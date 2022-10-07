Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага

Путешествие на Приполярный Урал для истинных ценителей северной красоты

5
3 отзыва
Путешествие на Приполярный Урал для истинных ценителей северной красоты! Мы покорим высшую точку Уральского хребта – гору Народная, 1895 метров над уровнем моря и взойдем на легендарную своенравную гору Манарага. Насладимся уникальными пейзажами этих девственных мест. И возможно даже увидим стада северного оленя.
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
Ближайшие даты:
10
июл
21
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прикоснемся к удивительной природе Приполярного Урала;
  • взойдем на высочайшую вершину Уральских гор – гору Народную;
  • увидим красивейшие реки и озера региона;
  • поднимемся на правый зубец горы Манараги;
  • погреемся в туристической бане.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Малое Балбанты

Наше путешествие начинается ночью со встречи на ж/д вокзале Инта.

В 5 утра первого дня нам предстоит переезд на «Урале» (6-8 часов) до базы «Желанная».

По приезду к озеру Большое Балбанты мы приготовим обед, распределим общественное снаряжение и еду по рюкзакам, и начнем пешую часть похода.

Начало маршрута сразу погружает нас в природу Приполярного Урала, а точнее, в верховые болота.

В этот день мы дойдем до первой стоянки у озера Малое Балбанты.

Вахтовка — 130 км, Пешком — 8 км.

2 день

По долине реки Балбанью до озера Бублик

Сегодня нам предстоит переход по долине реки Балбанью до озера Бублик.

Режим переходов: один переход 45 минут (это примерно 1,5-2 км) и 15 минут отдыха.

По прибытию к озеру Бублик устанавливаются палатки, на горелках готовится ужин.

Отдых перед восхождением на Народную.

Общий километраж этого дня около 11 км.

3 день

Радиальный выход на гору Народная (высота 1895 метров)

Очень ранний подъем (затемно). Завтрак.

Приготовления к выходу (кипяток в термосы, распределение вещей по штурмовым рюкзакам).

По сути это главное событие всего тура на Народную – подъем на высочайшую вершину Уральских гор.

Во время подъема группе предстоит пройти мимо двух каров, подняться на плато перед горой Народной (откуда, кстати, открывается красивейший вид на озеро Голубое и на гору Манарагу), пройти мимо поклонного креста.

Возвращение в базовый лагерь.

Ужин. Отдых.

Общий километраж туда и обратно 11 км.

4 день

Перевал Кар-Кар, долина реки Манарага, устье ручья Олений

В этот день группе предстоит пройти перевал Кар-Кар.

Это один из тяжелых переходов на маршруте, так как нам нужно преодолеть перевал, при этом пройти под нагрузкой, т. е. с полными рюкзаками.

Затем группе предстоит пройти по курумнику около 2 км и выйти в долину реки Манарага.

До вечера группе надо успеть дойти до устья ручья Олений.

Вечером, как обычно, разбивка лагеря, установка палаток, приготовление ужина на костре.

Вечерний отдых и сон.

Общий километраж этого дня около 11 км.

5 день

По долине реки Манараги до подножья горы Манарага

Этот ходовой день один из самых легких в рамках этого похода. Группе предстоит сделать переход по долине реки Манараги до подножья горы Манарага.

Поэтому, если группа выйдет пораньше, будет дисциплинирована при сборах и во время переходов, то вполне можно дойти до конечной точки еще к обеду и сделать небольшую полудневку. При желании даже с туристической баней.

На берегу ручья Манараги поставить каркас из жердей, накинуть либо тент от палатки, либо пленку, натопить каменку – баня готова! После бани можно окунаться в холодные воды реки Манарага!

Вечером ужин на костре.

Отдых. Посиделки у костра. Ночной сон.

Спать надо лечь пораньше, т. к. завтра предстоит радиалка на гору Манарага.

Общий километраж этого дня около 7 км.

6 день

Радиальный выход к вершине горы Манарага

Ранний подъем и завтрак.

Подготовка к радиалке: заправка термосов кипятком, приготовление перекуса.

Группа поднимается только на первый зубец (правый), т. к. подъем на остальные вершины Манараги требует альпинистской подготовки и специального оборудования.

Часто приходится сидеть и ждать погодного «окна», чтобы успеть забежать на вершину.

С вершины Манараги открываются очень красивые и живописные виды на окружающие горы Приполярного Урала.

