Групповые экскурсии Таганрога

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Таганроге, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
61 отзыв
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: Пушкинская набережная 1, напротив ресторана «Альба...
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
900 за человека
Ретропоезд в Таганрог
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Ретропоезд в Таганрог: Троицкая и Павловская крепости, музей города и прогулка на яхте
Насладитесь уникальной экскурсией на ретропоезде в Таганрог. Посетите крепости, музеи и прогуляйтесь на яхте
Начало: Пригородный вокзал, Ростов-на-Дону
Расписание: каждую субботу в 09:32
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 650 за человека
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
1 отзыв
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
Пройдитесь по знаковым местам Таганрога, загляните в закулисье театра Чехова и насладитесь дегустацией вина в уютном кафе
Начало: Октябрьская улица, 9, Таганрог
Расписание: См. календарь
27 июля в 14:00
2 750 за человека
Винный калейдоскоп
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
Винный калейдоскоп: экскурсия по винодельне Пестряковых в Таганроге
Посетите семейную винодельню Пестряковых в Таганроге. Насладитесь средиземноморской архитектурой, дегустацией вин и гастрономическими сетами
Начало: Площадь Восстания, 11, Таганрог
Расписание: 02, 10 мая в 09.50
16 июня в 12:45
4 750 за человека
Богудония с судаком
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Богудония с судаком» в Таганроге
Захватывающая экскурсия по Богудонии с ухой из свежего судака и жареными бычками. Вокальное сопровождение от Мишани BAND
Начало: Ул. Шевченко, 37
Расписание: 11.12.2021 в 10:45
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 сентября 2023
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    В целом очень интересно,гид и капитан-просто мастер своего дела. Немного организация хромает,но это мелочи
    В целом очень интересно,гид и капитан-просто мастер своего дела. Немного организация хромает,но это мелочи
  • Л
    Любовь
    4 сентября 2023
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Добрый день. Отличная экскурсия. Спасибо гиду и капитану!!! Очень понравилось.
  • С
    Светлана
    1 сентября 2023
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Спасибо большое за морскую экскурсию! Очень интересно, познавательно, слушая гида переносишься во времена императора Александра 1, Гарибальди и Петра 1, который построил город своей мечты на мысе.
  • м
    морозова
    11 июля 2023
    Ретропоезд в Таганрог
    Экскурсия очень понравилась! И гид, и экскурсоводы в музее и в автобусе, и сюрпризы в кафе. Все постарались рассказать о
    читать дальше

    вашем городе как можно больше. Хочется ещё приехать, посетить все ваши музеи, погулять по парку и набережной. Высшая оценка - пять!!!

  • Ю
    Юлия
    19 сентября 2021
    Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
    Очень интересная, особенно понравился спектакль. Интересно, ярко, с юмором! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таганроге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
  2. Ретропоезд в Таганрог
  3. Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
  4. Винный калейдоскоп
  5. Богудония с судаком
Какие места ещё посмотреть в Таганроге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Библиотека им. Чехова
  2. Дворец Александра I
  3. Парк Горького
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июне 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 4 750. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Таганроге из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Таганрога по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам