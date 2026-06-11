Приглашаем вас на прогулку по Сызрани — этому красивому городу есть чем удивить путешественников. На экскурсии по центру вы осмотрите Спасскую башню, дома мещан и богатых горожан, полюбуетесь памятниками религиозной архитектуры. Узнаете о роли воеводы Григория Козловского в истории Сызрани и жизни «томатной столицы» Поволжья.

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Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Прикоснуться к истокам

Экскурсия логично начнется на месте основания города — у Спасской башни Сызранского кремля. Вы перенесетесь в 17 век и услышите о Григории Козловском, который по указу царя Петра I построил на реке Сызранке деревянный кремль. Почему сегодня от некогда мощной оборонительной крепости осталась только одна постройка? Вы узнаете об этом и увидите достопримечательности кремлевского холма: Рождественскую церковь и 6-метровый памятник Козловскому.

Очарование исторического центра

Следом вас ждет улица Советская — это целый градостроительный ансамбль с домами в разной стилистике. По маршруту встретятся дом Клярова в стиле модерн, эклектичный банк, барочные особняки Мясникова, Маркушиной, Сыромятниковых. На прогулке вы раскроете, как формировалось купечество в городе и какими товарами славилась Сызрань в 18 веке.

После Центральной площади вы прогуляетесь по Кузнецкому скверу. В соседнем парке «Гномик» увидите арт-объект «Сызранский помидор» и узнаете, когда и как Сызрань превращается в томатное царство.

Бирюзовый собор и другие символы города

В Сызрани невозможно пройти мимо нарядного Казанского кафедрального собора, построенного на деньги местных купцов. Полюбовавшись им, вы увидите резную усадьбу Чернухина и познакомитесь с архитектурой Свято-Вознесенского монастыря.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды.