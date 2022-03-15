Наше путешествие охватывает все великолепие Северного Урала — озера и речки с прозрачной водой, горные вершины с причудливыми скальными останцами и первозданные лесные массивы. Территория Северного Урала огромна: это один из самых глухих и труднодоступных районов Урала.
Край густых таёжных лесов — сплошная тайга: нет ни дорог, ни населённых пунктов, кроме старинных охотничьих изб, юрт и становищ. К горам подступают непроходимые болота. Всюду северный лес без конца и края — мохнатые ели, мощные кедры, сибирские сосны. Возможно проведение тура для индивидуальных групп от 5 человек в любые даты по запросу.
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в точку старта
Прибытие на базу в п. Вижай (дневное/вечернее время в зависимости от погоды и состояния дороги), заселение команды в благоустроенном доме.
Отдых.
По желанию команды топится баня (за дополнительную плату).
Шеф-повар занят обустройством кухни, сервирует стол, занимается приготовлением торжественного ужина.
Горячий ужин по прибытии (согласно меню).
Обсуждение правил поведения в группе, технических особенностей управления техникой, вопросов по технике безопасности, обсуждение маршрута следования и другие частности путешествия на перевал Дятлова.
Подготовка участников к завтрашнему выезду — подгонка экипировки (организаторами выдаётся полный комплект, включающий в себя грязезащитный костюм, резиновые сапоги, шлем и перчатки).
Вечерние индивидуальные дела. Спутниковая связь.
Ночь в комфортабельных домиках на базе "Вижай".
Автомобили участников команды находятся на охраняемой парковке базы "Вижай" на протяжении всего времени проведения экспедиции.
Общее расстояние движения по трассе от г. Екатеринбурга: 620 км.
Старт экспедиции. Манси
8:00 Подъём, утренние сборы.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
По желанию участников экспедиции время завтрака может быть спланировано заблаговременно.
Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ).
Увязка снаряжения на багажник квадроциклов.
Инструктаж, тестовые проезды, проверка квадроциклов.
11:00 Старт экспедиции по направлению к Перевалу Дятлова – в национальный мансийский поселок Ушма.
В пути группа квадроциклистов пересекает вброд несколько горных рек: Вижай, Тошемка, Ушма.
В дождливые дни переправы представляют собой серьезное испытание — и течение быстрое, и уровень воды бывает высоким.
В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы техники по наиболее оптимальному пути или используют вспомогательные средства — надувные гондолы.
Нитка маршрута ATV-тура на перевал Дятлова проходит по глухой таёжной вездеходной дороге.
Первая часть маршрута заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма (в 60 км от точки старта), который представляет собой становище из нескольких жилых домов, расположенных по обоим берегам таёжной реки Лозьвы, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными «избушками на курьих ножках».
В Ушме нет заборов и огородов.
Манси не занимаются сельским хозяйством, а живут исключительно за счет охоты.
Мужчины заняты в лесу на промысле в поисках дичи, а женщины — воспитанием детей, выделкой шкур, изготовлением изделий и сувениров, обуви (унты и бурки), корзин (туяски), одежды (малица, шапки) и других предметов для домашнего обихода, промысла и охоты (куклы, ложки, тарелки, камусовые лыжи).
Также манси преуспели в обработке и выделке шкур ценных животных (норка, куница, соболь).
Одна из достопримечательностей этого места — это останки первой в СССР колонии-поселения, где проживали расконвоированные заключенные.
В советские времена здесь работала лесопилка, баня, хлебопекарня, а также разбит парк с детскими качелями и клумбами.
С конца 70-х годов колония прекратила свое существование, жители поселка покинули эти места из-з отсутствия работы и перспектив.
На данный момент останки поселка производят угнетающее впечатление: разрушенные и заброшенные дома, остатки скотного двора и груды искореженного металла.
Лучше прочих построек хорошо сохранился деревянный карцер с тремя камерами для заключенных — верхние нары на огромных цепях, большие, амбарного типа замки, ни света, ни умывальника, ни туалета.
В соседней одиночной камере даже и нар нет: только стены и бетонный пол.
15:00-16:00 Отдых и обед на полянке в излучине реки.
В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню).
