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Сызрань - старинная, купеческая, интересная

Познакомиться с городом и ощутить колорит русской глубинки
Приглашаем вас на прогулку по Сызрани — этому красивому городу есть чем удивить путешественников.

На экскурсии по центру вы осмотрите Спасскую башню, дома мещан и богатых горожан, полюбуетесь памятниками религиозной архитектуры. Узнаете о роли воеводы Григория Козловского в истории Сызрани и жизни «томатной столицы» Поволжья.
5
58 отзывов
Сызрань - старинная, купеческая, интересная
Сызрань - старинная, купеческая, интересная
Сызрань - старинная, купеческая, интересная

Описание экскурсии

Прикоснуться к истокам

Экскурсия логично начнется на месте основания города — у Спасской башни Сызранского кремля. Вы перенесетесь в 17 век и услышите о Григории Козловском, который по указу царя Петра I построил на реке Сызранке деревянный кремль. Почему сегодня от некогда мощной оборонительной крепости осталась только одна постройка? Вы узнаете об этом и увидите достопримечательности кремлевского холма: Рождественскую церковь и 6-метровый памятник Козловскому.

Очарование исторического центра

Следом вас ждет улица Советская — это целый градостроительный ансамбль с домами в разной стилистике. По маршруту встретятся дом Клярова в стиле модерн, эклектичный банк, барочные особняки Мясникова, Маркушиной, Сыромятниковых. На прогулке вы раскроете, как формировалось купечество в городе и какими товарами славилась Сызрань в 18 веке.

После Центральной площади вы прогуляетесь по Кузнецкому скверу. В соседнем парке «Гномик» увидите арт-объект «Сызранский помидор» и узнаете, когда и как Сызрань превращается в томатное царство.

Бирюзовый собор и другие символы города

В Сызрани невозможно пройти мимо нарядного Казанского кафедрального собора, построенного на деньги местных купцов. Полюбовавшись им, вы увидите резную усадьбу Чернухина и познакомитесь с архитектурой Свято-Вознесенского монастыря.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Сызрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 24063 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
3
2
1
Татьяна
Елена Георгиевна очень подробно познакомила нас с разными вехами в судьбе Сызрани. Экскурсия отличалась насыщенностью, чувствовалось привязанность и неравнодушие к родному городу. Нам показали красивые старинные здания, рассказали о традициях Сызрани, кулинарных изюминках. Оценка: великолепно! рекомендую экскурсию и экскурсовода!
Елена Георгиевна очень подробно познакомила нас с разными вехами в судьбе Сызрани. Экскурсия отличалась насыщенностью, чувствовалось
Елена Георгиевна очень подробно познакомила нас с разными вехами в судьбе Сызрани. Экскурсия отличалась насыщенностью, чувствовалось
Елена Георгиевна очень подробно познакомила нас с разными вехами в судьбе Сызрани. Экскурсия отличалась насыщенностью, чувствовалось
Елена Георгиевна очень подробно познакомила нас с разными вехами в судьбе Сызрани. Экскурсия отличалась насыщенностью, чувствовалось
Елена Георгиевна очень подробно познакомила нас с разными вехами в судьбе Сызрани. Экскурсия отличалась насыщенностью, чувствовалось
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К
Полностью учтены интересы гостей города, время было ограничено, но экскурсия организована максимально насыщенно, истинный живой интерес экскурсовода к истории города, познавательно, интересно. Спасибо.
Полностью учтены интересы гостей города, время было ограничено, но экскурсия организована максимально насыщенно, истинный живой интерес
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Марина
Маргарита Борисовна - гид, любящий, уважающий свой город, и потому, прекрасно заряжает слушателей на позитивного отношение к месту экскурсии До этой встречи мы, к сожалению, ничего не знали о Сызрани (стыдно, но честно)
Благодаря интересному рассказу и визуальный образам теперь этот пробел восполнен Город - труженик со своей непростой историей Спасибо Маргарите Борисовне за просвещение Семья Грибковых)
🌿
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Мария
Все знакомые и незнакомые отговаривали нас ехать в Сызрань. НО!!! Я безумно рада, что мы никого не послушали! Очень уютный и приятный город. А экскурсия с Еленой влюбила нас в
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Сызрань окончательно. Очень красивые дома (деревянные, в стиле модерн и не только), аккуратные улочки; богатая история, интересные факты.
Елена хорошо знает историю не только Сызрани, благодаря чему ее можно слушать бесконечно. Мы рады, что обогатились знаниями в компании Елены. Отдельная благодарность за гастрономические рекомендации и за то, что Елена заметила мою любовь к наличникам, поэтому слегка изменила маршрут и показала безумно красивые образцы, а также порекомендовала посетить галерею и познакомиться с Ириной.

Все знакомые и незнакомые отговаривали нас ехать в Сызрань. НО!!! Я безумно рада, что мы никого
Все знакомые и незнакомые отговаривали нас ехать в Сызрань. НО!!! Я безумно рада, что мы никого
Все знакомые и незнакомые отговаривали нас ехать в Сызрань. НО!!! Я безумно рада, что мы никого
Все знакомые и незнакомые отговаривали нас ехать в Сызрань. НО!!! Я безумно рада, что мы никого
Все знакомые и незнакомые отговаривали нас ехать в Сызрань. НО!!! Я безумно рада, что мы никого
Все знакомые и незнакомые отговаривали нас ехать в Сызрань. НО!!! Я безумно рада, что мы никого
Все знакомые и незнакомые отговаривали нас ехать в Сызрань. НО!!! Я безумно рада, что мы никого
Все знакомые и незнакомые отговаривали нас ехать в Сызрань. НО!!! Я безумно рада, что мы никого
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А
Прекрасная экскурсия с профессионалом, знающий свой город, его историю и любит свой город.
Посоветовали съездить в монастырь на ключ, прекрасные виды на реку.
Так же по совету экскцрсовода посетила музей в башне, с эаскурсией.
Рекомендую.
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Татьяна
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊 Гид Елена Георгиевна оставила очень хорошее впечатление, провела нас по всем значимым и знаковым местам, подробно всё рассказала, дала рекомендации, где лучше пообедать, где купить знаменитый торт - паутинку. Видно, что человек краевед, любит и знает свой город.
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊+1
Приехали с подругой из Самары в Сызрани просто посмотреть соседний город, так как никогда не были😊
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от 5950 ₽ за экскурсию