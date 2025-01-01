Перезагрузка на берегу Оки: прогулки по Тарусе и поездка на ферму

Неспешно гулять среди деревянных домиков, слушать колокольный звон, гладить козлят, ягнят и альпак
Таруса — это невероятно атмосферный уездный городок.

Здесь простираются окские дали, на улочках рассыпаны деревянные домики с резными наличниками и звучит колокольный перезвон. В таком месте хочется замедлиться и неспешно созерцать
читать дальше

красоты, что мы и сделаем. Будем много гулять на морозном воздухе, слушая увлекательные рассказы гида, и заглядывать в музеи.

А также съездим на ферму, чтобы погладить и покормить козлят, ягнят и альпак, — отсюда невозможно уехать без положительных эмоций!

Перезагрузка на берегу Оки: прогулки по Тарусе и поездка на ферму
Перезагрузка на берегу Оки: прогулки по Тарусе и поездка на ферму
Перезагрузка на берегу Оки: прогулки по Тарусе и поездка на ферму

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+.

Проживание. 2-местное размещение в мини-гостинице «Таруса».

*Фото номеров взяты с сайта tarusagostinitsa.ru

Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Остались вопросы?

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Тарусе

Встретимся в Тарусе, немного отдохнём после дороги и пойдём гулять. Вы познакомитесь с историей древнего города и узнаете, как он стал столицей передового творчества всей страны. После обеда будет свободное время, а затем посетим музей семьи Цветаевых и краеведческий музей. Вечером заселимся в отель.

Прогулки по ТарусеПрогулки по ТарусеПрогулки по ТарусеПрогулки по ТарусеПрогулки по ТарусеПрогулки по Тарусе
2 день

Поездка на ферму, променад по набережной

После завтрака поедем на ферму, где живут козы, овцы и альпаки. Погладим и покормим очаровательных животных и сходим на экскурсию, которую проведёт хозяйка. Пообедаем, погуляем самостоятельно, а затем соберёмся на набережной. Полюбуемся живописными берегами Оки, обменяемся впечатлениями и отправимся по домам.

Поездка на ферму, променад по набережнойПоездка на ферму, променад по набережнойПоездка на ферму, променад по набережнойПоездка на ферму, променад по набережной

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 285 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Проезд в Тарусу и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Таруса, точное место и время встречи - по договорённости
Завершение: Таруса, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Тарусы

Гедонистический мини-тур в Тарусу: мастер-классы, прогулки, искусство
На машине
4 дня
Гедонистический мини-тур в Тарусу: мастер-классы, прогулки, искусство
Насладиться арт-завтраком, увидеть тарусскую перевить и изучить экспозиции знаковых музеев
Начало: Москва (точное место встречи оговаривается с орган...
157 000 ₽ за человека