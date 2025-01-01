Встретимся в Суздале и отправимся на мастер-класс в гончарную школу. Своими руками изготовим керамическое изделие и сходим на экскурсию по производству.

Во время обеда подскажем вам интересные локации для самостоятельного осмотра. Затем погуляем по городу — тысячелетнему Суздалю есть что показать и чем удивить гостей.

После размещения в номерах будет свободное время. Вечером продегустируем медовуху — традиционный русский напиток, о котором здесь знают всё и даже немного больше.