Светская обзорная автобусная экскурсия по острову Свияжску и его архитектурным и культурным памятникам.

Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Крепость, построенная в правление Ивана Грозного в месте слияния рек Волги и Свияги, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную ханскую Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск — духовный центр Среднего Поволжья.

Позднее судьба Свияжска сложилась так, что все переломные моменты отечественной истории, как в капле воды отразились в маленьком Свияжске. Сегодня памятники архитектуры и истории объединены в государственный музей «Остров-град Свияжск».

Вселенский храм, Международный культурный центр духовного единения (внешний осмотр) — архитектурное сооружение, возведение которого начато в 1994 году художником, архитектором, скульптором, целителем и общественным деятелем Ильдаром Хановым. По замыслу автора и владельца комплекса, он сооружён как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций.

Службы и обряды в комплексе не проводятся. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, буддийская пагода.

Экскурсионная программа:

11:00 — Встреча экскурсовода с туристами в отеле Ногай, ул. Баумана, 19. Выезд на экскурсионную программу;

Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. В 1994 году в Казани стало строиться необычное по всем меркам архитектурное сооружение — Храм всех религий. Это уникальное здание, объединившее в себе черты католических, православных и буддистских храмов, мечети и синагоги. Храм был задуман его создателем Ильдаром Хановым, не как религиозный центр, а как комплекс, включающий действующий музей, концертный зал и выставочную галерею. Храм всех религий — это архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и культур(внешний осмотр).

12:30–14:30 — Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск»

Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан. Крепость, построенная в правление Ивана Грозного в месте слияния рек Волги и Свияги, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную ханскую Казань. Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск стал духовным центром Среднего Поволжья. Позднее судьба Свияжска сложилась так, что все переломные моменты отечественной истории, как в капле воды отразились в маленьком Свияжске. Сегодня памятники архитектуры и истории объединены в государственный музей «Остров-град Свияжск».

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