Возвращение в базовый лагерь.

На спуске надо всегда быть предельно внимательным, т. к. это самая опасная часть радиалки.

Приготовление ужина на костре.

Вечерний отдых.

Общий километраж этого дня 12 км (туда и обратно). Высота 1660 м.

7 день

Перевал Зиг-Заг, река Лимбекою

Этот день является одним из самых сложных, так как предстоит довольно длинный переход и, кроме того, группе придется подняться на перевал Зиг-Заг.

Самая высокая точка – это вершина перевала Зиг-Заг около 1000 метров над уровнем моря. Но этот тяжелый подъем с лихвой компенсируется красотой горного озера, которое ждет туристов после подъема.

Преодолев перевал, мы установим лагерь у истоков реки Лимбекою.

8 день

Долина реки Балбанью

Позавтракав вкусной походной кашей, мы продолжим наше путешествие по Приполярному Уралу.

В этот день мы дойдем до долины реки Балбанью.

Сегодня наши рюкзаки уже будут легче и идти будет проще.

9 день

Озеро Б. Болбанты

Сегодня последний день пешей части маршрута.

Мы дойдем до начала нашего маршрута – озеро Б. Болбанты.

Сегодня мы последний раз переночуем в палатках. Завтра нам предстоит вернутся к цивилизации.

10 день

Завершение маршрута

После завтрака, около 12:00 дня мы загрузимся в вахтовку, которая довезет нас до вокзала Инта (примерное время прибытия – 19:00 - 20:00).

Билеты на обратный поезд лучше брать с запасом в 5-6 часов.

На вокзале можно принять душ, также есть комнаты отдыха, где можно разместиться, если вы купили билеты на следующий день.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на всем протяжении маршрута.

Варианты проживания

Палатка

9 ночей

Поход предполагает ночевки в 3-4-х местных палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Заброска до места старта на вездеходе от ст. Инта1
  • Трехразовое питание на маршруте (обеденные перекусы и полноценные обеды на полудневках, приготовление совместными силами)
  • Аренда группового снаряжения (палатки, газовое оборудование, газовые баллоны, кухонная утварь)
  • Разрешения на пребывание в национальном парке Югыд Ва
  • Групповая аптечка, средства связи и навигации
  • Сопровождение инструктора
  • Регистрация группы в МЧС
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Трансфер до ст. Инта и обратно
  • Питание в дороге
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Ж/Д станция Инта
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Снаряжение:
    • Рюкзак 80-100 л.
    • Накидка на рюкзак от дождя.
    • Коврик туристический.
    • Спальный мешок.
    • Треккинговые палки.
    • Сидушка на резинке (хоба, поджопник).
  2. Одежда и обувь:
    • Ботинки треккинговые или любые другие завышенные.
    • Сандалии спортивные или сланцы.
    • Сапоги резиновые высокие (бродни).
    • Гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок).
    • Дождевик.
    • Куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго- и ветрозащитные).
    • Куртка утепленная.
    • Кофта флисовая.
    • Штаны ходовые легкие, можно ещё шорты.
    • Термобельё (нательное белье).
    • Нижнее бельё.
    • Футболка либо рубашка с длинным рукавом.
    • Футболки 1-2 шт.
    • Панама.
    • Перчатки х/б.
    • Носки треккинговые (2-3 пары, синтетические).
  3. Что ещё взять:
    • Посуда (тарелка кружка ложка, нож - не керамические, спички в гермоупаковке).
    • Средства личной гигиены.
    • Аптечка личная (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора):
      • лекарства, которые вы принимаете постоянно;
      • эластичный бинт;
      • стерильный бинт - 2 шт.;
      • перекись водорода;
      • пластырь рулонный на тканевой основе широкий.
    • Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет.
    • Фонарь налобный + комплект запасных батареек.
    • Крем от загара.
    • Помада гигиеническая.
    • Термос (0,5-1 литр).
    • Индивидуальная бутылка для воды 0,5-1 л.
    • Сухари 2 л.
    • Средства от комаров и мошки (лучше ДЭТА).
  4. Документы:
    • Паспорт.
    • Полис страхования.
    • Деньги на дополнительные расходы (5000 - 10 000 р.).
  5. Дополнительно:
    • Фотоаппарат (видеокамера).
    • Набор ниток с иголкой.
    • Веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 окт 2022
Организация хорошая, ни убавить ни прибавить
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)

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