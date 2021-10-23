Экскурсии Свияжска

Все экскурсии в Свияжске

Доступно 11 экскурсий 🚌 в Свияжске на 2021 год, 40 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-5 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
Ежедневно по договоренности
История острова-града Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5 600
за 1-3 чел.
История острова-града Свияжск
Свияжск - уникальный город-крепость, ставший центром православия Поволжья
Каждый день
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
4.6
8
1 500
за 1 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
ежедневно в 10:00
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Свияжск стал форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов
по договоренности
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
16
3ч 30м
8 900
за 1-6 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Обзорная 6-часовая автобусная экскурсия из центра Казани на остров-град Свияжск и визит в Храм всех...
Ежедневно в 11:00
Остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
12
5 850
за 1-8 чел.
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-10 чел.
Остров-град Свияжск
Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу
Ежедневно
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
2
11 700
за 1-4 чел.
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
Индивидуальная экскурсия
17 000
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
Отправляйтесь в остров-град Свияжск на катере с ветерком
По договоренности
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Индивидуальная экскурсия
5
2
11 900
за 1-6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы

Последние отзывы «Экскурсии Свияжска»

  • Отзыв на: Остров-град Свияжск
    Ю
    Юлия
    23 октября 2021
    5
    Экскурсия была очень интересная. Александр знающий гид. Рассказывает с юмором, вовлекает в беседу. Организовано все очень четко. Огромное ему спасибо.
  • Отзыв на: Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Н
    Наталья
    20 октября 2021
    5
    Прекрасный день! Прекрасный гид! Прекрасная экскурсия, очень советую.
  • Отзыв на: Остров-град Свияжск
    Т
    Татьяна
    3 октября 2021
    5
    Большое спасибо Александру за прекрасно проведенный день. Всё было хорошо организовано: комфорный автомобиль;увлекательный рассказ во время дороги;проффесиональная, но не перегруженная деталями экскурсия по Свияжску.
  • Отзыв на: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    А
    Алексей
    16 сентября 2021
    5
    Отличная экскурсия, восемь часов поездки прошли как один час, побывав в Казани советую съездить, всем успехов!
  • Отзыв на: Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    В
    Вера
    12 сентября 2021
    5
    Лариса - великолепный, очень знающий и эрудированный гид, приятный человек. Замечательная экскурсия
  • Отзыв на: Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    А
    Анастасия
    3 сентября 2021
    5
    Нам очень понравилась экскурсия в Свияжск с Ларисой. Было приятно прокатиться по Волге и услышать рассказ об окрестных местах и реках, а в Свияжске - посетить храмы и прогуляться по улочкам старинного города. Лариса рассказывает не спеша и интересно, так что мы многое запомнили и успели насладиться видами. Рекомендую экскурсию и гида.
  • Отзыв на: Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Т
    Татьяна
    14 августа 2021
    5
    Замечательная познавательная экскурсия. Доброжелательный гид.
  • Отзыв на: Остров-град Свияжск
    Л
    Лариса
    25 июля 2021
    5
    Это была наша вторая экскурсия с Александром. Интересно, увлекательно, познавательно. Накануне мы гуляли с ним по Казани целый день. Александр - отличный гид, рекомендую!
  • Отзыв на: Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Т
    Татьяна
    29 июня 2021
    5
    Руфат грамотный экскурсовод, хороший рассказчик, с юмором. Несмотря на жару, не устали. Приятный бонус - Руфат завёз нас в Иннополис. Очень рекомендую этого экскурсовода.
  • Отзыв на: Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Е
    Екатерина
    9 мая 2021
    5
    Очень интересная экскурсия! Лариса имеет глубокие знания по любому вопросу о местах, в которых мы побывали, рассказывает живо, увлеченно! Легенды и лирические отступления умело переплетаются с историческими фактами) За 7 часов экскурсии ни одной минуты не скучали, совершенно не устали. Все было отлично организованно, включая насыщенный маршрут, комфортабельный автобус, заранее заказанный обед. Посетили три очень интересных места, каждое из которых, на мой взгляд, стоит отдельной экскурсии. Когда в следующий раз будем в Казани, с удовольствием воспользуемся услугами Ларисы, чтобы более детально изучить эти места!
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