После короткого перерыва команда продолжает движение на север к базовому лагерю, расположенного в начале подъема на перевал.
Заключительная часть дороги проходит по старым путикам, набитым вездеходами.
19:00 (20:00) Прибытие на стоянку под названием «изба Ильича» или «база Ильича».
Ранее, во времена госпромхозов, это была орехо-промысловая база. Кедровый орех заготавливали в могучем старом кедраче в километрах в пяти от нее.
База расположена в живописном месте: вокруг высокоствольный сосновый бор, на реке обширный плес, где когда-то рыбачил сторож геологической партии Ильич.
Геологи давно уж покинули эти места, а название места осталось.
20:00-22:00 Распаковка личных вещей, обустройство мобильного лагеря для ночевки (установка палаток и кострового тента), коллективная заготовка дров для вечернего костра и ночной нодьи.
22:00 Таежный ужин на берегу реки.
Отдых.
Общение путешественников у вечернего костра, планирование дальнейшего маршрута экспедиции.
24:00 Отбой.
Ночь на берегу реки Лозьва, Северный Урал, Свердловская область.
Участники экспедиции отдыхают в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Расстояние внедорожной части маршрута: от 90 до 120 км.
Перевал Дятлова
7:30 Подъём,утренние сборы.
8:00-09:00 Горячий завтрак (согласно меню).
09:00 Упаковка снаряжения и оборудования в радиальный маршрут.
Прогрев мотовездеходов и подготовка их к выезду.
Базовый лагерь не демонтируется, путешественники возвращаются вечером обратно.
10:30 Выезд на Перевал Дятлова.
Первые 6 км дорога относительно ровная и легкая.
Часть дороги проходит прямо по руслам горных ручьев, журчащих, по-детски звонко плещущихся и смеющихся.
Текущие по каменным руслам, они вытекают из-под камней, часто прячутся под густой травой и неожиданно выскакивают, словно живые.
После маленькой охотничьей избушки дорога меняет свой нрав: появляются резкие взлеты, топкие места с глубокой колеей и камни разнообразных формы и размеров.
Эти гранитные останцы не дают деревьям пускать корни глубоко в землю, и создается впечатление, что вековые ели привстают на цыпочках, чтобы хоть немного приподняться над собратьями.
Старые деревья имеют большую парусность и сильные ветра валят их, выворачивая пни-выворотни, которые похоже больше на исполинские снежинки, чем на корневища.
На пути квадроциклистов встречается и грязь — настоящая: черная, липкая, куда с глухим чавканьем погружаются колеса квадроцикла.
Весь путь разбит предыдущими искателями приключений, путешествующими в горы на железных конях.
Квадрики разбрасывают месиво грязи, словно китайские фейерверки-искры, что является одним из основных элементов настоящего off-road приключения.
Северный Урал состоит из множества хребтов, но внизу за густым лесом их не видно. Горы пологие.
При подъеме вверх складывается ощущение, что вся местность — предгорье.
Но в какой-то момент перед путешественниками открывается застывший океан призрачных гор, от которых невозможно оторвать взгляд.
В процессе движения группа пересекает границу климатических зон, лес резко обрывается, и дорога круто уходит наверх по камням, мху и лишайнику.
Перевал Дятлова расположен в ложбине хребта Холат-Чахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси.
На этом же месте в феврале 1959 г. погибла группа студентов УПИ.
Гид-инструктор ознакомит квадроциклистов с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений, покажет примерное место расположения палатки и расскажет ряд занимательных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район.
На перевале участники экспедиции проводят от 30 минут до 1,5 часов (в зависимости от погодной ситуации), предусмотрено свободное время для фотосессий у памятных снимков у скалы-памятника.
С хребта Холатчахль открываются прекрасные виды на близлежащие хребты.
На севере можно увидеть еще одну визитную карточку Северного Урала — гору Отортен, в подножье которой расположено чистейшее горное озеро Лунтхусаптур (пер. «Озеро одинокого гуся»).
Есть старинная мансийская легенда, что во время Всемирного потопа в этом озере на большой высоте спасся один-единственный гусь, который согласно финно-угорской мифологии является прародителем всего живого на Земле.
