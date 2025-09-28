Катание на SUP-досках со сменяющимися видами по обеим сторонам реки Каменки; участие в историческом
Программа тура по дням
Владимир - Суздаль - кемпинг
В 21:00 встречаемся во Владимире около памятника Паровозу, пересаживаемся в комфортабельный заказной автобус и около 40 минут добираемся до Суздаля. За это время мы успеем познакомиться и обсудить предстоящие приключения.
Останавливаемся в кемпинге на живописном берегу реки Каменки, где к палаткам подходят уточки и подчеркивают атмосферу умиротворенной природы.
По приезде мы разбиваем лагерь и ужинаем. Завтра нас ждет насыщенный день с активностями и приключениями.
- 40 км едем
- Кемпинг
SUP-прогулка, квест по городу и вечер у костра
День начинаем с зарядки и сытного завтрака.
Проходим инструктаж и получаем оборудование для SUP-прогулки. Нам предстоит преодолеть маршрут длиной в 8 км — 4 в одну и 4 в обратную сторону.
Отправимся в путешествие по спокойной глади реки Каменка на SUP-досках. Прогулка на воде безопасна и подходит для детей. Нас ждет единение с природой и красивейшие достопримечательности Суздаля.
После заплыва на досках приготовим вкусный обед, отдохнем и наберемся сил перед следующим приключением. Впереди нас ждет квест-экскурсия по местам, которые видели с реки. Нас встретит экскурсовод и проведет исторический квест с поиском настоящего клада, который будет интересен и детям, и взрослым.
После квеста, по желанию, можно будет попробовать местного огуречного мороженого, подняться на самую высокую колокольню, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета, и купить сувениры на память.
В заключении дня вернемся в лагерь и приготовим вкусный ужин. Отдохнем у костра и поделимся впечатлениями. Поиграем на гитаре и споем всеми любимые песни.
- 8 км на сапах
- Квест по городу
- Вместе готовим на костре
Игровой день в древнем поселении, отъезд во Владимир
Просыпаемся и идем на зарядку, которая задаст настроение на целый день.
Как обычно — вкусно и плотно завтракаем.
Нас ждет прогулка в гости к настоящему кузнецу, где каждый выкует оригинальный сувенир на память — гвоздь с первой буквой вашего имени на «шляпке». После кузницы возвращаемся в кемпинг, обедаем и собираем наш лагерь.
Финалом нашей поездки станет посещение атмосферного местечка — деревеньки, которая создана как декорация к известным историческим фильмам. Здесь снимали «Царь, «Раскол», «Годунов», а также популярный и любимый детьми фильм — «Последний богатырь».
Пройдя волшебный мост, перенесемся в 10-12 века: окунемся в быт Древней Руси, узнаем о традициях и культуре наших предков. Будем стрелять из лука, сражаться на мечах, молоть муку, как это делали в старину.
Покормим лошадку, ослика, корову, уточек, подержим на руках милых кроликов, а самые смелые смогут зайти в хлев и почесать пузо огромной, но очень доброй свинке.
После исторических приключений нас будет ждать автобус, на котором вернемся во Владимир. В дороге обменяемся с участниками контактами и пообещаем увидеться еще.
На этом наша программа закончится, но по желанию можно сдать вещи в камеру хранения и прогуляться по Владимиру.
- 8 км
- 40 км едем
- Игры и мастер-класс
Проживание
Мы будем жить в кемпинге на территории гостинично-туристического комплекса «Суздаль». Это однозначно один из лучших кемпингов России.
В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-местные модели от проверенных брендов: Normal Zero, Red Fox. Подробная информация о палатках представлена в разделе «Важно знать».
Варианты проживания
Кемпинг «Суздаль»
Огромная ухоженная территория, пляж с понтонами и лестницами, современное административное здание с крытой верандой, туалетами, душевыми и кухней. Так что можно и душ принять, и посуду помыть в горячей воде. Походная роскошь, что уж:) Туалеты чистые, стильные (плитка, исправная сантехника), туалетная бумага.
На территории стоят маленькие электрические столбики с розетками, где можно зарядить телефон. Есть Wi-Fi на ресепшене в административном здании.
