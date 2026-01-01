1 день

Встреча в с. Владиславовка. Экотропа на мыс Алчак

10:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале в с. Владиславовка.

Это ближайшая железнодорожная станцию к г. Судак, через которую идут все поезда в Крым.

Первый день треккинга начинается поездкой из Симферополя в Судак.

Крым в сентябре и октябре – это нескончаемый пир, состоящий из нектара и амброзии, в миру превращающихся в бархатистые персики, виноград и медовую айву.

Путь в Судак занимает около 2-2,5 часов, затем Вас ожидает заселение в комфортабельную гостиницу.

Треккинг на мыс Алчак совершим по специально оборудованной экотропе, петляющей по уставшему от летнего зноя голому склону, увидим уединенные, дикие пляжи и широкую Судакскую набережную, стройные башни Генуэзской цитадели и необыкновенный «поющий грот».

Эолова арфа названа так не зря – бог ветров давно приметил эту сквозную пещеру. Ближе к сентябрю или октябрю его заунывные рулады становятся все грустнее и печальнее, а путникам, забредшим сюда, сложно отделаться от мысли о чьем-то незримом присутствии.

Треккинг первого дня тура непродолжителен – всего около 4 часов, но впечатлений точно хватит на то, чтобы всю ночь видеть волшебные сны!

Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