Спуск вниз проходит по уже знакомой дороге. На склоне много кустов черники (ягоды поспеют только в августе) и низкорослых берез, стволы и ветви которых изуродованы и перекручены горными ветрами.
Пейзаж меняется в обратном порядке — дорога все время ведет вниз, петляя по густому лесу и, в конце концов, выводит нас к месту ночевки — избе Ильича.
Чудесное и живописное место на повороте реки Лозьва.
Вечернее время.
Прибытие в стационарный лагерь на стоянку «Изба Ильича».
Переодевание участников путешествия, разведение костра, приготовление ужина, индивидуальные дела.
20:00-21:00 Горячий ужин.
Отдых.
После 21:00 у участников экспедиции существует возможность посетить расположенную у избы Ильича настоящую рубленную мансийскую баню с пихтовыми вениками, которая поможет снять напряжение и усталость дневного переезда.
Общение путешественников у вечернего костра.
Обмен впечатлениями, обсуждение и выработка собственной основной версии гибели Дятловцев.
24:00 Отбой.
Ночевка в палатках в базовом лагере.
Протяженность дневного маршрута в пути: 150 км.
Пещеры и Золотые Ворота Вижая
8:00 Подъём, утренние сборы.
9:00-10:00 Горячий завтрак (согласно меню).
10:00 Сбор лагеря, формирование транспортных баулов, увязывание вещей на грузовых площадках на квадроциклах.
Подготовка к выезду — прогрев и визуальный осмотр техники на предмет неисправностей.
11:00 Выезд в направлении точки старта — поселка Вижая.
Сегодня посетим несколько интересных мест этого региона.
12:30 Прибытие в поселок Ушма.
Получасовой отдых на берегу реки.
13:00-15:30 Переезд к пещерам на реке Тошемка.
Участники экспедиции смогут побывать в неизвестном до недавнего времени комплексе карстовых пещер, о существовании которых знают лишь немногие специалисты.
Наши гости ощутят себя первопроходцами, а, возможно, и обнаружат новый лаз в уже исследованной части пещеры.
Поскольку пещеры расположены в труднодоступном месте и потому мало посещаемы, у участников экспедиции имеется еще масса возможностей для новых находок или открытий.
Обед (перекус) на берегу реки.
15:30-17:00 Переезд по грунтовой дороге к броду через реку.
Команда квадроциклистов сворачивает с основной грунтовой дороги на лесовозную дорогу и поднимается вверх по течению реки (около 10 км).
Путешественники выезжают на берег реки Вижай.
Название реки имеет коми-пермяцкое происхождение: «вежа» — «святой», «ай» — отец.
Любопытно, что по-мансийски эта река называется Ялпынгъя, что тоже означает «святая река».
Побывав на этой реке, участники путешествия начинают понимать, что названия эти она получила не случайно.
17:00-18:00 Подъем на вершину скалы.
Весь этот путь квадроциклисты преодолевают ради еще одной уникальной достопримечательности этого района.
Золотые (или Царские) Ворота Вижая — живописная скальная арка карстового происхождения, расположенная в непосредственной близости у воды.
Диаметр отверстия ворот больше 4 м при толщине около 1,5 м.
Многие считают, что арки имеют искусственное происхождение и были сооружены для шаманских ритуалов.
По местным поверьям проходить сквозь Золотые Ворота нельзя, поскольку они представляют собой мост между мирами живых и мертвых.
Тот, кто пренебрегает этим предупреждением, неизменно подвергает свою жизнь опасности.
18:00-19:30 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия — в расположение туристической базы "Вижай".
Окончание мотовездеходной части маршрута. Общее фото на память о квадропутешествии.
Развязка и распаковка амуниции, транспортировочных баулов с личными вещами переодевание из грязезащитной экипировки в чистую одежду.
Заселение в гостевые дома и легкий перекус.
Русская баня со свежими березовыми вениками и купанием в горной реке.
21:30 Общий сбор участников группы в комфортной гостиной за праздничным столом.
Угощения участников экспедиции на квадроциклах от гидов: фирменные блюда и настойка на кедровых шишках.
Ночь на базе "Вижай" в уютных деревянных домиках.
Расстояние внедорожной части маршрута: более 100 км.
