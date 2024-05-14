читать дальше вашем городе как можно больше. Хочется ещё приехать, посетить все ваши музеи, погулять по парку и набережной. Высшая оценка - пять!!!

Экскурсия очень понравилась! И гид, и экскурсоводы в музее и в автобусе, и сюрпризы в кафе. Все постарались рассказать о