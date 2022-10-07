1 день

Озеро Малое Балбанты

Наше путешествие начинается ночью со встречи на ж/д вокзале Инта.

В 5 утра первого дня нам предстоит переезд на «Урале» (6-8 часов) до базы «Желанная».

По приезду к озеру Большое Балбанты мы приготовим обед, распределим общественное снаряжение и еду по рюкзакам, и начнем пешую часть похода.

Начало маршрута сразу погружает нас в природу Приполярного Урала, а точнее, в верховые болота.

В этот день мы дойдем до первой стоянки у озера Малое Балбанты.

Вахтовка — 130 км, Пешком — 8 км.