Авторский тур
2 дня
От плато Маньпупунер до Приполярного Урала. Вертолетное путешествие
Республика Коми, Ухта
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий22 января 2024Приполярный Урал. Горы Народная и МанарагаИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Приполярный Урал. Горы Народная и МанарагаЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ЕЕкатерина10 января 2024Приполярный Урал. Горы Народная и МанарагаСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
- ССветлана31 марта 2023Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождениеТатьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
- ААлександр28 февраля 2023Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождениеЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул. По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела. Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам. Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину). Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус. Размещение с комфортом. И конечно же баня!) Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
- ММария2 октября 2022Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождениеТатьяна, огромное спасибо! С большой благодарностью за созданную эмоциональную атмосферу, за бытовые моменты тура! Плюс в туре были ребята, которые ездят с Татьяной не впервые, это говорит о доверии к Татьяне, об ее организационных и человеческих качествах!
- ТТатьяна15 марта 2022Экспедиция на квадроциклах на перевал ДятловаОрганизаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!
- ООлеся11 января 2022Экспедиция на квадроциклах на перевал ДятловаСопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
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