Экскурсии в Свияжске

Отзыв на: Остров-град Свияжск Ю Юлия 5 Экскурсия была очень интересная. Александр знающий гид. Рассказывает с юмором, вовлекает в беседу. Организовано все очень четко. Огромное ему спасибо.

Отзыв на: Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Н Наталья 5 Прекрасный день! Прекрасный гид! Прекрасная экскурсия, очень советую.

Отзыв на: Остров-град Свияжск Т Татьяна 5 Большое спасибо Александру за прекрасно проведенный день. Всё было хорошо организовано: комфорный автомобиль;увлекательный рассказ во время дороги;проффесиональная, но не перегруженная деталями экскурсия по Свияжску.

Отзыв на: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий А Алексей 5 Отличная экскурсия, восемь часов поездки прошли как один час, побывав в Казани советую съездить, всем успехов!

Отзыв на: Речная экскурсия в остров-град Свияжск В Вера 5 Лариса - великолепный, очень знающий и эрудированный гид, приятный человек. Замечательная экскурсия

Отзыв на: Речная экскурсия в остров-град Свияжск А Анастасия 5 Нам очень понравилась экскурсия в Свияжск с Ларисой. Было приятно прокатиться по Волге и услышать рассказ об окрестных местах и реках, а в Свияжске - посетить храмы и прогуляться по улочкам старинного города. Лариса рассказывает не спеша и интересно, так что мы многое запомнили и успели насладиться видами. Рекомендую экскурсию и гида.

Отзыв на: Речная экскурсия в остров-град Свияжск Т Татьяна 5 Замечательная познавательная экскурсия. Доброжелательный гид.

Отзыв на: Остров-град Свияжск Л Лариса 5 Это была наша вторая экскурсия с Александром. Интересно, увлекательно, познавательно. Накануне мы гуляли с ним по Казани целый день. Александр - отличный гид, рекомендую!

Отзыв на: Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Т Татьяна 5 Руфат грамотный экскурсовод, хороший рассказчик, с юмором. Несмотря на жару, не устали. Приятный бонус - Руфат завёз нас в Иннополис. Очень рекомендую этого экскурсовода.