Какая она, Сызрань? Архитектурный заповедник или промышленный центр? Баку в миниатюре или скромная провинция? Я докажу, что этот город умет удивлять! Будем исследовать лучшие места старинной Сызрани — с капелькой ингриги и в авантюрном настроении. Вас ждут легенды о названии города и необычная история строительства кремля.
А также — интересные места, которые не описаны в путеводителях, купеческая архитектура и местные байки.
А также — интересные места, которые не описаны в путеводителях, купеческая архитектура и местные байки.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Главной достопримечательностью Сызрани считается архитектурный ансамбль города. В историческим центре сохранились целые кварталы с застройкой прошлых веков. Приготовьтесь открыть «портал в купеческую Россию» и увидеть самобытные образцы старинного зодчества:
- Сызранский кремль — с него началось строительство города. Прогуляемся по территории, заглянем на новую городскую набережную и вдохновимся волжскими пейзажами.
- Спасская башня — единственная уцелевшая часть кремля. Рядом стоит памятник основателю Сызрани князю Григорию Козловскому.
- Казанский кафедральный собор с его пышным внутренним убранством и главными святынями. Гуляя неподалёку, полюбуемся старинными купеческими особняками.
- Свято-Вознесенский монастырь — в некогда богатейшей обители сейчас хранится икона, являвшая чудеса жителям Сызрани и окрестных городов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Сызрани
Провела экскурсии для 1988 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, я представитель официального туроператора в Калязине. Мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 мая 2024
Огромное спасибо гиду Екатерине за замечательную экскурсию. Даже плохая погода не помешала нам получить удовольствие от встречи с Сызранью. Прекрасный гид, влюблённый в свой город. Очень понравился город, жаль, что многие исторические здания находятся в плачевном состоянии.
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