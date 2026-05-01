Мои заказы

Выходные в Калининградской области с мая по ноябрь

Представляем Вам тур выходного дня по Калининграду и области.

Вы осмотрите знаковые достопримечательности Калининграда, узнаете о природных сокровищах региона в уютном Янтарном, посетите самый западный город Балтийск и прогуляетесь по улочкам курортного Светлогорска.

Этот маршрут идеально подойдет туристам, которые хотят увидеть как можно больше, потратив при этом минимум времени.
Выходные в Калининградской области с мая по ноябрьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в Калининградской области с мая по ноябрьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в Калининградской области с мая по ноябрьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

13:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

14:00-17:00 Экскурсия «Калининградский экспресс».

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и Музеем янтаря. Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Завтрак в отеле (если включен в стоимость проживания).

Экскурсия «От порта до курорта» (9 часов).

09:15 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

09:30-18:00 г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск.

Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области.

Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.

Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город нашей страны.

Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.

Янтарный (бывш. Пальмникен) — столица главного природного сокровища нашего региона — янтаря.

У Вас будет уникальная возможность не только узнать, но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень. А также познакомится с историческими вехами Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами.

Завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске.

Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена. Насладиться не только его уникальной архитектурой, но и вдоволь надышаться Балтийским морским воздухом.

Окончание экскурсии.

По желанию за дополнительную плату трансфер в аэропорт или на жд вокзал.

Балтийск, Янтарный и СветлогорскБалтийск, Янтарный и СветлогорскБалтийск, Янтарный и СветлогорскБалтийск, Янтарный и Светлогорск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

ОтельОдноместныйДвухместныйТрехместный

Отель «Шерлок» 3*

центр города

континентальный завтрак включен в стоимость тура

138001315012000

Отель «Берлин» 3*

10 минут до центра города

завтрак шведский стол — 800 руб/чел.

167501200010900

Отель «Ибис» 3*

центр города

завтрак шведский стол — 1400 руб/чел.

В отеле действует система динамического ценообразования, при бронировании необходимо уточнять стоимость.

2205013900-

Гостиница «Турист» 3*

центр города

завтрак шведский стол входит в стоимость

162001395012450

Отель «Европа» 3*

центр города

завтрак шведский стол — 1200 руб/чел.

В отеле действует система динамического ценообразования, при бронировании необходимо уточнять стоимость.

1995012850-

В отелях действует система динамического ценообразования, стоимость завтраков уточняется при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Шерлок»

1 ночь

«Отель Шерлок» располагается в самом центре Калининграде. Рядом с отелем — храм Христа Спасителя, площадь Победы, скульптура Борющиеся зубры, Музей янтаря.

Инфраструктура: бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка для путешественников на машине.

Номера оснащены: собственная ванная комната с душем, феном, туалетно-косметическими принадлежностями, современные телевизоры на базе Android-TV.

При проживании в стоимость включен завтрак (накрытие).

Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Берлин»

1 ночь
  • Гостиница «Берлин» расположена в шаговой доступности от Южного железнодорожного и автобусного вокзалов и является прекрасным выбором, особенно для гостей, в первый раз посещающих гостиницы Калининграда.
  • Удобное транспортное сообщение и близкое расположение гостиницы к остальной инфраструктуре и центру города обеспечит вам приятное пребывание.
  • Гостиница «Берлин» предлагает для размещения гостей 96 оборудованных номеров со всеми удобствами и предоставит вам все, что нужно для отдыха и плодотворной работы.
  • На всей территории гостиницы работает бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, имеется лифт для удобства гостей.
  • Персонал гостиницы работает круглосуточно.
  • К услугам гостей прачечная.
  • Уютный и стильный ресторан предлагает интернациональную кухню.
  • Гостиница «Берлин» обеспечит комфортный и приятный отдых в любом путешествии.
Гостиница «Берлин»Гостиница «Берлин»Гостиница «Берлин»Гостиница «Берлин»Гостиница «Берлин»Гостиница «Берлин»Гостиница «Берлин»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Ибис»

1 ночь

Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

Комплектация номеров варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.

Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Турист»

1 ночь

Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Европа»

1 ночь

Отель «Европа» располагается в самом сердце Калининграда и примыкает к одноименному торговому центру. У отеля имеется собственный вход. На территории работает автомобильная парковка, а также к услугам всех проживающих предоставляется бесплатный интернет, прачечная и камера хранения.

Для проживания предоставляются различные номера, которые оборудованы кондиционером, плазменным телевизором, удобной мебелью с ортопедическими матрасами, микроволновкой, холодильником и чайным набором. В ванной комнате имеется душ, туалет и раковина.

Номера категории «Студия» и «Апартаменты» оснащены собственной кухонной зоной, на которой присутствует плита, вытяжка, мойка, а также набор посуды для приготовления еды.

Вблизи отеля располагаются многочисленные кафе, рестораны и магазины, так что вы точно найдете чем заняться за пределами отеля. В 100 м. находится сквер «Мать-Россия», в 250 м. - Площадь Победы и в 400 м. Северный железнодорожный вокзал. Расстояние до аэропорта Храброво составит 20 км.

Отель «Европа»Отель «Европа»Отель «Европа»Отель «Европа»Отель «Европа»Отель «Европа»Отель «Европа»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание 1 ночь в гостинице Калининграда
  • Завтраки при проживании в отелях "Шерлок" и "Турист"
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание: завтраки (если не входят в стоимость проживания), обеды и ужины
  • Трансферы: из/в аэропорт - 1500 руб. с/на ж/д-вокзал - 1200 руб
  • Из/в аэропорт - 1500 руб
  • С/на ж/д-вокзал - 1200 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Светлогорска

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Светлогорске
Все туры из Светлогорска
от 12 000 ₽ за человека