Маньпупунер и перевал Дятлова

Экскурсионный тур «Маньпупунер и перевал Дятлова» на 14 дней

5
3 отзыва
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Маньпупунер и перевал Дятлова
Ближайшие даты:
17
июл
3
авг

Что вас ожидает 🤩

Плато Маньпупунёр
Плато Маньпупунёр
Пройдешь по заповедной уральской тайге и горам Северного Урала к одному из семи чудес России
Перевал Дятлова
Перевал Дятлова
Преодолеешь знаменитый перевал
Природа Северного Урала
Природа Северного Урала
Насладишься суровой, но по-своему красивой природой и сделаешь кучу фотографий на память об этом приключении
Пеший поход по Уралу
Пеший поход по Уралу
Докажешь себе, на что ты способен, ведь это не легкая прогулка на природе
Покорение высот
Покорение высот
Поднимешься на вершину горы Отортен

Описание

Приглашаем тебя в поход на Маньпупунёр через перевал Дятлова!

Нитка маршрута: город Ивдель – река Ауспия – перевал Дятлова – гора Холатчахль – гора Отортен (1234 метров) – гора Яныгхачехахль (1024 метра) — река Печора — хребет Маньпупунёр – река Печора – траверс Главного Уральского хребта в обратном направлении – река Ауспия – город Ивдель.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заброска до п. Ушма, путь вдоль реки Ауспия

(120 км — авто бездорожье, 8 км пешком с рюкзаками)

Встреча группы на ж/д станции Ивдель (Свердловская область) в 3:00 — 4:00. Такое время обусловлено временем прибытия поезда.

Чтобы вам попасть на этот поезд, необходимо заблаговременно приобрести на него билеты и добраться до города Екатеринбург поездом или самолетом. И с ж/д вокзала Екатеринбурга отправиться в Ивдель.

Пересадка в транспорт повышенной проходимости по типу «Урал», «ГАЗ66». Заброска до п. Ушма (6-7 часов). В пути наслаждаемся живописными пейзажами Северного Урала из окна.

По прибытии мы приготовим обед. Пройдем вдоль реки Ауспия порядка 8 км и встанем лагерем пораньше, ведь день был достаточно тяжелый.

По плану, в этот день нам нужно пройти порядка 8 км и поставить лагерь у левого притока реки Ауспия. Путь начинается по грунтовой дороге, переходящей в тропу. Вокруг густая Уральская тайга.

2 день

Перевал Дятлова

(18 км пешком с рюкзаками)

Продолжаем путь вдоль реки Ауспия.

Обед сделаем на известной туристской стоянке. Это место ещё называют «Вилка-ложка» из-за вырезанных туристами приборов из дерева огромного размера.

Совсем рядом с этим местом группа Дятлова стояла лагерем.

Далее постепенно поднимаемся вверх на перевал Дятлова.

Перевал разделяет гору Холат-Чахль (1079 м, в переводе с мансийского «гора мертвецов») и гору Девяти (905 м).

Сделаем привал, пофотографируем прекрасные панорамы, и спустимся немного ниже, к ручью, где и установим лагерь.

3 день

Гора Отортен

(16 км пешком с рюкзаками, 8 км — радиально налегке)

С утра крутой подъем на Главный Североуральский хребет в сторону горы Отортен (1234 м).

У ее подножья лежит живописное горное озеро Лунтхусаптур (озеро Одинокого Гуся).

Недалеко от него мы сделаем обеденный перекус, после чего совершим радиальное восхождение налегке на вершину горы Отортен.

После восхождения двигаемся в сторону горы Яныг-Хачехахль (1024 метра). Либо разобьем лагерь прямо здесь. В зависимости от состояния группы и погоды.

4 день

Резервный день

Планируемый участок пути может занять большее количество времени, чем указано в описании.

Поэтому, чтобы наш поход не превратился в гонку на выживание, мы включаем резервные дни.

Это обусловлено погодой, состоянием тропы, и другими непредвиденными ситуациями.

В противном случае, если все идет по плану, мы двигаемся дальше по маршруту.

5 день

Путь по Главному Уральскому хребту

(18 км пешком с рюкзаками)

Сегодня весь день идем в направлении севера по Главному Уральскому хребту и наслаждаемся великолепными пейзажами.

6 день

Путь до истоков Печоры

(более 20 км пешком с рюкзаками)

Продолжаем наш путь по первозданным местам Северного Урала, вдоль великой северной реки Печора.

Практически до горизонта наблюдаем зону тундры и лесотундры. Такие пейзажи необычны для людей средней полосы России, и поэтому, особенно привлекательны.

Наш план максимум на сегодня, это дойти до истоков Печоры.

7 день

Плато Маньпупунер

(20 км пешком налегке)

Сегодня тот самый день, когда поднимемся на плато Маньпупунер.

Мы совершаем подъём налегке (без рюкзаков) в глубину Печоро-Илычского заповедника. Гуляем и любуемся уникальными столбами выветривания, наслаждаемся видами, и фоткаем «километры пленки».

На ночлег возвращаемся в лагерь у истоков реки Печора.

8 день

Резервный день

Резервный день отдыха на случай непогоды и отставания от графика.

