Присоединяйтесь к захватывающей экскурсии в Таганроге, открывающей сезон с посещения знаменитого рыбацкого подворья. Здесь можно насладиться ухой из свежего судака и ароматными жареными бычками.
Под вокальное исполнение экс-участника группы «Лесоповал» Мишани
Под вокальное исполнение экс-участника группы «Лесоповал» Мишани
5 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Уха из свежего судака и жареные бычки
- 🎤 Вокальное сопровождение от Мишани BAND
- 🌊 Уникальная атмосфера рыбацкого поселка
- 🗺 Пешеходная экскурсия по заповедным тропам
- 🎁 Сюрпризы в честь открытия сезона
Что можно увидеть
- Рыбацкое подворье
- Богудония
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Об экскурсии "Богудония с судаком", лауреата всероссийской туристической премии "Маршрут года" в номинации "Лучший гастрономический маршрут"! 10:00 Сбор группы. 10:00-10:30 Пешеходная часть экскурсии. «Богудония с судаком» — это полное погружение в тайны легендарного рыбацкого поселка в юго-западной части Таганрога. Вы пройдете самыми заповедными тропами, которые еще помнят рыбаков и контрабандистов прошлого, окутанного тайнами. 10:30-12:30 Обед. Богудония — это не только узкие улочки, в которых так легко заплутать без здешнего старожила, крутые спуски с веревочными поручнями и ступеньки, обрывающиеся у самого моря. Богудония — это и ароматный дымок от рыбацкого костерка с аппетитной ухой из таганрогского судака и жареной рыбкой, щедро приправленной специями и местными травами. Присоединяйтесь к нам и готовьтесь к захватывающему дню полному интересных открытий и впечатлений!
11.12.2021 в 10:45
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Уха и жаренная рыбка
- Музыкальный акцент с Мишаней BAND
- Сопровождение
Место начала и завершения?
Ул. Шевченко, 37
Когда и сколько длится?
Когда: 11.12.2021 в 10:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.