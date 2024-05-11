Влюбиться в Сызрань за один день

Открыть историю города и поддаться очарованию провинциальной России
Какая она, Сызрань? Архитектурный заповедник или промышленный центр? Баку в миниатюре или скромная провинция? Я докажу, что этот город умет удивлять! Будем исследовать лучшие места старинной Сызрани — с капелькой ингриги и в авантюрном настроении. Вас ждут легенды о названии города и необычная история строительства кремля.

А также — интересные места, которые не описаны в путеводителях, купеческая архитектура и местные байки.
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1 отзыв
Влюбиться в Сызрань за один день
Влюбиться в Сызрань за один день
Влюбиться в Сызрань за один день
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Главной достопримечательностью Сызрани считается архитектурный ансамбль города. В историческим центре сохранились целые кварталы с застройкой прошлых веков. Приготовьтесь открыть «портал в купеческую Россию» и увидеть самобытные образцы старинного зодчества:

  • Сызранский кремль — с него началось строительство города. Прогуляемся по территории, заглянем на новую городскую набережную и вдохновимся волжскими пейзажами.
  • Спасская башня — единственная уцелевшая часть кремля. Рядом стоит памятник основателю Сызрани князю Григорию Козловскому.
  • Казанский кафедральный собор с его пышным внутренним убранством и главными святынями. Гуляя неподалёку, полюбуемся старинными купеческими особняками.
  • Свято-Вознесенский монастырь — в некогда богатейшей обители сейчас хранится икона, являвшая чудеса жителям Сызрани и окрестных городов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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11 мая 2024
Огромное спасибо гиду Екатерине за замечательную экскурсию. Даже плохая погода не помешала нам получить удовольствие от встречи с Сызранью. Прекрасный гид, влюблённый в свой город. Очень понравился город, жаль, что многие исторические здания находятся в плачевном состоянии.
Огромное спасибо гиду Екатерине за замечательную экскурсию. Даже плохая погода не помешала нам получить удовольствие отОгромное спасибо гиду Екатерине за замечательную экскурсию. Даже плохая погода не помешала нам получить удовольствие отОгромное спасибо гиду Екатерине за замечательную экскурсию. Даже плохая погода не помешала нам получить удовольствие отОгромное спасибо гиду Екатерине за замечательную экскурсию. Даже плохая погода не помешала нам получить удовольствие от

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