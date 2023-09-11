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Мини-группа
1 час
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: Пушкинская набережная 1, напротив ресторана «Альба...
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
900₽ за человека
Групповая
6 часов
Ретропоезд в Таганрог: Троицкая и Павловская крепости, музей города и прогулка на яхте
Насладитесь уникальной экскурсией на ретропоезде в Таганрог. Посетите крепости, музеи и прогуляйтесь на яхте
Начало: Пригородный вокзал, Ростов-на-Дону
Расписание: каждую субботу в 09:32
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 650₽ за человека
Групповая
4 часа
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
Пройдитесь по знаковым местам Таганрога, загляните в закулисье театра Чехова и насладитесь дегустацией вина в уютном кафе
Начало: Октябрьская улица, 9, Таганрог
Расписание: См. календарь
27 июля в 14:00
2 750₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Винный калейдоскоп: экскурсия по винодельне Пестряковых в Таганроге
Посетите семейную винодельню Пестряковых в Таганроге. Насладитесь средиземноморской архитектурой, дегустацией вин и гастрономическими сетами
Начало: Площадь Восстания, 11, Таганрог
Расписание: 02, 10 мая в 09.50
16 июня в 12:45
4 750₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Богудония с судаком» в Таганроге
Захватывающая экскурсия по Богудонии с ухой из свежего судака и жареными бычками. Вокальное сопровождение от Мишани BAND
Начало: Ул. Шевченко, 37
Расписание: 11.12.2021 в 10:45
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 сентября 2023В целом очень интересно,гид и капитан-просто мастер своего дела. Немного организация хромает,но это мелочи
- ЛЛюбовь4 сентября 2023Добрый день. Отличная экскурсия. Спасибо гиду и капитану!!! Очень понравилось.
- ССветлана1 сентября 2023Спасибо большое за морскую экскурсию! Очень интересно, познавательно, слушая гида переносишься во времена императора Александра 1, Гарибальди и Петра 1, который построил город своей мечты на мысе.
- мморозова11 июля 2023Ретропоезд в ТаганрогЭкскурсия очень понравилась! И гид, и экскурсоводы в музее и в автобусе, и сюрпризы в кафе. Все постарались рассказать о
- ЮЮлия19 сентября 2021Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. ЧеховаОчень интересная, особенно понравился спектакль. Интересно, ярко, с юмором! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Групповые»
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