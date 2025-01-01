Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+.
Проживание. 2-местное размещение в гостиничном комплексе «Суздаль» 3*.
*Фото номеров взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Прогулки по Суздалю с мастер-классом и дегустацией
Встретимся в Суздале и отправимся на мастер-класс в гончарную школу. Своими руками изготовим керамическое изделие и сходим на экскурсию по производству.
Во время обеда подскажем вам интересные локации для самостоятельного осмотра. Затем погуляем по городу — тысячелетнему Суздалю есть что показать и чем удивить гостей.
После размещения в номерах будет свободное время. Вечером продегустируем медовуху — традиционный русский напиток, о котором здесь знают всё и даже немного больше.
Творческий центр, монастырь, дегустация
Позавтракаем и пойдём в «МИРА центр». Это творческое пространство, где художники, музыканты и режиссёры устраивают выставки и концерты, ставят спектакли, проводят исследования с вовлечением местных жителей и гостей города.
Далее заглянем в Свято-Покровский женский монастырь. После обеда поедем в Гаврилов Посад, чтобы посетить экскурсию с дегустацией русских настоек в Музее национальных напитков. Затем попрощаемся и отправимся по домам.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 900 ₽
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Что включено
- Проживание
- 1 завтрак
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Мастер-класс и дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Проезд в Суздаль и обратно из Гаврилова Посада
- Обеды и ужины