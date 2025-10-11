Перенестись в атмосферу провинциального городка с его несуетливым ритмом жизни
Судогда — очаровательный городок и настоящая находка для тех, кто мечтает погрузиться в атмосферу русской провинции и познакомиться с её культурным наследием. Вы услышите о славном прошлом города, оцените древние храмы и памятники. А я расскажу о развитии города и помогу проникнуться его самобытным характером.
Описание экскурсии
Не полынь у дороги, Не лист на осине, Вырос мал городок Посредине России
Сердце города
Вы увидите памятники древнерусского зодчества: церковь Александра Невского и Свято-Екатерининский собор. Прогуливаясь вдоль двухэтажных дворянских домов улицы Ленина, бывшей Екатерининской, вспомним многовековую историю нашего государства и путь «Сибирского тракта». Обсудим легенды и мифы, связанными с одной из локаций на нашем пути. Прочувствуем доброжелательность и открытость жителей города. А оказавшись у моста через реку, покормим водоплавающих попрошаек с красивой набережной.
Интересные факты и легенды
Судогда славится богатым прошлым. Вы узнаете, какими товарами торговали местные купцы. Пройдёте по улицам, по которым гуляли бояре и дворяне. Ощутите царящую в городе умиротворяющую атмосферу и захотите вернуться в наш край ещё не раз.
Организационные детали
По запросу организую трансфер из Владимира: +2000 ₽ за 1-4 человек
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
В холодное время года угощу вас тёплым травяным чаем
Ирина — ваш гид в Судогде
Провела экскурсии для 48 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ирина, и я буду вашим гидом. Рада приветствовать вас на Судогодской земле и надеюсь, что смогу сделать ваше путешествие незабываемым! Приготовьтесь посетить несколько удивительных мест и услышать интересные факты о моей малой Родине.
В
Влад
11 окт 2025
В Судогде оказались случайно. Экскурсию по городу заказали буквально за пару дней до приезда. И не прогадали. Городок очень понравился, и во многом благодаря Ирине. Она провела по всем знаковым местам Судогды, а также в качестве бонуса показала усадьбу Храповицкого. Ирина - замечательный рассказчик, ни минуты во время нашей прогулки мы не скучали. В общем, наша поездка удалась.
Мария
15 сен 2025
Прежде, чем писать свой отзыв, снова зашла на страницу экскурсии и посмотрела остальные отзывы. Наверное, я буду первой Бабой Ягой. Но нам не понравилось. Может, мы, конечно, избалованы разнообразием экскурсий читать дальше
и подкованностью экскурсоводов. Но по факту на второй день нашего путешествия по Владимирскому краю, завершению в Судогде и Муромцево, мы на эмоциональном подъеме очень четко ощутили слабость и не подготовленность Ирины. Очень поверхностные знания, ощущение пересказанной википедии, нет глубины рассказа, речь достаточно путанная. Дети (подростки) однозначно не слушали. Взрослые, поразившись необычностью усадьбы, пытались уловить суть истории и сопоставить факты. Но все было очень сумбурно. К сожалению, рекомендовать не могу
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, Мария. Мне очень жаль, что вам не понравилась экскурсия, но позвольте внести некоторую ясность:) По городу Судогда читать дальше
мы с вашей группой передвигались на автобусе с детьми, а потому было очень тяжело донести информацию – приходилось не говорить, а кричать. Я предлагала пройтись пешком, но ваша группа отказалась, а дети, к сожалению, устали. Так как время было ограничено, хотелось рассказать многое, наверное, поэтому вам показалось, что информации недостаёт глубины. При этом заметьте, что на все заданные вопросы я отвечала. После экскурсии у барских прудов на усадьбе В. С. Храповицкого я спросила, понравилась ли вам все и есть ли у вас какие-нибудь вопросы, на что ваша группа ответила, что все понравилось. Я хочу сказать вам еще раз огромное спасибо за отзыв, который побудил меня на создание более интересной экскурсии именно для подростков: «Сумерки, время прогулки по усадьбе В. С. Храповицкого: легенды, мифы, тайны, призраки Муромцево». Надеюсь, что в ближайшее время ее опубликуют, и Вы приедете к нам снова. Всего вам самого наилучшего:)
Т
Тамара
6 июл 2025
Ирина- прекрасный гид, потрясающе раскрывает особенности замечательного места с прекрасным необычным названием, дает много дополнительной информации. Она настолько влюблена в свою малую Родину, настолько хорошо знает свое место силы, что путешествуя с ней проникаешься любовью к этому месту. Рекомендуем!!!! Благодарим за сказку, за волшебство!!!