Рады сообщить, что аренда удобных и надежных палаток уже включена в стоимость вашего путешествия! Мы тщательно подбираем снаряжение, чтобы вам было комфортно в любых условиях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от ж/д вокзала Владимира до начала маршрута и обратно
- Место под палатку в благоустроенном кемпинге на берегу реки (размещение в палатке 2-3-4-местное)
- Все необходимое групповое снаряжение (палатки, котлы, групповая аптечка, тент и т. д.)
- Исторический квест-экскурсия по городу
- Входные билеты в комплекс «Щурово городище»
- Аренда SUP, весел и спасательных жилетов
- Вкусное питание на маршруте
- Забота инструкторов, вечерние песни у костра и т. д
Что не входит в цену
- Проезд от Москвы до Владимира и обратно - 700-2000 рублей на человека в одну сторону
- Аренда личного снаряжения (пенка, спальник)
- Доплата за одноместное проживание в палатке - 1000 рублей в день
- Отдельный SUP-борд для детей до 9 лет включительно - 1500 рублей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда — залог хорошего настроения и комфорта на маршруте. В этот тур можно поехать без рюкзака, например, со спортивной сумкой, так как нам не надо будет таскать далеко свои вещи.
Обязательно возьмите 2 комплекта одежды: один для сплава и второй для лагеря и прогулок. А девушкам рекомендуем взять с собой платье — в Суздале очень красиво и много мест для фотосессий.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки;
- удобные штаны;
- платье.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- детская индивидуальная аптечка;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- фотоаппарат;
- очки солнцезащитные;
- пауэрбанк;
- гермопакет для телефона/документов.
Как будем питаться?
Питаемся вкусно и сытно — у нас полноценное трехразовое питание. Готовим настоящую походную еду на газу: на завтрак каши, на обед и ужин — горячие блюда вроде макарон или гречки с тушенкой, плюс перекусы — бутерброды с колбасой и сыром, сладости к чаю, овощи и фрукты. Никто не остается голодным! А вечером в субботу — традиционный походный глинтвейн.
Для вегетарианцев и тех, у кого есть пищевые особенности или аллергии, мы подбираем отдельное меню. Эту информацию вы указываете в анкете, которую заполняете после внесения предоплаты, — поэтому питание подбирается индивидуально для каждого.
Будут ли связь и интернет?
Связь и мобильный интернет в Суздале есть. На территории кемпинга работает административное здание с ресепшеном, где можно подключиться к Wi-Fi. Режим работы — с 10:00 до 20:00.
Кроме того, в главном корпусе гостиничного комплекса ресепшен работает круглосуточно — там тоже есть доступ к Wi-Fi.
Про погоду: какая будет, что делать, если дождь?
Если в походе нас застигает дождь — это не повод его отменять. Наоборот, дождь добавляет особого настроения и атмосферы.
В лагере установлен тент, поэтому даже во время непогоды у нас есть укрытие для готовки, отдыха и общения.
Несколько активностей проходят в закрытых помещениях, например, мастер-класс у кузнеца и посещение Щурова городища. Так что даже при непогоде программа не останавливается. Главное — взять с собой дождевик или накидку от дождя на время прогулок.
Если дождь выпадает на время SUP-прогулки, есть два варианта:
- отправиться на воду в непромокаемой одежде, если есть соответствующая экипировка;
- заменить SUP-прогулку на посещение аквапарка (с небольшой доплатой — 500 руб. с человека). Эта замена возможна только в случае дождя.
Некоторые участники выбирают аквапарк, например, если с ними совсем маленький ребёнок, или недавно болели. Но большинство всё-таки идут на прогулку на SUP-бордах — ведь это одно из самых захватывающих впечатлений похода: увидеть Суздаль с воды, проплыть мимо монастырей и храмов, которые не обойти пешком.
Можно ли приехать самостоятельно прямо в кемпинг? Есть ли там парковка?
Если вы решите ехать на своем автомобиле, то вот адрес кемпинга, в котором мы будем проживать: Владимирская область, город Суздаль, улица Коровники, 45 — Главный туристический комплекс «Суздаль».
На территории кемпинга предусмотрена парковка для гостей.
