Победа в сердце каждого

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это тур выходного дня с военно-исторической и археологической тематикой. Туристы посетят народный военно-исторический комплекс в поселке Самбек. В это время там проходит военно-технический форум «Армия 2021», площадку которого мы тоже посетим.
Победа в сердце каждого
Победа в сердце каждого
Победа в сердце каждого
Победа в сердце каждого
Ближайшие даты:
7
мая
8
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Покуда сердца стучатся, помните!
Какою ценой завоевано счастье,
пожалуйста, помните!

Программа:

  • 11:45 Сбор группы у офиса "Судаков Тревел" (ул. Петровская, 83).
  • 12.00-12.45 Интерактивная программа: «Фронтовая музыкальная бригада». Вас ждут песни и танцы военных лет. Фотосессия с артистами в подарок.
  • Что может быть вкуснее солдатской каши? Вас ждет каша и чай из солдатской кухни.
  • 13:15- Отъезд группы в музейно- исторический «Самбекские высоты».
  • 14:00-15.00 Экскурсия по залам музея «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945г.».
  • 15:00-16.00 Экскурсия территории и интерактивной площадке «Прорыв».
  • 16.00-Трансфер в Таганрог.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия: «Победа в сердце каждого»
  • Экскурсия по музейно-историческому комплексу (музей и территория)
  • Проезд автобусом Таганрог-Самбек-Таганрог
  • Музыкальная интерактивная программа «Фронтовая музыкальная бригада»
  • Солдатская каша и чай
Место начала и завершения?
Петровская улица, 83, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
У нас ещё много экскурсий в Таганроге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Таганроге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