Завершающий день
08:00 Подъём, утренние процедуры.
09:00-10:00 Завтрак (согласно меню).
Сборка и упаковка личных вещей, укладка в машину.
Сдача гостевого дома.
Разъезд участников по квадроциклетной экспедиции.
10:00-12:00 Прибытие в г. Ивдель.
Окончание путешествия.
Трансфер в аэропорт г. Екатеринбурга (дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание: 2 ночи – в благоустроенных условиях, 2 ночи – в мобильном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на квадроцикле:
- 2 человека на квадроцикле – 99 900 руб.;
- 1 человек на квадроцикле – 114 900 руб.
Варианты проживания
Турбаза «Вижай»
Турбаза «Вижай» располагается на берегу реки Лозьва в поселке Вижай Свердловской области. Отличное место для рыбалки, трекинг-туризма, а также спокойного и размеренного отдыха в окружении суровой красоты северной природы. Кроме того, на территории базы есть все условия для активного досуга – походов в горы, рафтинга.
Номерной фонд комплекса предлагает постояльцам размещение в уютных гостевых домах вместимостью до 8 человек со всеми удобствами.
Питание самостоятельное. В каждом доме оборудована кухня, оснащенная всем необходимым для приготовления и употребления пищи. Также можно питаться в столовой, в меню которой разнообразные блюда домашней кухни.
К услугам гостей трансфер, парковка, баня, мангал, коптильня, пункт проката лодок, катеров, квадроциклов, снегоходов, спортинвентаря и рыболовных снастей.
Мобильный лагерь
Участники экспедиции отдыхают в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда квадроцикла: (марки: STELS GUEPARD 650 и 800 куб. м., Балтмоторс, Сокол, CF MOTO Х5 и Х8). ГСМ, масло и другие расходники уже включены в стоимость проката. Дополнительно, группа обеспечивается одним (или двумя) мотовездеходами для гидов
- Доставка квадроцикла: для клиентов и инструкторов из Екатеринбурга в поселок Вижай и обратно.
- Аренда экипировки: шлем, грязезащитный костюм, сапоги, подшлемник и др.
- Нахождение инструкторов в составе группы, сопровождение группы, организация путешествия
- Закуп необходимых продуктов по матрице меню (на выбор группы)
- Предоставление экспедиционного, туристического, кухонного и прочего оборудования
- Медицинские страховые полисы
- Расходные материалы для организации и проведения путешествия
- Транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к точке начала маршрута
- Проживание на базе «Вижай» (две ночи) плюс баня в заключительный день
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
- Трансфер г. Екатеринбург – г. Ивдель (Свердловская обл.). Расстояние около 500 км. Стоимость услуги зависит от количества желающих. Варианты: рейсовый автобус, поездом или легковым автомобилем
- Г. Ивдель – база «Вижай» (туда-обратно) на полноприводном автомобиле (около 100 км в одну сторону). Стоимость услуги зависит от количества желающих.
- Оплата отеля (в случае предварительного прибытия) в городе Екатеринбурге или г. Ивдель
- Алкогольные напитки, прочие продукты и напитки личного предпочтения
- Аренда дополнительного снаряжения и оборудования, согласно расценкам
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- Костюм туристический / рыболовный / охотничий - 1;
- Свитер (тёплая из флисовой ткани или материала "PolarTec", “Winblock» или аналоги) - 1;
- Штаны (теплые из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Winblock» или аналоги) - 1;
- Дождевик (накидной непромокаемый) или куртка из мембранной ткани - 1;
- Штаны непромокаемые на случай дождливой погоды - 1;
- Термобельё теплое (комплект) - 1;
- Термобельё обычное (комплект) - 1;
- Сменное бельё (комплект) - 2-3;
- Шерстяные носки, тёплые носки - 2;
- Ботинки / кроссовки для легкого трекинга (для ходьбы по пересеченной местности) - 1;
- Сапоги резиновые - 1;
- Носки простые и трекинговые - 2-3;
- Пуховик спортивный, теплая зимняя куртка - 1;
- Шапка спортивная + бафф или бандана - 1;
- Купальные принадлежности (для бани) - 1;
- Теплые спортивные перчатки или легкие варежки (пары) - 1-2.
