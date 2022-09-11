1 день

Встреча, заброска до п. Ушма, путь вдоль реки Ауспия

(120 км — авто бездорожье, 8 км пешком с рюкзаками)

Встреча группы на ж/д станции Ивдель (Свердловская область) в 3:00 — 4:00. Такое время обусловлено временем прибытия поезда.

Чтобы вам попасть на этот поезд, необходимо заблаговременно приобрести на него билеты и добраться до города Екатеринбург поездом или самолетом. И с ж/д вокзала Екатеринбурга отправиться в Ивдель.

Пересадка в транспорт повышенной проходимости по типу «Урал», «ГАЗ66». Заброска до п. Ушма (6-7 часов). В пути наслаждаемся живописными пейзажами Северного Урала из окна.

По прибытии мы приготовим обед. Пройдем вдоль реки Ауспия порядка 8 км и встанем лагерем пораньше, ведь день был достаточно тяжелый.

По плану, в этот день нам нужно пройти порядка 8 км и поставить лагерь у левого притока реки Ауспия. Путь начинается по грунтовой дороге, переходящей в тропу. Вокруг густая Уральская тайга.