читать дальше

нам очень понравилась и как организатор. Все вопросы, связанные с местом встречи, подъезда, выбора места парковки, а также времени начала и продолжительности экскурсии были обсуждены за несколько дней до назначенной даты. До момента встречи мы всегда были на связи. Сама экскурсия нам тоже очень понравилась. Ирина прекрасно владеет материалом и дает его очень доступно. Мы узнали не только историю города, но и то как и чем живет он в наши дни. В конце экскурсии Ирина нам предложила горячий ароматный травяной чай, что было очень кстати, т. к. на улице было морозно. И как вишенка на торте - на память о посещении Судогды Ирина подарила нам памятные сувениры. Очень приятный сюрприз. Предполагалось, что у нас будет только экскурсия по городу, а в усадьбу "Муромцево" мы поедем уже самостоятельно. Ирина была настолько любезна, что проводила нас до усадьбы и дала основную информацию по этому месту, а также указала, на что надо обратить особое внимание. Мы очень благодарны Ирине за прием и будем рекомендовать ее своим знакомым. Хочется пожелать Ирине творческих успехов и внимательных туристов.