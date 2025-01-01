Здесь простираются окские дали, на улочках рассыпаны деревянные домики с резными наличниками и звучит колокольный перезвон. В таком месте хочется замедлиться и неспешно созерцать
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+.
Проживание. 2-местное размещение в мини-гостинице «Таруса».
*Фото номеров взяты с сайта tarusagostinitsa.ru
Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Прогулки по Тарусе
Встретимся в Тарусе, немного отдохнём после дороги и пойдём гулять. Вы познакомитесь с историей древнего города и узнаете, как он стал столицей передового творчества всей страны. После обеда будет свободное время, а затем посетим музей семьи Цветаевых и краеведческий музей. Вечером заселимся в отель.
Поездка на ферму, променад по набережной
После завтрака поедем на ферму, где живут козы, овцы и альпаки. Погладим и покормим очаровательных животных и сходим на экскурсию, которую проведёт хозяйка. Пообедаем, погуляем самостоятельно, а затем соберёмся на набережной. Полюбуемся живописными берегами Оки, обменяемся впечатлениями и отправимся по домам.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 285 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Страховка
Что не входит в цену
- Проезд в Тарусу и обратно
- Обеды и ужины