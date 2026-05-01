2 день

Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Завтрак в отеле (если включен в стоимость проживания).

Экскурсия «От порта до курорта» (9 часов).

09:15 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

09:30-18:00 г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск.

Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области.

Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.

Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город нашей страны.

Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.

Янтарный (бывш. Пальмникен) — столица главного природного сокровища нашего региона — янтаря.

У Вас будет уникальная возможность не только узнать, но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень. А также познакомится с историческими вехами Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.

Завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске.

Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена. Насладиться не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться Балтийским морским воздухом.

Окончание экскурсии.

По желанию за дополнительную плату трансфер в аэропорт или на жд вокзал.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160