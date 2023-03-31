Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение

Путешествие в Гнездо ветров

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Данный маршрут позволит ознакомиться с замечательными природными объектами, расположенными на границе Северного и Приполярного Урала – рекой Щугор и высшей вершиной Северного Урала – горой Тельпос-Из (1619 м). Путешественники сплавятся на надувных судах по реке Щугор от верховьев до устья, с осмотром красивейших береговых скал, а также совершат восхождение на г. Тельпос-Из. Тур проводится для индивидуальных групп от 6 человек в даты по запросу. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
Ближайшие даты:
1
июн
1
июл
1
авг
1
сен

Что вас ожидает:

Дары природы
Дары природы
Будем собирать ягоды и грибы под чутким руководством гида
Рыбалка
Рыбалка
Любители рыбной ловли смогут попытать удачу на заповедных реках Урала
Походная баня
Походная баня
Необычайное удовольствие попариться в баньке вдали от благ цивилизации

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к сплаву

Из пос. Вуктыл выезжаем на трассу вдоль газопровода «Пунга-Вуктыл-Ухта», далее движемся по трассе на восток до моста через р. Щугор.

Сборка судов, подготовка к сплаву.

Ночевка.

Автомобиль 120 км.

2 день

Сплав по р. Щугор

Завтрак.

Завершаем сборку судов и подготовку к сплаву по р. Щугор.

Проходим 12 км до устья р. Понья, обедаем.

Через 3 км устье речки Пеленкурья, в 5 км ниже Пеленкурьи встаем на ночевку.

Отдых, рыбалка.

Катамаран 20 км.

3 день

Сплав по р. Щугор

Завтрак.

Сплавляемся 12 км до устья левого притока.

Обедаем.

После обеда проходим по реке еще 13 км.

Ночевка, отдых, рыбалка.

Катамаран 25 км.

4 день

Сплав по р. Щугор

Завтрак.

Идем по реке 12-13 км.

По берегам лес – лиственница, береза, ива, кедр, ель.

Много сухостоя.

Вершины Тельпос-Иза непобедимо торчат над облаками, а левее него, в массиве горы Хора-Из – великолепный огромный крутостенный цирк правильной округлой формы.

Встаем на обед.

После него идём до устья реки Мороя.

Ночевка, отдых, рыбалка.

Катамаран 25 км.

5 день

Сплав по р. Щугор

Завтрак.

Сплавляемся 9 км от устья р. Мороя до начала Большого порога.

Обед.

Проходим устье реки Волоковка и устье реки Торговая.

Ужин, ночевка.

Катамаран 34 км.

6 день

Сплав по р. Щугор

Завтрак, подготовка к сплаву.

Стартуем.

В устье р. Няртсю-Ю обедаем, а еще через 10 км встаем на ночевку на левом берегу Щугора, в устье ручья Дурной-Ель.

Ночевка, подготовка к восхождению на г. Тельпос-Из – гора гнезда ветров, высшая вершина Северного Урала.

Катамаран 21 км.

7 день

Восхождение на г. Тельпос-Из

Начало двухдневного радиального выхода – восхождения на г. Тельпос-Из.

Завтрак.

Начинаем подъем от устья ручья Дурной-Ель по его долине до озера Тельпос.

В удобном месте возле озера организуем ночевку, гуляем по окрестностям озера, любуемся горными пейзажами, фотографируем, собираем грибы и ягоды, при их наличии.

Пешком 7 км.

8 день

Вершина г. Тельпос-Из

Завтрак.

Оставив палатки и бивачное снаряжение у озера, движемся вдоль северо-восточного берега озера Тельпос еще километр.

Отсюда начинается крутой подъем на восток-северо-восток до гребня, а затем по скалистому гребню на юго-запад до вершины.

Вершина!

С Тельпос-Иза открывается величественный вид: на севере и северо-западе в голубоватой дымке высятся горы Неройка (1646 м), Сабля (1425 м) и многие другие.

При благоприятных метеоусловиях организовываем на вершине перекус с чаем из термосов.

Спуск –

по пути подьема до стоянки в устье ручья Дурной-Ель.

Праздничный банкет по случаю успешного восхождения на одну из наиболее значительных и труднодоступных вершин Урала.

Пешком 17 км.

9 день

Продолжение сплава по р. Щугор

Завтрак.

Продолжаем сплав по Щугору.

Идём до р. Тельпос, в устье которого обедаем.

На 20-м километре ниже устья Тельпоса Щугор принимает слева речку Седью.

В устье Седью ночуем.

Катамаран 35 км.

10 день

Сплав по р. Щугор

После завтрака продолжаем сплав по Щугору через область парм.

На 21-м километре от устья Седью проходим крупный правый приток Малый Паток.

Спустившись на 10 км ниже устья М. Патока, ночуем.

Катамаран 31 км.

11 день

Сплав по р. Щугор

Завтрак.

Продолжаем сплав по Щугору.

Обед через 12 км.

Пройдя за день 24 км, достигаем ручья Велдор-Кырта-Ёль.

После него русло Щугора суживается, образуя скальные “Верхние ворота”.

Напротив устья ручья на левом берегу Щугора прекрасное место для лагеря.

Обследуем пещеры в известняковых обнажениях правого берега Щугора.

Ночевка, отдых, рыбалка.

Катамаран 24 км.

12 день

Сплав по р. Щугор

Завтрак, продолжаем сплав.

Идем от Верхних до Средних ворот 11 км.

Обед, совмещенный с осмотром пещеры и восхождением на коренной берег Щугора (верхушку скальных Ворот).

После обеда идем 8 км до реки Большой Паток.

В 10 км ниже устья Б. Патока встаем на ночевку.

Катамаран 29 км.

13 день

Сплав по р. Щугор

Завтрак.

Продолжаем сплав.

Идём до устья реки Катя-Ель и, чуть ниже – места бывшего поселка Мичабичевник.

В устье р. Кырта-Ель обедаем.

Быстрым течением нас выносит в реку Печору.

Заканчиваем сплав в поселке Усть-Щугор.

Располагаемся на ночевку.

Банкет по случаю окончания активной части путешествия.

Катамаран 43 км.

14 день

День отдыха. Завершение программы

День отдыха (используется в удобном и красивом месте по маршруту).

Полевая баня на берегу реки, прогулки, фотографирование, сбор ягод и грибов.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат экипировки (катамараны весла спасательные жилеты, палатки, костровое оборудование, туристический коврик, спальный мешок)
  • 3-х разовое питание
  • Все переезды по программе
  • Услуги гидов-инструкторов и повара
  • Включена страховка от несчастного случая. Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до места начала тура
  • Страховка от клещевого энцефалита
  • Прокат рюкзака
  • Фото и видеосъемка
Место начала и завершения?
Республика Коми, Вуктыл
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
31 мар 2023
Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
А
28 фев 2023
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.

По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.

Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.

Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).

Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.

Размещение с комфортом. И конечно же баня!)

Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.
М
2 окт 2022
Татьяна, огромное спасибо! С большой благодарностью за созданную эмоциональную атмосферу, за бытовые моменты тура! Плюс в туре были ребята, которые ездят с Татьяной не впервые, это говорит о доверии к Татьяне, об ее организационных и человеческих качествах!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сыктывкара

Пешеходные
Водные развлечения
Многодневные туры

Похожие туры из Сыктывкара

Югыдва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Югыдва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
Республика Коми, Инта
26 июля
25 000 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Сыктывкаре
Все экскурсии в Сыктывкаре
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