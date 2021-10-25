Все экскурсии в Таганроге
Доступно 16 экскурсий 🚌 в Таганроге на 2021 год, 163 ⭐ отзыва, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-45 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте,...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-8 чел.
Были и небыли Таганрога
Обзорная прогулка по достопримечательностям города и погружение в его нетривиальную историю
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 490₽
за 1-45 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите возможность увидеть весь Таганрог за 3 часа! Вы посмотрите на самые главные...
Любой день, любое время
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-8 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Открыть малоизвестные факты из жизни писателя и адреса Чеховых, которых нет в путеводителях
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 490₽
за 1-15 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Отправляйтесь на экспресс-прогулку по историческому центру Таганрога! За 2, 5 часа вы увидите все...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Автомобильная прогулка по миниатюрному городу с большой историей
1ч
750₽
за 1 чел.
Речная прогулка "Град на мысу как парусник стоит"
Вас ждёт невероятно увлекательная прогулка по Дону с обзором диковинных мест Таганрогского побережья
С мая по октябрь ежедневно, см. календарь
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-10 чел.
Поездка в Танаис из Таганрога
Танаис относится к числу самых крупных музеев-заповедников на территории России
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-5 чел.
Замечательный день в Таганроге
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте,...
По договоренности: со вторника по субботу в первой половине дня
5ч
2 950₽
за 1 чел.
Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику
30, 31 октября 2021 года в 9:50
2ч
1 500₽
за 1 чел.
Ждем в гости на уху
Вас ждет неординарная экскурсия по набережной живописного Таганрога! Вы услышите истории о древней...
30.10.2021, 13.11.2021 в 10:30
2ч 30м
1 600₽
за 1 чел.
Таганрог танцует
Вас ждет небольшая экскурсия "Таганрог танцует", которая даст возможность окунуться в мир...
28 ноября в 16:50
3ч
1 950₽
за 1 чел.
«Джентльмены удачи» : тематическая экскурсия и гангстерская вечеринка
Таганрог - уездный патриархальный городок в XIX веке, может, и вселял в приезжих чувство скуки и...
7 ноября в 16:50
2ч
950₽
за 1 чел.
Здесь был заложен град Петра
Наша экскурсия даст вам возможность прикоснуться к самым далеким страницам истории нашего города, к...
12 сентября в 10:00
Последние отзывы «Экскурсии Таганрога»
- ЕЕкатерина25 октября 2021Вчера были на экскурсии. Вся семья осталась в восторге! Было очень интересно не только взрослым, но и детям. Прошли достаточно большое расстояние и не почувствовали его. Получили заряд положительных эмоций.
- ААлена21 октября 2021Замечательная была экскурсия! Мы влюбились в Таганрог во многом благодаря Игорю))
- ААнна12 октября 2021Очень интересная экскурсия, экскурсовод с юмором, шутил, рассказывал много интересных историй! Гулять было одно удовольствие, тем более, что в в городе было невероятное количество великих и знаменитых людей. Рекомендуем гида и экскурсию!
- ННаталья23 сентября 2021Интересный рассказчик.
- ААнна20 сентября 2021Очень понравилось, спасибо!
- ННаталья12 сентября 2021Были очень удивлены такой хорошей морской экскурсией у нас в городе. Места у нас замечательные. Много интересных узнали и налюбовались видами с моря. Рекомендую.
- ООльга9 сентября 2021Отличная экскурсия - интересная, познавательная. Прекрасные виды Таганрога и залива.
- Отзыв на: Обзорная экскурсия по ТаганрогуТТатьяна26 августа 2021Спасибо огромное! Замечательно провели время. Сергей отличный экскурсовод, очень позитивный и обаятельный человек. В Таганроге были впервые, поэтому экскурсия помогла познакомиться с городом. Рекомендую всем, кто хочет узнать лучше город.
- ННаталья13 августа 2021Почти три часа экскурсии прошли незаметно! Несмотря на жару, мы ее просто не чувствовали, потому что наш экскурсовод Игорь очень интересно, увлекательно вёл экскурсию и путь наш проходил по тенистым местам. Игорь-очень увлеченный человек, любящий свой город, знает очень много фактов из истории Таганрога, биографии А. П. Чехова и других знаменитых личностей. Были просто удивлены, сколько прекрасных, талантливых, умных людей проживало в вашем городе. Экскурсия понравилась очень! Спасибо. До новых встреч, Таганрог!
- Отзыв на: Обзорная экскурсия по ТаганрогуООльга13 августа 2021Большое спасибо Сергею за содержательную и живую экскурсию. Всегда приятно увидеть новый город глазами местного жителя, услышать истории "из жизни", почувствовать гордость за земляков и любовь рассказчика к малой родине. Ведь прочитать стандартные исторические факты можно и в интернете. . Именно такой живой рассказ и живые картинки мы и получили от Сергея. Очень удобным в жаркую погоду оказался автомобильно-пешеходный формат, когда основной материал излагался под прохладой кондиционера. Отдельное спасибо за посещение кельи Павла Таганрогского и чудесные ароматные персики…