8 день

Вершина г. Тельпос-Из

Завтрак.

Оставив палатки и бивачное снаряжение у озера, движемся вдоль северо-восточного берега озера Тельпос еще километр.

Отсюда начинается крутой подъем на восток-северо-восток до гребня, а затем по скалистому гребню на юго-запад до вершины.

Вершина!

С Тельпос-Иза открывается величественный вид: на севере и северо-западе в голубоватой дымке высятся горы Неройка (1646 м), Сабля (1425 м) и многие другие.

При благоприятных метеоусловиях организовываем на вершине перекус с чаем из термосов.

Спуск –

по пути подьема до стоянки в устье ручья Дурной-Ель.

Праздничный банкет по случаю успешного восхождения на одну из наиболее значительных и труднодоступных вершин Урала.

Пешком 17 км.