Каждый день

Свияжск — уникальный город-крепость, ставший центром православия Поволжья.



Он был построен всего за месяц в XVI веке.



И по сей день Свияжск сохранил уникальные памятники истории и архитектуры.



Его уникальное расположение, величественные древние храмы, богатая история и современные музеи притягивают множество гостей.



Я уверен, что и вы не останетесь равнодушны.