Парковка — охраняемая и освещённая.
При выезде с территории комплекса с гостей взимается плата за парковку.
Парковка платная по тарифам:
• первые 15 минут — бесплатно;
• первые 2 часа (с 16-й минуты) — 100 рублей в час;
• полный день (с 16-й минуты) — 300 рублей в сутки.
На месте можно оформить парковочный абонемент на 24 часа (с 00:01 до 23:59), при этом шлагбаум откроется автоматически по распознаванию номера.
При покупке абонемента ограничений на въезды/выезды нет — можно выезжать и заезжать сколько угодно в пределах суток.
Можно ли приехать/уехать позже или раньше?
Наш поход проходит в доступном месте, поэтому при желании вы можете приехать раньше начала похода или уехать позже его окончания.
Если вы хотите приехать в кемпинг за несколько дней до старта или остаться после окончания похода, это возможно — просто нужно иметь свою палатку, в которой вы сможете жить на территории кемпинга в эти дни, и оплатить место под нее.
Если вы опаздываете и не можете приехать в пятницу, можно присоединиться к группе в субботу утром. Аналогично, если нужно уехать раньше окончания программы — это тоже допустимо.
Если вы хотите приехать в субботу утром, то важно это сделать до 9:20 утра. В это время мы будем собираться и выдвигаться из лагеря к месту старта нашего SUP-приключения. А если хотите с нами позавтракать, то быть на месте нужно к 8:30.
Важно: приехать позже старта или уехать раньше завершения похода можно только на своем автомобиле либо за свой счёт, оплачивая трансфер.
Можно ли присоединиться, если ребенок младше 6 лет?
В этом походе абсолютно безопасно, и приехать можно хоть с младенцем, но, дорогие родители, вы должны понимать, что программа рассчитана для детей 6+ лет. Те, кто помладше, могут устать на квесте и в дороге от лагеря до кузнецы, так как это несколько километров по городу.
Кто‑то из участников, кто был с маленьким ребёнком, приезжал с коляской, кто‑то нес ребёнка на руках/закорках, кто‑то просто брал такси, когда уставал ребёнок, и догонял нас на маршруте или возвращался в лагерь.
В самом лагере, на сапах, в Щуровом городище, у кузнеца все хорошо и спокойно. Просто много ходить не все малыши выдерживают. Важно быть гибким и подстраиваться под основную группу, чтобы не заставлять никого ждать семью с маленьким ребёнком.
Какие документы требуются на ребенка? Нужна ли доверенность на бабушку/тетю/одного из родителей?
Начиная с момента встречи во Владимире и до возвращения обратно в конце похода, документы на ребёнка не требуются. К нам уже приезжали тёти с племянниками, бабушки с внуками — при участии в активностях никаких документов предоставлять не нужно.
Однако, если вы едете из другого города, например из Москвы во Владимир, документ на ребёнка может пригодиться. Поэтому рекомендуем взять набор документов по своему усмотрению — для спокойствия и удобства в дороге.
Спальники — какой температуры нужен, можно ли взять в аренду?
Рекомендуемый спальник
Температура комфорта: +5 °C
Почему? Проще расстегнуть спальник, если вам станет жарко, чем замерзнуть в очень легком спальнике.
Нет подходящего? Возьмите его у нас в прокат!
Доставка: привезём в Суздаль и заберём после похода — никаких лишних поездок!
Как оформить прокат
- После бронирования похода на вашу почту придет письмо со ссылкой на анкету.
- В анкете отметьте, что вам в аренду нужен в спальник.
- После отправки анкеты с вами свяжется организатор, уточнит детали и подскажет, как оплатить выбранное в аренду снаряжение.
Советуем не тянуть с заполнением анкеты и бронировать заранее — количество снаряжения ограничено!
Будет ли предоставлена вода в походе? Что значит личный запас воды?
Обязательно возьмите с собой личную бутылочку для воды! Рекомендуем брать ее с собой на прогулки.
Наполнить ее можно будет в лагере.
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)
Для похода подойдет любая удобная обувь для прогулок по городу. Главное — чтобы она была разношена и не натирала. Также возьмите отдельную обувь для лагеря — лёгкую и удобную, которую можно быстро надеть и снять, например резиновые тапочки.
