Озеро Малое Балбанты

Преимущества этого путешествия:
Наше путешествие начинается ночью со встречи на ж/д вокзале Инта.
В 5 утра первого дня нам предстоит переезд на «Урале» (6-8 часов) до базы «Желанная».
По приезду к озеру Большое Балбанты мы приготовим обед, распределим общественное снаряжение и еду по рюкзакам, и начнем пешую часть похода.
Начало маршрута сразу погружает нас в природу Приполярного Урала, а точнее, в верховые болота.
В этот день мы дойдем до первой стоянки у озера Малое Балбанты.
Вахтовка — 130 км, Пешком — 8 км.
Сегодня нам предстоит переход по долине реки Балбанью до озера Бублик.
Режим переходов: один переход 45 минут (это примерно 1,5-2 км) и 15 минут отдыха.
По прибытию к озеру Бублик устанавливаются палатки, на горелках готовится ужин.
Отдых перед восхождением на Народную.
Общий километраж этого дня около 11 км.
Очень ранний подъем (затемно). Завтрак.
Приготовления к выходу (кипяток в термосы, распределение вещей по штурмовым рюкзакам).
По сути это главное событие всего тура на Народную – подъем на высочайшую вершину Уральских гор.
Во время подъема группе предстоит пройти мимо двух каров, подняться на плато перед горой Народной (откуда, кстати, открывается красивейший вид на озеро Голубое и на гору Манарагу), пройти мимо поклонного креста.
Возвращение в базовый лагерь.
Ужин. Отдых.
Общий километраж туда и обратно 11 км.
В этот день группе предстоит пройти перевал Кар-Кар.
Это один из тяжелых переходов на маршруте, так как нам нужно преодолеть перевал, при этом пройти под нагрузкой, т. е. с полными рюкзаками.
Затем группе предстоит пройти по курумнику около 2 км и выйти в долину реки Манарага.
До вечера группе надо успеть дойти до устья ручья Олений.
Вечером, как обычно, разбивка лагеря, установка палаток, приготовление ужина на костре.
Вечерний отдых и сон.
Общий километраж этого дня около 11 км.
Этот ходовой день один из самых легких в рамках этого похода. Группе предстоит сделать переход по долине реки Манараги до подножья горы Манарага.
Поэтому, если группа выйдет пораньше, будет дисциплинирована при сборах и во время переходов, то вполне можно дойти до конечной точки еще к обеду и сделать небольшую полудневку. При желании даже с туристической баней.
На берегу ручья Манараги поставить каркас из жердей, накинуть либо тент от палатки, либо пленку, натопить каменку – баня готова! После бани можно окунаться в холодные воды реки Манарага!
Вечером ужин на костре.
Отдых. Посиделки у костра. Ночной сон.
Спать надо лечь пораньше, т. к. завтра предстоит радиалка на гору Манарага.
Общий километраж этого дня около 7 км.
Ранний подъем и завтрак.
Подготовка к радиалке: заправка термосов кипятком, приготовление перекуса.
Группа поднимается только на первый зубец (правый), т. к. подъем на остальные вершины Манараги требует альпинистской подготовки и специального оборудования.
Часто приходится сидеть и ждать погодного «окна», чтобы успеть забежать на вершину.
С вершины Манараги открываются очень красивые и живописные виды на окружающие горы Приполярного Урала.
Возвращение в базовый лагерь.
На спуске надо всегда быть предельно внимательным, т. к. это самая опасная часть радиалки.
Приготовление ужина на костре.
Вечерний отдых.
Общий километраж этого дня 12 км (туда и обратно). Высота 1660 м.
Этот день является одним из самых сложных, так как предстоит довольно длинный переход и, кроме того, группе придется подняться на перевал Зиг-Заг.
Самая высокая точка – это вершина перевала Зиг-Заг около 1000 метров над уровнем моря. Но этот тяжелый подъем с лихвой компенсируется красотой горного озера, которое ждет туристов после подъема.
Преодолев перевал, мы установим лагерь у истоков реки Лимбекою.
Позавтракав вкусной походной кашей, мы продолжим наше путешествие по Приполярному Уралу.
В этот день мы дойдем до долины реки Балбанью.
Сегодня наши рюкзаки уже будут легче и идти будет проще.
Сегодня последний день пешей части маршрута.
Мы дойдем до начала нашего маршрута – озеро Б. Болбанты.
Сегодня мы последний раз переночуем в палатках. Завтра нам предстоит вернутся к цивилизации.
После завтрака, около 12:00 дня мы загрузимся в вахтовку, которая довезет нас до вокзала Инта (примерное время прибытия – 19:00 - 20:00).
Билеты на обратный поезд лучше брать с запасом в 5-6 часов.
На вокзале можно принять душ, также есть комнаты отдыха, где можно разместиться, если вы купили билеты на следующий день.
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на всем протяжении маршрута.
Поход предполагает ночевки в 3-4-х местных палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».