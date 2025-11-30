читать дальше уменьшить

как в Судаке первый раз, не знали куда пойти. Обратились к «великому и всезнающему» и наткнулись на Спутник. Нас привлекла экскурсия на гору Святого Георгия к роднику. Нам очень понравился этот поход. Маршрут не очень сложный, но палки для скандинавской ходьбы пригодились. Экскурсовод Асан - очень замечательный человек! Он интересно рассказывает об этом месте, и вообще с ним очень легко общаться. Мы обратили внимание, что на горе деревья самых разных видов растут в перемешку, и похоже дружно. 😁 Дубы в обнимку с можевельниками. Мы впервые увидели, как растут каперсы. С горы открываются отличные виды, на город, море, другие горы. По дороге на родник есть купель с родниковой водой, можно искупаться, так что можно взять с собой купальники. Правда переодевалок нет. Недалеко от купели есть несколько беседок, так что можно устроить пикник. Родник находится не на самом верху горы, а примерно на середине подъёма. Родник окультурен, там есть скамейка, можно отдохнуть, даже кружка там есть. Вытекает он из камня. Недалеко от родника видели белку. 🐿️ А ещё мы видели цикад. Мы не капельки не пожалели, что взяли эту экскурсию. Очень рекомендую. Если ещё раз будем в Судаке, обязательно сходим в это место опять.