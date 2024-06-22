BAND вы отправитесь в увлекательное путешествие по самой загадочной части города. Узкие улочки, крутые спуски и ступеньки, обрывающиеся у самого моря, создают уникальную атмосферу. В честь открытия сезона подготовлены сюрпризы, которые сделают ваше путешествие незабываемым. Присоединяйтесь и готовьтесь к дню, полному интересных открытий и впечатлений

Описание экскурсии

Об экскурсии "Богудония с судаком", лауреата всероссийской туристической премии "Маршрут года" в номинации "Лучший гастрономический маршрут"! 10:00 Сбор группы. 10:00-10:30 Пешеходная часть экскурсии. «Богудония с судаком» — это полное погружение в тайны легендарного рыбацкого поселка в юго-западной части Таганрога. Вы пройдете самыми заповедными тропами, которые еще помнят рыбаков и контрабандистов прошлого, окутанного тайнами. 10:30-12:30 Обед. Богудония — это не только узкие улочки, в которых так легко заплутать без здешнего старожила, крутые спуски с веревочными поручнями и ступеньки, обрывающиеся у самого моря. Богудония — это и ароматный дымок от рыбацкого костерка с аппетитной ухой из таганрогского судака и жареной рыбкой, щедро приправленной специями и местными травами. Присоединяйтесь к нам и готовьтесь к захватывающему дню полному интересных открытий и впечатлений!