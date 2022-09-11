Приглашаем тебя в поход на Маньпупунёр через перевал Дятлова!
Нитка маршрута: город Ивдель – река Ауспия – перевал Дятлова – гора Холатчахль – гора Отортен (1234 метров) – гора Яныгхачехахль (1024 метра) — река Печора — хребет Маньпупунёр – река Печора – траверс Главного Уральского хребта в обратном направлении – река Ауспия – город Ивдель.
(120 км — авто бездорожье, 8 км пешком с рюкзаками)
Встреча группы на ж/д станции Ивдель (Свердловская область) в 3:00 — 4:00. Такое время обусловлено временем прибытия поезда.
Чтобы вам попасть на этот поезд, необходимо заблаговременно приобрести на него билеты и добраться до города Екатеринбург поездом или самолетом. И с ж/д вокзала Екатеринбурга отправиться в Ивдель.
Пересадка в транспорт повышенной проходимости по типу «Урал», «ГАЗ66». Заброска до п. Ушма (6-7 часов). В пути наслаждаемся живописными пейзажами Северного Урала из окна.
По прибытии мы приготовим обед. Пройдем вдоль реки Ауспия порядка 8 км и встанем лагерем пораньше, ведь день был достаточно тяжелый.
По плану, в этот день нам нужно пройти порядка 8 км и поставить лагерь у левого притока реки Ауспия. Путь начинается по грунтовой дороге, переходящей в тропу. Вокруг густая Уральская тайга.
(18 км пешком с рюкзаками)
Продолжаем путь вдоль реки Ауспия.
Обед сделаем на известной туристской стоянке. Это место ещё называют «Вилка-ложка» из-за вырезанных туристами приборов из дерева огромного размера.
Совсем рядом с этим местом группа Дятлова стояла лагерем.
Далее постепенно поднимаемся вверх на перевал Дятлова.
Перевал разделяет гору Холат-Чахль (1079 м, в переводе с мансийского «гора мертвецов») и гору Девяти (905 м).
Сделаем привал, пофотографируем прекрасные панорамы, и спустимся немного ниже, к ручью, где и установим лагерь.
(16 км пешком с рюкзаками, 8 км — радиально налегке)
С утра крутой подъем на Главный Североуральский хребет в сторону горы Отортен (1234 м).
У ее подножья лежит живописное горное озеро Лунтхусаптур (озеро Одинокого Гуся).
Недалеко от него мы сделаем обеденный перекус, после чего совершим радиальное восхождение налегке на вершину горы Отортен.
После восхождения двигаемся в сторону горы Яныг-Хачехахль (1024 метра). Либо разобьем лагерь прямо здесь. В зависимости от состояния группы и погоды.
Планируемый участок пути может занять большее количество времени, чем указано в описании.
Поэтому, чтобы наш поход не превратился в гонку на выживание, мы включаем резервные дни.
Это обусловлено погодой, состоянием тропы, и другими непредвиденными ситуациями.
В противном случае, если все идет по плану, мы двигаемся дальше по маршруту.
(18 км пешком с рюкзаками)
Сегодня весь день идем в направлении севера по Главному Уральскому хребту и наслаждаемся великолепными пейзажами.
(более 20 км пешком с рюкзаками)
Продолжаем наш путь по первозданным местам Северного Урала, вдоль великой северной реки Печора.
Практически до горизонта наблюдаем зону тундры и лесотундры. Такие пейзажи необычны для людей средней полосы России, и поэтому, особенно привлекательны.
Наш план максимум на сегодня, это дойти до истоков Печоры.
(20 км пешком налегке)
Сегодня тот самый день, когда поднимемся на плато Маньпупунер.
Мы совершаем подъём налегке (без рюкзаков) в глубину Печоро-Илычского заповедника. Гуляем и любуемся уникальными столбами выветривания, наслаждаемся видами, и фоткаем «километры пленки».
На ночлег возвращаемся в лагерь у истоков реки Печора.
Резервный день отдыха на случай непогоды и отставания от графика.
Даже летом погода на Северном Урале весьма непредсказуема. Дожди и ветра здесь часто бывают. Ведь Уральский хребет выступает барьером на пути движения воздушных масс.
Поэтому не забывайте про хорошую экипировку.
Если все идет по плану, то мы сделаем дневку на маршруте.
(20-25 км в день с рюкзаками)
Возвращаемся назад тем же маршрутом.
Мы съели большую часть продуктов, поэтому идти гораздо легче.
Идем по уже знакомым местам.
Но как показывает практика, любое знакомое место можно увидеть с совершенно другого ракурса.
На это может повлиять погода, время дна, угол падения света, да и просто ваше настроение.
(20-25 км в день с рюкзаками)
Возвращаемся назад тем же маршрутом.
(20-25 км в день с рюкзаками)
Возвращаемся назад тем же маршрутом.
(12-15 км пешком налегке)
Все идет по графику? Значит, сделаем дневку под перевалом Дятлова.
Совершим радиальные выходы на гору Холат-Чахль (1079 м) и гору Девяти (905 м).
Наедимся ягод, которые уже начали поспевать: морошка, шикша, черника, брусника.
И даже сварим ягодный компот.
(25 км пешком с рюкзаками)
Двигаемся на известную нам стоянку «Вилка-Ложка».
Ранний подъём. После завтрака выходим к реке Ауспия, откуда начинался наш пеший маршрут.
Вездеход заберет нас и доставит на ж/д станцию Ивдель к 18-19:00. Билеты из Екатеринбурга домой советуем брать после 15:00 следующего дня.
График маршрута может быть скорректирован гидом-инструктором в зависимости от погодных условий и состоянию группы.
Поход предполагает ночевки в 3-4-х местных палатках. При желании двух или одноместного размещения, вы берете свою палатку.
Поход представляет собой треккинг с рюкзаками, где мы несем продукты личное и общественное снаряжение на себе. Поэтому необходима хорошая физическая форма и удобный рюкзак с жесткой спинкой и широким поясным ремнем.
Так же необходимо быть морально готовым к трудностям, связанным с изменением погодных условий. От теплой солнечной погоды до сильного ветра и холодного дождя. Нужно максимально внимательно отнестись к своей экипировке.
Вес общественного снаряжения и продуктов от 5 до 7 кг на человека. Рассчитывайте вес личных вещей!
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что ещё взять:
Документы:
Дополнительно (по желанию):
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».