Многие спрашивают, в какой обуви идти на SUP-прогулку. Мы рекомендуем дойти до SUP-станции в любой обуви. На самой SUP-станции мы обычно снимаем обувь, оставляем её рядом и на SUP-борд встаем босиком. Это гораздо удобнее, чем в обуви.
Какие условия участия с собаками?
К сожалению, в этот поход взять с собой четвероногого друга не получится. Мы живём на территории гостинично-туристического комплекса и посещаем разные места в городе, куда с питомцами вход ограничен.
Кроме того, это семейный поход с детьми, а дети по-разному реагируют на животных — кто-то с радостью играет, а кто-то может бояться. Поэтому в нашем семейном походе участие с питомцами, увы, невозможно.
А если ребёнку не понравится?
У нас ещё не было ни одного ребёнка, которому не понравилось путешествие в Суздаль. Все дети разные: кто-то активнее, кто-то спокойнее, кто-то легко находит друзей, а кто-то предпочитает быть рядом с мамой. Но в нашем походе каждый находит то, что откликается именно ему.
Программа очень насыщенная — активная, познавательная и весёлая.
- Есть спортивные активности, например SUP-прогулка.
- Есть увлекательные занятия вроде квеста, в котором дети узнают историю Суздаля и играют в старинные игры, в которые играли дети несколько веков назад.
- На мастер-классе ребята сами куют настоящий гвоздь.
- В Щуровом городище знакомятся с животными — кормят, гладят, обнимают лошадей, пони, коров, кроликов, даже заходят в загон к свинье. Там же живут утки, кролики и дружелюбные хаски.
Дети активно общаются между собой — играют, бегают по поляне, кормят уток, лазают по деревьям, придумывают свои игры. Мы поддерживаем свободный, живой формат общения, чтобы у ребят была возможность самим находить занятия и друзей.
А вечер у костра — отдельное удовольствие. В субботу дети вместе с инструктором готовят дрова, помогают разжечь огонь, а потом с восторгом жарят маршмеллоу и поют песни под гитару. Звучат не только Цой и ДДТ, но и весёлые детские хиты — «33 коровы», «Ничего на свете лучше нету», песни из «Смешариков» и других мультфильмов, которым подпевают все — и дети, и взрослые.
Перед походом в Щурово городище дети сами готовят угощение для животных — нарезают морковку, капусту, складывают всё в корзинки и с гордостью несут их в гости к своим четвероногим друзьям.
Равнодушных не остаётся — каждый ребёнок находит что-то своё, интересное, доброе и запоминающееся.
Какие палатки мы предоставляем?
В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-местные модели от проверенных брендов: Normal Zero, Red Fox. Давайте познакомимся с ними поближе.
Трехместные модели палаток:
- Normal Zero Z 3 PRO
- Red Fox Trekking Fox 3
✓ Весит всего 3.15-3.45 кг
✓ Просторный тент: 324×218×114 см
✓ Размеры внутренней палатки: 172×211×104 см
Четырехместные модели палаток:
- Normal Zero Z 4 PRO
- Red Fox Trekking Fox 4
✓ Весит всего 4,09 кг
✓ Просторный тент: 380 x 236 x 140 см
✓ Размеры внутренней палатки: 225 х 235 см
Как мы распределяем места? Мы хотим, чтобы всем было комфортно
- Семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения.
- Семье из двух человек предоставляется трёхместная палатка. Семье из трёх — четырёхместная. Семье из четырёх человек — либо одна четырёхместная, либо две трёхместные, в зависимости от того, как вам удобнее. Эту информацию вы указываете в анкете после бронирования.
Мы сами привезём палатку в кемпинг в Суздале и заберём обратно — вам не о чем беспокоиться!
Важно знать
- Каждый год мы обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии.
- Рекомендуем брать личное снаряжение, если для вас принципиальны особые условия комфорта. Если у вас есть любимая собственная палатка — берите её! Просто отметьте это в анкете перед походом.
Выбирайте самый комфортный для вас вариант и готовьтесь к чудесному путешествию!