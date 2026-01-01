Описание тура
Добро пожаловать в осенний Крым!
Вас ожидает неделя захватывающих треккингов среди лазурных бухт, древних крепостей и фантастических скал. Мы посетим мыс Алчак и Меганом, бухты-призраки, Храм Солнца. Отдохнем на Царском пляже поселка Новый Свет, пройдем тропой Голицына, любуясь разноцветными лагунами.
Поднимемся на вершины Сокол и Перчем ради панорам Черного моря и прикоснемся к истории в величественной Генуэзской крепости.
Это путешествие подарит море впечатлений, ласковое море, увлекательные горные походы, томные черноморские вечера, когда кажется, что до алмазных россыпей звезд можно дотянуться рукой.
Программа тура по дням
Встреча в с. Владиславовка. Экотропа на мыс Алчак
10:00 Сбор группы на железнодорожном вокзале в с. Владиславовка.
Это ближайшая железнодорожная станцию к г. Судак, через которую идут все поезда в Крым.
Первый день треккинга начинается поездкой из Симферополя в Судак.
Крым в сентябре и октябре – это нескончаемый пир, состоящий из нектара и амброзии, в миру превращающихся в бархатистые персики, виноград и медовую айву.
Путь в Судак занимает около 2-2,5 часов, затем Вас ожидает заселение в комфортабельную гостиницу.
Треккинг на мыс Алчак совершим по специально оборудованной экотропе, петляющей по уставшему от летнего зноя голому склону, увидим уединенные, дикие пляжи и широкую Судакскую набережную, стройные башни Генуэзской цитадели и необыкновенный «поющий грот».
Эолова арфа названа так не зря – бог ветров давно приметил эту сквозную пещеру. Ближе к сентябрю или октябрю его заунывные рулады становятся все грустнее и печальнее, а путникам, забредшим сюда, сложно отделаться от мысли о чьем-то незримом присутствии.
Какие шикарные фото получаются в этих заповедных местах!
Треккинг первого дня тура непродолжителен – всего около 4 часов, но впечатлений точно хватит на то, чтобы всю ночь видеть волшебные сны!
Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.
Мыс Меганом
Мыс Меганом – лучшее место, чтобы насладиться природными метаморфозами.
Треккинг стартует от старого маяка, который до сей поры служит путеводной звездой заблудшим судам.
Мы пройдем вдоль овеянных легендами Меганомских бухт, где, по слухам, в ночи бродит беспокойная душа мальчишки-призрака. Вода в этих лагунах в сентябре еще теплая и приятная, а чистота здешних пляжей радует глаз.
Мрачноватый мыс осенью становится неуловимо другим, более спокойным и в то же время открытым всем черноморским ветрам, ведь его больше не защищает знойный ореол, словом, Меганом предстает перед нами в первозданном великолепии.
В его отрогах виднеются застывшие, коленопреклоненные фигуры в капюшонах – это стройные ряды Кающихся монахов.
Есть на мысе и храм Солнца, куда как летом, так и в сентябре-октябре приезжают группы людей, верящих в потусторонние силы и желающих к ним прикоснуться.
Активная часть пешего тура по Крыму: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Поселок Новый Свет, гора Носорог
Сегодня нас ожидает треккинг к достопримечательностям Нового Света – бриллианта юго-восточного Крыма.
Новый Свет в сентябре мало чем отличается от летнего, но палящий дневной зной значительно стихает, а вечерами, бродя по набережной, можно заметить, что небо уже осеннее, более глубокое, охотнее раскрывающее свои сокровенные, звездные тайны.
Новый Свет – райское место, поэтому день обещает быть увлекательным.
Треккинг начнется с величественной Караул-Оба или горы Носорог. На ней несколько веков назад обитали тавры – исконные жители полуострова, чьи следы мы обязательно отыщем.
С вершины открывается умопомрачительный вид на разноцветные бухты поселка, Царский пляж на берегу Голубой лагуны и ажурную оправу окрестных гор.
На горе Носорог мы посетим древние каменные лабиринты, посидим на скальном троне, пройдемся по урочищам Дантова ада и освежающим Эдемским кущам.
Далее спустимся на Царский пляж и отдохнем на берегу моря.
Активная часть тура: 9,1 км, перепад высот 30-340 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Скала Сокол
В этот день мы прогуляемся на гору Сокол, охраняющую поселок с древним именем Парадиз, по-иному – Новый свет.
Осень здесь ласковая и трогательная, а с высоты скалы можно увидеть всё селение, как на ладони.
Сокол – не совсем гора. Это коралловый риф, который несколько сот миллионов лет назад показался из морских глубин и намертво окаменел. Но на его поверхности и сейчас можно отыскать свидетельства его подводного прошлого.
