Экскурсии на автобусе в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Таганроге, цены от 2 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Обзорная экскурсия по Таганрогу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Ретропоезд в Таганрог
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Ретропоезд в Таганрог: Троицкая и Павловская крепости, музей города и прогулка на яхте
Насладитесь уникальной экскурсией на ретропоезде в Таганрог. Посетите крепости, музеи и прогуляйтесь на яхте
Начало: Пригородный вокзал, Ростов-на-Дону
Расписание: каждую субботу в 09:32
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
2 650 за человека
Винный калейдоскоп
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
Винный калейдоскоп: экскурсия по винодельне Пестряковых в Таганроге
Посетите семейную винодельню Пестряковых в Таганроге. Насладитесь средиземноморской архитектурой, дегустацией вин и гастрономическими сетами
Начало: Площадь Восстания, 11, Таганрог
Расписание: 02, 10 мая в 09.50
16 июня в 12:45
4 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.
  • N
    Nimishut
    23 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Очень интересная и познавательная экскурсия! познакомились с историей Таганрога,его основными достопримечательностями,гид Сергей-супер профи!!!! спасибо,обязательно повторим это общение,спасибо
  • м
    морозова
    11 июля 2023
    Ретропоезд в Таганрог
    Экскурсия очень понравилась! И гид, и экскурсоводы в музее и в автобусе, и сюрпризы в кафе. Все постарались рассказать о
    читать дальше

    вашем городе как можно больше. Хочется ещё приехать, посетить все ваши музеи, погулять по парку и набережной. Высшая оценка - пять!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «На автобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июне 2024
Сейчас в Таганроге в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 2 650 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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