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Какая она, Сызрань? Архитектурный заповедник или промышленный центр? Баку в миниатюре или скромная провинция? Я докажу, что этот город умет удивлять! Будем исследовать лучшие места старинной Сызрани — с капелькой ингриги и в авантюрном настроении. Вас ждут легенды о названии города и необычная история строительства кремля.



А также — интересные места, которые не описаны в путеводителях, купеческая архитектура и местные байки.