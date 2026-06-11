На экскурсии по центру вы осмотрите Спасскую башню, дома мещан и богатых горожан, полюбуетесь памятниками религиозной архитектуры. Узнаете о роли воеводы Григория Козловского в истории Сызрани и жизни «томатной столицы» Поволжья.
Описание экскурсии
Прикоснуться к истокам
Экскурсия логично начнется на месте основания города — у Спасской башни Сызранского кремля. Вы перенесетесь в 17 век и услышите о Григории Козловском, который по указу царя Петра I построил на реке Сызранке деревянный кремль. Почему сегодня от некогда мощной оборонительной крепости осталась только одна постройка? Вы узнаете об этом и увидите достопримечательности кремлевского холма: Рождественскую церковь и 6-метровый памятник Козловскому.
Очарование исторического центра
Следом вас ждет улица Советская — это целый градостроительный ансамбль с домами в разной стилистике. По маршруту встретятся дом Клярова в стиле модерн, эклектичный банк, барочные особняки Мясникова, Маркушиной, Сыромятниковых. На прогулке вы раскроете, как формировалось купечество в городе и какими товарами славилась Сызрань в 18 веке.
После Центральной площади вы прогуляетесь по Кузнецкому скверу. В соседнем парке «Гномик» увидите арт-объект «Сызранский помидор» и узнаете, когда и как Сызрань превращается в томатное царство.
Бирюзовый собор и другие символы города
В Сызрани невозможно пройти мимо нарядного Казанского кафедрального собора, построенного на деньги местных купцов. Полюбовавшись им, вы увидите резную усадьбу Чернухина и познакомитесь с архитектурой Свято-Вознесенского монастыря.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды.
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Отзывы и рейтинг
Благодаря интересному рассказу и визуальный образам теперь этот пробел восполнен Город - труженик со своей непростой историей Спасибо Маргарите Борисовне за просвещение Семья Грибковых)
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Посоветовали съездить в монастырь на ключ, прекрасные виды на реку.
Так же по совету экскцрсовода посетила музей в башне, с эаскурсией.
Рекомендую.