Даже летом погода на Северном Урале весьма непредсказуема. Дожди и ветра здесь часто бывают. Ведь Уральский хребет выступает барьером на пути движения воздушных масс.

Поэтому не забывайте про хорошую экипировку.

Если все идет по плану, то мы сделаем дневку на маршруте.

9 день

Путь назад

(20-25 км в день с рюкзаками)

Возвращаемся назад тем же маршрутом.

Мы съели большую часть продуктов, поэтому идти гораздо легче.

Идем по уже знакомым местам.

Но как показывает практика, любое знакомое место можно увидеть с совершенно другого ракурса.

На это может повлиять погода, время дна, угол падения света, да и просто ваше настроение.

10 день

Путь назад

(20-25 км в день с рюкзаками)

Возвращаемся назад тем же маршрутом.

11 день

Путь назад

(20-25 км в день с рюкзаками)

Возвращаемся назад тем же маршрутом.

12 день

Дневка под перевалом Дятлова

(12-15 км пешком налегке)

Все идет по графику? Значит, сделаем дневку под перевалом Дятлова.

Совершим радиальные выходы на гору Холат-Чахль (1079 м) и гору Девяти (905 м).

Наедимся ягод, которые уже начали поспевать: морошка, шикша, черника, брусника.

И даже сварим ягодный компот.

13 день

Путь на стоянку «Вилка-Ложка»

(25 км пешком с рюкзаками)

Двигаемся на известную нам стоянку «Вилка-Ложка».

14 день

Пеший маршрут назад, отъезд

Ранний подъём. После завтрака выходим к реке Ауспия, откуда начинался наш пеший маршрут.

Вездеход заберет нас и доставит на ж/д станцию Ивдель к 18-19:00. Билеты из Екатеринбурга домой советуем брать после 15:00 следующего дня.

График маршрута может быть скорректирован гидом-инструктором в зависимости от погодных условий и состоянию группы.

Проживание

Поход предполагает ночевки в 3-4-х местных палатках. При желании двух или одноместного размещения, вы берете свою палатку.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

13 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Заброска и выброска на транспорте повышенной проходимости
  • Трехразовое походное питание на маршруте (обеденные перекусы на переходах и полноценные обеды на полудневках, приготовление совместными силами)
  • Групповое снаряжение (палатки, газовое оборудование, баллоны, котлы)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации (спутниковый трекер)
  • Инструкторское сопровождение (1 гид на группу из 10 человек)
  • Оплата пребывания на территории заповедника
  • Регистрация группы в МЧС
  • Сигнальные средства (фальшфайер, сигнал охотника)
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Трансфер до ЖД станции Ивдель и обратно
  • Питание в дороге
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Ивдель
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поход представляет собой треккинг с рюкзаками, где мы несем продукты личное и общественное снаряжение на себе. Поэтому необходима хорошая физическая форма и удобный рюкзак с жесткой спинкой и широким поясным ремнем.

Так же необходимо быть морально готовым к трудностям, связанным с изменением погодных условий. От теплой солнечной погоды до сильного ветра и холодного дождя. Нужно максимально внимательно отнестись к своей экипировке.

Вес общественного снаряжения и продуктов от 5 до 7 кг на человека. Рассчитывайте вес личных вещей!

Снаряжение:

  • рюкзак 80-100 л (жесткая спинка, комфортный и широкий поясной; ремень) + маленький легкий рюкзак для радиальных выходов;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический;
  • спальный мешок (температура комфорт 0/-5);
  • треккинговые палки (желательно с зажимами системы clicklock или flicklock);
  • сидушка на резинке (хоба, поджопник).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва). новые ботинки разнашиваем 10 дней до похода! плюс бродни, чёверсы или чулки озк для преодоления бродов;
  • сандалии спортивные или сланцы для лагеря;
  • гамаши / «фонарики» (надеваются поверх ботинок, защищают от росы и мусора);
  • дождевик (не полиэтиленовый) или мембранный костюм;
  • ходовой костюм (лучше по типу энцефалитки с сеткой);
  • куртка утепленная;
  • кофта флисовая;
  • термобельё (влагоотводящее);
  • нижнее бельё;
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 2 футболки (лучше синтетические);
  • панама с сеткой, перчатки х/б, шапочка флисовая;
  • носки треккинговые (2-3 пары, синтетические).

Что ещё взять:

  • посуда (тарелка кружка ложка, нож — не керамические, спички в гермоупаковке);
  • средства личной гигиены;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., хлоргексидин в мал. бутылочке, пластырь рулонный на тканевой основе, широкий;
  • фонарь налобный + комплект запасных батареек;
  • набор ниток с иголкой;
  • помада гигиеническая;
  • термос (0,5 -0,7 л);
  • индивидуальная бутылка для воды 0,5 л;
  • 2 л сухарей;
  • средства от комаров и мошки 1 баллончик (лучше дэта);
  • личный карманный перекус (орехи, батончики).

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования (по желанию);
  • деньги на дополнительные расходы (5000-10 000 р.).

Дополнительно (по желанию):

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • веревка 3-4 м, прочная (для просушки одежды, ремонта);
  • крем для лица от загара (50 мл хватит на несколько человек);
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)
И
5 авг 2022
Что касается организации тура - за время тура у нас не было никаких накладок, все чётко, понятно и организованно. Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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