Путешествие в Гнездо ветров
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Подготовка к сплаву
Из пос. Вуктыл выезжаем на трассу вдоль газопровода «Пунга-Вуктыл-Ухта», далее движемся по трассе на восток до моста через р. Щугор.
Сборка судов, подготовка к сплаву.
Ночевка.
Автомобиль 120 км.
Сплав по р. Щугор
Завтрак.
Завершаем сборку судов и подготовку к сплаву по р. Щугор.
Проходим 12 км до устья р. Понья, обедаем.
Через 3 км устье речки Пеленкурья, в 5 км ниже Пеленкурьи встаем на ночевку.
Отдых, рыбалка.
Катамаран 20 км.
Сплав по р. Щугор
Завтрак.
Сплавляемся 12 км до устья левого притока.
Обедаем.
После обеда проходим по реке еще 13 км.
Ночевка, отдых, рыбалка.
Катамаран 25 км.
Сплав по р. Щугор
Завтрак.
Идем по реке 12-13 км.
По берегам лес – лиственница, береза, ива, кедр, ель.
Много сухостоя.
Вершины Тельпос-Иза непобедимо торчат над облаками, а левее него, в массиве горы Хора-Из – великолепный огромный крутостенный цирк правильной округлой формы.
Встаем на обед.
После него идём до устья реки Мороя.
Ночевка, отдых, рыбалка.
Катамаран 25 км.
Сплав по р. Щугор
Завтрак.
Сплавляемся 9 км от устья р. Мороя до начала Большого порога.
Обед.
Проходим устье реки Волоковка и устье реки Торговая.
Ужин, ночевка.
Катамаран 34 км.
Сплав по р. Щугор
Завтрак, подготовка к сплаву.
Стартуем.
В устье р. Няртсю-Ю обедаем, а еще через 10 км встаем на ночевку на левом берегу Щугора, в устье ручья Дурной-Ель.
Ночевка, подготовка к восхождению на г. Тельпос-Из – гора гнезда ветров, высшая вершина Северного Урала.
Катамаран 21 км.
Восхождение на г. Тельпос-Из
Начало двухдневного радиального выхода – восхождения на г. Тельпос-Из.
Завтрак.
Начинаем подъем от устья ручья Дурной-Ель по его долине до озера Тельпос.
В удобном месте возле озера организуем ночевку, гуляем по окрестностям озера, любуемся горными пейзажами, фотографируем, собираем грибы и ягоды, при их наличии.
Пешком 7 км.
Вершина г. Тельпос-Из
Завтрак.
Оставив палатки и бивачное снаряжение у озера, движемся вдоль северо-восточного берега озера Тельпос еще километр.
Отсюда начинается крутой подъем на восток-северо-восток до гребня, а затем по скалистому гребню на юго-запад до вершины.
Вершина!
С Тельпос-Иза открывается величественный вид: на севере и северо-западе в голубоватой дымке высятся горы Неройка (1646 м), Сабля (1425 м) и многие другие.
При благоприятных метеоусловиях организовываем на вершине перекус с чаем из термосов.
Спуск –
по пути подьема до стоянки в устье ручья Дурной-Ель.
Праздничный банкет по случаю успешного восхождения на одну из наиболее значительных и труднодоступных вершин Урала.
Пешком 17 км.
Продолжение сплава по р. Щугор
Завтрак.
Продолжаем сплав по Щугору.
Идём до р. Тельпос, в устье которого обедаем.
На 20-м километре ниже устья Тельпоса Щугор принимает слева речку Седью.
В устье Седью ночуем.
Катамаран 35 км.
Сплав по р. Щугор
После завтрака продолжаем сплав по Щугору через область парм.
На 21-м километре от устья Седью проходим крупный правый приток Малый Паток.
Спустившись на 10 км ниже устья М. Патока, ночуем.
Катамаран 31 км.
Сплав по р. Щугор
Завтрак.
Продолжаем сплав по Щугору.
Обед через 12 км.
Пройдя за день 24 км, достигаем ручья Велдор-Кырта-Ёль.
После него русло Щугора суживается, образуя скальные “Верхние ворота”.
Напротив устья ручья на левом берегу Щугора прекрасное место для лагеря.
Обследуем пещеры в известняковых обнажениях правого берега Щугора.
Ночевка, отдых, рыбалка.
Катамаран 24 км.
Сплав по р. Щугор
Завтрак, продолжаем сплав.
Идем от Верхних до Средних ворот 11 км.
Обед, совмещенный с осмотром пещеры и восхождением на коренной берег Щугора (верхушку скальных Ворот).
После обеда идем 8 км до реки Большой Паток.
В 10 км ниже устья Б. Патока встаем на ночевку.
Катамаран 29 км.
Сплав по р. Щугор
Завтрак.
Продолжаем сплав.
Идём до устья реки Катя-Ель и, чуть ниже – места бывшего поселка Мичабичевник.
В устье р. Кырта-Ель обедаем.
Быстрым течением нас выносит в реку Печору.
Заканчиваем сплав в поселке Усть-Щугор.
Располагаемся на ночевку.
Банкет по случаю окончания активной части путешествия.
Катамаран 43 км.
День отдыха. Завершение программы
День отдыха (используется в удобном и красивом месте по маршруту).
Полевая баня на берегу реки, прогулки, фотографирование, сбор ягод и грибов.
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прокат экипировки (катамараны весла спасательные жилеты, палатки, костровое оборудование, туристический коврик, спальный мешок)
- 3-х разовое питание
- Все переезды по программе
- Услуги гидов-инструкторов и повара
- Включена страховка от несчастного случая. Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до места начала тура
- Страховка от клещевого энцефалита
- Прокат рюкзака
- Фото и видеосъемка
- Место начала и завершения?
- Республика Коми, Вуктыл
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.
По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.
Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.
Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).
Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.
Размещение с комфортом. И конечно же баня!)
Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)