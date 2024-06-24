Авторские туры в Светлогорске

Найдено 1 тур в Светлогорске, цена 39 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Балтийские каникулы: 5 городов и отдых на море
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Балтийские каникулы: 5 городов и отдых на море
Посетить места значимых исторических событий и пожить на любимом курорте короля Пруссии
Начало: Г. Светлогорск, пансионат/отель, 14:00
24 июня в 14:00
1 июля в 14:00
39 500 за человека

Что посмотреть в Светлогорске на экскурсиях?

Достопримечательностями Светлогорска являются не только прибрежная зона с живописной набережной и курортными домиками. Основные историко-архитектурные памятники находятся в городе, на высоте 50-60 м над уровнем моря. Городские парки окружает озеро, в котором мирно плавают лебеди. Музеи и выставочные залы рассказывают об удивительной истории города и развитии янтарного промысла. Вы сможете посетить места, связанные со знаменитыми людьми, которые жили здесь и посещали курорт в разные времена

Местные экскурсоводы

Прогулки по городу Светлогорску приятны и увлекательны, но чтобы полнее познакомиться с историей города стоит обратиться к опытным гидам, которые помогут сделать ваши впечатления богаче. На нашем сайте содержится информация об экскурсиях по городу и экскурсионных турах за его пределами. Вы сможете сориентироваться по ценам, познакомиться с отзывами туристов уже побывавших в этих краях. Подарите себе незабываемый отдых и вам захочется вернуться сюда еще раз
Запланируйте свой отдых с турми из Светлогорска 2024 и откройте новые горизонты. Мы предлагаем туры на любой вкус и кошелек, чтобы вы могли насладиться красотой и историей этого удивительного места
ХорошоТам