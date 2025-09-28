В 21:00 встречаемся во Владимире около памятника Паровозу, пересаживаемся в комфортабельный заказной автобус и около 40 минут добираемся до Суздаля. За это время мы успеем познакомиться и обсудить предстоящие приключения.

Останавливаемся в кемпинге на живописном берегу реки Каменки, где к палаткам подходят уточки и подчеркивают атмосферу умиротворенной природы.

По приезде мы разбиваем лагерь и ужинаем. Завтра нас ждет насыщенный день с активностями и приключениями.