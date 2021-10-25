Отзыв на: Были и небыли Таганрога Е Екатерина 5 Вчера были на экскурсии. Вся семья осталась в восторге! Было очень интересно не только взрослым, но и детям. Прошли достаточно большое расстояние и не почувствовали его. Получили заряд положительных эмоций.

Отзыв на: Были и небыли Таганрога А Алена 5 Замечательная была экскурсия! Мы влюбились в Таганрог во многом благодаря Игорю))

Отзыв на: Были и небыли Таганрога А Анна 5 Очень интересная экскурсия, экскурсовод с юмором, шутил, рассказывал много интересных историй! Гулять было одно удовольствие, тем более, что в в городе было невероятное количество великих и знаменитых людей. Рекомендуем гида и экскурсию!

Отзыв на: Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу Н Наталья 5 Интересный рассказчик.

А Анна 5 Очень понравилось, спасибо!

Н Наталья 5 Были очень удивлены такой хорошей морской экскурсией у нас в городе. Места у нас замечательные. Много интересных узнали и налюбовались видами с моря. Рекомендую.

О Ольга 5 Отличная экскурсия - интересная, познавательная. Прекрасные виды Таганрога и залива.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Таганрогу Т Татьяна 5 Спасибо огромное! Замечательно провели время. Сергей отличный экскурсовод, очень позитивный и обаятельный человек. В Таганроге были впервые, поэтому экскурсия помогла познакомиться с городом. Рекомендую всем, кто хочет узнать лучше город.

Отзыв на: Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу Н Наталья 5 Почти три часа экскурсии прошли незаметно! Несмотря на жару, мы ее просто не чувствовали, потому что наш экскурсовод Игорь очень интересно, увлекательно вёл экскурсию и путь наш проходил по тенистым местам. Игорь-очень увлеченный человек, любящий свой город, знает очень много фактов из истории Таганрога, биографии А. П. Чехова и других знаменитых личностей. Были просто удивлены, сколько прекрасных, талантливых, умных людей проживало в вашем городе. Экскурсия понравилась очень! Спасибо. До новых встреч, Таганрог!