С
Светлана
1 июл 2025
Спасибо большое Ирине. Она все чётко организовала, провела интересную экскурсию, дала советы по Судогде.
С
Светлана
11 мая 2025
Очень необычная и редкая экскурсия. Потрясающая усадьба в Муромцево!!! Спасибо Ирине за интересную и печальную историю про Храповицких. Душевно. 3 часа погружения в прошлое. Ирина - краевед и бесконечно любит свою малу родину.
Инна
23 фев 2025
15 февраля 2025 г. были на экскурсии в Судогде. Нашим гидом была Ирина. Экскурсия прошла легко, в непринужденной дружеской обстановке. Ирина обладает харизмой и сразу располагает к себе. Также она читать дальше
нам очень понравилась и как организатор. Все вопросы, связанные с местом встречи, подъезда, выбора места парковки, а также времени начала и продолжительности экскурсии были обсуждены за несколько дней до назначенной даты. До момента встречи мы всегда были на связи. Сама экскурсия нам тоже очень понравилась. Ирина прекрасно владеет материалом и дает его очень доступно. Мы узнали не только историю города, но и то как и чем живет он в наши дни. В конце экскурсии Ирина нам предложила горячий ароматный травяной чай, что было очень кстати, т. к. на улице было морозно. И как вишенка на торте - на память о посещении Судогды Ирина подарила нам памятные сувениры. Очень приятный сюрприз. Предполагалось, что у нас будет только экскурсия по городу, а в усадьбу "Муромцево" мы поедем уже самостоятельно. Ирина была настолько любезна, что проводила нас до усадьбы и дала основную информацию по этому месту, а также указала, на что надо обратить особое внимание. Мы очень благодарны Ирине за прием и будем рекомендовать ее своим знакомым. Хочется пожелать Ирине творческих успехов и внимательных туристов.
Е
Елена
14 янв 2025
11 января мы с друзьями провели время небольшом городке Судогда во Владимирской области, в компании гида Ирины. Встретив нас в городе Владимир на своем автомобиле, Ирина всю дорогу рассказывала о истории читать дальше
Владимирского края и о том,что мы еще можем увидеть в Судогодском районе. Экскурсия в самом городе началась с чтения стихов, что было очень необычно и нас впечатлило. Мы посетили множество интересных мест, и всё это время Ирина поддерживала наш интерес и вовлеченность благодаря непринужденной манере общения. Я рекомендую этого экскурсовода всем, кто хочет узнать больше о маленьком провинциальном городе Судогда. А также бонусом мы с Ириной посетили усадьбу последнего предводителя владимирского дворянства В. С. Храповицкого в поселке Муромцево. Тому кто там не был обязательно советую побывать… Спасибо за прекрасный день!
Дарина
7 янв 2025
Вчера в Рождество я и мои друзья посетили экскурсию по городу Судогда, и это было незабываемое событие! Город, славящийся своей историей и архитектурой, открыл перед нами свои тайны.
Нашим экскурсоводом была читать дальше
удивительная женщина Ирина, полная энергии и энтузиазма. Она умела держит внимание группы, добавляя интересные факты и легенды, о своей малой родине, которые заставляли нас задуматься о прошлом. Это не просто прогулка, а целое погружение в атмосферу города. А на набережной реки Судогда мы познакомились с огромным количеством уток, пили ароматный травяной чай с вареньем из шишек, которым нас угощала Ирина. Я от всей души рекомендую посетить эту экскурсию.