Маршрут скального треккинга пролегает по утоптанной тропе сквозь рощу пирамидального можжевельника мимо источника св. Анастасии. Хотя почему мимо – его воды целебны и жарким осенним днем подарят путнику прохладу и отдохновение.
С обзорной площадки Сокола, где произрастает необычная сосна, можно сфотографировать Зеленую бухту Нового Света: поселок украшен удивительными осенними красками и поражает наблюдателя неповторимой красотой.
Активная часть тура: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Гора Перчем
Сегодня на повестке дня треккинг на гору Перчем.
Это самая впечатляющая вершина окрестностей Судака – ее пик находится на высоте 576 метров над уровнем моря.
Эта гора считается местом, где боги даруют пришедшему силу и бодрость, наделяют здоровьем и могут даже переместить во времени!
На вершине проглядывает зеленый хохолок – это знаменитый «чубчик» древней скалы. Отсюда виден Судак: в сентябре такой же зеленый и прекрасный, окруженный горами и лазоревыми морскими приливами.
На склонах Перчема мы увидим руины ветхого скита и странные каменные круги, построенные неведомой рукой, давным-давно превратившейся в прах.
Кроме разлогой долины с горы великолепно видны резные стены крепости, построенной генуэзцами.
Активная часть тура: 14,2 км, перепад высот 40-576 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Разноцветные бухты Нового Света и тропа Голицына
Сегодня увидим изюминку поселка Новый Свет – три разноцветные бухты: Голубую, Синюю и Зеленую.
Треккинг уведет группу к уникальной можжевеловой роще и знаменитому мысу Капчик, где каждый почувствует себя на заре сотворения мира, потому что отсюда открывается просто первозданная красота!
Треккинг продолжается по Голицынской тропе – знаменитой дороге, по приказу князя-винодела Голицына вырубленной в скале, ведущей мимо Синей бухты и грота Шаляпина.
Пройдя вокруг горы Орел, в конце пути мы вновь возвращаемся в поселок Новый Свет.
Далее все вместе оценим пляж в Зеленой бухте! Если в Судаке только галечные пляжи, то в Новом Свете под ногами приятный золотистый песок.
Сегодня не очень долгий треккинг, поэтому у Вас будет около 3 часов свободного времени в поселке Новый Свет.
Вы сможете отдохнуть на пляже, купить сувениры или пойти на экскурсию на Завод шампанских вин. Возле завода есть фирменный магазин, где все желающие могут приобрести понравившиеся напитки.
Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 40-120 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Генуэзская крепость в г. Судак. Отъезд
Этот день посвящен посещению Генуэзской крепости.
Это сооружение пережило множество событий, оно сменило несколько хозяев: кто только не правил в стенах цитадели – и половцы, и ордынцы, и итальянцы, и турки.
Огромный комплекс расположился на Крепостной горе. За мощными воротами организован музей, размещенный в бывшей мечети, и множество башен, которые в свое время назывались по именам консулов, на тот момент правящих в крепости.
Летом на ее территории сухо и жарко, поскольку плато, на котором построена цитадель, словно губка, впитывает солнечные лучи. В разгар жары трава становится пепельно-золотистой, а толстые крепостные муры едва спасают от зноя, а вот в сентябре и октябре здесь очень приятно побродить, подстегивая воображение и представляя, чьи доспехи гремели в здешних стенах и кто был заточен в таинственной Девичьей башне.
Кроме того, с высоты Крепостной горы открываются великолепные виды – можно рассмотреть даже далекие скалы Нового Света!
Активная часть прохождения по маршруту: 6,7 км, продолжительность экскурсии 3 часа.
Переезд на микроавтобусе в с. Владиславовка.
20:00 Прибытие на железнодорожный вокзал с. Владиславовка.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Трискеле» или гостинице такого же класса: 2-, 3-местные номера стандарт.
Стоимость тура на 1 человека — 58 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 15 000 руб. /весь период отдыха.
Действует скидка 20% для детей.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное) обеды (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в музей-заповедник «Судакская крепость»
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до села Владиславовка и обратно
- Питание: обеды в 1 и 7 дни, ужины
- Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 15 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- кроссовки с толстой подошвой;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- тапочки для купания в море (не обязательно). Облегчают заход по гальке в море;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, расческа);
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- термос (объем 0,75-1 л);
- кружка, ложка, тарелка. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- туристическая сидушка (хоба);
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Старт маршрута: Республика Крым, с. Владиcлавовка (железнодорожный вокзал) в 10:00.
Можно приехать сразу в гостиницу в Судаке. Группа из Владиславовки прибывает ориентировочно в 12:00, далее знакомство, заселение и обед в кафе.
Финиш маршрута: с. Владиcлавовка (железнодорожный вокзал) в 20:00.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.