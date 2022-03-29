Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой

Без утомительных многодневных походов, без снегоходов и лыж, без переездов на автобусе: летим на вертолёте прямо из

5
3 отзыва
Без утомительных многодневных походов, без снегоходов и лыж, без переездов на автобусе: летим на вертолёте прямо из аэропорта Ухты на плато Маньпупунёр! 800 км полёта над заснеженными лесами и горами республики Коми.

Зимой под постоянным гнетом снега и ветра, свирепствующего на плато, останцы покрываются толстой белоснежной коркой, состоящей из мельчайших кристалликов льда.

Каменные изваяния становятся абсолютно белыми и если Вы бывали здесь летом – то зимой это совсем другой Маньпупунер.
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер зимой
Ближайшие даты:
04
мар
11
мар
18
мар
25
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насладимся космическими пейзажами зимнего Маньпупунёра;
  • увидим суровую тайгу с высоты птичьего полета;
  • посетим одно из семи чудес России;
  • увидим настоящую коми глубинку.

Тур проводится с 1 февраля по 31 марта в любой день под запрос.

Программа тура по дням

1 день
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунёр

Вылет: 7.00 ч. аэропорт г. Ухта.

Перелет на вертолете будет выполняться из аэропорта г. Ухта

Длительность перелета около 2,2 часов, с посадкой на дозаправку 30 минут.

Во время полета увидим многовековую тайгу Коми в зимнем уборе, укрытые снегом вершины Уральских гор и белоснежные столбы Маньпупунёр с неба.

Продолжительность экскурсии на плато: 3 часа (в зависимости от погоды).

04.03.2023 и 18.03.2023 сделаем дополнительную посадку и экскурсию (около часа) на перевале Дятлова. 

Возвращение в аэропорт г. Ухта: около 18 ч.

Проживание

Тур не предусматривает проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перелет на вертолете по маршруту Ухта – плато Маньпупунёр – Ухта, в общей сложности 800 км
  • Разрешение на посещение Печоро-Илычского заповедника
  • Экскурсия на плато в сопровождении госинспектора
  • Сухой паек и вода, чай в дорогу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ухта и обратно
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Ухта
Почему зимний тур в два раза дороже летнего?

В летний сезон мы можем обеспечить регулярные вертолётные рейсы и базировать вертолёт на площадке, расположенной значительно ближе к плато. При этом часть пути мы проезжаем на автобусе.

Зимой перелёт выполняется из аэропорта Ухты, маршрут полёта в два раза длиннее. В общей сложности нам предстоит преодолеть на вертолёте около 800 км. Вот почему стоимость зимнего тура значительно выше летнего. Но зато в этом туре не будет утомительных автобусных переездов, вы прилетаете в Ухту и просто пересаживаетесь на вертолёт. А потом наблюдаете в иллюминатор уральские горы и заснеженную тайгу, не всякому доведётся увидеть такие зимние пейзажи своими глазами.

Важно

Не забывайте, что Северный Урал – это труднодоступный горный регион, безопасность полетов – наш приоритет. Вылет может быть отменен или отложен по погодным условиям на сутки или двое, в этом случае отель и питание в Ухте вы оплачиваете самостоятельно. Мы рекомендуем не покупать обратный билет, или покупать с возможностью отмены или изменения даты вылета.

В случае отмены полета стоимость тура возвращается за минусом незначительных фактических расходов (сухой паек и разрешения заповедника).

Равноценной экскурсии к сожалению не существует, мы можем организовать только дополнительные экскурсии. В случае неблагоприятных погодных условий рейс может быть отложен на несколько часов, перенесен на 1-2 дня или отменен, мы рекомендуем запланировать на тур не менее 2 дней, примерно половина наших рейсов переносится на другой день.

Также, в случае резкой смены погоды посадка на плато может быть отменена, это нечасто случается но тем не менее это возможно, в этом случае денежные средства будут возвращены за минусом фактических расходов тур оператора, которые будут значительные, ведь перелет будет совершен.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Мы только полетаем на вертолете или будет пешеходная экскурсия?

Мы летим на плато вертолетом, при посадке и взлете делаем облет столбов с воздуха и идем на пешеходную экскурсию. Перелет на вертолете занимает 2-2,5 часа в одну сторону (в зависимости от погодных условий и количества человек на борту), пешеходная эксурсия на плато длится до 3 часов. Время пешеходной экскурсии на плато Маньпупунер ограничено правилами посещения заповедника (не более 3 часов) и одинаково для всех туристов, независимо от способа их доставки (пешком на лыжах, на снегоходах или вертолете). Но на самом деле не всегда туристы готовы провести на плато целых 3 часа, в случае сильного ветра и холода на плато трудно выдержать более 1,5-2 часов.

А если будет плохая погода?

Плато Маньпуупнер – одно из самых труднодоступных мест в мире. Какой бы способ добраться вы не выбрали - никто не даст вам гарантий. Бывает, что лыжные и снегоходные группы разворачиваются из-за непогоды, травм, поломки техники, не дойдя до плато каких--нибудь 10 км. Даже если вы добрались- может быть такая метель, что вы просто не увидите столбов. И даже используя самый быстрый транспорт- вертолет, мы не гарантируем доставку на плато вовремя. Вертолетные рейсы выполняются только при условии лётной погоды, поэтому мы советуем заложить на тур не менее 2 полных дней, примерно половина наших рейсов переносится на следующий день. В редких случаях погода может неожиданно ухудшиться и посадка на плато может быть отменена. Наш приоритет-безопасность наших пассажиров, но безусловно мы приложим все усилия чтобы путешествие прошло по плану а в случае переноса вылета предложим альтернативную программу - экскурсии по Ухте и ближайшим природным достопримечательностям. Мы начинаем анализировать метеосводки за 2 дня до вылета и сообщаем прогноз нашим туристам, но конечно наиболее информативный метеопрогноз мы получаем утром перед вылетом.

А можно полететь в декабре, январе, феврале.?

Плато Маньпупунер это территория Печоро-Илычского государственного заповедника, сезон посещений разрешен с 1 февраля до конца марта. Для групповых рейсов мы выбираем вторую половину марта, поскольку в это время наибольшая вероятность хорошей погоды зимой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
29 мар 2022
Замечательное путешествие! Спасибо!
Н
24 мар 2022
Хорошая организация тура. Ясная, понятная. Группа была классная. Погода супер. Давно мечтала слетать. Спасибо!
М
29 мар 2022
Грамотные гиды, красивейшее места.

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