот маршрут воистину незабываемым и просто влюбиться в это место! Сделать красивейшие фотографии, чтоб потом наслаждаться воспоминаниями и смаковать их еще долго- долго! Обязательно хочу побывать на других экскурсиях в следующем году!
  • Отзыв на: Поход к вершине горы Сокол
    А
    Ардрей
    14 сентября 2021
    5
    Всё прошло очень замечательно.
  • Отзыв на: Новый Свет на ладони
    М
    Марина
    11 сентября 2021
    5
    Вадим - Великолепный гид, профессиональный, позитивный, готовый помочь на каждом шаге горного пути морально и физически. отлично проработанный маршрут, невероятные, захватывающие дух виды, покорение высот и вместе с тем полная безопасность. Вадим- очень интересный талантливый рассказчик. По пути мы прослушали историю Нового Свете и Льва Голицына. Почувствовала себя участником празднования 25-ти летия завода, как будто вместе со всеми кричала «ура. » в ответ на поздравительную депешу от царя! Спасибо большое Вадиму за незабываемые впечатления!!
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