Туда, где русская душа: по Суздалю и Гаврилову Посаду с мастер-классом и дегустациями

Рассмотреть десятки церквей, посетить творческий центр, попробовать медовуху и настойки
Отправляемся на выходные в один из самых русских провинциальных городков — чарующий Суздаль, в котором почти из любой точки видны церковные купола. Мы исследуем улочки, которым уже больше тысячи лет,
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и полюбуемся многочисленными храмами.

Своими руками изготовим керамическую безделушку в гончарной школе, попробуем традиционный русский напиток — медовуху, побываем в творческом «МИРА центре».

А напоследок съездим в Гаврилов Посад: здесь по старинным рецептам делают отменные настойки, которые мы обязательно продегустируем!

Туда, где русская душа: по Суздалю и Гаврилову Посаду с мастер-классом и дегустациями
Туда, где русская душа: по Суздалю и Гаврилову Посаду с мастер-классом и дегустациями
Туда, где русская душа: по Суздалю и Гаврилову Посаду с мастер-классом и дегустациями

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+.

Проживание. 2-местное размещение в гостиничном комплексе «Суздаль» 3*.

*Фото номеров взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Суздалю с мастер-классом и дегустацией

Встретимся в Суздале и отправимся на мастер-класс в гончарную школу. Своими руками изготовим керамическое изделие и сходим на экскурсию по производству.

Во время обеда подскажем вам интересные локации для самостоятельного осмотра. Затем погуляем по городу — тысячелетнему Суздалю есть что показать и чем удивить гостей.

После размещения в номерах будет свободное время. Вечером продегустируем медовуху — традиционный русский напиток, о котором здесь знают всё и даже немного больше.

Прогулки по Суздалю с мастер-классом и дегустациейПрогулки по Суздалю с мастер-классом и дегустациейПрогулки по Суздалю с мастер-классом и дегустациейПрогулки по Суздалю с мастер-классом и дегустациейПрогулки по Суздалю с мастер-классом и дегустациейПрогулки по Суздалю с мастер-классом и дегустацией
2 день

Творческий центр, монастырь, дегустация

Позавтракаем и пойдём в «МИРА центр». Это творческое пространство, где художники, музыканты и режиссёры устраивают выставки и концерты, ставят спектакли, проводят исследования с вовлечением местных жителей и гостей города.

Далее заглянем в Свято-Покровский женский монастырь. После обеда поедем в Гаврилов Посад, чтобы посетить экскурсию с дегустацией русских настоек в Музее национальных напитков. Затем попрощаемся и отправимся по домам.

Творческий центр, монастырь, дегустацияТворческий центр, монастырь, дегустацияТворческий центр, монастырь, дегустацияТворческий центр, монастырь, дегустация

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Мастер-класс и дегустации
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Проезд в Суздаль и обратно из Гаврилова Посада
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, точное место и время встречи - по договорённости
Завершение: Гаврилов Посад, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.