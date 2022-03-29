Не забывайте, что Северный Урал – это труднодоступный горный регион, безопасность полетов – наш приоритет. Вылет может быть отменен или отложен по погодным условиям на сутки или двое, в этом случае отель и питание в Ухте вы оплачиваете самостоятельно. Мы рекомендуем не покупать обратный билет, или покупать с возможностью отмены или изменения даты вылета.

В случае отмены полета стоимость тура возвращается за минусом незначительных фактических расходов (сухой паек и разрешения заповедника).

Равноценной экскурсии к сожалению не существует, мы можем организовать только дополнительные экскурсии. В случае неблагоприятных погодных условий рейс может быть отложен на несколько часов, перенесен на 1-2 дня или отменен, мы рекомендуем запланировать на тур не менее 2 дней, примерно половина наших рейсов переносится на другой день.

Также, в случае резкой смены погоды посадка на плато может быть отменена, это нечасто случается но тем не менее это возможно, в этом случае денежные средства будут возвращены за минусом фактических расходов тур оператора, которые будут значительные, ведь перелет будет совершен.