Мини-группа
до 10 чел.
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: Социалистическая 150Д
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
На катере по Таганрогскому заливу с купанием в море
Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Начало: Пушкинская набережная
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Начало: Пушкинская Набережная улица, 1, Таганрог, Россия
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Начало: От Никольской церкви
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4950 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
Полюбоваться с воды городскими набережными, побывать в бухте Андреева и на острове Черепаха
Начало: На Пушкинской набережной
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)
Аудиогид станет вашим спутником в Таганроге. Узнайте о греческих переселенцах, героях Чехова и архитектуре, гуляя по историческим местам
Начало: Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По культовым местам праведного Павла Таганрогского
Путешествие по значимым местам Таганрога, связанным с жизнью святого Павла. Узнайте о его влиянии на город и его духовном наследии
Начало: На улице Шевченко
Завтра в 12:00
14 авг в 12:00
от 4950 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Путешествие по Таганрогу, связанному с жизнью Михаила Танича, подарит вам уникальную возможность услышать его стихи и песни в живом исполнении
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
17 авг в 06:00
18 авг в 06:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
По Таганрогскому заливу с аудиогидом - на комфортабельном катере
Ощутить морской бриз, послушать крики чаек, насладиться видами города и познакомиться с его историей
Начало: На Пушкинской наб
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 48 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Замечательный день в Таганроге
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
6500 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
Начало: Ул. Чехова, 107, Таганрог
Расписание: По договоренности
17 авг в 07:00
18 авг в 07:00
9000 ₽ за всё до 11 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Отправляйтесь на прогулку по Таганрогу и узнайте о его богатой истории. За 2,5 часа вы увидите лучшие достопримечательности и услышите интересные факты
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
8450 ₽
10 562.50 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
7800 ₽
9750 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На скоростном катере Ferrari - по Таганрогскому заливу
Продумаем маршрут специально под вас
Начало: На Пушкинской набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
8150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Старое мемориальное кладбище (некрополь XVIII века - XX века)
Начало: Пер. Лагерный, 2Б
6000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Таганрога в Ростов-на-Дону
Комфортная поездка с опытным водителем
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Цветущие вишнёвые сады на родине А.П. Чехова
Прогулка по Таганрогу с красивыми фото на iPhone
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На катере Ламборджини - по Таганрогскому заливу
Выбрать свой ритм прогулки и увидеть город с воды
Начало: На Пушкинской набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка на круизном катере Corvet в Таганроге
Увидеть город с моря и услышать истории гавани и побережья
Начало: На Пушкинской наберженой
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 20 июл 2026
Все понравилось поездка классная впечатления приятные очень красивые виды едешь кайфуешь)
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Ф
Дата посещения: 28 мая 2026
Экскурсия великооепная! Наш гид Андрей - очень обоятельный, знающий историю Таганрога до самых мельчайших подробностей. Умнейший, образованнейший гид и прекрасный
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Ж
Дата посещения: 16 авг 2025
Прекрасная организация,отличный капитан,приерасный экскурсовод!!!!!Всем советуем!!!
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М
Дата посещения: 12 июн 2025
Замечательная прогулка! Остались самые лучшие впечатления и приятные воспоминания. И берег осмотрели и по волнам промчались с ветерком и брызгами. Катера все шикарные! Очень рекомендую!
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В
Дата посещения: 20 июн 2025
Вид на город с моря просто восхитительный! Прекрасная прогулка, очень профессиональный и доброжелательный капитан! Рекомендую.
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Великолепная экскурсия и полное погружение в историю с фактами и загадками, которых больше, чем фактов)) Андрей потрясающий рассказчик, чувствуется, что с любовью и трепетом вовлечен в свою работу и желанием поделиться тайнами истории.
Отдельная благодарность за сувенирчики🙏🏼😊
Отдельная благодарность за сувенирчики🙏🏼😊
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А
мне очень понравилось и гид и экскурсия
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Е
РЕКОМЕНДУЮ всем, кто едет в Таганрог!!! Это чудесный, интересный, внимательный, профессиональный ГИД!! Прекрасно провели с мужем время, было очень интересно
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Л
Я в восторге от гида!!! Профессионал с большой буквы! Спасибо 🙏🙏🙏
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А
Очень познавательная и интересная экскурсия. Андрей поделился интригующими фактами и смог преподнести исторические события так увлекательно,что время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую всем этого организатора
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Всего 382 отзыва в Таганроге
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Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу
Самые популярные экскурсии в Таганроге
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Что посмотреть в Таганроге
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Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в августе 2026
Сейчас в Таганроге можно забронировать 24 экскурсии от 1000 до 9000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 382 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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