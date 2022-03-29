Преимущества этого путешествия:
Тур проводится с 1 февраля по 31 марта в любой день под запрос.
Вылет: 7.00 ч. аэропорт г. Ухта.
Перелет на вертолете будет выполняться из аэропорта г. Ухта
Длительность перелета около 2,2 часов, с посадкой на дозаправку 30 минут.
Во время полета увидим многовековую тайгу Коми в зимнем уборе, укрытые снегом вершины Уральских гор и белоснежные столбы Маньпупунёр с неба.
Продолжительность экскурсии на плато: 3 часа (в зависимости от погоды).
04.03.2023 и 18.03.2023 сделаем дополнительную посадку и экскурсию (около часа) на перевале Дятлова.
Возвращение в аэропорт г. Ухта: около 18 ч.
Тур не предусматривает проживания
В летний сезон мы можем обеспечить регулярные вертолётные рейсы и базировать вертолёт на площадке, расположенной значительно ближе к плато. При этом часть пути мы проезжаем на автобусе.
Зимой перелёт выполняется из аэропорта Ухты, маршрут полёта в два раза длиннее. В общей сложности нам предстоит преодолеть на вертолёте около 800 км. Вот почему стоимость зимнего тура значительно выше летнего. Но зато в этом туре не будет утомительных автобусных переездов, вы прилетаете в Ухту и просто пересаживаетесь на вертолёт. А потом наблюдаете в иллюминатор уральские горы и заснеженную тайгу, не всякому доведётся увидеть такие зимние пейзажи своими глазами.
Не забывайте, что Северный Урал – это труднодоступный горный регион, безопасность полетов – наш приоритет. Вылет может быть отменен или отложен по погодным условиям на сутки или двое, в этом случае отель и питание в Ухте вы оплачиваете самостоятельно. Мы рекомендуем не покупать обратный билет, или покупать с возможностью отмены или изменения даты вылета.
В случае отмены полета стоимость тура возвращается за минусом незначительных фактических расходов (сухой паек и разрешения заповедника).
Равноценной экскурсии к сожалению не существует, мы можем организовать только дополнительные экскурсии. В случае неблагоприятных погодных условий рейс может быть отложен на несколько часов, перенесен на 1-2 дня или отменен, мы рекомендуем запланировать на тур не менее 2 дней, примерно половина наших рейсов переносится на другой день.
Также, в случае резкой смены погоды посадка на плато может быть отменена, это нечасто случается но тем не менее это возможно, в этом случае денежные средства будут возвращены за минусом фактических расходов тур оператора, которые будут значительные, ведь перелет будет совершен.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Мы летим на плато вертолетом, при посадке и взлете делаем облет столбов с воздуха и идем на пешеходную экскурсию. Перелет на вертолете занимает 2-2,5 часа в одну сторону (в зависимости от погодных условий и количества человек на борту), пешеходная эксурсия на плато длится до 3 часов. Время пешеходной экскурсии на плато Маньпупунер ограничено правилами посещения заповедника (не более 3 часов) и одинаково для всех туристов, независимо от способа их доставки (пешком на лыжах, на снегоходах или вертолете). Но на самом деле не всегда туристы готовы провести на плато целых 3 часа, в случае сильного ветра и холода на плато трудно выдержать более 1,5-2 часов.
Плато Маньпуупнер – одно из самых труднодоступных мест в мире. Какой бы способ добраться вы не выбрали - никто не даст вам гарантий. Бывает, что лыжные и снегоходные группы разворачиваются из-за непогоды, травм, поломки техники, не дойдя до плато каких--нибудь 10 км. Даже если вы добрались- может быть такая метель, что вы просто не увидите столбов. И даже используя самый быстрый транспорт- вертолет, мы не гарантируем доставку на плато вовремя. Вертолетные рейсы выполняются только при условии лётной погоды, поэтому мы советуем заложить на тур не менее 2 полных дней, примерно половина наших рейсов переносится на следующий день. В редких случаях погода может неожиданно ухудшиться и посадка на плато может быть отменена. Наш приоритет-безопасность наших пассажиров, но безусловно мы приложим все усилия чтобы путешествие прошло по плану а в случае переноса вылета предложим альтернативную программу - экскурсии по Ухте и ближайшим природным достопримечательностям. Мы начинаем анализировать метеосводки за 2 дня до вылета и сообщаем прогноз нашим туристам, но конечно наиболее информативный метеопрогноз мы получаем утром перед вылетом.
Плато Маньпупунер это территория Печоро-Илычского государственного заповедника, сезон посещений разрешен с 1 февраля до конца марта. Для групповых рейсов мы выбираем вторую половину марта, поскольку в это время наибольшая вероятность хорошей погоды зимой.