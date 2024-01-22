Д Дмитрий Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

Е Екатерина Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

С Светлана Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.

А Александр Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул. По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела. Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам. Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину). Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус. Размещение с комфортом. И конечно же баня!) Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)

М Мария Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение Татьяна, огромное спасибо! С большой благодарностью за созданную эмоциональную атмосферу, за бытовые моменты тура! Плюс в туре были ребята, которые ездят с Татьяной не впервые, это говорит о доверии к Татьяне, об ее организационных и человеческих качествах!

Т Татьяна Экспедиция на квадроциклах на перевал Дятлова Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!