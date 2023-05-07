Это тур выходного дня с военно-исторической и археологической тематикой. Туристы посетят народный военно-исторический комплекс в поселке Самбек. В это время там проходит военно-технический форум «Армия 2021», площадку которого мы тоже посетим.
Ближайшие даты:
7
мая
мая
8
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Покуда сердца стучатся, помните!
Какою ценой завоевано счастье,
пожалуйста, помните!
Программа:
- 11:45 Сбор группы у офиса "Судаков Тревел" (ул. Петровская, 83).
- 12.00-12.45 Интерактивная программа: «Фронтовая музыкальная бригада». Вас ждут песни и танцы военных лет. Фотосессия с артистами в подарок.
- Что может быть вкуснее солдатской каши? Вас ждет каша и чай из солдатской кухни.
- 13:15- Отъезд группы в музейно- исторический «Самбекские высоты».
- 14:00-15.00 Экскурсия по залам музея «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945г.».
- 15:00-16.00 Экскурсия территории и интерактивной площадке «Прорыв».
- 16.00-Трансфер в Таганрог.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия: «Победа в сердце каждого»
- Экскурсия по музейно-историческому комплексу (музей и территория)
- Проезд автобусом Таганрог-Самбек-Таганрог
- Музыкальная интерактивная программа «Фронтовая музыкальная бригада»
- Солдатская каша и чай
- Место начала и завершения?
- Петровская улица, 83, Таганрог
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании