Все экскурсии в Свияжске
Доступно 11 экскурсий 🚌 в Свияжске на 2021 год, 40 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
15 000₽
за 1-5 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 600₽
за 1-3 чел.
История острова-града Свияжск
Свияжск - уникальный город-крепость, ставший центром православия Поволжья
Каждый день
7ч
1 500₽
за 1 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Свияжск стал форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
8 900₽
за 1-6 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
6ч
1 200₽
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Обзорная 6-часовая автобусная экскурсия из центра Казани на остров-град Свияжск и визит в Храм всех...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 850₽
за 1-8 чел.
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Остров-град Свияжск
Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
11 700₽
за 1-4 чел.
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Индивидуальная экскурсия
2ч
17 000₽
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
Отправляйтесь в остров-град Свияжск на катере с ветерком
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
11 900₽
за 1-6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
Последние отзывы «Экскурсии Свияжска»
- ЮЮлия23 октября 2021Экскурсия была очень интересная. Александр знающий гид. Рассказывает с юмором, вовлекает в беседу. Организовано все очень четко. Огромное ему спасибо.
- ННаталья20 октября 2021Прекрасный день! Прекрасный гид! Прекрасная экскурсия, очень советую.
- ТТатьяна3 октября 2021Большое спасибо Александру за прекрасно проведенный день. Всё было хорошо организовано: комфорный автомобиль;увлекательный рассказ во время дороги;проффесиональная, но не перегруженная деталями экскурсия по Свияжску.
- ААлексей16 сентября 2021Отличная экскурсия, восемь часов поездки прошли как один час, побывав в Казани советую съездить, всем успехов!
- ВВера12 сентября 2021Лариса - великолепный, очень знающий и эрудированный гид, приятный человек. Замечательная экскурсия
- ААнастасия3 сентября 2021Нам очень понравилась экскурсия в Свияжск с Ларисой. Было приятно прокатиться по Волге и услышать рассказ об окрестных местах и реках, а в Свияжске - посетить храмы и прогуляться по улочкам старинного города. Лариса рассказывает не спеша и интересно, так что мы многое запомнили и успели насладиться видами. Рекомендую экскурсию и гида.
- ТТатьяна14 августа 2021Замечательная познавательная экскурсия. Доброжелательный гид.
- ЛЛариса25 июля 2021Это была наша вторая экскурсия с Александром. Интересно, увлекательно, познавательно. Накануне мы гуляли с ним по Казани целый день. Александр - отличный гид, рекомендую!
- ТТатьяна29 июня 2021Руфат грамотный экскурсовод, хороший рассказчик, с юмором. Несмотря на жару, не устали. Приятный бонус - Руфат завёз нас в Иннополис. Очень рекомендую этого экскурсовода.
- Отзыв на: Раифа, Свияжск, Вселенский храмЕЕкатерина9 мая 2021Очень интересная экскурсия! Лариса имеет глубокие знания по любому вопросу о местах, в которых мы побывали, рассказывает живо, увлеченно! Легенды и лирические отступления умело переплетаются с историческими фактами) За 7 часов экскурсии ни одной минуты не скучали, совершенно не устали. Все было отлично организованно, включая насыщенный маршрут, комфортабельный автобус, заранее заказанный обед. Посетили три очень интересных места, каждое из которых, на мой взгляд, стоит отдельной экскурсии. Когда в следующий раз будем в Казани, с удовольствием воспользуемся услугами Ларисы, чтобы более детально изучить эти места!