Личные вещи:
- Рюкзак туристический 60-90л (для трекинга обязательно иметь);
- Гермомешок непромокаемый для сплава по реке (90-110 литров);
- Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т. д.);
- Аптечка (набор личных медикаментов). Командная аптечка будет у шеф-повара;
- Крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- Средства личной гигиены;
- Полотенце банное;
- Фонарь налобный светодиодный и пару запасных комплектов батареек;
- Фото и видеоаппаратура (при наличии);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) (по желанию, не обязательно);
- Сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию;
- Дополнительная провизия (алкогольные напитки) и деликатесы;
- Средства связи на реке, рации (при наличии) (не обязательно);
- Документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- Палки трекинговые для трекинга (по желанию, не обязательно);
- Термос объёмом 1 л.;
- Бутылка индив. пластмассовая для чистой воды (0,6-1 литр).
Рыболовные и прочие принадлежности:
- Рыболовные снасти в тубусе (удочка, спиннинг или др.) (по желанию, не обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (по желанию, не обязательно);
- Средства самозащиты от диких зверей - ракетница, фальшфейер, петарды (в самолете перевозка запрещена);
- GPS-навигатор, компас (по желанию, не обязательно);
- Поляризационные очки (Иметь обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т. п.), (по желанию, не обязательно);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс);
- Оружие с набором и боеприпасом (при наличии);
- Щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности (по желанию, не обязательно);
- Вейдерсы / Либо сапоги резиновые с поясными карабинами;
- Средства для защиты от кровососущих насекомых;
- Зажигалка, спички (по желанию, не обязательно).
Кто будет меня сопровождать?
На протяжении тура на квадроциклах команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы (профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Как будут кормить?
Питание команды в туре осуществляется по предлагаемому клубом меню "Походное". По дополнительному согласованию возможны услуги по предоставлению различных других вариантов меню:"Эконом","Стандарт","Люкс","Гастрономический тур".
Какая техника используется и выдается ли экипировка?
Для передвижения участников экспедиции используются надежные 4-тактные квадроциклы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: Stels, CF Moto, Балтмоторс, Сокол.
Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.
Какая будет погода?
Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть нуля градусов.
Какой порядок действий в случае поломки техники по моей вине?
Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды квадроцикла, и техника передаётся в аренду туристу.
При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все квадроциклы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения квадроцикла, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.
Нужна ли подготовка?
Для участия в данном туре желательна физическая подготовка: маршрут предусматривает пересечение нескольких рек, соответственно базовые навыки управления квадроциклом также предпочтительны.
Будет ли связь в пути и какая?
Участникам экспедиции предоставляется возможность использования спутниковой связи Thuraya или Iridium. Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с экстренными ситуациями и движением группы по маршруту.
Можно ли присоединиться к группе с использованием своей техники?
Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.
В случае, если участники планируют присоединиться к комплектующейся группе на собственных квадроциклах, как правило, затраты на участие составляют 50% от фиксированной стоимости ценника выбранного маршрута.
Можно ли совершить путешествие в более удобные для меня даты?
Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей готовой команды, вполне реализуемо.
Как самостоятельно можно добраться до места старта?
- На личном автомобиле: жители Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края, Перми, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской областей, а также Ижевска, Самары, Казани и Уфы могут самостоятельно добраться до таёжного посёлка Вижая. Автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области, позволяет доехать до места старта экспедиции на автомобилях. Время в пути составит 9-11 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от г. Екатеринбурга до Вижая — 620 км.
- Железнодорожным транспортом: проходящим поездом до станции Ивдель-1.
- Для гостей из г. Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга существует возможность долететь до федерального аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург) рейсовыми самолётами. В аэропорту (или на вокзале) гидами-проводниками по запросу организуется встреча, и команда в полном составе выезжает на квадро сафари в направлении пос. Вижая на клубных автомобилях. При достаточном запасе времени в экскурсионных целях группа может остановиться в любом из городов по ходу движения для осмотра архитектурных памятников и достопримечательностей (г. Невьянск, г. Верхотурье и др.)
У меня приобретены билеты, могут ли быть задержки на маршруте?
Задержки на всех маршрутах на квадроциклах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.