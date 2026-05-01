Вы осмотрите знаковые достопримечательности Калининграда, узнаете о природных сокровищах региона в уютном Янтарном, посетите самый западный город Балтийск и прогуляетесь по улочкам курортного Светлогорска.
Этот маршрут идеально подойдет туристам, которые хотят увидеть как можно больше, потратив при этом минимум времени.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
13:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.
14:00-17:00 Экскурсия «Калининградский экспресс».
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и Музеем янтаря. Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Завтрак в отеле (если включен в стоимость проживания).
Экскурсия «От порта до курорта» (9 часов).
09:15 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.
09:30-18:00 г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск.
Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области.
Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.
Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город нашей страны.
Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.
Янтарный (бывш. Пальмникен) — столица главного природного сокровища нашего региона — янтаря.
У Вас будет уникальная возможность не только узнать, но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень. А также познакомится с историческими вехами Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.
Завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске.
Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена. Насладиться не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться Балтийским морским воздухом.
Окончание экскурсии.
По желанию за дополнительную плату трансфер в аэропорт или на жд вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
Отель «Шерлок» 3*
центр города
континентальный завтрак включен в стоимость тура
|13800
|13150
|12000
Отель «Берлин» 3*
10 минут до центра города
завтрак шведский стол — 800 руб/чел.
|16750
|12000
|10900
Отель «Ибис» 3*
центр города
завтрак шведский стол — 1400 руб/чел.
В отеле действует система динамического ценообразования, при бронировании необходимо уточнять стоимость.
|22050
|13900
|-
Гостиница «Турист» 3*
центр города
завтрак шведский стол входит в стоимость
|16200
|13950
|12450
Отель «Европа» 3*
центр города
завтрак шведский стол — 1200 руб/чел.
В отеле действует система динамического ценообразования, при бронировании необходимо уточнять стоимость.
|19950
|12850
|-
В отелях действует система динамического ценообразования, стоимость завтраков уточняется при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Шерлок»
«Отель Шерлок» располагается в самом центре Калининграде. Рядом с отелем — храм Христа Спасителя, площадь Победы, скульптура Борющиеся зубры, Музей янтаря.
Инфраструктура: бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка для путешественников на машине.
Номера оснащены: собственная ванная комната с душем, феном, туалетно-косметическими принадлежностями, современные телевизоры на базе Android-TV.
При проживании в стоимость включен завтрак (накрытие).
Гостиница «Берлин»
- Гостиница «Берлин» расположена в шаговой доступности от Южного железнодорожного и автобусного вокзалов и является прекрасным выбором, особенно для гостей, в первый раз посещающих гостиницы Калининграда.
- Удобное транспортное сообщение и близкое расположение гостиницы к остальной инфраструктуре и центру города обеспечит вам приятное пребывание.
- Гостиница «Берлин» предлагает для размещения гостей 96 оборудованных номеров со всеми удобствами и предоставит вам все, что нужно для отдыха и плодотворной работы.
- На всей территории гостиницы работает бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, имеется лифт для удобства гостей.
- Персонал гостиницы работает круглосуточно.
- К услугам гостей прачечная.
- Уютный и стильный ресторан предлагает интернациональную кухню.
- Гостиница «Берлин» обеспечит комфортный и приятный отдых в любом путешествии.
Отель «Ибис»
Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
Комплектация номеров варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.
Гостиница «Турист»
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Отель «Европа»
Отель «Европа» располагается в самом сердце Калининграда и примыкает к одноименному торговому центру. У отеля имеется собственный вход. На территории работает автомобильная парковка, а также к услугам всех проживающих предоставляется бесплатный интернет, прачечная и камера хранения.
Для проживания предоставляются различные номера, которые оборудованы кондиционером, плазменным телевизором, удобной мебелью с ортопедическими матрасами, микроволновкой, холодильником и чайным набором. В ванной комнате имеется душ, туалет и раковина.
Номера категории «Студия» и «Апартаменты» оснащены собственной кухонной зоной, на которой присутствует плита, вытяжка, мойка, а также набор посуды для приготовления еды.
Вблизи отеля располагаются многочисленные кафе, рестораны и магазины, так что вы точно найдете чем заняться за пределами отеля. В 100 м. находится сквер «Мать-Россия», в 250 м. - Площадь Победы и в 400 м. Северный железнодорожный вокзал. Расстояние до аэропорта Храброво составит 20 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Проживание 1 ночь в гостинице Калининграда
- Завтраки при проживании в отелях "Шерлок" и "Турист"
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание: завтраки (если не входят в стоимость проживания), обеды и ужины
- Трансферы: из/в аэропорт - 1500 руб. с/на ж/д-вокзал - 1200 руб
- Личные расходы
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.