Экскурсии в Свияжске

Групповая
Главные памятники и истории Свияжска
Узнать, как остров на Волге изменил судьбу двух государств
Начало: В Свияжске
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
21 авг в 12:30
28 авг в 12:30
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия
Перенестись в 16 век и погрузиться в историю острова-града (без входных билетов)
Начало: У Богородице-Успенского Свияжского мужского монаст...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 450 ₽ за человека
Индивидуальная
Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия и комплексный билет
Перенестись в 16 век и погрузиться в историю острова-града
Начало: У Богородице-Успенского Свияжского мужского монаст...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 1775 ₽ за человека
Билеты
Свияжск: комплексный билет и обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду
Начало: Успенская улица, 1, село Свияжск, Зеленодольский р...
1775 ₽ за билет
Аудиогид
Свияжск: обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду
Начало: Успенская улица, 1, село Свияжск, Зеленодольский р...
450 ₽ за человека
Свияжск является настоящим музеем под открытым небом. Сюда едут, чтобы полюбоваться старинными монастырями, церквями, храмами, прогуляться по окрестностям, наслаждаясь природой Татарстана, побывать в музеях, покататься на теплоходе по матушке Волге. Заказать экскурсии можно на сайте, при этом забронировать поездку можно как на автобусе, так и на машине, на весь день или на несколько часов. Мы предоставляем групповые и индивидуальные религиозные и тематические экскурсионные туры
Чтобы в полной мере насладиться чудесами древнего города и узнать получше этот гостеприимный край, лучше предварительно приобрести экскурсии на нашем сайте. Вы сможете подобрать максимально удобное время и формат будущего путешествия, почитать отзывы и уточнить стоимость
Последние отзывы на экскурсии
Александр - настоящий профессионал!
Хорошо структурированная подача информации, глубокие знания и четкий тайминг проведения экскурсии. узнали много нового и получили большое удовольствие от посещения Свияжска.
Хорошо структурированная подача информации, глубокие знания и четкий тайминг проведения экскурсии. узнали много нового и получили большое удовольствие от посещения Свияжска.
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Сама идея аудиоэкскурсии понравилась. Всё доступно: забронировала, оплатила, по ссылке скачала приложение, загрузила аудиоэкскурсию. А вот дальше начались нюансы.
1) В
1) В
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Е
Интересное повествование. Есть возможность прослушать в удобное время, а также переслушать информацию после. Удобно, что можно скачать экскурсию заранее и слушать в условиях нестабильного интернета.
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Е
Интересное повествование. Есть возможность прослушать в удобное время, а также переслушать информацию после. Удобно, что можно скачать экскурсию заранее и слушать в условиях нестабильного интернета.
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А
Брали обзорную экскурсию по Свияжску. Остались очень довольны - информативный материал, хорошая озвучка. Примерно за два часа познакомились со всеми достопримечательностями.
Спасибо!
Спасибо!
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А
Экскурсию по согласованию провел гид Андрей. Услышали много интересной информации об истории этого удивительного места. Повествование происходило в живом, эмоциональном формате приправленном хорошим чувством юмора. Знания гида полностью удовлетворили наше любопытство. Спасибо.
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А
Брали обзорную экскурсию по Свияжску. Остались очень довольны - информативный материал, хорошая озвучка. Примерно за два часа познакомились со всеми достопримечательностями.
Спасибо!
Спасибо!
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В целом понравилось. Все загрузилось и работало. Мы прошли по маршруту, предложенному аудиогидом. Все доступно и понятно. Хотелось бы больше информации об особо важных объектах. Для первого знакомствам - очень хорошо. Потом еще раз прослушала всю экскурсию, удобно.
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Всего 9 отзывов в Свияжске
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Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску
Самые популярные экскурсии в Свияжске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в августе 2026
Сейчас в Свияжске можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 450 до 1775. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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