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Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Ретропоезд в Таганрог: Троицкая и Павловская крепости, музей города и прогулка на яхте
Насладитесь уникальной экскурсией на ретропоезде в Таганрог. Посетите крепости, музеи и прогуляйтесь на яхте
Начало: Пригородный вокзал, Ростов-на-Дону
Расписание: каждую субботу в 09:32
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 650₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Винный калейдоскоп: экскурсия по винодельне Пестряковых в Таганроге
Посетите семейную винодельню Пестряковых в Таганроге. Насладитесь средиземноморской архитектурой, дегустацией вин и гастрономическими сетами
Начало: Площадь Восстания, 11, Таганрог
Расписание: 02, 10 мая в 09.50
16 июня в 12:45
4 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья14 мая 2024Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.
- NNimishut23 июля 2023Очень интересная и познавательная экскурсия! познакомились с историей Таганрога,его основными достопримечательностями,гид Сергей-супер профи!!!! спасибо,обязательно повторим это общение,спасибо
- мморозова11 июля 2023Экскурсия очень понравилась! И гид, и экскурсоводы в музее и в автобусе, и сюрпризы в кафе. Все постарались рассказать о
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июне 2024
Сейчас в Таганроге в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 2 650 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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