Сызрань — старинная, купеческая, интересная!

Познакомиться с городом и ощутить колорит русской глубинки

Приглашаем вас на прогулку по Сызрани — этому красивому городу есть чем удивить путешественников.

На экскурсии по центру вы осмотрите Спасскую башню, дома мещан и богатых горожан, полюбуетесь памятниками религиозной архитектуры.

Узнаете о роли воеводы Григория Козловского в истории Сызрани и жизни «томатной столицы» Поволжья.
Сызрань — старинная, купеческая, интересная!
Сызрань — старинная, купеческая, интересная!
Сызрань — старинная, купеческая, интересная!
Сызрань — старинная, купеческая, интересная!
Сызрань — старинная, купеческая, интересная!
Сызрань — старинная, купеческая, интересная!
Сызрань — старинная, купеческая, интересная!
Сызрань — старинная, купеческая, интересная!

Что вас ожидает

Прикоснуться к истокам

Экскурсия логично начнется на месте основания города — у Спасской башни Сызранского кремля. Вы перенесетесь в 17 век и услышите о Григории Козловском, который по указу царя Петра I построил на реке Сызранке деревянный кремль. Почему сегодня от некогда мощной оборонительной крепости осталась только одна постройка? Вы узнаете об этом и увидите достопримечательности кремлевского холма: Рождественскую церковь и 6-метровый памятник Козловскому.

Очарование исторического центра

Следом вас ждет улица Советская — это целый градостроительный ансамбль с домами в разной стилистике. По маршруту встретятся дом Клярова в стиле модерн, эклектичный банк, барочные особняки Мясникова, Маркушиной, Сыромятниковых. На прогулке вы раскроете, как формировалось купечество в городе и какими товарами славилась Сызрань в 18 веке.

После Центральной площади вы прогуляетесь по Кузнецкому скверу. В соседнем парке «Гномик» увидите арт-объект «Сызранский помидор» и узнаете, когда и как Сызрань превращается в томатное царство.

Бирюзовый собор и другие символы города

В Сызрани невозможно пройти мимо нарядного Казанского кафедрального собора, построенного на деньги местных купцов. Полюбовавшись им, вы увидите резную усадьбу Чернухина и познакомитесь с архитектурой Свято-Вознесенского монастыря.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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